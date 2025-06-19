Активист с СМА Гусаков отверг обвинения в махинациях со сбором средств на лечение болезни

Львовский активист Назарий Гусаков, который борется со спинальной мышечной атрофией (СМА), прокомментировал обвинения в мошенничестве со сборами средств на его лечение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в заметке на Facebook.

Он призвал "ничего не донатить" ему, поскольку средства продолжают поступать.

"Когда-то я публично попросил о помощи - на лекарства, реабилитацию, выживание. Вы откликнулись и дали мне шанс, которого не давала система. Это было 5 лет назад, когда я был простым парнем с Левандовки", - отметил он.

Что касается просьб обнародовать отчетность о доходах, Назарий написал, что на протяжении лет лечения он не собирал чеки и не вел учет, потому что не думал, что ему придется "отчитываться при жизни".

"Я нуждаюсь в уходе 24 часа в сутки, меня постоянно нужно переворачивать с живота на спину и наоборот, помогать отхаркивать мокроту, разминать мышцы. Возле меня множество людей (реабилитологи, физиотерапевты, эрготерапевты, массажисты, ассистенты, специальное питание), которые мне помогают в этом и не получают за это "официальную" зарплату. На все эти нужды мне ежемесячно нужно 250-300 тысяч гривен", - отметил активист.

Это же касается и приобретенных дорогостоящих препаратов для лечения СМА - он заверил, что часть из них покупал "с рук". По его словам, львиную часть услуг он оплачивал без официальных накладных.

Он поблагодарил Львовский городской совет, который уже второй год обеспечивает его дорогостоящим препаратом для лечения СМА, однако, добавил, что люди с таким диагнозом "нуждаются в большем".

Многие пользователи отмечали, что Назарий в 2013-2015 годах активно публиковал посты о букмекерских ставках и высказывали предположение, что у него может быть зависимость. Однако Назарий написал, что работал в этой сфере, чтобы заработать денег.

"Я зарабатывал как мог. Я работал в БК, уже сейчас запрещенных у нас. Я брался даже за обмен сумм, с которых мне был маленький процент. Я хотел и хочу жить. В конце концов, идеальных людей не существует. До сборов (эти 3,5 года) мне помогали букеристы и покеристы, благодаря которым в добавок к своим работам я мог лечиться в том числе "Эвризди" [препарат для лечения СМА]", - пояснил он.

Назарий добавил, что его самочувствие сейчас значительно ухудшилось.

Что предшествовало?

Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.

Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Кроме того, в сети начали появляться скриншоты о ставках на спорт и онлайн-казино, некоторые на российских платформах.

После огласки Назарий Гусаков дал комментарий изданию LVIV.MEDIA, в котором заявил, что он не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Он также отметил, что чеков о покупке необходимых ему препаратов он не имеет, потому что большинство покупал неофициально, чтобы якобы снизить их стоимость. И пообещал, что бухгалтеры помогут ему в ближайшее время подготовить отчет.

Основатель проекта Bihus.info Денис Бигус сказал, что они ждут реакцию самого Назария. Журналист также добавил, что наличие у Назария болезни не вызывало сомнений.

Михаил Ткач также написал, что обратился к Назарию за объяснениями.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что в течение года Назарий получал необходимые медикаменты за средства городского и государственного бюджетов, а также от производителя. Когда Назарий сообщил о необходимости увеличить дозу из-за слабости в мышцах, врачи предложили пройти повторную экспертизу.

По словам Садового, активист все еще не прошел этого обследования. Но в разговоре уже подтвердил, что сделает это сразу после возвращения во Львов.

Назарий Гусаков имеет СМА второго типа: обычно его обнаруживают у детей в возрасте до 18 месяцев, и в течение определенного периода времени они могут сидеть, ходить и держать в руках предметы. Однако со временем постепенно и необратимо теряют эти навыки.

Сейчас Назарий Гусаков передвигается в колесном кресле, ему помогают дедушка и бабушка.