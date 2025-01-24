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В Вене учредили Ассоциацию украинских организаций Австрии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День соборности Украины украинские организации Австрии объединились в Ассоциацию, которая призвана консолидировать и масштабировать деятельность общественных активистов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Подписание устава, в котором приняли участие представители 12 организаций со всей страны, состоялось в помещении посольства Украины.

Новоизбранный глава Андрей Яворский сообщил, что главными направлениями работы Ассоциации в начале будут распространение присутствия украинских организаций в информационном пространстве, координация совместных массовых акций, поиски помещения для организации регулярных мероприятий, и добавил, что ассоциация открыта для новых членов.

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Створено Асоціацію українських організацій Австрії
Фото: Ирина Карпенко

Первый заместитель главы Александра Саенко отметила: "Идею объединения украинских организаций в ассоциацию мы обсуждали не один год. Наконец, мы реализовали ее. После регистрации устава мы сможем начать работу официально. Это особенно важно сегодня, когда к вызовам, связанным с войной, добавилось ухудшение политической ситуации в Австрии".

С приветственными словами к участникам подписания обратились посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец и заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Василий Химинец обратил внимание на символичность даты подписания устава - 22 января - и заверил, что посольство будет способствовать деятельности Ассоциации.

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Статут Асоціації українських організацій Австрії
Фото: Ирина Карпенко


Члени Асоціації українських організацій Австрії

Автор: 

Австрия (820) активист (632)


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Чому австрія не видає фірташа сша?
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24.01.2025 20:43 Ответить
Коли в Києві немає голови, то Остерайх на в поміч!
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24.01.2025 20:44 Ответить
журнал ведення журналів.
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24.01.2025 20:54 Ответить
Асоціацію, яка покликана консолідувати і масштабувати діяльність громадських активістів

Не треба забувати про невпинне розширення, поглиблення та невпинне зростання.
Потужне та незламне, само собов.

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24.01.2025 21:27 Ответить
Рашисти в Австрії, одразу зашумували по мережах, як дріжджі у їх "радной говені"!
Одразу видно по дописам, їх реакцію чи ерекцію, на правильні дії Українців в Австрії!!
Гуртуймося і борімося Українці, за Волю і Свободу, Європейської України, проти рашиської орди!
Пам'ятайте про святі слова, видатного Кобзаря України, Т.Г. Шевченка
Борітеся! Поборете, вам Бог помагає!
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24.01.2025 22:36 Ответить
Мабуть створена під егідою та патронатом портняжки, та його поплічників?
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24.01.2025 23:28 Ответить
 
 