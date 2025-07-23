Кравченко про 70 обшуків у працівників НАБУ: Це моя стратегія - не розтягуємо, а працюємо одразу. Так ефективніше

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко стверджує, що 21 липня СБУ провела 70 обшуків у співробітників НАБУ, оскільки це "його стратегія", в ефективності якої він упевнений.

Про це він розповів під час брифінгу з журналістами 22 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми так максимально зараз працюємо, щоб не розтягувати у часі. Спочатку у перший день дев'ять підозр, потім у нас наступні сім. В Чернівецькій області вісім, завтра буде ще в одній області - вісім обшуків, вісім підозр у справах про корупцію", - заявив генпрокурор.

Він також додав, що така стратегія роботи - альтернатива "радянській системі", коли результати демонструвалися поступово. "Ми не розтягуємо, а працюємо одразу. Це ефективніше", - наголосив він.

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Руслан Кравченко також підтвердив, що серед фігурантів є народний депутат, який наразі перебуває за межами України. Йдеться про Федора Христенка. Правоохоронці планують його повернення до України для притягнення до відповідальності. Як саме це відбудеться - генпрокурор не розповів.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.