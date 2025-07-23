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Новости Обыск в НАБУ
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Кравченко о 70 обысках у сотрудников НАБУ: Это моя стратегия - не растягиваем, а работаем сразу. Так эффективнее

новый генпрокурор Кравченко Руслан

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко утверждает, что 21 июля СБУ провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, поскольку это "его стратегия", в эффективности которой он уверен.

Об этом он рассказал во время брифинга с журналистами 22 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы так максимально сейчас работаем, чтобы не растягивать во времени. Сначала в первый день - девять подозрений, потом у нас - следующие семь. В Черновицкой области - восемь, завтра будет еще в одной области восемь обысков, восемь подозрений по делам о коррупции", - заявил генпрокурор.

Он также добавил, что такая стратегия работы - альтернатива "советской системе", когда результаты демонстрировались постепенно. "Мы не растягиваем, а работаем сразу. Это эффективнее", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем одной семьей", - генпрокурор Кравченко о ликвидации независимости САП

Руслан Кравченко также подтвердил, что среди фигурантов есть народный депутат, который сейчас находится за пределами Украины. Речь идет о Федоре Христенко. Правоохранители планируют его возвращение в Украину для привлечения к ответственности. Как именно это произойдет, генпрокурор не рассказал.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) обыск (1919) Кравченко Руслан (64)


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Топ комментарии
+17
Геть зелену банду начолі з безтолковим ішаком!
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23.07.2025 07:35 Ответить
+17
Твоя "стратегія"- це виконувати все, що накажуть зверху Єрмачок і Зеленський.
Вони тебе для цього туди і призначали.
Як і Малюка.
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23.07.2025 07:40 Ответить
+15
Ждать два года со дня ДТП чтобы устроить этот цирк для дебилов. Ублюдочные клоуны.
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23.07.2025 07:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А що скажуть керівники НАБУ та САП ?
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23.07.2025 07:31 Ответить
От шоб САП та НАБУ заздалегідь провели обшуки у керівництва мвс, ВР, КМУ тощо, то такого бу них не було.
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23.07.2025 08:32 Ответить
Щоб цей козел навів лад серед своїх інвалідів з дитинства...
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23.07.2025 09:17 Ответить
Геть зелену банду начолі з безтолковим ішаком!
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23.07.2025 07:35 Ответить
Я тільки не зрозумію, вони готуються до повернення Яника, чи навпаки Яник готується до їх прийому
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23.07.2025 08:09 Ответить
Якщо це твоя стратегія то Єрмак це людина яка пов'язана з корупцією Неодноразово доказували журналісти,твої попередники все ігнорували.
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23.07.2025 07:35 Ответить
З таким "рвів" потрібно по обережніше бо ненароком можна вийти на самого себе. А що тоді.
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23.07.2025 07:37 Ответить
Твоя "стратегія"- це виконувати все, що накажуть зверху Єрмачок і Зеленський.
Вони тебе для цього туди і призначали.
Як і Малюка.
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23.07.2025 07:40 Ответить
Стратегія - пресинг по всьому полі
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23.07.2025 07:40 Ответить
Ждать два года со дня ДТП чтобы устроить этот цирк для дебилов. Ублюдочные клоуны.
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23.07.2025 07:40 Ответить
Ефективно демонтуєте залишки демократії в Україні за наказом Зе-шапіто і ОПЗЖ
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23.07.2025 07:42 Ответить
Стратег, то шо ж ти тягнеш тоді з опзж слугами *****, дЕрьмаком та жОПою яка взагалі не передбачена Конституцією України?!
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23.07.2025 07:44 Ответить
Чекає мабуть коли команда надійде, він же казав що не має бути незалежних
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23.07.2025 08:07 Ответить
Розгорівся скандал з НАБУ і САП.Всі інституції які створені державою не можуть бути незалежними і не можуть боротися з корупцією.У нас немає верховенства права,у нас немає відповідальності чиновників перед громадянами.Народ України нічого не вирішує.З самого початку незалежності Україна так і не стала незалежною.У нас немає контролю влади.
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23.07.2025 07:51 Ответить
Про розділення й незалежність гілок влади не чув,придурку?!
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23.07.2025 09:23 Ответить
Починається операція "Врятувати дупу Ссанича"?!
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23.07.2025 07:55 Ответить
Яка може бути стратегія у ставленика агента завзоза
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23.07.2025 08:00 Ответить
Кравченко про 70 обшуків у працівників НАБУ - тільки виконуючи накази, можно заробити на хероя
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23.07.2025 08:04 Ответить
Кравченко-покидьок працюючий на зрадників !
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23.07.2025 08:05 Ответить
Гарна стратегія. Західним партнерам сподобається.
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23.07.2025 08:10 Ответить
А чого ж ви двоє так нервували особливо генпрокурор на брифінгу?!! Мабуть шось не то зробили?
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23.07.2025 08:13 Ответить
Ваша стратегія проста: одних відпускаємо за кордон, інших пресуємо!
Де, наприклад, керівництво ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке з ОПою розкрадали мільярди на будівництві ???
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23.07.2025 08:17 Ответить
Головне,що у Генпрокуратурі вдалося зібрати,на чолі з Генпрокурором - криштально чесних,непідкупних,морально стійких, патріотичних, з інвалідностями ми від 3 до 1 ст. робітників. Які,не покладаючи рук та ніг,стратегічно борються з корупцією ...в інших органах!! Тільки питання,коли їх встигли знайти та де??
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23.07.2025 08:18 Ответить
Холуй єрмаківський в себе в стайні прокурорами-інвалідами займись.
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23.07.2025 08:18 Ответить
Якщо ця титанічна праця зеленої команди призведе до затримки допомоги Україні та закриттю безвізу для українців (незалежність НАБУ та САП були в числі основних вимог для отримання безвізу) ви всі відчуєте подяку від людей.
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23.07.2025 08:19 Ответить
якщо це призведе до цього, а не до санкцій проти шобли і скасувангю їм всіх віз тоді це все змова
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23.07.2025 08:23 Ответить
Цих зелених опзж і БЮТ давно потрібно знищити-ці тварі знову хочуть красти і щоб їм за це нічого не було -тому і знищили набу-але сама головна криса сидить в кріслі президента-все це робиться з його бажання
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23.07.2025 08:26 Ответить
А цей зелений Пшонка потужний, готовий служити хазяїну, як совєцкій піонєр родінє
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23.07.2025 08:26 Ответить
чувак, твій час скоро.
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23.07.2025 08:36 Ответить
У тебе нема стратегії це стратегія оПи. А твоя прибарахлітся поки при посаді. Клоуни
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23.07.2025 08:37 Ответить
А така ж стратегія обшуків слуг народу та ОПЗЖ є?
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23.07.2025 08:44 Ответить
Стратегия подкорить и напугать,при чем без закона.
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23.07.2025 08:59 Ответить
а не подскажешь ли, святой зелёный человечек, кто убил Монастырского?
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23.07.2025 09:01 Ответить
-" моя стратегія"...написана на Банковій..
Кошмарити не корупціонерів а тих ,хто їх викриває...?!!
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23.07.2025 09:10 Ответить
Мрази работают на рашку,в кремле празднуют .
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23.07.2025 09:12 Ответить
а когда набу будет проводить обыски у прокуроров и сбу?)) все знают что именно прокуроры, сбушники , менты и судьи самые коррумпированные в стране
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23.07.2025 09:17 Ответить
"Ефективна" зелена мерзота!
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23.07.2025 09:33 Ответить
 
 