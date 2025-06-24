Справа Гусакова: Поліція просить повідомляти про можливі шахрайства під час збору коштів

Правоохоронці закликають дати свідчення усіх громадян, які долучилися до збору коштів для Назарія Гусакова чи володіють будь-якою інформацією щодо цього.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз поліціянти у межах досудового розслідування перевіряють, як саме організовувалися збори, як використовувалися кошти та чи було зловживання довірою громадян.

Поліцейські просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24

У Нацполіції наголосили, що кожне свідчення може бути важливим для встановлення істини.

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Що передувало?

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

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