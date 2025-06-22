Справа Назарія Гусакова: Нацполіція відкрила два кримінальні провадження
Поліція порушила дві кримінальні справи щодо зборів коштів на лікування Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), якого звинуватили у привласненні пожертв.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.
Попередньо встановлено, що для оборудок Гусаков міг використовувати щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.
Що передувало?
Напередодні 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.
Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них — Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди.
Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.
Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцеперебування та інші суттєві обставини
Навіть не на свою користь, а в кишені шахраям! От бовдур!!!
"Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них - Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559297
стерненко підтвердив використання донатів.
дорогі апартаменти, броньований ренжик, охорона.
смачна їжа. дорогий шмот.
Такого никогда не было? Он один инвалид на всю Украину?
Или просто отвлечение внимания?
Думаю, что последнее.
І відкрили кримінальну справу...
Ця країна заслуговує на знищення.
Завтра відправить десь інше, і далі питань не буде?
Доречі, більшовики 100 років тому робили те саме, відправляли українців на вірну смерть, буцімто захищати Україну.
Для мене "ця країна" це ті тисячі полеглих за неї, це тисячі які і зараз боронять або допомагають воякам.
Или учитывая что Бигус "работает" на СБУ, то это благодаря ему раскрыли схему и его наградят?)
Також, попри безоплатне забезпечення ліками від міста Львова, продовжував збирати на них кошти. Через пов'язані крипторахунки зафіксовано транзакції на понад $5 млн.
13 червня Гусаков залишив Україну. Його розшукують.
А от це вже мєрзость, тут вже він козел.