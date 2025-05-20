УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини Фото Виплати військовим
3 635 7

Військовому безпідставно нарахували понад 840 тис. "бойових": викрито командира в/ч та групу осіб, - Нацполіція. ФОТО

Підозру отримала група військовослужбовців, які безпідставно нарахували підлеглому понад 840 тисяч гривень бойових виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням ДСР Нацполіції.

Як зазначається, попри те, що військовослужбовець перебував за місцем проживання в Кропивницькому, йому безпідставно нараховували додаткові виплати за нібито участь у бойових завданнях. Отримані у такий спосіб кошти учасники схеми розподілили між собою. Колишньому командиру та двом військовослужбовцям військової частини вже повідомлено про підозру.

військові безпідставно нараховували бойові
військові безпідставно нараховували бойові
військові безпідставно нараховували бойові
військові безпідставно нараховували бойові

"Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Нацполіції спільно з іншими правоохоронцями, злочинну схему організував тодішній командир військової частини, який залучив до неї двох підлеглих. Саме одному з них і нараховували винагороду в розмірі 30 000 гривень на місяць, а також одноразову виплату у 100 000 гривень - за нібито участь у бойових діях. Насправді ж у цей період військовий перебував у Кропивницькому", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових": викрито командира на Донеччині, - ДБР. ФОТОрепортаж

У такий спосіб упродовж червня 2023 року - березня 2024 року він отримав понад 840 000 гривень, які було розподілено між усіма учасниками схеми.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили трьом учасникам організованої групи про підозру. Йдеться про колишнього командира, головного сержанта та водія-електрика військової частини. Їм інкримінують заволодіння чужим майном організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Автор: 

виплати (1114) Нацполіція (15438) махінації (429) військовослужбовці (4900)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей список в результаті може бути довшим ніж список тих хто загинув захищаючі Україну😢😢😢
показати весь коментар
20.05.2025 11:20 Відповісти
А як же. Більша половина військ - це всякі тиловики, штабісти, тцкуни, роти охорони та інше. Туди тільки за зв'язками або за гроші. Ну і зрозуміло, що якщо маєш зв'язки і знайомства туди потрапити, то для «понтів» попросиш зробити УБД і щонайменше півроку бойових виплат, не виходячи з шинкувань Одеси, Києва чи Ужгорода...

А в даному випадку просто потрібен був привід на командира справи завести, щось там не поділили. Швидше за все, з тими ж грошима
показати весь коментар
20.05.2025 12:39 Відповісти
Чергові мерзоти...
показати весь коментар
20.05.2025 11:22 Відповісти
одного знайшли??? та на ЛБЗ по бумагам 100 чоловік сидить, а насправді від сили 10, а з/п платять. Отака правда.
показати весь коментар
20.05.2025 11:29 Відповісти
підключайте Мадяра. це наклеп
показати весь коментар
20.05.2025 11:31 Відповісти
100%
показати весь коментар
20.05.2025 11:53 Відповісти
А почему бывший командир?
Ушел на пенсию по здоровью? Тахикордия замучила?
Кстати, сейчас много этих профессиональных алкашей по здоровью из армиии уходят. Им еще и по пол миллиона выплат при выходе на пенсию по каким то непонятным законам государство (мы с вами) выплачивает.
показати весь коментар
20.05.2025 11:46 Відповісти
 
 