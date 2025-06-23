Правительство усилит контроль за прозрачностью благотворительных сборов после ситуации с Гусаковым, - Шмыгаль
Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил правительству усилить контроль за прозрачностью благотворительных сборов после случая с Назарием Гусаковым, больного спинальной мышечной атрофией (СМА), который ранее не предоставил отчетов о предоставленной ему помощи.
Об этом глава правительства написал в телеграм-канале после еженедельного координационного совещания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Шмыгаль не называл имени Гусакова, но отметил, что дал поручение после "последнего резонансного случая".
По его словам, Министерству социальной политики поручили подготовить предложения по усилению отчетности и прозрачности благотворительных сборов.
Что предшествовало?
Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.
Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.
Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.
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Yellow Niva:
Що не скажіть, а https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81 #Бігус - геній. Тільки вдумайтесь: СБУшний стукач збирав пожертви на свій рахунок ФОП, розповідаючи, що його переслідує СБУ. Валерій Прозапас:
Як послухати позітівну пропаганду - то краще всіх та ефективніше воював Біґус, наш невидимий гєрой. Особливо цікаво дізнатись звідки про військові "спецоперації" знає наприклад московська лядь з "ісландії" Пєтров?
Задовбали подоляківські ухилянти.
КиївМІськБудда:
Бігус не просто на..бнув схему закупки комплектуючих для наших ППО (якій не було альтернативи), він привів до влади слуг, які розвалили оборонку і про..бали вторгнення. Тому мені пох, який він афуєнний пілот і в якому танку він горів.
Hellis:
Kоли Коломойський, радіючи, що Зеленський переміг на виборах, сказав в одному інтерв'ю, що розслідування Бігуса - це було як пряме влучання акумулятивного снаряду у Порошенка, він знав, про що говорить.
Чому ви, розумники, починаєте посилювати контроль над чимось тіко постфактум?
Мізки рибки гуппі?
И эти мрази, ворующие миллиарды завели 2 уголовных дело, о мошенничестве и отмывании денег. Лично Зеленский принял в этом участие!
Той хлоп гусаков (гусаков.рязань) щось недоговорює.
Яка прикрість...
Хтось попався бо не поділився, та й ще й скандал нехороший... Підставили схеми розкрадання і махлярства,.