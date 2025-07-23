УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12547 відвідувачів онлайн
Новини Обшук у НАБУ Ліквідація незалежності НАБУ та САП
2 105 56

Генпрокурор Кравченко: "Не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними"

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не зловживатиме правом, яке він отримав внаслідок змін до закону №12414.

Про це Кравченко сказав на брифінгу 23 липня, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними. Тепер у відповідному випадку прокурор має ті чи інші повноваження", - зазначив він.

Кравченко наголосив, що якщо будуть докази злочинів, то він як генпрокурор обовʼязково підписуватиме підозри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми будемо однією сім’єю", - генпрокурор Кравченко про ліквідацію незалежності САП

"Якщо журналісти вважають, що я буду зловживати своїм правом [протягом своєї карʼєри], то я ніколи цього не робив", - сказав він і додав, що не робитиме цього і зараз.

Генпрокурор також наголосив, що буде звертати увагу на ті провадження, які лежать без руху кілька років.

"До цього в мене робота із САП була конструктивна. Я погоджував їм підозри й інші слідчі дії", - зазначив Кравченко і додав, що вони не повинні з ним узгоджувати кожен крок.

Також, за його словами, правоохоронці підготують пропозиції змін до закону № 12414 і подадуть їх президенту Зеленському.

"На зустрічі були промови керівників НАБУ і САП, вони вважають, що треба внести зміни. Керівник СБУ теж був невдоволений деякими нормами. Домовились, що кожен готує заперечення і подаватиме президенту", - резюмував Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравченко про 70 обшуків у працівників НАБУ: Це моя стратегія - не розтягуємо, а працюємо одразу. Так ефективніше

Автор: 

НАБУ (5217) САП (2277) Кравченко Руслан (93)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Що воно меле, вони по процедурі залежні
показати весь коментар
23.07.2025 14:50 Відповісти
+9
Не прикривай жопи ЗЕленського,Єрмака,Татарова,та шобли на чолі з аАрахамієй.
показати весь коментар
23.07.2025 14:52 Відповісти
+9
А шо воно може молоти, якщо його на цю посаду поставив ЗЕлупа і він же його може і зняти? Це ж вже класична диктаторська вертикаль, вибудована завдяки голосам лохів в 19-му. Так що, попереду у нас ще багато чого "цікавого" буде. 100пудово!
показати весь коментар
23.07.2025 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що воно меле, вони по процедурі залежні
показати весь коментар
23.07.2025 14:50 Відповісти
А шо воно може молоти, якщо його на цю посаду поставив ЗЕлупа і він же його може і зняти? Це ж вже класична диктаторська вертикаль, вибудована завдяки голосам лохів в 19-му. Так що, попереду у нас ще багато чого "цікавого" буде. 100пудово!
показати весь коментар
23.07.2025 14:58 Відповісти
пісяє в очі нам
показати весь коментар
23.07.2025 15:13 Відповісти
Це меле, залежний від татарова і портновських, тимчасовий призначенець, від зеленського! Рябошапка і компанія, сміються, з його теревенів, на камери ЗМІ….
«Правдоруб» з отих, «… як накажете, так зробимо, …»!!
показати весь коментар
23.07.2025 15:38 Відповісти
Не прикривай жопи ЗЕленського,Єрмака,Татарова,та шобли на чолі з аАрахамієй.
показати весь коментар
23.07.2025 14:52 Відповісти
Абывырлаг....

.
показати весь коментар
23.07.2025 15:08 Відповісти
А шо він мав сказати? - шо вони в нього під ковпаком
показати весь коментар
23.07.2025 14:52 Відповісти
Та безумовно, що ні, то тоді питання для чого то шепіто!
показати весь коментар
23.07.2025 14:52 Відповісти
Кіт пообіцяв, що ковбасу ніхто не троне і він тим паче...
показати весь коментар
23.07.2025 14:53 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 15:23 Відповісти
...дермова ***** зеленських хвойд
показати весь коментар
23.07.2025 14:54 Відповісти
чесно-чесно не буду зловживати
показати весь коментар
23.07.2025 14:54 Відповісти
Хоть одна справа набу проти депутатів зе слуг направлена до суду? Брехун і сраколиз
показати весь коментар
23.07.2025 14:55 Відповісти
Ще одне, Їбанько єрмаківське.
"До того у мене работа з САП була продуктивною" (!!!)
С-ка, цілі два тижні, як прокурор...
показати весь коментар
23.07.2025 14:56 Відповісти
Вважалку залиш дружині на кухні
показати весь коментар
23.07.2025 14:57 Відповісти
Що воно блєєт ?

Генпрокурор (!!!!) вважає чи є закон та процедури чи можно "так порєшать"

У нього яка освіта ?

.
показати весь коментар
23.07.2025 14:57 Відповісти
Трускавець, як у всіх зелепуп'янків
Не можна бути розумнішим за президента. Це харам
показати весь коментар
23.07.2025 14:59 Відповісти
світовій спільноті "до задниці".що вважає "зелене антиукраїнське "лицо".котре не зможе пояснити для чого ТОДІ потрібно було вносити зміни до до закону №12414. як не для того,щоб зробити і НАБУ І САП ЗАЛЕЖНИМИ ВІД "ЗЕЛЕНИХ ГРАБІЖНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
показати весь коментар
23.07.2025 14:58 Відповісти
Тебе забули спитать
Зелене піддуп'я
показати весь коментар
23.07.2025 14:58 Відповісти
"Якщо журналісти вважають, що я буду зловживати своїм правом..."

У тебе не має бути такої можливості за законом - зловживати своїм правом.
показати весь коментар
23.07.2025 14:58 Відповісти
молодець, красавчик, рубай правду, хай ці зрадолюби лопнуть від злості!
показати весь коментар
23.07.2025 14:59 Відповісти
якесь придурошне-він що дума що ми тут всі дурні і не розумієм що ви зелені тварі наробили-відміняйте а то лихо вам буде
показати весь коментар
23.07.2025 14:59 Відповісти
Він в цьому впевнений: хто ще міг обрати такого президента?
показати весь коментар
23.07.2025 15:16 Відповісти
Немає звичайно ніякої залежності, можуть вільно працювати, але тільки по тих на кого їм вкажуть
показати весь коментар
23.07.2025 14:59 Відповісти
Ну все, після його слів стало легше
показати весь коментар
23.07.2025 15:00 Відповісти
цей - точно не збреше 🧐
показати весь коментар
23.07.2025 15:08 Відповісти
Прийнятий вчора закон не тільки ліквідовує незалежність НАБУ та САП, але до нього під шумок додали положення, що керівнику Офісу Президента, його заступнику, Премʼєр-міністру, міністрам, їх заступникам та державним службовцям категорії А підозру може вручити тільки Генпрокурор.

А він проти своїх ніколи не піде

Раніше такого імунітету у цих посадовців не було. І більше не буде підозр таким міністрам-корупціонерам як Чернишов та інші.
показати весь коментар
23.07.2025 15:01 Відповісти
Та нащо взагалі слухати цю кишенькову шавку зелідора? Що воно може сказати, окрім гав-гав на підтримку свого хазяїна?
показати весь коментар
23.07.2025 15:02 Відповісти
Підписавши закон №12414 БІЛА НІЗДРЯ підставив своє оточення і депутатів і Україну.
показати весь коментар
23.07.2025 15:06 Відповісти
Генпрокурор ПООБІЦЯВ☝️І він НЕ ВВАЖАЄ☝️ Отакої. Все це нахабна пісянина у вічі. Закон є закон і має працювати не на обіцянках генпрокурора якому довіра - 0.
показати весь коментар
23.07.2025 15:07 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 15:07 Відповісти
Не вважає, а які аргументи? Пуста, заказна болтовня.
показати весь коментар
23.07.2025 15:09 Відповісти
Чого ви розхвилювались? У нас же всі генпрокурори (як і всі інші) просто кришталево чисті, можна прямо сказати без зайвої скромності - просто святі як ангели. Ну гляньте хоча б на Венедіктову - так плідно і важко (а головне чесно) працювала, що заслужила собу почесну посаду послом (чи послихою) в Швейцарії...
Взагалі, наступним генпрокурвором стане Баканов. Хай там Кравченко дуже губу не розкатує.
показати весь коментар
23.07.2025 15:11 Відповісти
Я вважаю що ти як прокур нікчема.Гроші капають?
показати весь коментар
23.07.2025 15:12 Відповісти
Бубонная чума

показати весь коментар
23.07.2025 15:12 Відповісти
Не має слів. Лише одна нецензурщина. Вони що у вікно не дивляться? Це всерівно, коли новий Прем'єр - міністр України Ю. Свириденко каже, що питання корупції в Україні завищені (!). Їх напевно треба опускати на грішну землю. Зазвизділися.
показати весь коментар
23.07.2025 15:13 Відповісти
Вірю Кравченку як найчеснішому генпрокурору України!
показати весь коментар
23.07.2025 15:14 Відповісти
Нескінченно можна дивитися на то як:
- як зеленський перемагає корупцію та знищує олігархів;
- як зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як зеленський з цього приводу сцить в очі своїм виборцям.
показати весь коментар
23.07.2025 15:15 Відповісти
Кравченко ти замазався зеленим лайном тобі ніхто з нормальних людей не повірить. І все що ти говориш БРЕХНЯ
показати весь коментар
23.07.2025 15:16 Відповісти
Зєлупин 100% прокурор щось там про незалежність
показати весь коментар
23.07.2025 15:16 Відповісти
Що потрібно знати про нього У 2020 році Кравченко не пройшов доброчесність у конкурсі на посаду Антикорупційного прокурора у НАБУ - його відхилили через «сумнівну доброчесність»
показати весь коментар
23.07.2025 15:18 Відповісти
Повністю залежний від хрипатої хні генпрокурорішка наглядатиме за НАБУ, але ніякої залежності. Х-хуZпа
показати весь коментар
23.07.2025 15:33 Відповісти
Пшонка Второй в работе
показати весь коментар
23.07.2025 15:38 Відповісти
Токим, як Кравченко, питання треба задавати тільки після декількох годин "знайомства" з друкованим телефонним довідником.
показати весь коментар
23.07.2025 15:40 Відповісти
Такі незалежні як стюардеса завгоспа
показати весь коментар
23.07.2025 15:52 Відповісти
Не тобі це ,*****, вирішувати.
показати весь коментар
23.07.2025 15:53 Відповісти
У людини повна залежність і проти він ніколи не скаже.
показати весь коментар
23.07.2025 15:58 Відповісти
Ган-дон!
показати весь коментар
23.07.2025 16:00 Відповісти
Думка цього поважного "експерта" особливо цінна. Особливо коли .. тебе призначають, після провалів вимог до кандидатів. дЄрмак навіть руки потирає від задоволення. "О, який розумний, а до призначення був повний ... бовдур."
показати весь коментар
23.07.2025 16:02 Відповісти
Він на цьому кріслі схожий на УПРЛСа)))
показати весь коментар
23.07.2025 16:07 Відповісти
Ми бачимо по податковій....
показати весь коментар
23.07.2025 16:13 Відповісти
 
 