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Новини Фінансові шахрайства Справа Назарія Гусакова
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Уряд посилить контроль над прозорістю благодійних зборів після ситуації з Гусаковим, - Шмигаль

Денис Шмигаль

Премʼєр України Денис Шмигаль доручив уряду посилити контроль за прозорістю благодійних зборів після випадку з Назарієм Гусаковим, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), який раніше не надав звітів щодо наданої йому допомоги.

Про це очільник уряду написав у телеграм-каналі після щотижневої координаційної наради уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль не називав імені Гусакова, але зазначив, що дав доручення після "останнього резонансного випадку".

За його словами, Міністерству соціальної політики доручили підготувати пропозиції щодо посилення звітності й прозорості благодійних зборів.

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Що передувало?

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Назарія Гусакова: Нацполіція відкрила два кримінальні провадження

Автор: 

благодійність (584) Кабмін (14181) шахрайство (1123) Шмигаль Денис (4672)


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Топ коментарі
+10
Ви спочатку визнайте фальсифікацію свого ПРиіобуу до ПОРОШЕНКА у Верховному Суді !
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23.06.2025 20:32 Відповісти
+7
У спроси у того же Стерненко или Лачен про отчеты, так заблокируют или скажут что "агент кремля", раз такое требуешь...
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23.06.2025 20:50 Відповісти
+6
А ситуацію зі шмигалем скільки Україні доведеться розхльобувати?
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23.06.2025 20:38 Відповісти
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Ви спочатку визнайте фальсифікацію свого ПРиіобуу до ПОРОШЕНКА у Верховному Суді !
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23.06.2025 20:32 Відповісти
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23.06.2025 20:37 Відповісти
А ситуацію зі шмигалем скільки Україні доведеться розхльобувати?
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23.06.2025 20:38 Відповісти
А що Шмигаль ще працює??
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23.06.2025 20:40 Відповісти
Ти посилив би контроль за корупцією в виконавчій владі, на митниці, в суддах ,поліції ітд ,а не ліз своїми брудними руками до благодійних фондів.
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23.06.2025 20:44 Відповісти
"підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них - bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші." - шикарний список жуліків! вони його і навчили тиряти донати! а може й відмивали бабло через нього!
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23.06.2025 20:44 Відповісти
У спроси у того же Стерненко или Лачен про отчеты, так заблокируют или скажут что "агент кремля", раз такое требуешь...
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23.06.2025 20:50 Відповісти
жуліки з лейбом патріотів - це найкрутіший "знак якості" незайманих Ємародератором позітівав на майбутній прихід до влади, вони вкладаються в них по повній. Тобто саме таких легко розпізнати саме за ознаками позивного згадування у МАРОДЕРНЕВІХ ЗМІ та як виявилося у МАЛЮКА ???
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23.06.2025 21:17 Відповісти
За кордоном мерії організовують і контролюють волонтерські організації. Керівники в мерії отримують зарплату. У нас бардак.
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23.06.2025 20:48 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлуб
Yellow Niva:
Що не скажіть, а https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81 #Бігус - геній. Тільки вдумайтесь: СБУшний стукач збирав пожертви на свій рахунок ФОП, розповідаючи, що його переслідує СБУ. Валерій Прозапас:
Як послухати позітівну пропаганду - то краще всіх та ефективніше воював Біґус, наш невидимий гєрой. Особливо цікаво дізнатись звідки про військові "спецоперації" знає наприклад московська лядь з "ісландії" Пєтров?
Задовбали подоляківські ухилянти.
КиївМІськБудда:
Бігус не просто на..бнув схему закупки комплектуючих для наших ППО (якій не було альтернативи), він привів до влади слуг, які розвалили оборонку і про..бали вторгнення. Тому мені пох, який він афуєнний пілот і в якому танку він горів.
Hellis:
Kоли Коломойський, радіючи, що Зеленський переміг на виборах, сказав в одному інтерв'ю, що розслідування Бігуса - це було як пряме влучання акумулятивного снаряду у Порошенка, він знав, про що говорить.
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23.06.2025 20:48 Відповісти
Вражена невиліковною хворобою людина намутила собі дрібку пеньондзув, щоб хоча б трошки забутися з екскортницею та завершити свій земний шлях у пристойному хоспісі, а Шмигаль (Гетьманцев?) йому заздрить?
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23.06.2025 20:53 Відповісти
Уряд посилить контроль

Чому ви, розумники, починаєте посилювати контроль над чимось тіко постфактум?
Мізки рибки гуппі?
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23.06.2025 21:00 Відповісти
ні на мізки гуппі у українців розраховують й здають, потім випускаючи, або здають тих , що не поділилися з Єрмаком .
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23.06.2025 21:19 Відповісти
Гусаков практически парализован, он может двигать только пальцами и головой. Его обвиняют в мошенничестве, потому что, после того, как его обеспечели необходимым лекартством, он продолжил собирать донаты на реабилитацию, массаж, дополнительную дозу, другие лекарства, средсва ухода и еду.
И эти мрази, ворующие миллиарды завели 2 уголовных дело, о мошенничестве и отмывании денег. Лично Зеленский принял в этом участие!
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23.06.2025 21:09 Відповісти
Эти мрази хотят отобрать деньги у людей, которые до сих пор живы лишь благодаря благотворительности и они умрут. Понятно, что благотворительные фонды собирают деньги не только для инвалидов, но и себе в карман. Но обвинять в мошенничестве инвалида-паралитика, за то, что он хочеть жить и хочет выздороветь - это уже за гранью добра и зла. Естественно зеленые мрази хотят присвоить эти деньги.
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23.06.2025 21:15 Відповісти
бракованные мины - норм, "миллион дронов" - ок (только на кацапстан почему-то даже не каждый день отправляют в отличие от, наверное, нечего там бомбить), отсутствие\хреновые линии обороны - тоже как-то всем пофиг, всякие казино-ломбарды-оффшоры -вообще узаконено, всякие дорогипарки -скверы прям под кацапами - обязательно финансируется, еще и всю компанию чиновников-"беженцев" безработных плюс всяких судей и компанию, чтобы не голодали, и всем норм, на дроны народ пусть скидывается (но не сильно, а то производить оружие запрещено, посадят). а тут какого-то инвалида поймали и цельный министр моментально озаботился (и даже главнокомандующий вроде упомянул вскользь помимо начала войны с Ираном). Хйло такого не удостаивался, наверное, расстреляют. может у него в спине эликсир молодости или что, вот и ловят.
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23.06.2025 21:33 Відповісти
на одній з монобанок в Гусакова понад 40 млн грн, на кошельках криптовалюти ще на понад 5 млн доларів (ЛьвівМедіа).
Той хлоп гусаков (гусаков.рязань) щось недоговорює.
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23.06.2025 21:40 Відповісти
Ой
Яка прикрість...
Хтось попався бо не поділився, та й ще й скандал нехороший... Підставили схеми розкрадання і махлярства,.
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24.06.2025 01:56 Відповісти
 
 