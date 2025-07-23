Генпрокурор Кравченко: "Не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми"
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет злоупотреблять правом, которое он получил в результате изменений в закон №12414.
Об этом Кравченко сказал на брифинге 23 июля, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми. Теперь в соответствующем случае прокурор имеет те или иные полномочия", - отметил он.
Кравченко подчеркнул, что если будут доказательства преступлений, то он как генпрокурор обязательно будет подписывать подозрения.
"Если журналисты считают, что я буду злоупотреблять своим правом [в течение своей карьеры], то я никогда этого не делал", - сказал он и добавил, что не будет делать этого и сейчас.
Генпрокурор также подчеркнул, что будет обращать внимание на те производства, которые лежат без движения несколько лет.
"До этого у меня работа с САП была конструктивная. Я согласовывал им подозрения и другие следственные действия", - отметил Кравченко и добавил, что они не должны с ним согласовывать каждый шаг.
Также, по его словам, правоохранители подготовят предложения изменений в закон № 12414 и подадут их президенту Зеленскому.
"На встрече были речи руководителей НАБУ и САП, они считают, что надо внести изменения. Руководитель СБУ тоже был недоволен некоторыми нормами. Договорились, что каждый готовит возражения и будет подавать президенту", - резюмировал Кравченко.
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«Правдоруб» з отих, «… як накажете, так зробимо, …»!!
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"До того у мене работа з САП була продуктивною" (!!!)
С-ка, цілі два тижні, як прокурор...
Генпрокурор (!!!!) вважає чи є закон та процедури чи можно "так порєшать"
У нього яка освіта ?
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Не можна бути розумнішим за президента. Це харам
Зелене піддуп'я
У тебе не має бути такої можливості за законом - зловживати своїм правом.
А він проти своїх ніколи не піде
Раніше такого імунітету у цих посадовців не було. І більше не буде підозр таким міністрам-корупціонерам як Чернишов та інші.
Взагалі, наступним генпрокурвором стане Баканов. Хай там Кравченко дуже губу не розкатує.
- як зеленський перемагає корупцію та знищує олігархів;
- як зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як зеленський з цього приводу сцить в очі своїм виборцям.