Закон, ограничивающий независимость антикоррупционных институтов Украины, вызывает беспокойство, - МИД Финляндии
Министерство иностранных дел Финляндии выразило обеспокоенность относительно закона, принятого Верховной Радой Украины, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство Финляндии опубликовало в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Новый закон, ограничивающий независимость антикоррупционных институтов Украины, вызывает беспокойство. Реформы в сфере верховенства права являются основой пути Украины в ЕС и поддержки доверия граждан к государственным институтам. Мы продолжаем работать с Украиной над необходимыми реформами ЕС", - отметили в МИД Финляндии.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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Ви головне бабло давайте боневтіку, а висловлювати можете що завгодно 😆