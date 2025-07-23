Генпрокурор Кравченко: "Не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними"

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не зловживатиме правом, яке він отримав внаслідок змін до закону №12414.

Про це Кравченко сказав на брифінгу 23 липня, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними. Тепер у відповідному випадку прокурор має ті чи інші повноваження", - зазначив він.

Кравченко наголосив, що якщо будуть докази злочинів, то він як генпрокурор обовʼязково підписуватиме підозри.

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"Якщо журналісти вважають, що я буду зловживати своїм правом [протягом своєї карʼєри], то я ніколи цього не робив", - сказав він і додав, що не робитиме цього і зараз.

Генпрокурор також наголосив, що буде звертати увагу на ті провадження, які лежать без руху кілька років.

"До цього в мене робота із САП була конструктивна. Я погоджував їм підозри й інші слідчі дії", - зазначив Кравченко і додав, що вони не повинні з ним узгоджувати кожен крок.

Також, за його словами, правоохоронці підготують пропозиції змін до закону № 12414 і подадуть їх президенту Зеленському.

"На зустрічі були промови керівників НАБУ і САП, вони вважають, що треба внести зміни. Керівник СБУ теж був невдоволений деякими нормами. Домовились, що кожен готує заперечення і подаватиме президенту", - резюмував Кравченко.

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