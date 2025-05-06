Незаконно выплатил подчиненной более 800 тыс. грн "фронтовых": разоблачен командир в Донецкой области, - ДБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сообщено о подозрении командиру батальона одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, который организовал незаконные выплаты своей подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформил документы, по которым его подчиненная якобы служила в зоне боевых действий в Донецкой области. На самом деле женщина все это время находилась на Днепропетровщине. Благодаря фальсификации ей незаконно начисляли денежное обеспечение и дополнительные выплаты, предусмотренные для военнослужащих на передовой. Из-за этого из государственного бюджета было безосновательно выплачено более 800 тысяч гривен.
Командиру батальона сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). Его подчиненную подозревают в уклонении от службы и присвоении средств в крупных размерах во время военного положения (ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 УК Украины).
Сообщается, что санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Кроме того, заявлен гражданский иск для возмещения ущерба, нанесенного государству.
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Копієчка до копієчки збирав, з вупусного курсу?? От має, як ТРУДЯГА!
Усе для Фронту, усе для Перемоги??
Ділянка і будиночок нічогенькі собі.