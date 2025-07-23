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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України, викликає занепокоєння, - МЗС Фінляндії

Фінляндія про закон щодо НАБУ і САП

Міністерство закордонних справ Фінляндії висловило занепокоєння щодо закону, ухваленого Верховною Радою України, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Відповідну заяву зовнішньополітичне відомство Фінляндії опублікувало в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України, викликає занепокоєння. Реформи у сфері верховенства права є основою шляху України до ЄС та підтримки довіри громадян до державних інституцій. Ми продовжуємо працювати з Україною над необхідними реформами ЄС", - наголосили в МЗС Фінляндії.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

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Автор: 

НАБУ (5217) Фінляндія (1346) САП (2339)


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По брудних зелених руках б'ють всі порчдні інституції. 😊
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23.07.2025 16:28 Відповісти
Працюватиме, підчутким керівництвом *******-ОПовських.
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23.07.2025 16:29 Відповісти
До кінця тижня всі висловлять своє "занепокоєння" і на тому закінчиться.

Ви головне бабло давайте боневтіку, а висловлювати можете що завгодно 😆
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23.07.2025 16:29 Відповісти
"зелено- ригівські мрії і бажання" .щоб закінчилось.Але хер то правда.Все тільки для"зелених зрадників " починається....чи то вірніше вони самі на свою задницю розпочали...
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23.07.2025 16:44 Відповісти
Якщо вас це так непокоїть, то чого ці обнімашки з оцим зачинальником обмежень. Ну, не народ же пропонує чи приймає закон ! Оці падлюки вибудовують під себе законодавство. І Європа жодного зауваження першим особам країни !!! На КОВЕР всіх їх! В Брюссель ! І одразу в Гаагу. На екскурсію.
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23.07.2025 16:39 Відповісти
На Заході так і не зрозуміли специфіки антикорупційної боротьби в пострадянських республіках.Колись Рузвельту сказали,що в СРСР жахлива автократія,що Сталін мільйонами людей вбиває і висилає в табори.Рузвельт на то відповів - так нехай вони оберуть іншого,вибори ж у них проходять!Так і МЗС Фінляндіі наївно думає що антикорупційні органи у нас боряться з корупцією...
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23.07.2025 16:43 Відповісти
 
 