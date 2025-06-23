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Новости Финансовые мошенничества Дело Назария Гусакова
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Правительство усилит контроль за прозрачностью благотворительных сборов после ситуации с Гусаковым, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил правительству усилить контроль за прозрачностью благотворительных сборов после случая с Назарием Гусаковым, больного спинальной мышечной атрофией (СМА), который ранее не предоставил отчетов о предоставленной ему помощи.

Об этом глава правительства написал в телеграм-канале после еженедельного координационного совещания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль не называл имени Гусакова, но отметил, что дал поручение после "последнего резонансного случая".

По его словам, Министерству социальной политики поручили подготовить предложения по усилению отчетности и прозрачности благотворительных сборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут судить офицеров, которые разворовывали топливо в воинской части в Донецкой области, - ГБР. ФОТО

Что предшествовало?

Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.

Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Назария Гусакова: Нацполиция открыла два уголовных производства

Автор: 

благотворительность (622) Кабмин (14041) мошенничество (1252) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+10
Ви спочатку визнайте фальсифікацію свого ПРиіобуу до ПОРОШЕНКА у Верховному Суді !
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23.06.2025 20:32 Ответить
+7
У спроси у того же Стерненко или Лачен про отчеты, так заблокируют или скажут что "агент кремля", раз такое требуешь...
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23.06.2025 20:50 Ответить
+6
А ситуацію зі шмигалем скільки Україні доведеться розхльобувати?
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23.06.2025 20:38 Ответить
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Ви спочатку визнайте фальсифікацію свого ПРиіобуу до ПОРОШЕНКА у Верховному Суді !
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23.06.2025 20:32 Ответить
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23.06.2025 20:37 Ответить
А ситуацію зі шмигалем скільки Україні доведеться розхльобувати?
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23.06.2025 20:38 Ответить
А що Шмигаль ще працює??
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23.06.2025 20:40 Ответить
Ти посилив би контроль за корупцією в виконавчій владі, на митниці, в суддах ,поліції ітд ,а не ліз своїми брудними руками до благодійних фондів.
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23.06.2025 20:44 Ответить
"підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них - bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші." - шикарний список жуліків! вони його і навчили тиряти донати! а може й відмивали бабло через нього!
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23.06.2025 20:44 Ответить
У спроси у того же Стерненко или Лачен про отчеты, так заблокируют или скажут что "агент кремля", раз такое требуешь...
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23.06.2025 20:50 Ответить
жуліки з лейбом патріотів - це найкрутіший "знак якості" незайманих Ємародератором позітівав на майбутній прихід до влади, вони вкладаються в них по повній. Тобто саме таких легко розпізнати саме за ознаками позивного згадування у МАРОДЕРНЕВІХ ЗМІ та як виявилося у МАЛЮКА ???
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23.06.2025 21:17 Ответить
За кордоном мерії організовують і контролюють волонтерські організації. Керівники в мерії отримують зарплату. У нас бардак.
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23.06.2025 20:48 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлуб
Yellow Niva:
Що не скажіть, а https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81 #Бігус - геній. Тільки вдумайтесь: СБУшний стукач збирав пожертви на свій рахунок ФОП, розповідаючи, що його переслідує СБУ. Валерій Прозапас:
Як послухати позітівну пропаганду - то краще всіх та ефективніше воював Біґус, наш невидимий гєрой. Особливо цікаво дізнатись звідки про військові "спецоперації" знає наприклад московська лядь з "ісландії" Пєтров?
Задовбали подоляківські ухилянти.
КиївМІськБудда:
Бігус не просто на..бнув схему закупки комплектуючих для наших ППО (якій не було альтернативи), він привів до влади слуг, які розвалили оборонку і про..бали вторгнення. Тому мені пох, який він афуєнний пілот і в якому танку він горів.
Hellis:
Kоли Коломойський, радіючи, що Зеленський переміг на виборах, сказав в одному інтерв'ю, що розслідування Бігуса - це було як пряме влучання акумулятивного снаряду у Порошенка, він знав, про що говорить.
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23.06.2025 20:48 Ответить
Вражена невиліковною хворобою людина намутила собі дрібку пеньондзув, щоб хоча б трошки забутися з екскортницею та завершити свій земний шлях у пристойному хоспісі, а Шмигаль (Гетьманцев?) йому заздрить?
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23.06.2025 20:53 Ответить
Уряд посилить контроль

Чому ви, розумники, починаєте посилювати контроль над чимось тіко постфактум?
Мізки рибки гуппі?
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23.06.2025 21:00 Ответить
ні на мізки гуппі у українців розраховують й здають, потім випускаючи, або здають тих , що не поділилися з Єрмаком .
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23.06.2025 21:19 Ответить
Гусаков практически парализован, он может двигать только пальцами и головой. Его обвиняют в мошенничестве, потому что, после того, как его обеспечели необходимым лекартством, он продолжил собирать донаты на реабилитацию, массаж, дополнительную дозу, другие лекарства, средсва ухода и еду.
И эти мрази, ворующие миллиарды завели 2 уголовных дело, о мошенничестве и отмывании денег. Лично Зеленский принял в этом участие!
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23.06.2025 21:09 Ответить
Эти мрази хотят отобрать деньги у людей, которые до сих пор живы лишь благодаря благотворительности и они умрут. Понятно, что благотворительные фонды собирают деньги не только для инвалидов, но и себе в карман. Но обвинять в мошенничестве инвалида-паралитика, за то, что он хочеть жить и хочет выздороветь - это уже за гранью добра и зла. Естественно зеленые мрази хотят присвоить эти деньги.
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23.06.2025 21:15 Ответить
бракованные мины - норм, "миллион дронов" - ок (только на кацапстан почему-то даже не каждый день отправляют в отличие от, наверное, нечего там бомбить), отсутствие\хреновые линии обороны - тоже как-то всем пофиг, всякие казино-ломбарды-оффшоры -вообще узаконено, всякие дорогипарки -скверы прям под кацапами - обязательно финансируется, еще и всю компанию чиновников-"беженцев" безработных плюс всяких судей и компанию, чтобы не голодали, и всем норм, на дроны народ пусть скидывается (но не сильно, а то производить оружие запрещено, посадят). а тут какого-то инвалида поймали и цельный министр моментально озаботился (и даже главнокомандующий вроде упомянул вскользь помимо начала войны с Ираном). Хйло такого не удостаивался, наверное, расстреляют. может у него в спине эликсир молодости или что, вот и ловят.
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23.06.2025 21:33 Ответить
на одній з монобанок в Гусакова понад 40 млн грн, на кошельках криптовалюти ще на понад 5 млн доларів (ЛьвівМедіа).
Той хлоп гусаков (гусаков.рязань) щось недоговорює.
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23.06.2025 21:40 Ответить
Ой
Яка прикрість...
Хтось попався бо не поділився, та й ще й скандал нехороший... Підставили схеми розкрадання і махлярства,.
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24.06.2025 01:56 Ответить
 
 