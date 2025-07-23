Назарію Гусакову заочно повідомлять про підозру найближчими днями, - генпрокурор Кравченко

Назарію Гусакову найближчими днями буде заочно повідомлено про підозру у можливому шахрайстві під час збору коштів на лікування.

Про це заявив під час брифінгу генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Днями ми заочно повідомимо про підозру Гусакову. Заочно повідомимо тому, що фігуранта немає в країні", - сказав він.

За словами Кравченка, кількість потерпілих у цій справі змінилася.

"Вже зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, але повідомлення про підозру не означає, що досудове розслідування буде закінчено, досудове розслідування буде продовжено і будуть збиратися докази для встановлення повної картини і повної істини", - додав генпрокурор.

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Справа Назарія Гусакова

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

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