Правительство усилит контроль за прозрачностью благотворительных сборов после ситуации с Гусаковым, - Шмыгаль

Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил правительству усилить контроль за прозрачностью благотворительных сборов после случая с Назарием Гусаковым, больного спинальной мышечной атрофией (СМА), который ранее не предоставил отчетов о предоставленной ему помощи.

Об этом глава правительства написал в телеграм-канале после еженедельного координационного совещания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль не называл имени Гусакова, но отметил, что дал поручение после "последнего резонансного случая".

По его словам, Министерству социальной политики поручили подготовить предложения по усилению отчетности и прозрачности благотворительных сборов.

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Что предшествовало?

Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.

Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.

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