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Новости Обыск в НАБУ Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Генпрокурор Кравченко: "Не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми"

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет злоупотреблять правом, которое он получил в результате изменений в закон №12414.

Об этом Кравченко сказал на брифинге 23 июля, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми. Теперь в соответствующем случае прокурор имеет те или иные полномочия", - отметил он.

Кравченко подчеркнул, что если будут доказательства преступлений, то он как генпрокурор обязательно будет подписывать подозрения.

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"Если журналисты считают, что я буду злоупотреблять своим правом [в течение своей карьеры], то я никогда этого не делал", - сказал он и добавил, что не будет делать этого и сейчас.

Генпрокурор также подчеркнул, что будет обращать внимание на те производства, которые лежат без движения несколько лет.

"До этого у меня работа с САП была конструктивная. Я согласовывал им подозрения и другие следственные действия", - отметил Кравченко и добавил, что они не должны с ним согласовывать каждый шаг.

Также, по его словам, правоохранители подготовят предложения изменений в закон № 12414 и подадут их президенту Зеленскому.

"На встрече были речи руководителей НАБУ и САП, они считают, что надо внести изменения. Руководитель СБУ тоже был недоволен некоторыми нормами. Договорились, что каждый готовит возражения и будет подавать президенту", - резюмировал Кравченко.

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Автор: 

НАБУ (4344) САП (2124) Кравченко Руслан (64)


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Топ комментарии
+30
Що воно меле, вони по процедурі залежні
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23.07.2025 14:50 Ответить
+10
Не прикривай жопи ЗЕленського,Єрмака,Татарова,та шобли на чолі з аАрахамієй.
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23.07.2025 14:52 Ответить
+10
А шо воно може молоти, якщо його на цю посаду поставив ЗЕлупа і він же його може і зняти? Це ж вже класична диктаторська вертикаль, вибудована завдяки голосам лохів в 19-му. Так що, попереду у нас ще багато чого "цікавого" буде. 100пудово!
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23.07.2025 14:58 Ответить
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Що воно меле, вони по процедурі залежні
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23.07.2025 14:50 Ответить
А шо воно може молоти, якщо його на цю посаду поставив ЗЕлупа і він же його може і зняти? Це ж вже класична диктаторська вертикаль, вибудована завдяки голосам лохів в 19-му. Так що, попереду у нас ще багато чого "цікавого" буде. 100пудово!
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23.07.2025 14:58 Ответить
пісяє в очі нам
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23.07.2025 15:13 Ответить
Це меле, залежний від татарова і портновських, тимчасовий призначенець, від зеленського! Рябошапка і компанія, сміються, з його теревенів, на камери ЗМІ….
«Правдоруб» з отих, «… як накажете, так зробимо, …»!!
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23.07.2025 15:38 Ответить
Не прикривай жопи ЗЕленського,Єрмака,Татарова,та шобли на чолі з аАрахамієй.
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23.07.2025 14:52 Ответить
Абывырлаг....

.
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23.07.2025 15:08 Ответить
А шо він мав сказати? - шо вони в нього під ковпаком
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23.07.2025 14:52 Ответить
Та безумовно, що ні, то тоді питання для чого то шепіто!
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23.07.2025 14:52 Ответить
Кіт пообіцяв, що ковбасу ніхто не троне і він тим паче...
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23.07.2025 14:53 Ответить
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23.07.2025 15:23 Ответить
...дермова ***** зеленських хвойд
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23.07.2025 14:54 Ответить
чесно-чесно не буду зловживати
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23.07.2025 14:54 Ответить
Хоть одна справа набу проти депутатів зе слуг направлена до суду? Брехун і сраколиз
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23.07.2025 14:55 Ответить
Ще одне, Їбанько єрмаківське.
"До того у мене работа з САП була продуктивною" (!!!)
С-ка, цілі два тижні, як прокурор...
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23.07.2025 14:56 Ответить
Вважалку залиш дружині на кухні
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23.07.2025 14:57 Ответить
Що воно блєєт ?

Генпрокурор (!!!!) вважає чи є закон та процедури чи можно "так порєшать"

У нього яка освіта ?

.
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23.07.2025 14:57 Ответить
Трускавець, як у всіх зелепуп'янків
Не можна бути розумнішим за президента. Це харам
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23.07.2025 14:59 Ответить
світовій спільноті "до задниці".що вважає "зелене антиукраїнське "лицо".котре не зможе пояснити для чого ТОДІ потрібно було вносити зміни до до закону №12414. як не для того,щоб зробити і НАБУ І САП ЗАЛЕЖНИМИ ВІД "ЗЕЛЕНИХ ГРАБІЖНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
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23.07.2025 14:58 Ответить
Тебе забули спитать
Зелене піддуп'я
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23.07.2025 14:58 Ответить
"Якщо журналісти вважають, що я буду зловживати своїм правом..."

У тебе не має бути такої можливості за законом - зловживати своїм правом.
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23.07.2025 14:58 Ответить
молодець, красавчик, рубай правду, хай ці зрадолюби лопнуть від злості!
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23.07.2025 14:59 Ответить
якесь придурошне-він що дума що ми тут всі дурні і не розумієм що ви зелені тварі наробили-відміняйте а то лихо вам буде
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23.07.2025 14:59 Ответить
Він в цьому впевнений: хто ще міг обрати такого президента?
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23.07.2025 15:16 Ответить
Немає звичайно ніякої залежності, можуть вільно працювати, але тільки по тих на кого їм вкажуть
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23.07.2025 14:59 Ответить
Ну все, після його слів стало легше
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23.07.2025 15:00 Ответить
цей - точно не збреше 🧐
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23.07.2025 15:08 Ответить
Прийнятий вчора закон не тільки ліквідовує незалежність НАБУ та САП, але до нього під шумок додали положення, що керівнику Офісу Президента, його заступнику, Премʼєр-міністру, міністрам, їх заступникам та державним службовцям категорії А підозру може вручити тільки Генпрокурор.

А він проти своїх ніколи не піде

Раніше такого імунітету у цих посадовців не було. І більше не буде підозр таким міністрам-корупціонерам як Чернишов та інші.
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23.07.2025 15:01 Ответить
Та нащо взагалі слухати цю кишенькову шавку зелідора? Що воно може сказати, окрім гав-гав на підтримку свого хазяїна?
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23.07.2025 15:02 Ответить
Підписавши закон №12414 БІЛА НІЗДРЯ підставив своє оточення і депутатів і Україну.
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23.07.2025 15:06 Ответить
Генпрокурор ПООБІЦЯВ☝️І він НЕ ВВАЖАЄ☝️ Отакої. Все це нахабна пісянина у вічі. Закон є закон і має працювати не на обіцянках генпрокурора якому довіра - 0.
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23.07.2025 15:07 Ответить
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23.07.2025 15:07 Ответить
Не вважає, а які аргументи? Пуста, заказна болтовня.
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23.07.2025 15:09 Ответить
Чого ви розхвилювались? У нас же всі генпрокурори (як і всі інші) просто кришталево чисті, можна прямо сказати без зайвої скромності - просто святі як ангели. Ну гляньте хоча б на Венедіктову - так плідно і важко (а головне чесно) працювала, що заслужила собу почесну посаду послом (чи послихою) в Швейцарії...
Взагалі, наступним генпрокурвором стане Баканов. Хай там Кравченко дуже губу не розкатує.
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23.07.2025 15:11 Ответить
Та вона і як посол повна нікчема...
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23.07.2025 16:22 Ответить
Я вважаю що ти як прокур нікчема.Гроші капають?
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23.07.2025 15:12 Ответить
Бубонная чума

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23.07.2025 15:12 Ответить
Не має слів. Лише одна нецензурщина. Вони що у вікно не дивляться? Це всерівно, коли новий Прем'єр - міністр України Ю. Свириденко каже, що питання корупції в Україні завищені (!). Їх напевно треба опускати на грішну землю. Зазвизділися.
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23.07.2025 15:13 Ответить
Вірю Кравченку як найчеснішому генпрокурору України!
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23.07.2025 15:14 Ответить
Нескінченно можна дивитися на то як:
- як зеленський перемагає корупцію та знищує олігархів;
- як зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як зеленський з цього приводу сцить в очі своїм виборцям.
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23.07.2025 15:15 Ответить
Кравченко ти замазався зеленим лайном тобі ніхто з нормальних людей не повірить. І все що ти говориш БРЕХНЯ
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23.07.2025 15:16 Ответить
Зєлупин 100% прокурор щось там про незалежність
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23.07.2025 15:16 Ответить
Що потрібно знати про нього У 2020 році Кравченко не пройшов доброчесність у конкурсі на посаду Антикорупційного прокурора у НАБУ - його відхилили через «сумнівну доброчесність»
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23.07.2025 15:18 Ответить
Повністю залежний від хрипатої хні генпрокурорішка наглядатиме за НАБУ, але ніякої залежності. Х-хуZпа
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23.07.2025 15:33 Ответить
Пшонка Второй в работе
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23.07.2025 15:38 Ответить
Токим, як Кравченко, питання треба задавати тільки після декількох годин "знайомства" з друкованим телефонним довідником.
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23.07.2025 15:40 Ответить
Такі незалежні як стюардеса завгоспа
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23.07.2025 15:52 Ответить
Не тобі це ,*****, вирішувати.
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23.07.2025 15:53 Ответить
У людини повна залежність і проти він ніколи не скаже.
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23.07.2025 15:58 Ответить
Ган-дон!
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23.07.2025 16:00 Ответить
Думка цього поважного "експерта" особливо цінна. Особливо коли .. тебе призначають, після провалів вимог до кандидатів. дЄрмак навіть руки потирає від задоволення. "О, який розумний, а до призначення був повний ... бовдур."
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23.07.2025 16:02 Ответить
Він на цьому кріслі схожий на УПРЛСа)))
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23.07.2025 16:07 Ответить
Ми бачимо по податковій....
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23.07.2025 16:13 Ответить
 
 