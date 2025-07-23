Закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України, викликає занепокоєння, - МЗС Фінляндії

Міністерство закордонних справ Фінляндії висловило занепокоєння щодо закону, ухваленого Верховною Радою України, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Відповідну заяву зовнішньополітичне відомство Фінляндії опублікувало в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України, викликає занепокоєння. Реформи у сфері верховенства права є основою шляху України до ЄС та підтримки довіри громадян до державних інституцій. Ми продовжуємо працювати з Україною над необхідними реформами ЄС", - наголосили в МЗС Фінляндії.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

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