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Незаконно выплатил подчиненной более 800 тыс. грн "фронтовых": разоблачен командир в Донецкой области, - ДБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщено о подозрении командиру батальона одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, который организовал незаконные выплаты своей подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформил документы, по которым его подчиненная якобы служила в зоне боевых действий в Донецкой области. На самом деле женщина все это время находилась на Днепропетровщине. Благодаря фальсификации ей незаконно начисляли денежное обеспечение и дополнительные выплаты, предусмотренные для военнослужащих на передовой. Из-за этого из государственного бюджета было безосновательно выплачено более 800 тысяч гривен.

Также смотрите: Комбат в Донецкой области требовал от подчиненных ежемесячные "откаты" по 40 тыс. грн за начисление "боевых" выплат. ФОТОрепортаж

Разоблачен командир в Донецкой области на незаконных выплатах

Командиру батальона сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). Его подчиненную подозревают в уклонении от службы и присвоении средств в крупных размерах во время военного положения (ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Также смотрите: Незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн: Разоблачен чиновник воинской части в Винницкой области, - ГБР. ФОТО

Сообщается, что санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Кроме того, заявлен гражданский иск для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Разоблачен командир в Донецкой области на незаконных выплатах
Разоблачен командир в Донецкой области на незаконных выплатах

Автор: 

выплаты (650) Донецкая область (9767) ГБР (3001)


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Топ комментарии
+14
Видно непогано відсмоктала.
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06.05.2025 15:17
+14
Яке чудове слово "підлегла"...Взяла і під лягла...
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06.05.2025 15:24
+5
Ми не знаємо специфіки смаку командира батальйону.
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06.05.2025 16:22
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Видно непогано відсмоктала.
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06.05.2025 15:17 Ответить
Кілометри...
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06.05.2025 15:20 Ответить
Ота корова?
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06.05.2025 15:35 Ответить
Ми не знаємо специфіки смаку командира батальйону.
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06.05.2025 16:22 Ответить
🤢
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06.05.2025 16:33 Ответить
Один зі східних мислителів, колись, сказав: "Для того, щоб оцінить красу Лейли, треба глянуть не неї очима Меджнуна...". Вона, для нього, - "Лейла"...
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06.05.2025 16:42 Ответить
Ага... І гроші вкладав у "кошлатий гаманець"...
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06.05.2025 16:40 Ответить
Це в той, що замість килима на фото? Цікаво, він живий, чи то реал шкура(((
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06.05.2025 18:49 Ответить
Ви серйозно? Не знаєте, що іменується "кошлатим гаманцем" (російською - "мохнатый кошелёк", "мохнатка")?!!!
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06.05.2025 18:53 Ответить
Яке чудове слово "підлегла"...Взяла і під лягла...
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06.05.2025 15:24 Ответить
Смоктала на 800т
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06.05.2025 15:28 Ответить
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06.05.2025 15:31 Ответить
Виплачував не підлеглій, а бойовій дружині - активістці, героїні і просто красуні. Може вона в тилу Шахеди руками ловила і тяжко страждала від розлуки з коханим, а на комбата накинулись за якихось 800к. ДБР має вибачитись і покаятись.
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06.05.2025 15:32 Ответить
В бахілах ДБР зайшло до злодія) Це тобі не посполитого мордою по асфальту возити - тут є повага до громадянина) Думай-те
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06.05.2025 15:51 Ответить
Добре пристроївся. За послуги корабельної сосни повинні розраховуватись всі громадяни. Не дешевше було б відрубати тому комбату його бубенчики?
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06.05.2025 16:07 Ответить
Мерзенно і вже страшна буденність яка деморалізує(
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06.05.2025 16:10 Ответить
Убоге помешкання, простого Українця з передової?
Копієчка до копієчки збирав, з вупусного курсу?? От має, як ТРУДЯГА!
Усе для Фронту, усе для Перемоги??
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06.05.2025 16:34 Ответить
тема цицьок не розкрита
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06.05.2025 16:35 Ответить
Фото підлеглої можна?
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06.05.2025 16:56 Ответить
На першому фото у білій куртці. І нижче ж вона у "лєопардах".

Ділянка і будиночок нічогенькі собі.
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06.05.2025 18:09 Ответить
А вище був допис про аобєду над корупцією )))
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06.05.2025 17:06 Ответить
Покажіть фото...ляді яка коштує 800к. Цікаво..
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06.05.2025 18:08 Ответить
 
 