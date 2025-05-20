Военному безосновательно начислили более 840 тыс. "боевых": разоблачен командир в/ч и группа лиц, - Нацполиция. ФОТО

Подозрение получила группа военнослужащих, которые безосновательно начислили подчиненному более 840 тысяч гривен боевых выплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДВР Нацполиции.

Как отмечается, несмотря на то, что военнослужащий находился по месту жительства в Кропивницком, ему безосновательно начисляли дополнительные выплаты за якобы участие в боевых задачах. Полученные таким образом средства участники схемы распределили между собой. Бывшему командиру и двум военнослужащим воинской части уже сообщено о подозрении.









"Как установили оперативники Управления стратегических расследований в Кировоградской области Нацполиции совместно с другими правоохранителями, преступную схему организовал тогдашний командир воинской части, который привлек к ней двух подчиненных. Именно одному из них и начисляли вознаграждение в размере 30 000 гривен в месяц, а также единовременную выплату в 100 000 гривен - за якобы участие в боевых действиях. На самом деле в этот период военный находился в Кропивницком", - говорится в сообщении.

Таким образом в течение июня 2023 года - марта 2024 года он получил более 840 000 гривен, которые были распределены между всеми участниками схемы.

Следователи следственного управления ГУНП в Кировоградской области под процессуальным руководством Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили трем участникам организованной группы о подозрении. Речь идет о бывшем командире, главном сержанте и водителе-электрике воинской части. Им инкриминируют завладение чужим имуществом организованной группой (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.