Рада після руйнації антикорупційного законодавства пішла на "перерву" на 4 тижні, - Железняк

Парламентарі після ухвалення скандального законопроєкту №12414 щодо обмеження незалежності НАБУ та САП пішли на "перерву" майже до кінця серпня.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він закликав українців не вірити в історію, що у Раді "виправлять за два тижні" закон щодо НАБУ і САП.

"Для розуміння - Рада після руйнації антикорупційного законодавства зараз пішла на "перерву"….на 4-ти тижня, до 20-х чисел серпня….. Тож нічого навіть теоретично не буде. Ну, а там далі зроблять вигляд, що і тема вже не так актуальна. Як завжди.

Ще б для збереження традицій водити хороводи, треба створити робочу групу і раду антикорупціонерів при Офісі Президента на 100 експертів", - додав Железняк.

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Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

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