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Новости Дело Назария Гусакова
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Дело Гусакова: Полиция просит сообщать о возможных мошенничествах при сборе средств

Назарий Гусаков - полиция собирает показания пострадавших от мошенничества

Правоохранители призывают дать показания всех граждан, которые присоединились к сбору средств для Назария Гусакова или владеют какой-либо информацией об этом.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас полицейские в рамках досудебного расследования проверяют, как именно организовывались сборы, как использовались средства и было ли злоупотребление доверием граждан.

Полицейские просят всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24

В Нацполиции отметили, что каждое свидетельство может быть важным для установления истины.

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Что предшествовало?

Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека с СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов и публичных лиц. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый и другие.

Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.

Также читайте: Дело Назария Гусакова: Нацполиция открыла два уголовных производства

Автор: 

благотворительность (622) мошенничество (1254) Нацполиция (16607)


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Топ комментарии
+9
Стерненко, притула, ОП
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24.06.2025 19:27 Ответить
+8
Жителька англійського села Касл-Комб зібрала понад £5,000 для допомоги Україні через продаж морозива.А тут свої *****************!
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24.06.2025 19:35 Ответить
+7
Поліція, ау, пройдіться по усім місцям збору коштів, й не промахнетеся.
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24.06.2025 19:24 Ответить
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Поліція, ау, пройдіться по усім місцям збору коштів, й не промахнетеся.
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24.06.2025 19:24 Ответить
Стерненко, притула, ОП
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24.06.2025 19:27 Ответить
Не тільки , Є ошуканий військовий, який сам був на реабілітації після поранення, Яніна Соколова, ще я бачила відео з Бутусовим теж. Журналісти такі ж люди, як ми з вами, їх теж може шахрай надурити. Дуже прикро, що таке сталося …
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24.06.2025 23:37 Ответить
Не вийде цим інвалідом прикрити безчинства ОПи.
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24.06.2025 19:32 Ответить
Відвертання уваги від справжніх проблем в державі
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24.06.2025 19:32 Ответить
А яки проблеми в держави ви про що?це вин терорист номбер ВАН!!!
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24.06.2025 19:53 Ответить
Гуся отдайтє остальних нє тронєм
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24.06.2025 19:33 Ответить
Проверьте зловживання дЕмакаЗеленского к народу Украины СЛАБО!!!ФУХ!!!
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24.06.2025 19:33 Ответить
Гусаков може знаходитися в Італії, в нього є посвідка на проживання в цій країні. Він так-сяк 5 мільйонів доларів у крипті назбирав. Просто так йому не уникнути відповідальності, навіть може якась російська ОПГ взяти під контроль та викачати гроші до цента…
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24.06.2025 23:48 Ответить
Жителька англійського села Касл-Комб зібрала понад £5,000 для допомоги Україні через продаж морозива.А тут свої *****************!
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24.06.2025 19:35 Ответить
СЕО monobank Олег Гороховський https://nv.ua/ukr/ukraine/events/seo-monobank-gorohovskiy-prokomentuvav-skandal-navkolo-nazariya-gusakova-novini-ukrajini-50524155.html висловив думку, що Бог покарав Назарія Гусакова «в кредит» і «так сильно, що навряд чи він зможе нагрішити за все своє життя і на третину цього кредиту.
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24.06.2025 19:55 Ответить
Позорище просто безмежноТупоголовое со стороны этих прявятелейПорявятелей своих яиц в некчёмных мошонках!!!
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24.06.2025 21:11 Ответить
придивіться до нікнеймів (гусаков.рязань) та підписок того гусакова (дУхі.росії, моргернштерн та інша ватна куйня). Люди пишуть, що він ще й у поранених військових видурював кошти, обіцяючи через свої зв'язки щось там парєшать.
Ото розпіарили ватного баклана, невже ніхто блд на це не дивився з "блогерів" ?
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24.06.2025 21:53 Ответить
 
 