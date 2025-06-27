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Новини Справа Назарія Гусакова
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Справа Гусакова: Нацполіція проводить обшуки у Києві та Львові

Правоохоронці здійснюють обшуки у Львові та Києві за місцями проживання громадянина Назарія Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що обшуки проходять у близьких друзів та знайомих, банківські картки яких Гусаков використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту.

Дії поліцейських спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, а також встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності.

Фахівці Департаменту кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.

Що передувало?

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа Гусакова: Поліція просить повідомляти про можливі шахрайства під час збору коштів

Справа Гусакова: поліція проводить обшуки
Справа Гусакова: поліція проводить обшуки
Справа Гусакова: поліція проводить обшуки
Справа Гусакова: поліція проводить обшуки

Автор: 

благодійність (584) шахрайство (1123) Нацполіція (15320)


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Топ коментарі
+14
Це вам не якийсь там ЗЕлений міністр Мінету.
Це серйозно.
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27.06.2025 09:53 Відповісти
+9
Ось чому я доначу лише тим, щодо яких маю певність. Зелена влада самим своїм існуванням продукує мерзотників, які хапаються за будь-яку можливість надурити і вкрасти.
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27.06.2025 09:55 Відповісти
+8
Скільки ухилянтів на одного інваліда-калясочника...
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27.06.2025 09:57 Відповісти
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Це вам не якийсь там ЗЕлений міністр Мінету.
Це серйозно.
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27.06.2025 09:53 Відповісти
Саме так: вкрав мільйон - ворюга, вкрав мільярд - міністр міністерства, яке н@хєр нікому не потрібне А ще й відволікання уваги рибок-гупій від реальних проблем.
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27.06.2025 09:59 Відповісти
Ось чому я доначу лише тим, щодо яких маю певність. Зелена влада самим своїм існуванням продукує мерзотників, які хапаються за будь-яку можливість надурити і вкрасти.
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27.06.2025 09:55 Відповісти
Скільки ухилянтів на одного інваліда-калясочника...
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27.06.2025 09:57 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
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27.06.2025 10:08 Відповісти
Головне, спочатку провести прес-конференцію,в потім можна перейти на "ищет".
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27.06.2025 10:42 Відповісти
Чернишов з родичами, теж у черзі з обшуками, за Гусаковим??
Гусаков з оточенням, добре і все, знали і розуміли, що брешуть і крадуть в Українців, які сприйняли його убогого, як свого Рідного!!
Карати треба, і Чернишова, і стефанішину, і Гусакова!! «Портновські на посадах», за командою з ОПУ, будуть задом своїм, жирним, єлозить, щоб воно, якось там, як із шуфричем+коломойським, було і затягнуте по часу, і забовтане на дурнуваті «епізоди» …
Татаров з беркутньою, можуть підказати Схематози …
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27.06.2025 10:11 Відповісти
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні. Ці ідіоти навіть не здогадувалися, що цей покидьок говорить про них.
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27.06.2025 10:27 Відповісти
це показова шумиха для відволікання від гучних справ Чернишова і інших мільярдних крадіїв.
Я по правді взагалі не бачу криміналу - ну люди донатили в той час коли його лікували ніби безкоштовно в що я особисто не вірю, у нас безкоштовної медицини немає давно
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27.06.2025 10:15 Відповісти
31-річного Назарія Гусакова, волонтера,хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування,слуги трусять.
Ні,щоб пред'явити свої докази,а трусять на основі дописів в соцмережах, тобто,такими методами перевіряють дописи із соцмереж.
Вже було писано: чим відрізняється диктатор ез від диктатора пу?
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27.06.2025 10:35 Відповісти
а диктатори взагалі не відрізняються, відрізняються народи
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27.06.2025 10:39 Відповісти
Приходити до людей зрання, це ще від Енкеведе. Традиція через покоління!
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27.06.2025 11:40 Відповісти
Инвалид-инвалид, а обул народ на астрономические суммы. Миллионы в зелени это вам не мелочь по карманам тырить. Так что не надо разговоров о политике
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27.06.2025 11:49 Відповісти
Не так давно была статья, где подробно описаны приключения этого сборщика дани
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27.06.2025 11:52 Відповісти
 
 