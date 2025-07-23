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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Рада після руйнації антикорупційного законодавства пішла на "перерву" на 4 тижні, - Железняк

Закон проти НАБУ і САП: Рада не буде його виправляти

Парламентарі після ухвалення скандального законопроєкту №12414 щодо обмеження незалежності НАБУ та САП пішли на "перерву" майже до кінця серпня.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він закликав українців не вірити в історію, що у Раді "виправлять за два тижні" закон щодо НАБУ і САП.

"Для розуміння - Рада після руйнації антикорупційного законодавства зараз пішла на "перерву"….на 4-ти тижня, до 20-х чисел серпня….. Тож нічого навіть теоретично не буде. Ну, а там далі зроблять вигляд, що і тема вже не так актуальна. Як завжди.

Ще б для збереження традицій водити хороводи, треба створити робочу групу і раду антикорупціонерів при Офісі Президента на 100 експертів", - додав Железняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Кравченко: "Не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними"

Закон проти НАБУ і САП: Рада не буде його виправляти

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Читайте також: Серед нардепів, які голосували за закон №12414 є ті, хто має статус підозрюваних в НАБУ, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5217) ВР (15126) закон (2854) САП (2277) Железняк Ярослав (582)


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Топ коментарі
+10
Я так розумію що військовим треба зібратись та піти на перерву на 4 тижні,чи ні ?
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23.07.2025 15:22 Відповісти
+9
Як вибори, так воєнній стан, як відпочити, так його немає
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23.07.2025 15:23 Відповісти
+8
Чорти зробили свою грязну роботу,пішли на шабаш,відпочивати
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23.07.2025 15:18 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
ти там по списку уважно дивись на рашистських антиукраїнських холуїв .у ВЗРаді.які проголосували антиукраїнську куйню на вимогу куйла і за його "срібняки"
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23.07.2025 15:18 Відповісти
Знову запорєбрікавай, на Ло, гадиш по мережі??
Аж сморід стоїть, від твоїх личаків, сруськіх!!
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23.07.2025 15:33 Відповісти
а ты типа не ушёл в отпуск на 4 недели
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23.07.2025 15:15 Відповісти
Якщо головний свинорил Верховної Ради розпустив депутатів і об'явив канікули перевтомленим депутанам, то Железняк має сидіти сам в пустій залі ВР?
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23.07.2025 15:27 Відповісти
Заморилися...
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23.07.2025 15:16 Відповісти
Ні з грошима думають що робити
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23.07.2025 15:21 Відповісти
Ні,обісралися а може пересралися.
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23.07.2025 15:24 Відповісти
Щурі....
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23.07.2025 15:18 Відповісти
Чорти зробили свою грязну роботу,пішли на шабаш,відпочивати
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23.07.2025 15:18 Відповісти
Сукі втомилися
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23.07.2025 15:18 Відповісти
Не тільки сукі, кобелі теж
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23.07.2025 15:27 Відповісти
А тим часом хтось в окопі 24/7, без вихідних та перерв.

Хтось з депутатів поїде у відпустку "видрядження" на море
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23.07.2025 15:20 Відповісти
Не панське то діло
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23.07.2025 15:21 Відповісти
Я так розумію що військовим треба зібратись та піти на перерву на 4 тижні,чи ні ?
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23.07.2025 15:22 Відповісти
та хто ж їх відпустить? це ж не депутати, це ж так.. безмовна маса мабуть
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23.07.2025 15:27 Відповісти
А хто їм заборонить?
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23.07.2025 15:57 Відповісти
"як серливі коти"
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23.07.2025 15:22 Відповісти
Як вибори, так воєнній стан, як відпочити, так його немає
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23.07.2025 15:23 Відповісти
Так вже відпочивали не давно-шо опять
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23.07.2025 15:42 Відповісти
Втомилися, працюють 24/7 бідосі .
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23.07.2025 15:24 Відповісти
На смітник!

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23.07.2025 15:28 Відповісти
у країні війна, а ці на канікулах відпочиватимуть.

Звичайно, за кордон поїдуть.
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23.07.2025 15:32 Відповісти
Так бабла декому підкинув,а дехто видихнув з полегшенням-НАБУ,САП,БЕБ не потурбують
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23.07.2025 15:49 Відповісти
кончені уйобки, яка ***** перерва під час війни? напрацювалися сильно зелені підараси?
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23.07.2025 15:36 Відповісти
Устала .... Алла .. Та й треба щоб пожежа у суспільстві хоч трішки пригасла ?
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23.07.2025 15:37 Відповісти
У нормальных людей отпуска. На моря к семьям ехать нужно. Ну а остальным воевать и страдать. Тут уж кто на что вчивсь. Вибачайте. Життя бентежне.
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23.07.2025 15:40 Відповісти
Неоригівські підараси тупо насрали та з'їбалися.
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23.07.2025 15:45 Відповісти
Поки людей лідор буде виловлювать , шобло за кордон у відпустку премія від сонцесяйного
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23.07.2025 15:50 Відповісти
так і заплановано було
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23.07.2025 15:58 Відповісти
Мені цікаво, а хто вчора ввечері напрочуд оперативно організовував 'акції протесту' в Києві, Львові, Дніпрі (добре, що хоч не в Харкові, Сумах чи Краматорську)? Для розуміння, здається, зараз діє воєнний стан, який прямо забороняє проведення подібних політичних акцій.
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23.07.2025 15:59 Відповісти
Якщо у депутатів є відпустка під час війни, то давайте демобілізацію для військових.
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23.07.2025 16:02 Відповісти
А мій сват 41 місяць на фронті.
Приїхав на 2 неділі, так на 3-й день подзвонили - повертайся, бери роту і дуй на Покровськ !
П.С.
Ну, не с#ки ті нардепи !?
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23.07.2025 16:06 Відповісти
Війна війною, а моря - острови по розпорядку!! Зачекалися жінки,коханки та коханці мужніх кормильців - поїльців за кордонами...Та взагалі,який такий військовий стан???...для народних обранців...То холопи там хай воюють безперервно,роками...Боротьба з НАБУ це не під кулемети орків йти - це політика!!
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23.07.2025 16:17 Відповісти
 
 