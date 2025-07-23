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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Закон, ограничивающий независимость антикоррупционных институтов Украины, вызывает беспокойство, - МИД Финляндии

Финляндия о законе о НАБУ и САП

Министерство иностранных дел Финляндии выразило обеспокоенность относительно закона, принятого Верховной Радой Украины, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство Финляндии опубликовало в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый закон, ограничивающий независимость антикоррупционных институтов Украины, вызывает беспокойство. Реформы в сфере верховенства права являются основой пути Украины в ЕС и поддержки доверия граждан к государственным институтам. Мы продолжаем работать с Украиной над необходимыми реформами ЕС", - отметили в МИД Финляндии.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

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Автор: 

НАБУ (4344) Финляндия (998) САП (2124)


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По брудних зелених руках б'ють всі порчдні інституції. 😊
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23.07.2025 16:28 Ответить
Працюватиме, підчутким керівництвом *******-ОПовських.
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23.07.2025 16:29 Ответить
До кінця тижня всі висловлять своє "занепокоєння" і на тому закінчиться.

Ви головне бабло давайте боневтіку, а висловлювати можете що завгодно 😆
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23.07.2025 16:29 Ответить
"зелено- ригівські мрії і бажання" .щоб закінчилось.Але хер то правда.Все тільки для"зелених зрадників " починається....чи то вірніше вони самі на свою задницю розпочали...
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23.07.2025 16:44 Ответить
Якщо вас це так непокоїть, то чого ці обнімашки з оцим зачинальником обмежень. Ну, не народ же пропонує чи приймає закон ! Оці падлюки вибудовують під себе законодавство. І Європа жодного зауваження першим особам країни !!! На КОВЕР всіх їх! В Брюссель ! І одразу в Гаагу. На екскурсію.
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23.07.2025 16:39 Ответить
На Заході так і не зрозуміли специфіки антикорупційної боротьби в пострадянських республіках.Колись Рузвельту сказали,що в СРСР жахлива автократія,що Сталін мільйонами людей вбиває і висилає в табори.Рузвельт на то відповів - так нехай вони оберуть іншого,вибори ж у них проходять!Так і МЗС Фінляндіі наївно думає що антикорупційні органи у нас боряться з корупцією...
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23.07.2025 16:43 Ответить
 
 