В Вене учредили Ассоциацию украинских организаций Австрии. ФОТОРЕПОРТАЖ
В День соборности Украины украинские организации Австрии объединились в Ассоциацию, которая призвана консолидировать и масштабировать деятельность общественных активистов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Подписание устава, в котором приняли участие представители 12 организаций со всей страны, состоялось в помещении посольства Украины.
Новоизбранный глава Андрей Яворский сообщил, что главными направлениями работы Ассоциации в начале будут распространение присутствия украинских организаций в информационном пространстве, координация совместных массовых акций, поиски помещения для организации регулярных мероприятий, и добавил, что ассоциация открыта для новых членов.
Первый заместитель главы Александра Саенко отметила: "Идею объединения украинских организаций в ассоциацию мы обсуждали не один год. Наконец, мы реализовали ее. После регистрации устава мы сможем начать работу официально. Это особенно важно сегодня, когда к вызовам, связанным с войной, добавилось ухудшение политической ситуации в Австрии".
С приветственными словами к участникам подписания обратились посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец и заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.
Василий Химинец обратил внимание на символичность даты подписания устава - 22 января - и заверил, что посольство будет способствовать деятельности Ассоциации.
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