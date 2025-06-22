Дело Назария Гусакова: Нацполиция открыла два уголовных производства
Полиция возбудила два уголовных дела по сборам средств на лечение Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией (СМА), которого обвинили в присвоении пожертвований.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также место пребывания Назария Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных сделках.
Предварительно установлено, что для сделок Гусаков мог использовать по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества.
Что предшествовало?
Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.
Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.
Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.
Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцеперебування та інші суттєві обставини
Навіть не на свою користь, а в кишені шахраям! От бовдур!!!
"Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них - Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559297
стерненко підтвердив використання донатів.
дорогі апартаменти, броньований ренжик, охорона.
смачна їжа. дорогий шмот.
Такого никогда не было? Он один инвалид на всю Украину?
Или просто отвлечение внимания?
Думаю, что последнее.
І відкрили кримінальну справу...
Ця країна заслуговує на знищення.
Завтра відправить десь інше, і далі питань не буде?
Доречі, більшовики 100 років тому робили те саме, відправляли українців на вірну смерть, буцімто захищати Україну.
Для мене "ця країна" це ті тисячі полеглих за неї, це тисячі які і зараз боронять або допомагають воякам.
Или учитывая что Бигус "работает" на СБУ, то это благодаря ему раскрыли схему и его наградят?)
Також, попри безоплатне забезпечення ліками від міста Львова, продовжував збирати на них кошти. Через пов'язані крипторахунки зафіксовано транзакції на понад $5 млн.
13 червня Гусаков залишив Україну. Його розшукують.
А от це вже мєрзость, тут вже він козел.