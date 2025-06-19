Активист с СМА Гусаков отверг обвинения в махинациях со сбором средств на лечение болезни
Львовский активист Назарий Гусаков, который борется со спинальной мышечной атрофией (СМА), прокомментировал обвинения в мошенничестве со сборами средств на его лечение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в заметке на Facebook.
Он призвал "ничего не донатить" ему, поскольку средства продолжают поступать.
"Когда-то я публично попросил о помощи - на лекарства, реабилитацию, выживание. Вы откликнулись и дали мне шанс, которого не давала система. Это было 5 лет назад, когда я был простым парнем с Левандовки", - отметил он.
Что касается просьб обнародовать отчетность о доходах, Назарий написал, что на протяжении лет лечения он не собирал чеки и не вел учет, потому что не думал, что ему придется "отчитываться при жизни".
"Я нуждаюсь в уходе 24 часа в сутки, меня постоянно нужно переворачивать с живота на спину и наоборот, помогать отхаркивать мокроту, разминать мышцы. Возле меня множество людей (реабилитологи, физиотерапевты, эрготерапевты, массажисты, ассистенты, специальное питание), которые мне помогают в этом и не получают за это "официальную" зарплату. На все эти нужды мне ежемесячно нужно 250-300 тысяч гривен", - отметил активист.
Это же касается и приобретенных дорогостоящих препаратов для лечения СМА - он заверил, что часть из них покупал "с рук". По его словам, львиную часть услуг он оплачивал без официальных накладных.
Он поблагодарил Львовский городской совет, который уже второй год обеспечивает его дорогостоящим препаратом для лечения СМА, однако, добавил, что люди с таким диагнозом "нуждаются в большем".
Многие пользователи отмечали, что Назарий в 2013-2015 годах активно публиковал посты о букмекерских ставках и высказывали предположение, что у него может быть зависимость. Однако Назарий написал, что работал в этой сфере, чтобы заработать денег.
"Я зарабатывал как мог. Я работал в БК, уже сейчас запрещенных у нас. Я брался даже за обмен сумм, с которых мне был маленький процент. Я хотел и хочу жить. В конце концов, идеальных людей не существует. До сборов (эти 3,5 года) мне помогали букеристы и покеристы, благодаря которым в добавок к своим работам я мог лечиться в том числе "Эвризди" [препарат для лечения СМА]", - пояснил он.
Назарий добавил, что его самочувствие сейчас значительно ухудшилось.
Что предшествовало?
Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.
Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.
Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.
Кроме того, в сети начали появляться скриншоты о ставках на спорт и онлайн-казино, некоторые на российских платформах.
После огласки Назарий Гусаков дал комментарий изданию LVIV.MEDIA, в котором заявил, что он не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.
Он также отметил, что чеков о покупке необходимых ему препаратов он не имеет, потому что большинство покупал неофициально, чтобы якобы снизить их стоимость. И пообещал, что бухгалтеры помогут ему в ближайшее время подготовить отчет.
Основатель проекта Bihus.info Денис Бигус сказал, что они ждут реакцию самого Назария. Журналист также добавил, что наличие у Назария болезни не вызывало сомнений.
Михаил Ткач также написал, что обратился к Назарию за объяснениями.
Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что в течение года Назарий получал необходимые медикаменты за средства городского и государственного бюджетов, а также от производителя. Когда Назарий сообщил о необходимости увеличить дозу из-за слабости в мышцах, врачи предложили пройти повторную экспертизу.
По словам Садового, активист все еще не прошел этого обследования. Но в разговоре уже подтвердил, что сделает это сразу после возвращения во Львов.
Назарий Гусаков имеет СМА второго типа: обычно его обнаруживают у детей в возрасте до 18 месяцев, и в течение определенного периода времени они могут сидеть, ходить и держать в руках предметы. Однако со временем постепенно и необратимо теряют эти навыки.
Сейчас Назарий Гусаков передвигается в колесном кресле, ему помогают дедушка и бабушка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
краще обійти та промовчати аніж нападати на дуже хворого інваліда.
навіть думати страшно яке у нього життя.
бо у звичайної людини є можливість тупо взяти грошей, піти в ганделик, напитися і тобі полегшає.
а тому хлопу не полегшає ніколи.
Особисто знаю по випадок, коли донатили дитині на операцію, а дитина попала в державну програму і операцію повністю профінансувала держава, була зібрана донатами не мала сума, яку батьки вирішили залишити на власні потреби, коли етично було б передати кошти наступній дитині в черзі, на таку саму операцію.
Отчитаться за каждую благотворительную копейку
Ведь это ПОЖЕРТВОВАНИЯ !!!!!!
Их часто дают люди совсем не богатые
Люди с добрым сердцем отдают чужому человеку свои деньги
Которые могли бы потратить на своих близких
И эти люди ждут в ответ всего лишь одного - ЧЕСТНОСТИ
Поймите - один нечестный человек наносит огромный вред
ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Люди,которых обманули- больше не будут помогать
Вот что страшно в этой ситуации
Вместо того - чтобы принести извинения всем, кого обманул
Молодой человек начал манипулировать
И история ,которая начиналась как рассказ о человеческом сострадании
Закончилась ужасно
Такой осадок в душе неприятный....
"Нагадало про лікарню майбутнього, коли всією Україною збирали 160 мільйонів доларів, а Ющенко ті гроші просто вкрав."
==========
Брехло "Vik Tor #521724", сподівався що ніхто не перевірить інформацію брехливу твою ?
По перше, не 160 мільйонів доларів, а
147 мільйонів 201 тисяча гривень.
По друге:
коли вибрали твого бандюковича, то щоб бонуси від даного проекту не дістались попередній владі, проект був заморожений тодішньою владою на рівні рішення кабінету міністрів.
Ось оволі докладна стаття з багатьма нюансами
(в тому числі, говориться про те, що, щоб не дістались бонуси попередній владі від будівництва лікарні на яку зібрано було 147 мільйонів 201 тисяча гривень, бандюковичі почали "крутити хвостом", щоб ту лікарню
( місце для якої було, в екологічно чистій місцевості, і вже з підведеними комунікаціями станом на жовтень 2011 року.)
не будувати, а перенаправити кошти на закупку обладнання ( яке планувалось на Дитячу Лікарню Майбутнього,) на створення корпусу в ОХМАДИТ
(який розташований зовсім не в екологічно чистому районі (хоча би через часті "корки" неподалік від ОХМАДИТ-у, в діточки і так з ослабленим імунітетом, бо онкологія) .)
.)
за 2011 рік, якщо хтось бажає вникнути, розібратись в ситуації станом на 2011 рік:
"Дитяча лікарня туманного майбутнього."
20 жовтня 2011
https://life.pravda.com.ua/society/2011/10/20/87917/?_gl=1*hfe7fp*_ga*cW50azFiX2s3eE92Nlk5X1IyME4zUmltbHJ4bUtOTXVrZ2VtWklMUktZS0lHZVNMelI2Y2VwblhqSm53T0NaMw..
і там такі от слова статті цій
"Втім, дивуватись тут нема чому. Адже нинішня влада не хоче віддавати іміджеві бонуси від зведення необхідної лікарні попередникам."
А "Vik Tor #521724", скоріше за все, знаючи подробиці всього, навмисно збрехав "Vik Tor #521724", то відповідно, якщо так "Vik Tor #521724"навмисно збрехав, то "Vik Tor #521724" справжній г@ндон (а може і z-етник московит, що по суті одне і теж).
Будівництво мали почати 2006р, а завершити 2009р. саме тоді був при владі самий гнилий виродок-ющенко. так що ніхто не міг заважати будівництву, окрім тих рук, які "нічого" не крали.
Після того як викрито було твою відверту тупу брехню, про нібито "160 мільйонів доларів," ти московитська брехлива душа ,не вибачившись за свою брехню, і далі продовжуєш свої побрехеньки.
По перше, про нібито "160 мільйонів доларів"
По друге, про те що нібито "Ющенко ті гроші просто вкрав. "
А далі, після викриття брехливої сутності "Vik Tor #521724", брехлива московитська душа "Vik Tor #521724", як ніби нічого і не було, замість того щоб довести свої слова, або вибачитись за брехню, брехлива потвора Vik Tor #521724" добавила ще брехні, про "власну приватну клініку НОВА", потім всередину тексту ще і добавила брехлива потвора Vik Tor #521724" "Проти неї декілька кримінальних проваджень."
("проти неї", це проти кого, чи для того щоб здатись більш переконливим (за рахунок словосполучення "кримінальних проваджень" ) то ляпнула брехлива потвора Vik Tor #521724" ? )
при цьому всьому брехлива потвора "Vik Tor #521724", ще і "ображеного" пробує з себе видати, звертаючись у множинні
(може до своїх внутрішніх голосів в голові брехливої потвори Vik Tor #521724", хто зна..)
"які ж ви *уки".
Висновок "Vik Tor #521724" = московит брехливий типовий = тобто стиль основної маси московитів, брехати "да канца" (тобто навіть коли викрито брехню московита, московит перекриває свою брехню іншою, новою брехнею).
( який намагається зіграти роль українця, за рахунок використання української мови, та злоба московії на Ющенко, за те що два рази поздоровленому тоді бандюковичу не вдалось прийти до влади в 2004 році, явно видна, тому московити і закидують поміж іншим, в темі яка не стосується Ющенко, брехню про Ющенко, в надії на те, що хтось прочитавши не перевірить, а сприйме брехливого московита "Vik Tor #521724", як нібито "правдоруба" .)
що ти там вважаєш, мені до лампочки.
А от натякати "Ющенко ті гроші просто вкрав" не треба.
Всі знають , що є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" , там є всі фінансові звіти.
13 перевірок було при Януковичу - перевіряли всі - МВС , СБУ , КРУ , ДПСУ , Генпрокуратура і геній Москаль.
А от збудувати нову дитячу лікарню в Охматдиті це повний дебілізм , бо це центр Києва , де за день проїздить сотні тисяч машин плюс навколо підприємства , і цим "повітрям" дихають діти.
Читаємо статтю - "Катерина Ющенко розповіла, що сталося з "Дитячою лікарнею майбутнього" ,
Є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" .
До речі , знаєте у скільки обійшлося будівництво і наповнення обладнанням нового корпусу Охматдиту ? 3,5 мільярди гривень. Катерина Ющенко зібрала 100 мільйонів гривень.
Хтось хоче такої слави , як Москаль ? Заяву в прокуратуру !
До речі , а що Ви думаєте про Дмитра Чобота ? Читали його книжки ? Егеж , про Вашу ЮлллллллЮ.
"Ми створили «міні-лікарню майбутнього» у Львові - недержавний неприбутковий медичний центр NOVO, про який я вже згадувала, він діє на базі Львівської міської дитячої лікарні. Тут працюють кращі апарати МРТ і КТ в Україні. Центр надає недороге або безплатне лікування хворим дітям і пораненим солдатам.
Ми взяли на себе зобов'язання держави, розпочавши роботи на земельній ділянці за благодійний кошт. Ми порушили багато питань, рішення яких допомогло розвивати сферу медицини. І сьогодні ми продовжуємо цю роботу, впроваджуючи у центрі NOVO нові для України партнерські засади та інноваційні управлінські рішення", - сказала колишня перша леді.
"У медичну систему України 50 мільйонів доларів - це дуже багато. Не думаю, що багато інших людей або фондів можуть похвалитися такими досягненнями, а наш Фонд зробив це, тож я не відчуваю провини", - заявила вона.
"Я хотіла спробувати зламати ганебну практику давати хабарі у валізах і переказувати кошти на офшорні рахунки, а натомість робити пожертви відкрито і прозоро. Так, як це робиться у всіх цивілізованих країнах.
Якби ми дійсно хотіли вкрасти гроші, ми могли б зробити так легко і без всякого піару, не на очах у всієї країни", - підкреслила екс-перша леді.
"Проект лікарні впродовж багатьох років піддавався численним нападам, ініціаторами яких були комуністи, [нинішній голова Закарпатської ОДА] Москаль, журналісти, депутати, які подавали запити в МВС і прокуратуру, адміністрація і сім'я Януковича та інші…
Ми пережили багато перевірок, але вони не виявили жодних неправильних дій або порушень. Уся інформація про доходи та витрати http://www.ukraine3000.org.ua/statements.html є на сайті Фонду.
Що ж стосується Антикорупційного бюро, то воно має справу з неправильним використанням державних коштів. У нашому проекті були задіяні тільки приватні кошти від благодійників, і вони не мають до нас претензій. У проекті не було ні копійки державних коштів", - сказала Ющенко.
У списку http://www.likarnya.org.ua/sponsors.html меценатів проекту "Дитяча лікарня майбутнього" - корпорація «Індустріальний союз Донбасу» Тарути, Банк «Фінанси та кредит» Жеваго, ЗАТ «Смарт-холдинг» Новінського й Ахметова, Борис Колесніков, ВАТ «Запоріжсталь», Олександр Ярославський, ЗАТ «Донецьксталь-Металург», АП «Шахта ім. Засядька» Звягільського - загалом 633 юридичні особи і 10280 фізичних осіб.
Я ось спілкувався з бразильцем, він на всі заощадження купив білета до Варшави, так його навіть з аеропорту не випустили поляки.