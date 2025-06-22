УКР
Справа Назарія Гусакова: Нацполіція відкрила два кримінальні провадження

Гусаков

Поліція порушила дві кримінальні справи щодо зборів коштів на лікування Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), якого звинуватили у привласненні пожертв.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.

Попередньо встановлено, що для оборудок Гусаков міг використовувати щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Дивіться також: Гусаков залишив територію України 13 червня, встановлюється його місцезнаходження, - Зеленський заслухав доповідь Клименка. ФОТО

Що передувало?

Напередодні 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них — Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди.

Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Читайте також: Активіст зі СМА Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях зі зборами коштів на лікування хвороби

Автор: 

шахрайство (1159) Нацполіція (15515) пожертви (55)
Топ коментарі
+22
Несчастное дело инвалида-шахрая делают медийным хитом. Ну да, нужно срочно отвлечь народ от прое@ов власти. Один друг Зели Чернышев стоит миллиона подобных Гусаковых.
показати весь коментар
22.06.2025 18:36 Відповісти
+17
А шо: крупніші привласнювачі вже всі покарані чи просто не цікаві?
показати весь коментар
22.06.2025 18:32 Відповісти
+15
Відразу згадується попередження податкової про відповідальність за три продажі в рік. Гетьманцев не хоче прокоментувати суми, які проходили через моно, але вони були невидимі для податкової і фінмоніторинга?
показати весь коментар
22.06.2025 18:34 Відповісти
😊 А тепер уявіть собі, який на Заході підніметься хай! Там до неповносправрих ставлення особливе. Гусаков уже на Заході. І тут наші доблесні пінкертони роблять запит на екстоадицію інваліда, який жодним чином не був позв'язаний з б'юджетом! І це в той час, коли міндічі і ірші мародери, пов'язані з держб' юджптом не лише успішно виїжджають, а й вивозять награбоване! А запит зелені пінкертони даають на інваліда!!! Уявили, що буде робити Ґрета Тунберг, кацапські пропагандони і інша шушера? Всіляка допомога, в тому числі і хворим, бідним і убогим буде піддана обструкції! У мене зріє впевненість, що Гусакова на Захід випустили спеціально.
показати весь коментар
22.06.2025 18:41 Відповісти
а які підстави для екстрадиції? це повинен суд його осудити і дати вирок. Це малоймовірно.
показати весь коментар
22.06.2025 18:46 Відповісти
😊 До ніякої екстрадиції звичайно не діцде. Я ж не про право, а про пропаганду!
показати весь коментар
22.06.2025 18:54 Відповісти
Взагалі Зелені двигнулись мозком: всіх корупціонерів пересадили, Резнікова кастрирували за яйця по 17 гривень, залишився один "злочинець" - інвалід. Повний зашквар в зеленому серпентарії.
показати весь коментар
22.06.2025 20:06 Відповісти
Я думаю, что факты его мошенничества нашли намного раньше, но попридержали до поры до времени. Когда нужен будет этот медийный шум для маскировки другого.
показати весь коментар
22.06.2025 21:20 Відповісти
Можливо навіть спровокували таке зробити. І безперешкодно випустили з країни.
показати весь коментар
22.06.2025 22:00 Відповісти
Так это для простых людей, а не своих. А тут свой.
показати весь коментар
22.06.2025 18:35 Відповісти
Свій, якщо відомі люди могли через нього відмивати кошти
показати весь коментар
22.06.2025 18:36 Відповісти
Видання https://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Media повідомило, що має у своєму розпорядженні дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці Назарія Гусакова з липня 2022 року по травень 2025 року. Загальна сума транзакцій майже за три роки становить 5 млн 135 тисяч доларів США, пише https://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Media

Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцеперебування та інші суттєві обставини
показати весь коментар
22.06.2025 18:36 Відповісти
паря зібрав і на ліки, і на віскарь з тьолочками, і на мажорне життя.
показати весь коментар
22.06.2025 18:39 Відповісти
Був у мене пацієнт-спінальник. Любив дуже специфічні розваги. Куди там віскарь і все інше...😆
показати весь коментар
22.06.2025 18:51 Відповісти
це шось нецензурне?
показати весь коментар
22.06.2025 18:53 Відповісти
Так. Повний набір збочень🤮
показати весь коментар
22.06.2025 19:00 Відповісти
1+1 )
показати весь коментар
22.06.2025 19:03 Відповісти
Все гірше. Читала, що хлопець - лудоман. Тобто всі гроші, що до нього потрапляли, він програвав в азартні ігри. Що опекуни встигали вихопити, йшло на ліки, а що не встигали...
Навіть не на свою користь, а в кишені шахраям! От бовдур!!!
показати весь коментар
22.06.2025 19:28 Відповісти
А генералами-миллионерами от СБУ Lviv Media заинтересоваться не хочет. Или внезапно разбогатевшими близкими и друзьями этих генералов для разнообразия? Или там не комильфо?
показати весь коментар
22.06.2025 18:40 Відповісти
Гусаков, це ти? як там Мальдіви?
показати весь коментар
22.06.2025 18:44 Відповісти
Нормально, Чернышев, присоединяйся.
показати весь коментар
22.06.2025 20:57 Відповісти
Гусаков- негідник, але всі ЗМІ держави почали по команді Охвісу розкручувати кейсс лудомана, щоб забити інформацію про гігантські розкрадання у Зеленьського-Чернишова.
показати весь коментар
22.06.2025 22:46 Відповісти
так, щось підозріло, що за справу взявся сам зеленський та міністр МВС. і такий медійний шум. При тому, що є гівнючки й покрупніші.
показати весь коментар
22.06.2025 23:23 Відповісти
5 лямів баксів все ж заслуговують уваги.
показати весь коментар
22.06.2025 18:40 Відповісти
А десятки миллиардов как, заслуживают? И да, Гусаков - негодяй, но там не государственные деньги, разлезшиеся по властным карманам.
показати весь коментар
22.06.2025 18:42 Відповісти
Не факт. Еще неизвестно, что заденьги, через него отмывали
показати весь коментар
22.06.2025 18:47 Відповісти
Такі часи, друже!
показати весь коментар
22.06.2025 18:48 Відповісти
Треба Зеленському, взяти цю (надважливу) справу, під особистий контроль...
показати весь коментар
22.06.2025 18:36 Відповісти
Поїде у Європу і там буде дурити...
показати весь коментар
22.06.2025 18:36 Відповісти
Знову про видатного розслідувач Бігуса забули, який також активно поширював збори для Гусакова. Від Бігуса, як і від Гусакова дуже складно домогтись звітів про фінансування і витрати великих сум коштів.

"Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них - Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди."

Джерело: https://censor.net/ua/n3559297
показати весь коментар
22.06.2025 18:40 Відповісти
Підтримувало багато хто, а дрючити будуть Березу, бо Єрмак і Зе злопамятні.
показати весь коментар
22.06.2025 23:49 Відповісти
Ніфіга собі який шутренький інвалід, і тких Гусакових тисячі і при владі.
показати весь коментар
22.06.2025 18:40 Відповісти
нєнє!
стерненко підтвердив використання донатів.
дорогі апартаменти, броньований ренжик, охорона.
смачна їжа. дорогий шмот.
показати весь коментар
22.06.2025 18:44 Відповісти
В цій країні, навіть інваліди-спінальники, шахраї
показати весь коментар
22.06.2025 18:45 Відповісти
Вы обратили внимание, что при "папередниках" дела на миллион вызывали скандалы, не затухающие месяцами? А сейчас воровство на сотни миллионов - уже обыденность, новость на день.
показати весь коментар
22.06.2025 21:00 Відповісти
Ось чому поліцю не мобілізують на фронт, - тут є набагато важливіші справи.
показати весь коментар
22.06.2025 18:46 Відповісти
ох, і тяжко йому буде на зоні!
показати весь коментар
22.06.2025 18:46 Відповісти
та то буде смішно, якщо мордатого насірова (картату ковдру) не посадили, а того хлопа посадять
показати весь коментар
22.06.2025 18:49 Відповісти
ні стерненко,ні пердулі ні лачену та іншим злодіям ні копійки не дав і не дам. допомагаю сам адресно воїнам та донатю Справі Громад.
показати весь коментар
22.06.2025 18:47 Відповісти
Очень рады за вас. Это пост на правах рекламы?)))
показати весь коментар
22.06.2025 18:56 Відповісти
я принципово не розумію діалект на якому ви пишите. це удмуртський?
показати весь коментар
22.06.2025 19:02 Відповісти
Это хорошо, значит написанное вам поймут окружающие. Ваше мнение не особо то интересно)))
показати весь коментар
22.06.2025 19:14 Відповісти
ну й чудово. а ви і по паспорту удмурт? чи не дай боже мокша?
показати весь коментар
22.06.2025 19:17 Відповісти
Аналогічно! Адресно, тим паче моїх рідних на "передку" вже чотири, п'ятий вже списаний по пораненню + постійний донат через ГО "Справа Громад".
показати весь коментар
22.06.2025 19:01 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 19:04 Відповісти
війна, фронт прогинається, держава розграбовується безкарно… в цей час «міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президентуВолодимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова»…..🤦‍♂️
показати весь коментар
22.06.2025 18:49 Відповісти
Одного не пойму. Ну сказал человек, что ему нужна помощь в лечении тяжёлого заболевания и люди скинулись ему, чтоб помочь купить лекарства. Но он лечиться не стал. Ну и в чем новость мирового масштаба то?
Такого никогда не было? Он один инвалид на всю Украину?
Или просто отвлечение внимания?
Думаю, что последнее.
показати весь коментар
22.06.2025 18:55 Відповісти
Он Притулі теж скинулися, і що? Він комусь показував чеки?
показати весь коментар
22.06.2025 19:08 Відповісти
Ну спутнЄк колись же був українським, напевно)))))
показати весь коментар
22.06.2025 19:18 Відповісти
І яйця були. Питання у їхній вартості. Так би й купували досі по 17 (а може й купують ), якби хтось тоді не встромив свого носа в військові контракти.
показати весь коментар
22.06.2025 19:36 Відповісти
Цікаво як він втік, коли навіть не передвигається. А ще цікавіше як його не змогло наздогнати, чи впіймати, МВС та Митники
показати весь коментар
22.06.2025 19:01 Відповісти
Ганьба , Вова не з того боку створює видимість бурхливої боротьби з розкраданнями .
показати весь коментар
22.06.2025 19:03 Відповісти
Це ж було вже! (Л. Д.Кучма) . Йому даже пам'ятник встановлено. Можливо і цьому колись встановлять пам'ятник, так що не пащекуйте
показати весь коментар
22.06.2025 19:05 Відповісти
Гусаков-Садовий-Фрідман. Совпадєніє? Не думаю.
показати весь коментар
22.06.2025 19:14 Відповісти
через те, що постраждала репутація відомих зелебобів зокрема зазначених тут Стерненка, Лаченкова, Садового - вирішили взятися за інваліда, якого воля випадку забезпечила достатніми (та навіть надлишковими) коштами для лікування його рідкісної (скоріш за все, невиліковної) хвороби.

І відкрили кримінальну справу...
показати весь коментар
22.06.2025 19:15 Відповісти
Ось воно, головний ворог виявляється не пуйло, не тотальная корупція на чолі з одним дегенератом, не генерали-дибіли, головний ворог - інвалід-калясочник, справжній доктор ЗЛО.
Ця країна заслуговує на знищення.
показати весь коментар
22.06.2025 19:24 Відповісти
А може це ти сволота кінчена заслуговуєш на знищення, а не Україна? Тварина хоч би слідкувала за своєю гнилою пащекою.
показати весь коментар
22.06.2025 20:20 Відповісти
Там оно один москаль з Києва, за сумісництвом головнокомандуючий, відправив не один десяток тисяч захисників на вірну смерть десь на Курщині, до нього питань немає?
Завтра відправить десь інше, і далі питань не буде?
Доречі, більшовики 100 років тому робили те саме, відправляли українців на вірну смерть, буцімто захищати Україну.
показати весь коментар
22.06.2025 22:31 Відповісти
Це вам ***** наспівав? Шахраї для вас "я країна"?
Для мене "ця країна" це ті тисячі полеглих за неї, це тисячі які і зараз боронять або допомагають воякам.
показати весь коментар
22.06.2025 20:27 Відповісти
Учитывая что Бигус и компания, активно пиарили этого Назария... То они получается "соучастники"?

Или учитывая что Бигус "работает" на СБУ, то это благодаря ему раскрыли схему и его наградят?)
показати весь коментар
22.06.2025 19:38 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 20:11 Відповісти
ну так, щось завжди я ржу з цієї історії
показати весь коментар
22.06.2025 22:19 Відповісти
О, знайшли чувака, який повз зеленої каси пройшов. Розкрутка під контролем найвеличнішого Зе.
показати весь коментар
22.06.2025 22:05 Відповісти
Гусакова підозрюють у маніпулятивному виманюванні пожертв, зокрема у військових. Він міг отримувати кошти через банківські рахунки, цифрові сервіси та криптогаманці. За даними журналістки Ольги Худецької, він зібрав понад 300 тис. грн, частину - у поранених бійців, обіцяючи допомогу «через зв'язки».

Також, попри безоплатне забезпечення ліками від міста Львова, продовжував збирати на них кошти. Через пов'язані крипторахунки зафіксовано транзакції на понад $5 млн.

13 червня Гусаков залишив Україну. Його розшукують.

А от це вже мєрзость, тут вже він козел.
показати весь коментар
22.06.2025 23:32 Відповісти
Нацполіція відкрила два кримінальні провадження щодо можливого шахрайства під час збору коштів на лікування Назарія Гусакова. Він заявляв про потребу у дорогому препараті для лікування СМА, збір активно підтримували ЗМІ та відомі особистості. Згодом у соцмережах з'явились підозри щодо відсутності звітності. Встановлено використання щонайменше чотирьох фінансових сервісів. Справи відкрито за статтями про шахрайство та відмивання коштів. Встановлюються постраждалі та місце перебування фігурантів. Деталі: https://bit.ly/44s9Fqs
показати весь коментар
23.06.2025 00:24 Відповісти
на одній з монобанок в Гусакова понад 40 млн грн, на кошельках криптовалюти на понад 5 млн доларів. Той хлоп гусаков (гусаков.рязань) щось недоговорює.
показати весь коментар
23.06.2025 19:22 Відповісти
Потрібне негайне розслідування цієї афери (максимально бистро), на цей час призупинити фінансування того афериста від мерії Львова. Якщо вина гусакова буде доведена, а за ним зараз вспливають дійсно жахливі та огидні речі - позбавити гусакова тієї програми, а ті ліки передати іншій людині з СМА. Кошти на монобанці вже заморожені. А самого гусакова під суд і справедливий вирок.
показати весь коментар
24.06.2025 09:58 Відповісти
 
 