Справа Гусакова: Нацполіція проводить обшуки у Києві та Львові
Правоохоронці здійснюють обшуки у Львові та Києві за місцями проживання громадянина Назарія Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Зазначається, що обшуки проходять у близьких друзів та знайомих, банківські картки яких Гусаков використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту.
Дії поліцейських спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, а також встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності.
Фахівці Департаменту кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.
Що передувало?
Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.
Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.
Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.
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Це серйозно.
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Гусаков з оточенням, добре і все, знали і розуміли, що брешуть і крадуть в Українців, які сприйняли його убогого, як свого Рідного!!
Карати треба, і Чернишова, і стефанішину, і Гусакова!! «Портновські на посадах», за командою з ОПУ, будуть задом своїм, жирним, єлозить, щоб воно, якось там, як із шуфричем+коломойським, було і затягнуте по часу, і забовтане на дурнуваті «епізоди» …
Татаров з беркутньою, можуть підказати Схематози …
Я по правді взагалі не бачу криміналу - ну люди донатили в той час коли його лікували ніби безкоштовно в що я особисто не вірю, у нас безкоштовної медицини немає давно
Ні,щоб пред'явити свої докази,а трусять на основі дописів в соцмережах, тобто,такими методами перевіряють дописи із соцмереж.
Вже було писано: чим відрізняється диктатор ез від диктатора пу?