Генпрокурор Кравченко: "Не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми"

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет злоупотреблять правом, которое он получил в результате изменений в закон №12414.

Об этом Кравченко сказал на брифинге 23 июля, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми. Теперь в соответствующем случае прокурор имеет те или иные полномочия", - отметил он.

Кравченко подчеркнул, что если будут доказательства преступлений, то он как генпрокурор обязательно будет подписывать подозрения.

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"Если журналисты считают, что я буду злоупотреблять своим правом [в течение своей карьеры], то я никогда этого не делал", - сказал он и добавил, что не будет делать этого и сейчас.

Генпрокурор также подчеркнул, что будет обращать внимание на те производства, которые лежат без движения несколько лет.

"До этого у меня работа с САП была конструктивная. Я согласовывал им подозрения и другие следственные действия", - отметил Кравченко и добавил, что они не должны с ним согласовывать каждый шаг.

Также, по его словам, правоохранители подготовят предложения изменений в закон № 12414 и подадут их президенту Зеленскому.

"На встрече были речи руководителей НАБУ и САП, они считают, что надо внести изменения. Руководитель СБУ тоже был недоволен некоторыми нормами. Договорились, что каждый готовит возражения и будет подавать президенту", - резюмировал Кравченко.

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