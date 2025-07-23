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Новини Справа Назарія Гусакова
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Назарію Гусакову заочно повідомлять про підозру найближчими днями, - генпрокурор Кравченко

Назарію Гусакову повідомлять про підозру

Назарію Гусакову найближчими днями буде заочно повідомлено про підозру у можливому шахрайстві під час збору коштів на лікування.

Про це заявив під час брифінгу генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Днями ми заочно повідомимо про підозру Гусакову. Заочно повідомимо тому, що фігуранта немає в країні", - сказав він.

За словами Кравченка, кількість потерпілих у цій справі змінилася.

"Вже зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, але повідомлення про підозру не означає, що досудове розслідування буде закінчено, досудове розслідування буде продовжено і будуть збиратися докази для встановлення повної картини і повної істини", - додав генпрокурор.

Читайте: Справа Гусакова: Нацполіція проводить обшуки у Києві та Львові

Справа Назарія Гусакова

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Також читайте: Уряд посилить контроль над прозорістю благодійних зборів після ситуації з Гусаковим, - Шмигаль

Автор: 

шахрайство (1137) Кравченко Руслан (93) підозра (835)


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"Та він крокодила впіймати не може!"(с)...
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23.07.2025 16:05 Відповісти
але ж спустив гроші на баб, карти та алкоголь.....

.
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23.07.2025 16:18 Відповісти
Чернишов зібрав більше і шо ????????????????
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23.07.2025 16:09 Відповісти
для сєбя дорогого збирав, замєтьтє !

.
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23.07.2025 16:19 Відповісти
Санкції! Санкції проти нього впровадьте!
Хоча ні: до партіїї його, "слугою" буде "народу"! Дуже корисна людина в цій спільноті буде!
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23.07.2025 16:09 Відповісти
...Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання Джерело: https://censor.net/ua/n3564864

А що видатний дроновод Стерненко надав фінансові звіти про витрачені кошти ? А я забув - то ж стовп дронового виробництва і священна зелена корова -яка поза підозрою.... Не можна в таких " жертв замахів " питати про публічні фінансові звіти . це аскарблєніє недовірою "патріота "...
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23.07.2025 16:14 Відповісти
"Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші " повинні зробити офіційну заяву про шахрайство або отримати таку саму підозру як співучасники
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23.07.2025 16:16 Відповісти
А чому не Чернишову та не Мидичу??? А ну зрозуміло то інше...
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23.07.2025 16:27 Відповісти
bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий Джерело: https://censor.net/ua/n356486

Підтримували афериста - це все, що треба про них знати, чим би вони не прикривались!
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23.07.2025 16:51 Відповісти
 
 