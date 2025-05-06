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Новини Фото Хабарники у військових частинах
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Незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових": викрито командира на Донеччині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру командиру батальйону однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, який організував незаконні виплати своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із січня 2023 року по листопад 2024 року командир оформив документи, за якими його підлегла нібито служила в зоні бойових дій на Донеччині. Насправді жінка весь цей час перебувала на Дніпропетровщині. Завдяки фальсифікації їй незаконно нараховували грошове забезпечення та додаткові виплати, передбачені для військовослужбовців на передовій. Через це з державного бюджету було безпідставно виплачено понад 800 тисяч гривень.

Також дивіться: Комбат на Донеччині вимагав від підлеглих щомісячні "відкати" по 40 тис. грн за нарахування "бойових" виплат. ФОТОрепортаж

Викрито командира на Донеччині на незаконних виплатах

Командиру батальйону повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, підробленні документів та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Його підлеглу підозрюють в ухиленні від служби та привласненні коштів у великих розмірах під час воєнного стану (ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 КК України).

Також дивіться: Незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн: Викрито посадовця військової частини на Вінниччині, - ДБР. ФОТО

Повідомляється, що санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Крім того, заявлено цивільний позов для відшкодування збитків, завданих державі.

Викрито командира на Донеччині на незаконних виплатах
Викрито командира на Донеччині на незаконних виплатах

Автор: 

виплати (1051) Донецька область (8578) ДБР (3505)


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Топ коментарі
+12
Видно непогано відсмоктала.
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06.05.2025 15:17
+11
Яке чудове слово "підлегла"...Взяла і під лягла...
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06.05.2025 15:24
+4
Ми не знаємо специфіки смаку командира батальйону.
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06.05.2025 16:22
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Видно непогано відсмоктала.
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06.05.2025 15:17 Відповісти
Кілометри...
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06.05.2025 15:20 Відповісти
Ота корова?
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06.05.2025 15:35 Відповісти
Ми не знаємо специфіки смаку командира батальйону.
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06.05.2025 16:22 Відповісти
🤢
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06.05.2025 16:33 Відповісти
Один зі східних мислителів, колись, сказав: "Для того, щоб оцінить красу Лейли, треба глянуть не неї очима Меджнуна...". Вона, для нього, - "Лейла"...
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06.05.2025 16:42 Відповісти
Ага... І гроші вкладав у "кошлатий гаманець"...
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06.05.2025 16:40 Відповісти
Яке чудове слово "підлегла"...Взяла і під лягла...
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06.05.2025 15:24 Відповісти
Смоктала на 800т
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06.05.2025 15:28 Відповісти
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06.05.2025 15:31 Відповісти
Виплачував не підлеглій, а бойовій дружині - активістці, героїні і просто красуні. Може вона в тилу Шахеди руками ловила і тяжко страждала від розлуки з коханим, а на комбата накинулись за якихось 800к. ДБР має вибачитись і покаятись.
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06.05.2025 15:32 Відповісти
В бахілах ДБР зайшло до злодія) Це тобі не посполитого мордою по асфальту возити - тут є повага до громадянина) Думай-те
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06.05.2025 15:51 Відповісти
Добре пристроївся. За послуги корабельної сосни повинні розраховуватись всі громадяни. Не дешевше було б відрубати тому комбату його бубенчики?
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06.05.2025 16:07 Відповісти
Мерзенно і вже страшна буденність яка деморалізує(
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06.05.2025 16:10 Відповісти
Убоге помешкання, простого Українця з передової?
Копієчка до копієчки збирав, з вупусного курсу?? От має, як ТРУДЯГА!
Усе для Фронту, усе для Перемоги??
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06.05.2025 16:34 Відповісти
тема цицьок не розкрита
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06.05.2025 16:35 Відповісти
Фото підлеглої можна?
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06.05.2025 16:56 Відповісти
А вище був допис про аобєду над корупцією )))
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06.05.2025 17:06 Відповісти
 
 