Дело Назария Гусакова: Нацполиция открыла два уголовных производства

Полиция возбудила два уголовных дела по сборам средств на лечение Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией (СМА), которого обвинили в присвоении пожертвований.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также место пребывания Назария Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных сделках.

Предварительно установлено, что для сделок Гусаков мог использовать по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества.

Смотрите также: Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, устанавливается его местонахождение, - Зеленский заслушал доклад Клименко. ФОТО

Что предшествовало?

Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.

Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Читайте также: Активист из СМА Гусаков отверг обвинения в махинациях со сборами средств на лечение болезни