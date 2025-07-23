Закон, ограничивающий независимость антикоррупционных институтов Украины, вызывает беспокойство, - МИД Финляндии

Министерство иностранных дел Финляндии выразило обеспокоенность относительно закона, принятого Верховной Радой Украины, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство Финляндии опубликовало в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый закон, ограничивающий независимость антикоррупционных институтов Украины, вызывает беспокойство. Реформы в сфере верховенства права являются основой пути Украины в ЕС и поддержки доверия граждан к государственным институтам. Мы продолжаем работать с Украиной над необходимыми реформами ЕС", - отметили в МИД Финляндии.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

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