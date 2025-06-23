Уряд посилить контроль над прозорістю благодійних зборів після ситуації з Гусаковим, - Шмигаль

Премʼєр України Денис Шмигаль доручив уряду посилити контроль за прозорістю благодійних зборів після випадку з Назарієм Гусаковим, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), який раніше не надав звітів щодо наданої йому допомоги.

Про це очільник уряду написав у телеграм-каналі після щотижневої координаційної наради уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль не називав імені Гусакова, але зазначив, що дав доручення після "останнього резонансного випадку".

За його словами, Міністерству соціальної політики доручили підготувати пропозиції щодо посилення звітності й прозорості благодійних зборів.

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Що передувало?

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

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