Генпрокурор Кравченко: "Не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними"
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не зловживатиме правом, яке він отримав внаслідок змін до закону №12414.
Про це Кравченко сказав на брифінгу 23 липня, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними. Тепер у відповідному випадку прокурор має ті чи інші повноваження", - зазначив він.
Кравченко наголосив, що якщо будуть докази злочинів, то він як генпрокурор обовʼязково підписуватиме підозри.
"Якщо журналісти вважають, що я буду зловживати своїм правом [протягом своєї карʼєри], то я ніколи цього не робив", - сказав він і додав, що не робитиме цього і зараз.
Генпрокурор також наголосив, що буде звертати увагу на ті провадження, які лежать без руху кілька років.
"До цього в мене робота із САП була конструктивна. Я погоджував їм підозри й інші слідчі дії", - зазначив Кравченко і додав, що вони не повинні з ним узгоджувати кожен крок.
Також, за його словами, правоохоронці підготують пропозиції змін до закону № 12414 і подадуть їх президенту Зеленському.
"На зустрічі були промови керівників НАБУ і САП, вони вважають, що треба внести зміни. Керівник СБУ теж був невдоволений деякими нормами. Домовились, що кожен готує заперечення і подаватиме президенту", - резюмував Кравченко.
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«Правдоруб» з отих, «… як накажете, так зробимо, …»!!
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"До того у мене работа з САП була продуктивною" (!!!)
С-ка, цілі два тижні, як прокурор...
Генпрокурор (!!!!) вважає чи є закон та процедури чи можно "так порєшать"
У нього яка освіта ?
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Не можна бути розумнішим за президента. Це харам
Зелене піддуп'я
У тебе не має бути такої можливості за законом - зловживати своїм правом.
А він проти своїх ніколи не піде
Раніше такого імунітету у цих посадовців не було. І більше не буде підозр таким міністрам-корупціонерам як Чернишов та інші.
Взагалі, наступним генпрокурвором стане Баканов. Хай там Кравченко дуже губу не розкатує.
- як зеленський перемагає корупцію та знищує олігархів;
- як зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як зеленський з цього приводу сцить в очі своїм виборцям.