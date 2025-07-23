Кравченко о 70 обысках у сотрудников НАБУ: Это моя стратегия - не растягиваем, а работаем сразу. Так эффективнее
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко утверждает, что 21 июля СБУ провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, поскольку это "его стратегия", в эффективности которой он уверен.
Об этом он рассказал во время брифинга с журналистами 22 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы так максимально сейчас работаем, чтобы не растягивать во времени. Сначала в первый день - девять подозрений, потом у нас - следующие семь. В Черновицкой области - восемь, завтра будет еще в одной области восемь обысков, восемь подозрений по делам о коррупции", - заявил генпрокурор.
Он также добавил, что такая стратегия работы - альтернатива "советской системе", когда результаты демонстрировались постепенно. "Мы не растягиваем, а работаем сразу. Это эффективнее", - подчеркнул он.
Руслан Кравченко также подтвердил, что среди фигурантов есть народный депутат, который сейчас находится за пределами Украины. Речь идет о Федоре Христенко. Правоохранители планируют его возвращение в Украину для привлечения к ответственности. Как именно это произойдет, генпрокурор не рассказал.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Вони тебе для цього туди і призначали.
Як і Малюка.
Де, наприклад, керівництво ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке з ОПою розкрадали мільярди на будівництві ???
Кошмарити не корупціонерів а тих ,хто їх викриває...?!!