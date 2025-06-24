Дело Гусакова: Полиция просит сообщать о возможных мошенничествах при сборе средств
Правоохранители призывают дать показания всех граждан, которые присоединились к сбору средств для Назария Гусакова или владеют какой-либо информацией об этом.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас полицейские в рамках досудебного расследования проверяют, как именно организовывались сборы, как использовались средства и было ли злоупотребление доверием граждан.
Полицейские просят всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24
В Нацполиции отметили, что каждое свидетельство может быть важным для установления истины.
Что предшествовало?
Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.
Гусакова как самого известного в Украине человека с СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов и публичных лиц. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый и другие.
Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.
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Ото розпіарили ватного баклана, невже ніхто блд на це не дивився з "блогерів" ?