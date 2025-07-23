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Новини Обшук у НАБУ
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Кравченко про 70 обшуків у працівників НАБУ: Це моя стратегія - не розтягуємо, а працюємо одразу. Так ефективніше

новий генпрокурор Кравченко Руслан

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко стверджує, що 21 липня СБУ провела 70 обшуків у співробітників НАБУ, оскільки це "його стратегія", в ефективності якої він упевнений. 

Про це він розповів під час брифінгу з журналістами 22 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми так максимально зараз працюємо, щоб не розтягувати у часі. Спочатку у перший день дев'ять підозр, потім у нас наступні сім. В Чернівецькій області вісім, завтра буде ще в одній області - вісім обшуків, вісім підозр у справах про корупцію", - заявив генпрокурор.

Він також додав, що така стратегія роботи - альтернатива "радянській системі", коли результати демонструвалися поступово. "Ми не розтягуємо, а працюємо одразу. Це ефективніше", - наголосив він.

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Руслан Кравченко також підтвердив, що серед фігурантів є народний депутат, який наразі перебуває за межами України. Йдеться про Федора Христенка. Правоохоронці планують його повернення до України для притягнення до відповідальності. Як саме це відбудеться - генпрокурор не розповів.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5217) обшук (2004) Кравченко Руслан (89)


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Топ коментарі
+22
Геть зелену банду начолі з безтолковим ішаком!
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23.07.2025 07:35 Відповісти
+21
Твоя "стратегія"- це виконувати все, що накажуть зверху Єрмачок і Зеленський.
Вони тебе для цього туди і призначали.
Як і Малюка.
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23.07.2025 07:40 Відповісти
+17
Якщо це твоя стратегія то Єрмак це людина яка пов'язана з корупцією Неодноразово доказували журналісти,твої попередники все ігнорували.
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23.07.2025 07:35 Відповісти
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А що скажуть керівники НАБУ та САП ?
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23.07.2025 07:31 Відповісти
От шоб САП та НАБУ заздалегідь провели обшуки у керівництва мвс, ВР, КМУ тощо, то такого бу них не було.
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23.07.2025 08:32 Відповісти
Щоб цей козел навів лад серед своїх інвалідів з дитинства...
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23.07.2025 09:17 Відповісти
Геть зелену банду начолі з безтолковим ішаком!
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23.07.2025 07:35 Відповісти
Я тільки не зрозумію, вони готуються до повернення Яника, чи навпаки Яник готується до їх прийому
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23.07.2025 08:09 Відповісти
Якщо це твоя стратегія то Єрмак це людина яка пов'язана з корупцією Неодноразово доказували журналісти,твої попередники все ігнорували.
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23.07.2025 07:35 Відповісти
З таким "рвів" потрібно по обережніше бо ненароком можна вийти на самого себе. А що тоді.
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23.07.2025 07:37 Відповісти
Твоя "стратегія"- це виконувати все, що накажуть зверху Єрмачок і Зеленський.
Вони тебе для цього туди і призначали.
Як і Малюка.
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23.07.2025 07:40 Відповісти
Стратегія - пресинг по всьому полі
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23.07.2025 07:40 Відповісти
Ждать два года со дня ДТП чтобы устроить этот цирк для дебилов. Ублюдочные клоуны.
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23.07.2025 07:40 Відповісти
Ефективно демонтуєте залишки демократії в Україні за наказом Зе-шапіто і ОПЗЖ
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23.07.2025 07:42 Відповісти
Стратег, то шо ж ти тягнеш тоді з опзж слугами *****, дЕрьмаком та жОПою яка взагалі не передбачена Конституцією України?!
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23.07.2025 07:44 Відповісти
Чекає мабуть коли команда надійде, він же казав що не має бути незалежних
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23.07.2025 08:07 Відповісти
Розгорівся скандал з НАБУ і САП.Всі інституції які створені державою не можуть бути незалежними і не можуть боротися з корупцією.У нас немає верховенства права,у нас немає відповідальності чиновників перед громадянами.Народ України нічого не вирішує.З самого початку незалежності Україна так і не стала незалежною.У нас немає контролю влади.
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23.07.2025 07:51 Відповісти
Про розділення й незалежність гілок влади не чув,придурку?!
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23.07.2025 09:23 Відповісти
Починається операція "Врятувати дупу Ссанича"?!
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23.07.2025 07:55 Відповісти
Яка може бути стратегія у ставленика агента завзоза
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23.07.2025 08:00 Відповісти
Кравченко про 70 обшуків у працівників НАБУ - тільки виконуючи накази, можно заробити на хероя
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23.07.2025 08:04 Відповісти
Кравченко-покидьок працюючий на зрадників !
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23.07.2025 08:05 Відповісти
Гарна стратегія. Західним партнерам сподобається.
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23.07.2025 08:10 Відповісти
А чого ж ви двоє так нервували особливо генпрокурор на брифінгу?!! Мабуть шось не то зробили?
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23.07.2025 08:13 Відповісти
Ваша стратегія проста: одних відпускаємо за кордон, інших пресуємо!
Де, наприклад, керівництво ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке з ОПою розкрадали мільярди на будівництві ???
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23.07.2025 08:17 Відповісти
Головне,що у Генпрокуратурі вдалося зібрати,на чолі з Генпрокурором - криштально чесних,непідкупних,морально стійких, патріотичних, з інвалідностями ми від 3 до 1 ст. робітників. Які,не покладаючи рук та ніг,стратегічно борються з корупцією ...в інших органах!! Тільки питання,коли їх встигли знайти та де??
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23.07.2025 08:18 Відповісти
Холуй єрмаківський в себе в стайні прокурорами-інвалідами займись.
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23.07.2025 08:18 Відповісти
Якщо ця титанічна праця зеленої команди призведе до затримки допомоги Україні та закриттю безвізу для українців (незалежність НАБУ та САП були в числі основних вимог для отримання безвізу) ви всі відчуєте подяку від людей.
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23.07.2025 08:19 Відповісти
якщо це призведе до цього, а не до санкцій проти шобли і скасувангю їм всіх віз тоді це все змова
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23.07.2025 08:23 Відповісти
Цих зелених опзж і БЮТ давно потрібно знищити-ці тварі знову хочуть красти і щоб їм за це нічого не було -тому і знищили набу-але сама головна криса сидить в кріслі президента-все це робиться з його бажання
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23.07.2025 08:26 Відповісти
А цей зелений Пшонка потужний, готовий служити хазяїну, як совєцкій піонєр родінє
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23.07.2025 08:26 Відповісти
чувак, твій час скоро.
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23.07.2025 08:36 Відповісти
У тебе нема стратегії це стратегія оПи. А твоя прибарахлітся поки при посаді. Клоуни
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23.07.2025 08:37 Відповісти
А така ж стратегія обшуків слуг народу та ОПЗЖ є?
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23.07.2025 08:44 Відповісти
Стратегия подкорить и напугать,при чем без закона.
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23.07.2025 08:59 Відповісти
а не подскажешь ли, святой зелёный человечек, кто убил Монастырского?
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23.07.2025 09:01 Відповісти
-" моя стратегія"...написана на Банковій..
Кошмарити не корупціонерів а тих ,хто їх викриває...?!!
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23.07.2025 09:10 Відповісти
Мрази работают на рашку,в кремле празднуют .
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23.07.2025 09:12 Відповісти
а когда набу будет проводить обыски у прокуроров и сбу?)) все знают что именно прокуроры, сбушники , менты и судьи самые коррумпированные в стране
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23.07.2025 09:17 Відповісти
"Ефективна" зелена мерзота!
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23.07.2025 09:33 Відповісти
 
 