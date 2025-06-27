Дело Гусакова: Нацполиция проводит обыски в Киеве и Львове
Правоохранители проводят обыски во Львове и Киеве по месту жительства гражданина Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что обыски проходят у близких друзей и знакомых, банковские карты которых Гусаков использовал для получения благотворительных взносов и у лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту.
Действия полицейских направлены на документирование возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, а также установление местонахождения лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности.
Специалисты Департамента киберполиции анализируют информацию о движении средств, в частности по криптовалютным кошелькам, куда могли выводиться полученные взносы. В то же время работники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.
Что предшествовало?
Ранее 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.
Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов и публичных лиц. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовой и другие.
Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграмм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це серйозно.
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Гусаков з оточенням, добре і все, знали і розуміли, що брешуть і крадуть в Українців, які сприйняли його убогого, як свого Рідного!!
Карати треба, і Чернишова, і стефанішину, і Гусакова!! «Портновські на посадах», за командою з ОПУ, будуть задом своїм, жирним, єлозить, щоб воно, якось там, як із шуфричем+коломойським, було і затягнуте по часу, і забовтане на дурнуваті «епізоди» …
Татаров з беркутньою, можуть підказати Схематози …
Я по правді взагалі не бачу криміналу - ну люди донатили в той час коли його лікували ніби безкоштовно в що я особисто не вірю, у нас безкоштовної медицини немає давно
Ні,щоб пред'явити свої докази,а трусять на основі дописів в соцмережах, тобто,такими методами перевіряють дописи із соцмереж.
Вже було писано: чим відрізняється диктатор ез від диктатора пу?