6 662 68

Дело Назария Гусакова: Нацполиция открыла два уголовных производства

Гусаков

Полиция возбудила два уголовных дела по сборам средств на лечение Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией (СМА), которого обвинили в присвоении пожертвований.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также место пребывания Назария Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных сделках.

Предварительно установлено, что для сделок Гусаков мог использовать по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества.

Смотрите также: Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, устанавливается его местонахождение, - Зеленский заслушал доклад Клименко. ФОТО

Что предшествовало?

Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.

Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Читайте также: Активист из СМА Гусаков отверг обвинения в махинациях со сборами средств на лечение болезни

+22
Несчастное дело инвалида-шахрая делают медийным хитом. Ну да, нужно срочно отвлечь народ от прое@ов власти. Один друг Зели Чернышев стоит миллиона подобных Гусаковых.
22.06.2025 18:36 Ответить
+17
А шо: крупніші привласнювачі вже всі покарані чи просто не цікаві?
22.06.2025 18:32 Ответить
+15
Відразу згадується попередження податкової про відповідальність за три продажі в рік. Гетьманцев не хоче прокоментувати суми, які проходили через моно, але вони були невидимі для податкової і фінмоніторинга?
22.06.2025 18:34 Ответить
22.06.2025 18:32 Ответить
😊 А тепер уявіть собі, який на Заході підніметься хай! Там до неповносправрих ставлення особливе. Гусаков уже на Заході. І тут наші доблесні пінкертони роблять запит на екстоадицію інваліда, який жодним чином не був позв'язаний з б'юджетом! І це в той час, коли міндічі і ірші мародери, пов'язані з держб' юджптом не лише успішно виїжджають, а й вивозять награбоване! А запит зелені пінкертони даають на інваліда!!! Уявили, що буде робити Ґрета Тунберг, кацапські пропагандони і інша шушера? Всіляка допомога, в тому числі і хворим, бідним і убогим буде піддана обструкції! У мене зріє впевненість, що Гусакова на Захід випустили спеціально.
22.06.2025 18:41 Ответить
а які підстави для екстрадиції? це повинен суд його осудити і дати вирок. Це малоймовірно.
😊 До ніякої екстрадиції звичайно не діцде. Я ж не про право, а про пропаганду!
Взагалі Зелені двигнулись мозком: всіх корупціонерів пересадили, Резнікова кастрирували за яйця по 17 гривень, залишився один "злочинець" - інвалід. Повний зашквар в зеленому серпентарії.
Я думаю, что факты его мошенничества нашли намного раньше, но попридержали до поры до времени. Когда нужен будет этот медийный шум для маскировки другого.
Можливо навіть спровокували таке зробити. І безперешкодно випустили з країни.
Так это для простых людей, а не своих. А тут свой.
Свій, якщо відомі люди могли через нього відмивати кошти
Видання https://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Media повідомило, що має у своєму розпорядженні дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці Назарія Гусакова з липня 2022 року по травень 2025 року. Загальна сума транзакцій майже за три роки становить 5 млн 135 тисяч доларів США, пише https://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Media

Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцеперебування та інші суттєві обставини
паря зібрав і на ліки, і на віскарь з тьолочками, і на мажорне життя.
Був у мене пацієнт-спінальник. Любив дуже специфічні розваги. Куди там віскарь і все інше...😆
показать весь комментарий
це шось нецензурне?
Так. Повний набір збочень🤮
1+1 )
Все гірше. Читала, що хлопець - лудоман. Тобто всі гроші, що до нього потрапляли, він програвав в азартні ігри. Що опекуни встигали вихопити, йшло на ліки, а що не встигали...
Навіть не на свою користь, а в кишені шахраям! От бовдур!!!
А генералами-миллионерами от СБУ Lviv Media заинтересоваться не хочет. Или внезапно разбогатевшими близкими и друзьями этих генералов для разнообразия? Или там не комильфо?
Гусаков, це ти? як там Мальдіви?
Нормально, Чернышев, присоединяйся.
Гусаков- негідник, але всі ЗМІ держави почали по команді Охвісу розкручувати кейсс лудомана, щоб забити інформацію про гігантські розкрадання у Зеленьського-Чернишова.
так, щось підозріло, що за справу взявся сам зеленський та міністр МВС. і такий медійний шум. При тому, що є гівнючки й покрупніші.
5 лямів баксів все ж заслуговують уваги.
А десятки миллиардов как, заслуживают? И да, Гусаков - негодяй, но там не государственные деньги, разлезшиеся по властным карманам.
Не факт. Еще неизвестно, что заденьги, через него отмывали
Такі часи, друже!
Треба Зеленському, взяти цю (надважливу) справу, під особистий контроль...
Поїде у Європу і там буде дурити...
Знову про видатного розслідувач Бігуса забули, який також активно поширював збори для Гусакова. Від Бігуса, як і від Гусакова дуже складно домогтись звітів про фінансування і витрати великих сум коштів.

"Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них - Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди."

Джерело: https://censor.net/ua/n3559297
Підтримувало багато хто, а дрючити будуть Березу, бо Єрмак і Зе злопамятні.
Ніфіга собі який шутренький інвалід, і тких Гусакових тисячі і при владі.
нєнє!
стерненко підтвердив використання донатів.
дорогі апартаменти, броньований ренжик, охорона.
смачна їжа. дорогий шмот.
В цій країні, навіть інваліди-спінальники, шахраї
Вы обратили внимание, что при "папередниках" дела на миллион вызывали скандалы, не затухающие месяцами? А сейчас воровство на сотни миллионов - уже обыденность, новость на день.
Ось чому поліцю не мобілізують на фронт, - тут є набагато важливіші справи.
ох, і тяжко йому буде на зоні!
та то буде смішно, якщо мордатого насірова (картату ковдру) не посадили, а того хлопа посадять
ні стерненко,ні пердулі ні лачену та іншим злодіям ні копійки не дав і не дам. допомагаю сам адресно воїнам та донатю Справі Громад.
Очень рады за вас. Это пост на правах рекламы?)))
я принципово не розумію діалект на якому ви пишите. це удмуртський?
Это хорошо, значит написанное вам поймут окружающие. Ваше мнение не особо то интересно)))
ну й чудово. а ви і по паспорту удмурт? чи не дай боже мокша?
Аналогічно! Адресно, тим паче моїх рідних на "передку" вже чотири, п'ятий вже списаний по пораненню + постійний донат через ГО "Справа Громад".
війна, фронт прогинається, держава розграбовується безкарно… в цей час «міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президентуВолодимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова»…..🤦‍♂️
Одного не пойму. Ну сказал человек, что ему нужна помощь в лечении тяжёлого заболевания и люди скинулись ему, чтоб помочь купить лекарства. Но он лечиться не стал. Ну и в чем новость мирового масштаба то?
Такого никогда не было? Он один инвалид на всю Украину?
Или просто отвлечение внимания?
Думаю, что последнее.
Он Притулі теж скинулися, і що? Він комусь показував чеки?
Ну спутнЄк колись же був українським, напевно)))))
І яйця були. Питання у їхній вартості. Так би й купували досі по 17 (а може й купують ), якби хтось тоді не встромив свого носа в військові контракти.
Цікаво як він втік, коли навіть не передвигається. А ще цікавіше як його не змогло наздогнати, чи впіймати, МВС та Митники
Ганьба , Вова не з того боку створює видимість бурхливої боротьби з розкраданнями .
Це ж було вже! (Л. Д.Кучма) . Йому даже пам'ятник встановлено. Можливо і цьому колись встановлять пам'ятник, так що не пащекуйте
Гусаков-Садовий-Фрідман. Совпадєніє? Не думаю.
через те, що постраждала репутація відомих зелебобів зокрема зазначених тут Стерненка, Лаченкова, Садового - вирішили взятися за інваліда, якого воля випадку забезпечила достатніми (та навіть надлишковими) коштами для лікування його рідкісної (скоріш за все, невиліковної) хвороби.

І відкрили кримінальну справу...
Ось воно, головний ворог виявляється не пуйло, не тотальная корупція на чолі з одним дегенератом, не генерали-дибіли, головний ворог - інвалід-калясочник, справжній доктор ЗЛО.
Ця країна заслуговує на знищення.
А може це ти сволота кінчена заслуговуєш на знищення, а не Україна? Тварина хоч би слідкувала за своєю гнилою пащекою.
Там оно один москаль з Києва, за сумісництвом головнокомандуючий, відправив не один десяток тисяч захисників на вірну смерть десь на Курщині, до нього питань немає?
Завтра відправить десь інше, і далі питань не буде?
Доречі, більшовики 100 років тому робили те саме, відправляли українців на вірну смерть, буцімто захищати Україну.
Це вам ***** наспівав? Шахраї для вас "я країна"?
Для мене "ця країна" це ті тисячі полеглих за неї, це тисячі які і зараз боронять або допомагають воякам.
Учитывая что Бигус и компания, активно пиарили этого Назария... То они получается "соучастники"?

Или учитывая что Бигус "работает" на СБУ, то это благодаря ему раскрыли схему и его наградят?)
ну так, щось завжди я ржу з цієї історії
О, знайшли чувака, який повз зеленої каси пройшов. Розкрутка під контролем найвеличнішого Зе.
Гусакова підозрюють у маніпулятивному виманюванні пожертв, зокрема у військових. Він міг отримувати кошти через банківські рахунки, цифрові сервіси та криптогаманці. За даними журналістки Ольги Худецької, він зібрав понад 300 тис. грн, частину - у поранених бійців, обіцяючи допомогу «через зв'язки».

Також, попри безоплатне забезпечення ліками від міста Львова, продовжував збирати на них кошти. Через пов'язані крипторахунки зафіксовано транзакції на понад $5 млн.

13 червня Гусаков залишив Україну. Його розшукують.

А от це вже мєрзость, тут вже він козел.
Нацполіція відкрила два кримінальні провадження щодо можливого шахрайства під час збору коштів на лікування Назарія Гусакова. Він заявляв про потребу у дорогому препараті для лікування СМА, збір активно підтримували ЗМІ та відомі особистості. Згодом у соцмережах з'явились підозри щодо відсутності звітності. Встановлено використання щонайменше чотирьох фінансових сервісів. Справи відкрито за статтями про шахрайство та відмивання коштів. Встановлюються постраждалі та місце перебування фігурантів. Деталі: https://bit.ly/44s9Fqs
на одній з монобанок в Гусакова понад 40 млн грн, на кошельках криптовалюти на понад 5 млн доларів. Той хлоп гусаков (гусаков.рязань) щось недоговорює.
Потрібне негайне розслідування цієї афери (максимально бистро), на цей час призупинити фінансування того афериста від мерії Львова. Якщо вина гусакова буде доведена, а за ним зараз вспливають дійсно жахливі та огидні речі - позбавити гусакова тієї програми, а ті ліки передати іншій людині з СМА. Кошти на монобанці вже заморожені. А самого гусакова під суд і справедливий вирок.
