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Новости Дело Назария Гусакова
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Дело Гусакова: Нацполиция проводит обыски в Киеве и Львове

Правоохранители проводят обыски во Львове и Киеве по месту жительства гражданина Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что обыски проходят у близких друзей и знакомых, банковские карты которых Гусаков использовал для получения благотворительных взносов и у лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту.

Действия полицейских направлены на документирование возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, а также установление местонахождения лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности.

Специалисты Департамента киберполиции анализируют информацию о движении средств, в частности по криптовалютным кошелькам, куда могли выводиться полученные взносы. В то же время работники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

Что предшествовало?

Ранее 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов и публичных лиц. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовой и другие.

Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграмм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Гусакова: Полиция просит сообщать о возможных мошенничествах во время сбора средств

Дело Гусакова: полиция проводит обыски
Дело Гусакова: полиция проводит обыски
Дело Гусакова: полиция проводит обыски
Дело Гусакова: полиция проводит обыски

Автор: 

благотворительность (620) мошенничество (1252) Нацполиция (16601)


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Топ комментарии
+8
Це вам не якийсь там ЗЕлений міністр Мінету.
Це серйозно.
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27.06.2025 09:53 Ответить
+6
Ось чому я доначу лише тим, щодо яких маю певність. Зелена влада самим своїм існуванням продукує мерзотників, які хапаються за будь-яку можливість надурити і вкрасти.
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27.06.2025 09:55 Ответить
+6
Скільки ухилянтів на одного інваліда-калясочника...
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27.06.2025 09:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це вам не якийсь там ЗЕлений міністр Мінету.
Це серйозно.
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27.06.2025 09:53 Ответить
Саме так: вкрав мільйон - ворюга, вкрав мільярд - міністр міністерства, яке н@хєр нікому не потрібне А ще й відволікання уваги рибок-гупій від реальних проблем.
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27.06.2025 09:59 Ответить
Ось чому я доначу лише тим, щодо яких маю певність. Зелена влада самим своїм існуванням продукує мерзотників, які хапаються за будь-яку можливість надурити і вкрасти.
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27.06.2025 09:55 Ответить
Скільки ухилянтів на одного інваліда-калясочника...
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27.06.2025 09:57 Ответить
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
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27.06.2025 10:08 Ответить
Головне, спочатку провести прес-конференцію,в потім можна перейти на "ищет".
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27.06.2025 10:42 Ответить
Чернишов з родичами, теж у черзі з обшуками, за Гусаковим??
Гусаков з оточенням, добре і все, знали і розуміли, що брешуть і крадуть в Українців, які сприйняли його убогого, як свого Рідного!!
Карати треба, і Чернишова, і стефанішину, і Гусакова!! «Портновські на посадах», за командою з ОПУ, будуть задом своїм, жирним, єлозить, щоб воно, якось там, як із шуфричем+коломойським, було і затягнуте по часу, і забовтане на дурнуваті «епізоди» …
Татаров з беркутньою, можуть підказати Схематози …
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27.06.2025 10:11 Ответить
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні. Ці ідіоти навіть не здогадувалися, що цей покидьок говорить про них.
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27.06.2025 10:27 Ответить
це показова шумиха для відволікання від гучних справ Чернишова і інших мільярдних крадіїв.
Я по правді взагалі не бачу криміналу - ну люди донатили в той час коли його лікували ніби безкоштовно в що я особисто не вірю, у нас безкоштовної медицини немає давно
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27.06.2025 10:15 Ответить
31-річного Назарія Гусакова, волонтера,хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування,слуги трусять.
Ні,щоб пред'явити свої докази,а трусять на основі дописів в соцмережах, тобто,такими методами перевіряють дописи із соцмереж.
Вже було писано: чим відрізняється диктатор ез від диктатора пу?
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27.06.2025 10:35 Ответить
а диктатори взагалі не відрізняються, відрізняються народи
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27.06.2025 10:39 Ответить
 
 