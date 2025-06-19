РУС
4 458 36

Активист с СМА Гусаков отверг обвинения в махинациях со сбором средств на лечение болезни

Активиста Назария Гусакова заподозрили в махинациях со сбором средств на лечение.

Львовский активист Назарий Гусаков, который борется со спинальной мышечной атрофией (СМА), прокомментировал обвинения в мошенничестве со сборами средств на его лечение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в заметке на Facebook.

Он призвал "ничего не донатить" ему, поскольку средства продолжают поступать.

"Когда-то я публично попросил о помощи - на лекарства, реабилитацию, выживание. Вы откликнулись и дали мне шанс, которого не давала система. Это было 5 лет назад, когда я был простым парнем с Левандовки", - отметил он.

Что касается просьб обнародовать отчетность о доходах, Назарий написал, что на протяжении лет лечения он не собирал чеки и не вел учет, потому что не думал, что ему придется "отчитываться при жизни".

"Я нуждаюсь в уходе 24 часа в сутки, меня постоянно нужно переворачивать с живота на спину и наоборот, помогать отхаркивать мокроту, разминать мышцы. Возле меня множество людей (реабилитологи, физиотерапевты, эрготерапевты, массажисты, ассистенты, специальное питание), которые мне помогают в этом и не получают за это "официальную" зарплату. На все эти нужды мне ежемесячно нужно 250-300 тысяч гривен", - отметил активист.

Это же касается и приобретенных дорогостоящих препаратов для лечения СМА - он заверил, что часть из них покупал "с рук". По его словам, львиную часть услуг он оплачивал без официальных накладных.

Он поблагодарил Львовский городской совет, который уже второй год обеспечивает его дорогостоящим препаратом для лечения СМА, однако, добавил, что люди с таким диагнозом "нуждаются в большем".

Многие пользователи отмечали, что Назарий в 2013-2015 годах активно публиковал посты о букмекерских ставках и высказывали предположение, что у него может быть зависимость. Однако Назарий написал, что работал в этой сфере, чтобы заработать денег.

"Я зарабатывал как мог. Я работал в БК, уже сейчас запрещенных у нас. Я брался даже за обмен сумм, с которых мне был маленький процент. Я хотел и хочу жить. В конце концов, идеальных людей не существует. До сборов (эти 3,5 года) мне помогали букеристы и покеристы, благодаря которым в добавок к своим работам я мог лечиться в том числе "Эвризди" [препарат для лечения СМА]", - пояснил он.

Назарий добавил, что его самочувствие сейчас значительно ухудшилось.

Что предшествовало?

Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.

Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Назарий Гусаков - активист с СМА об обвинениях в мошенничестве

Кроме того, в сети начали появляться скриншоты о ставках на спорт и онлайн-казино, некоторые на российских платформах.

После огласки Назарий Гусаков дал комментарий изданию LVIV.MEDIA, в котором заявил, что он не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Он также отметил, что чеков о покупке необходимых ему препаратов он не имеет, потому что большинство покупал неофициально, чтобы якобы снизить их стоимость. И пообещал, что бухгалтеры помогут ему в ближайшее время подготовить отчет.

Основатель проекта Bihus.info Денис Бигус сказал, что они ждут реакцию самого Назария. Журналист также добавил, что наличие у Назария болезни не вызывало сомнений.

Михаил Ткач также написал, что обратился к Назарию за объяснениями.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что в течение года Назарий получал необходимые медикаменты за средства городского и государственного бюджетов, а также от производителя. Когда Назарий сообщил о необходимости увеличить дозу из-за слабости в мышцах, врачи предложили пройти повторную экспертизу.

По словам Садового, активист все еще не прошел этого обследования. Но в разговоре уже подтвердил, что сделает это сразу после возвращения во Львов.

Назарий Гусаков имеет СМА второго типа: обычно его обнаруживают у детей в возрасте до 18 месяцев, и в течение определенного периода времени они могут сидеть, ходить и держать в руках предметы. Однако со временем постепенно и необратимо теряют эти навыки.

Сейчас Назарий Гусаков передвигается в колесном кресле, ему помогают дедушка и бабушка.

+8
Во всем цивилизованном мире принято
Отчитаться за каждую благотворительную копейку
Ведь это ПОЖЕРТВОВАНИЯ !!!!!!
Их часто дают люди совсем не богатые
Люди с добрым сердцем отдают чужому человеку свои деньги
Которые могли бы потратить на своих близких
И эти люди ждут в ответ всего лишь одного - ЧЕСТНОСТИ
Поймите - один нечестный человек наносит огромный вред
ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Люди,которых обманули- больше не будут помогать
Вот что страшно в этой ситуации
19.06.2025 23:36 Ответить
+7
дуже важке питання до обговорення.
краще обійти та промовчати аніж нападати на дуже хворого інваліда.
навіть думати страшно яке у нього життя.
бо у звичайної людини є можливість тупо взяти грошей, піти в ганделик, напитися і тобі полегшає.
а тому хлопу не полегшає ніколи.
19.06.2025 22:06 Ответить
+6
питання дійсно актуальне. хто вважає, що якщо людині задонатили набагато більше, ніж йому треба, то нехай вони все рівно йому, бо він же з вадами. Це не вірно, бо є багато людей, не таких медійно розкручених, яким би ті "лишки" кошти/ліки врятували життя чи здоров'я.
Особисто знаю по випадок, коли донатили дитині на операцію, а дитина попала в державну програму і операцію повністю профінансувала держава, була зібрана донатами не мала сума, яку батьки вирішили залишити на власні потреби, коли етично було б передати кошти наступній дитині в черзі, на таку саму операцію.
19.06.2025 22:52 Ответить
Комментировать
дуже важке питання до обговорення.
краще обійти та промовчати аніж нападати на дуже хворого інваліда.
навіть думати страшно яке у нього життя.
бо у звичайної людини є можливість тупо взяти грошей, піти в ганделик, напитися і тобі полегшає.
а тому хлопу не полегшає ніколи.
19.06.2025 22:06 Ответить
яка ганьба йому дорікати....
19.06.2025 22:07 Ответить
Про цю історію, та й про цього хлопця взагалі почув днями. І ні в чому його не дорікаю, проте ось реальна історія. Не так часто доводиться заходити в аптеку, проте коли рідко заходжу стоїть бабулька біля входу та питає чи не міг би я купити їй ліки недорогі. Гривень до 50 і каже назву. Звісно я не проти, та купляю. І звісно коли фармацевт питає чи потрібен мені чек, то відповідаю що ні, бо дійсно не потрібен. Фармацевт той чек кладе біля ліків та швидко каже що його викине, та не менш швидко прибирає. На це все я звернув увагу пізніше, коли трапилася так би мовити контрольна закупівля. А очі на цих уйобків відкрила сусідка яка побачила мене за розмовою із цією бабулею. Таких як я виявився ще не менш із десяток, а ті падли тупо здавали ліки по чекам та повертали гроші. Окрім як побажати обом палати у пеклі я звісно не зробив нічого, проте до таких історій ставлюся насторожено.
19.06.2025 22:35 Ответить
У меня лично тянулась рука ему задонатить, но я чуял какой-то подвох.
19.06.2025 22:10 Ответить
Задонатьте краще собі на курси вивчення української мови.
19.06.2025 22:12 Ответить
Не кажи мені, що робити, і я не скажу тобі куди йти. Я в побуті вільний спілкуватися хоч японською.
19.06.2025 22:35 Ответить
Чому Dmitriy а не Dmytro? 😂😂😂
20.06.2025 07:25 Ответить
Какие могут быть сопли во время войны на выживание? Донатить нужно только на обеспечение фронта и боевыех операции
20.06.2025 01:57 Ответить
Та залиште інваліда у спокої. Якщо він частину і витратив на сторону, на ньому немає гріха. Він помре без підтримки.
19.06.2025 22:42 Ответить
питання дійсно актуальне. хто вважає, що якщо людині задонатили набагато більше, ніж йому треба, то нехай вони все рівно йому, бо він же з вадами. Це не вірно, бо є багато людей, не таких медійно розкручених, яким би ті "лишки" кошти/ліки врятували життя чи здоров'я.
Особисто знаю по випадок, коли донатили дитині на операцію, а дитина попала в державну програму і операцію повністю профінансувала держава, була зібрана донатами не мала сума, яку батьки вирішили залишити на власні потреби, коли етично було б передати кошти наступній дитині в черзі, на таку саму операцію.
19.06.2025 22:52 Ответить
Вспомнил историю, тоже про сборы на лечение у нас в городе. Всех подробностей уже не помню, было пару лет назад. Собирали на операцию женщине, почти собрали нужную сумму, но она умерла, было очень слабое здоровье... В итоге дочь, всех поблагодарила за помощь и приняла самостоятельное решение, не возвращать собранные деньги, а отдала не лечение ребенку, которому тоже собирали помощь. Так что, тут уже все от людей зависит...
19.06.2025 23:14 Ответить
Во всем цивилизованном мире принято
Отчитаться за каждую благотворительную копейку
Ведь это ПОЖЕРТВОВАНИЯ !!!!!!
Их часто дают люди совсем не богатые
Люди с добрым сердцем отдают чужому человеку свои деньги
Которые могли бы потратить на своих близких
И эти люди ждут в ответ всего лишь одного - ЧЕСТНОСТИ
Поймите - один нечестный человек наносит огромный вред
ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Люди,которых обманули- больше не будут помогать
Вот что страшно в этой ситуации
19.06.2025 23:36 Ответить
Он вам скажет что игры в онлайн казино помогают его депрессии или что-то такое. Несмотря на то что есть точно такие же игры где деньги не нужны
20.06.2025 00:52 Ответить
Страшный диагноз не может быть оправданием для низких поступков человека
Вместо того - чтобы принести извинения всем, кого обманул
Молодой человек начал манипулировать
И история ,которая начиналась как рассказ о человеческом сострадании
Закончилась ужасно
Такой осадок в душе неприятный....
20.06.2025 01:31 Ответить
А я думав що я дуже емпатична особа...
19.06.2025 23:38 Ответить
Нагадало про лікарню майбутнього, коли всією Україною збирали 160 мільйонів доларів, а Ющенко ті гроші просто вкрав.
20.06.2025 00:09 Ответить
20.06.2025 00:09 "Vik Tor #521724" пише:

"Нагадало про лікарню майбутнього, коли всією Україною збирали 160 мільйонів доларів, а Ющенко ті гроші просто вкрав."
==========

Брехло "Vik Tor #521724", сподівався що ніхто не перевірить інформацію брехливу твою ?
По перше, не 160 мільйонів доларів, а
147 мільйонів 201 тисяча гривень.
По друге:
коли вибрали твого бандюковича, то щоб бонуси від даного проекту не дістались попередній владі, проект був заморожений тодішньою владою на рівні рішення кабінету міністрів.
Ось оволі докладна стаття з багатьма нюансами

(в тому числі, говориться про те, що, щоб не дістались бонуси попередній владі від будівництва лікарні на яку зібрано було 147 мільйонів 201 тисяча гривень, бандюковичі почали "крутити хвостом", щоб ту лікарню
( місце для якої було, в екологічно чистій місцевості, і вже з підведеними комунікаціями станом на жовтень 2011 року.)
не будувати, а перенаправити кошти на закупку обладнання ( яке планувалось на Дитячу Лікарню Майбутнього,) на створення корпусу в ОХМАДИТ
(який розташований зовсім не в екологічно чистому районі (хоча би через часті "корки" неподалік від ОХМАДИТ-у, в діточки і так з ослабленим імунітетом, бо онкологія) .)
.)

за 2011 рік, якщо хтось бажає вникнути, розібратись в ситуації станом на 2011 рік:

"Дитяча лікарня туманного майбутнього."
20 жовтня 2011
https://life.pravda.com.ua/society/2011/10/20/87917/?_gl=1*hfe7fp*_ga*cW50azFiX2s3eE92Nlk5X1IyME4zUmltbHJ4bUtOTXVrZ2VtWklMUktZS0lHZVNMelI2Y2VwblhqSm53T0NaMw..

і там такі от слова статті цій
"Втім, дивуватись тут нема чому. Адже нинішня влада не хоче віддавати іміджеві бонуси від зведення необхідної лікарні попередникам."

А "Vik Tor #521724", скоріше за все, знаючи подробиці всього, навмисно збрехав "Vik Tor #521724", то відповідно, якщо так "Vik Tor #521724"навмисно збрехав, то "Vik Tor #521724" справжній г@ндон (а може і z-етник московит, що по суті одне і теж).
20.06.2025 01:29 Ответить
Яке ти конечне, як і твій гнилющенко. Кому цікаво - подивіться журналістське розслідування.
20.06.2025 06:21 Ответить
Брехло, раз вже про розслідування пишеш, надай його, не будь московитом (саме стиль московитів, щось брякнути, і не підтвердити фактами.) .
20.06.2025 10:16 Ответить
тебе в гуглі забанили? коротко розповім - 60 млн ющенчиха витратила на власну приватну клініку НОВА у Львові. Ще приблизно стільки ж на надзвичайно роздуте адміністрування фонду "ліканя майбутнього". Проти неї декілька кримінальних проваджень.
Будівництво мали почати 2006р, а завершити 2009р. саме тоді був при владі самий гнилий виродок-ющенко. так що ніхто не міг заважати будівництву, окрім тих рук, які "нічого" не крали.
20.06.2025 10:25 Ответить
Брехло московитське твої фантазії, це твої фантазії. Починаючи з суми 160 мільйонів доларів, з самого початку ти став брехати як обриганий московит.
Після того як викрито було твою відверту тупу брехню, про нібито "160 мільйонів доларів," ти московитська брехлива душа ,не вибачившись за свою брехню, і далі продовжуєш свої побрехеньки.
20.06.2025 10:35 Ответить
ющенчіха теж всих обзивала московитами та сепаратистами, хто питав в неї "а де ж гроші поділись???". які ви жалюгідні, суки.
20.06.2025 11:00 Ответить
московитська брехлива душа "Vik Tor #521724" спіймана на брехні на самому початку, так і не надала ні одного посилання на джерело своєї брехні:

По перше, про нібито "160 мільйонів доларів"
По друге, про те що нібито "Ющенко ті гроші просто вкрав. "

А далі, після викриття брехливої сутності "Vik Tor #521724", брехлива московитська душа "Vik Tor #521724", як ніби нічого і не було, замість того щоб довести свої слова, або вибачитись за брехню, брехлива потвора Vik Tor #521724" добавила ще брехні, про "власну приватну клініку НОВА", потім всередину тексту ще і добавила брехлива потвора Vik Tor #521724" "Проти неї декілька кримінальних проваджень."
("проти неї", це проти кого, чи для того щоб здатись більш переконливим (за рахунок словосполучення "кримінальних проваджень" ) то ляпнула брехлива потвора Vik Tor #521724" ? )
при цьому всьому брехлива потвора "Vik Tor #521724", ще і "ображеного" пробує з себе видати, звертаючись у множинні
(може до своїх внутрішніх голосів в голові брехливої потвори Vik Tor #521724", хто зна..)
"які ж ви *уки".

Висновок "Vik Tor #521724" = московит брехливий типовий = тобто стиль основної маси московитів, брехати "да канца" (тобто навіть коли викрито брехню московита, московит перекриває свою брехню іншою, новою брехнею).
20.06.2025 11:57 Ответить
вважаю таких як ти, та ющенка і його сімейку, треба розстрілювати так само, як окупантів.
20.06.2025 12:05 Ответить
московит

( який намагається зіграти роль українця, за рахунок використання української мови, та злоба московії на Ющенко, за те що два рази поздоровленому тоді бандюковичу не вдалось прийти до влади в 2004 році, явно видна, тому московити і закидують поміж іншим, в темі яка не стосується Ющенко, брехню про Ющенко, в надії на те, що хтось прочитавши не перевірить, а сприйме брехливого московита "Vik Tor #521724", як нібито "правдоруба" .)

що ти там вважаєш, мені до лампочки.
20.06.2025 12:33 Ответить
більше нічого не хрюкнеш?
21.06.2025 12:22 Ответить
Нахрюкав брехні ти тут московит.
21.06.2025 20:37 Ответить
Додам, це не перша маштабна афера сімейки виродків-ющенко. Був ще банк Україна (найбільший банк на той час), який теж пограбував недолугий гниломордий ющ.
20.06.2025 10:28 Ответить
Під час телемарафону благодійники ПООБІЦЯЛИ внести на реалізацію проекту "Дитяча лікарня майбутнього" 242 мільйони гривень , але РЕАЛЬНО внесли біля 100 мільйонів (привіт Пінчуку , більше всіх ОБІЦЯВ).

А от натякати "Ющенко ті гроші просто вкрав" не треба.
Всі знають , що є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" , там є всі фінансові звіти.
13 перевірок було при Януковичу - перевіряли всі - МВС , СБУ , КРУ , ДПСУ , Генпрокуратура і геній Москаль.

А от збудувати нову дитячу лікарню в Охматдиті це повний дебілізм , бо це центр Києва , де за день проїздить сотні тисяч машин плюс навколо підприємства , і цим "повітрям" дихають діти.

Читаємо статтю - "Катерина Ющенко розповіла, що сталося з "Дитячою лікарнею майбутнього" ,
Є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" .
До речі , знаєте у скільки обійшлося будівництво і наповнення обладнанням нового корпусу Охматдиту ? 3,5 мільярди гривень. Катерина Ющенко зібрала 100 мільйонів гривень.
Хтось хоче такої слави , як Москаль ? Заяву в прокуратуру !
До речі , а що Ви думаєте про Дмитра Чобота ? Читали його книжки ? Егеж , про Вашу ЮлллллллЮ.
23.06.2025 17:43 Ответить
а що ж ви про власну клініку ющенчихи НОВА не згадали у Львові? туди вклали 60 млн з зібраних коштів. А про "менеджерів проекту" на утримання яких теж пішло десятки мільйонів? А про стан тої ділянки, і як її використовували, де була виділена земля?
23.06.2025 18:39 Ответить
В Благодійному Фонді "Лікарня майбутнього" є наглядова рада. Там не дурні люди , можете впевнитись на їхньому сайті. Вони не пропустять таких витрат. Катерина розказувала про цю лікарню . Читаємо статтю - "Катерина Ющенко розповіла, що сталося з "Дитячою лікарнею майбутнього" ,
"Ми створили «міні-лікарню майбутнього» у Львові - недержавний неприбутковий медичний центр NOVO, про який я вже згадувала, він діє на базі Львівської міської дитячої лікарні. Тут працюють кращі апарати МРТ і КТ в Україні. Центр надає недороге або безплатне лікування хворим дітям і пораненим солдатам.
Ми взяли на себе зобов'язання дер­жави, розпочавши роботи на земельній ділянці за благодійний кошт. Ми порушили багато питань, рішення яких допомогло розвивати сферу медицини. І сьогодні ми продовжуємо цю роботу, впроваджуючи у центрі NOVO нові для України партнерські засади та інноваційні управлінські рішення", - сказала колишня перша леді.

"У медичну систему України 50 мільйонів доларів - це дуже багато. Не думаю, що багато інших людей або фондів можуть похвалитися такими досягненнями, а наш Фонд зробив це, тож я не відчуваю провини", - заявила вона.

"Я хотіла спробувати зламати ганебну практику давати хабарі у валізах і переказувати кошти на офшорні рахунки, а натомість робити пожертви відкрито і прозоро. Так, як це робиться у всіх цивілізованих країнах.
Якби ми дійсно хотіли вкрасти гроші, ми могли б зробити так легко і без всякого піару, не на очах у всієї країни", - підкреслила екс-перша леді.

"Проект лікарні впродовж багатьох років піддавався численним нападам, ініціаторами яких були комуністи, [нинішній голова Закарпатської ОДА] Москаль, журналісти, депутати, які подавали запити в МВС і прокуратуру, адміністрація і сім'я Януковича та інші…
Ми пережили багато перевірок, але вони не виявили жодних неправильних дій або порушень. Уся інформація про доходи та витрати http://www.ukraine3000.org.ua/statements.html є на сайті Фонду.
Що ж стосується Антикорупційного бюро, то воно має справу з неправильним використанням державних коштів. У нашому проекті були задіяні тільки приватні кошти від благодійників, і вони не мають до нас претензій. У проекті не було ні копійки державних коштів", - сказала Ющенко.

У списку http://www.likarnya.org.ua/sponsors.html меценатів проекту "Дитяча лікарня майбутнього" - корпорація «Індустріальний союз Донбасу» Тарути, Банк «Фінанси та кредит» Жеваго, ЗАТ «Смарт-холдинг» Новінського й Ахметова, Борис Колесніков, ВАТ «Запоріжсталь», Олександр Ярославський, ЗАТ «Донецьксталь-Металург», АП «Шахта ім. Засядька» Звягільського - загалом 633 юридичні особи і 10280 фізичних осіб.
24.06.2025 00:04 Ответить
Я звісно вибачаюсь, але не краще б було на ці гроші найняти 2-3 колумбійців до ЗСУ?
Я ось спілкувався з бразильцем, він на всі заощадження купив білета до Варшави, так його навіть з аеропорту не випустили поляки.
20.06.2025 00:49 Ответить
 
 