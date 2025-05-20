Військовому безпідставно нарахували понад 840 тис. "бойових": викрито командира в/ч та групу осіб, - Нацполіція. ФОТО

Підозру отримала група військовослужбовців, які безпідставно нарахували підлеглому понад 840 тисяч гривень бойових виплат.

Як зазначається, попри те, що військовослужбовець перебував за місцем проживання в Кропивницькому, йому безпідставно нараховували додаткові виплати за нібито участь у бойових завданнях. Отримані у такий спосіб кошти учасники схеми розподілили між собою. Колишньому командиру та двом військовослужбовцям військової частини вже повідомлено про підозру.









"Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Нацполіції спільно з іншими правоохоронцями, злочинну схему організував тодішній командир військової частини, який залучив до неї двох підлеглих. Саме одному з них і нараховували винагороду в розмірі 30 000 гривень на місяць, а також одноразову виплату у 100 000 гривень - за нібито участь у бойових діях. Насправді ж у цей період військовий перебував у Кропивницькому", - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб упродовж червня 2023 року - березня 2024 року він отримав понад 840 000 гривень, які було розподілено між усіма учасниками схеми.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили трьом учасникам організованої групи про підозру. Йдеться про колишнього командира, головного сержанта та водія-електрика військової частини. Їм інкримінують заволодіння чужим майном організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.