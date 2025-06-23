Уряд посилить контроль над прозорістю благодійних зборів після ситуації з Гусаковим, - Шмигаль
Премʼєр України Денис Шмигаль доручив уряду посилити контроль за прозорістю благодійних зборів після випадку з Назарієм Гусаковим, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), який раніше не надав звітів щодо наданої йому допомоги.
Про це очільник уряду написав у телеграм-каналі після щотижневої координаційної наради уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Шмигаль не називав імені Гусакова, але зазначив, що дав доручення після "останнього резонансного випадку".
За його словами, Міністерству соціальної політики доручили підготувати пропозиції щодо посилення звітності й прозорості благодійних зборів.
Що передувало?
Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.
Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.
Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.
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Yellow Niva:
Що не скажіть, а https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81 #Бігус - геній. Тільки вдумайтесь: СБУшний стукач збирав пожертви на свій рахунок ФОП, розповідаючи, що його переслідує СБУ. Валерій Прозапас:
Як послухати позітівну пропаганду - то краще всіх та ефективніше воював Біґус, наш невидимий гєрой. Особливо цікаво дізнатись звідки про військові "спецоперації" знає наприклад московська лядь з "ісландії" Пєтров?
Задовбали подоляківські ухилянти.
КиївМІськБудда:
Бігус не просто на..бнув схему закупки комплектуючих для наших ППО (якій не було альтернативи), він привів до влади слуг, які розвалили оборонку і про..бали вторгнення. Тому мені пох, який він афуєнний пілот і в якому танку він горів.
Hellis:
Kоли Коломойський, радіючи, що Зеленський переміг на виборах, сказав в одному інтерв'ю, що розслідування Бігуса - це було як пряме влучання акумулятивного снаряду у Порошенка, він знав, про що говорить.
Чому ви, розумники, починаєте посилювати контроль над чимось тіко постфактум?
Мізки рибки гуппі?
И эти мрази, ворующие миллиарды завели 2 уголовных дело, о мошенничестве и отмывании денег. Лично Зеленский принял в этом участие!
Той хлоп гусаков (гусаков.рязань) щось недоговорює.
Яка прикрість...
Хтось попався бо не поділився, та й ще й скандал нехороший... Підставили схеми розкрадання і махлярства,.