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Новини Справа Назарія Гусакова
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Справа Гусакова: Поліція просить повідомляти про можливі шахрайства під час збору коштів

Назарій Гусаков - поліція збирає свідчення постраждалих від шахрайства

Правоохоронці закликають дати свідчення усіх громадян, які долучилися до збору коштів для Назарія Гусакова чи володіють будь-якою інформацією щодо цього.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз поліціянти у межах досудового розслідування перевіряють, як саме організовувалися збори, як використовувалися кошти та чи було зловживання довірою громадян.

Поліцейські просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24

У Нацполіції наголосили, що кожне свідчення може бути важливим для встановлення істини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд посилить контроль над прозорістю благодійних зборів після ситуації з Гусаковим, - Шмигаль

Що передувало?

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Також читайте: Справа Назарія Гусакова: Нацполіція відкрила два кримінальні провадження

Автор: 

благодійність (584) шахрайство (1125) Нацполіція (15325)


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Топ коментарі
+9
Стерненко, притула, ОП
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24.06.2025 19:27 Відповісти
+8
Жителька англійського села Касл-Комб зібрала понад £5,000 для допомоги Україні через продаж морозива.А тут свої *****************!
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24.06.2025 19:35 Відповісти
+7
Поліція, ау, пройдіться по усім місцям збору коштів, й не промахнетеся.
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24.06.2025 19:24 Відповісти
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Поліція, ау, пройдіться по усім місцям збору коштів, й не промахнетеся.
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24.06.2025 19:24 Відповісти
Стерненко, притула, ОП
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24.06.2025 19:27 Відповісти
Не тільки , Є ошуканий військовий, який сам був на реабілітації після поранення, Яніна Соколова, ще я бачила відео з Бутусовим теж. Журналісти такі ж люди, як ми з вами, їх теж може шахрай надурити. Дуже прикро, що таке сталося …
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24.06.2025 23:37 Відповісти
Не вийде цим інвалідом прикрити безчинства ОПи.
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24.06.2025 19:32 Відповісти
Відвертання уваги від справжніх проблем в державі
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24.06.2025 19:32 Відповісти
А яки проблеми в держави ви про що?це вин терорист номбер ВАН!!!
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24.06.2025 19:53 Відповісти
Гуся отдайтє остальних нє тронєм
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24.06.2025 19:33 Відповісти
Проверьте зловживання дЕмакаЗеленского к народу Украины СЛАБО!!!ФУХ!!!
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24.06.2025 19:33 Відповісти
Гусаков може знаходитися в Італії, в нього є посвідка на проживання в цій країні. Він так-сяк 5 мільйонів доларів у крипті назбирав. Просто так йому не уникнути відповідальності, навіть може якась російська ОПГ взяти під контроль та викачати гроші до цента…
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24.06.2025 23:48 Відповісти
Жителька англійського села Касл-Комб зібрала понад £5,000 для допомоги Україні через продаж морозива.А тут свої *****************!
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24.06.2025 19:35 Відповісти
СЕО monobank Олег Гороховський https://nv.ua/ukr/ukraine/events/seo-monobank-gorohovskiy-prokomentuvav-skandal-navkolo-nazariya-gusakova-novini-ukrajini-50524155.html висловив думку, що Бог покарав Назарія Гусакова «в кредит» і «так сильно, що навряд чи він зможе нагрішити за все своє життя і на третину цього кредиту.
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24.06.2025 19:55 Відповісти
Позорище просто безмежноТупоголовое со стороны этих прявятелейПорявятелей своих яиц в некчёмных мошонках!!!
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24.06.2025 21:11 Відповісти
придивіться до нікнеймів (гусаков.рязань) та підписок того гусакова (дУхі.росії, моргернштерн та інша ватна куйня). Люди пишуть, що він ще й у поранених військових видурював кошти, обіцяючи через свої зв'язки щось там парєшать.
Ото розпіарили ватного баклана, невже ніхто блд на це не дивився з "блогерів" ?
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24.06.2025 21:53 Відповісти
 
 