Кравченко о 70 обысках у сотрудников НАБУ: Это моя стратегия - не растягиваем, а работаем сразу. Так эффективнее

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко утверждает, что 21 июля СБУ провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, поскольку это "его стратегия", в эффективности которой он уверен.

Об этом он рассказал во время брифинга с журналистами 22 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы так максимально сейчас работаем, чтобы не растягивать во времени. Сначала в первый день - девять подозрений, потом у нас - следующие семь. В Черновицкой области - восемь, завтра будет еще в одной области восемь обысков, восемь подозрений по делам о коррупции", - заявил генпрокурор.

Он также добавил, что такая стратегия работы - альтернатива "советской системе", когда результаты демонстрировались постепенно. "Мы не растягиваем, а работаем сразу. Это эффективнее", - подчеркнул он.

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Руслан Кравченко также подтвердил, что среди фигурантов есть народный депутат, который сейчас находится за пределами Украины. Речь идет о Федоре Христенко. Правоохранители планируют его возвращение в Украину для привлечения к ответственности. Как именно это произойдет, генпрокурор не рассказал.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.