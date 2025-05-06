Незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових": викрито командира на Донеччині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру командиру батальйону однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, який організував незаконні виплати своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із січня 2023 року по листопад 2024 року командир оформив документи, за якими його підлегла нібито служила в зоні бойових дій на Донеччині. Насправді жінка весь цей час перебувала на Дніпропетровщині. Завдяки фальсифікації їй незаконно нараховували грошове забезпечення та додаткові виплати, передбачені для військовослужбовців на передовій. Через це з державного бюджету було безпідставно виплачено понад 800 тисяч гривень.

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Командиру батальйону повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, підробленні документів та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Його підлеглу підозрюють в ухиленні від служби та привласненні коштів у великих розмірах під час воєнного стану (ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 КК України).

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Повідомляється, що санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Крім того, заявлено цивільний позов для відшкодування збитків, завданих державі.



