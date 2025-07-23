Серед нардепів, які голосували за закон №12414 є ті, хто має статус підозрюваних в НАБУ, - Кривонос
Десятки нардепів отримали підозри від НАБУ та САП і голосували за законопроєкт №12414.
Про це в інтерв'ю LB.ua заявив директор Бюро Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.
"В останні два роки ми дійсно демонструємо нарощування результатів і притягаємо серйозних високопосадовців до відповідальності. Чи є між цим законопроєктом і нашими притягненнями кореляція? Безумовно, є. Ще раз повторюсь: низка, десятки народних депутатів отримали підозри від НАБУ і САП у привласненні майна по 191-й, зловживанні владою, зловживанні впливом, в отриманні неправомірної вигоди. І це не перші і не останні справи. І всі це розуміють. І всім це не подобається. Ясно, що це чудова нагода знищити антикорупційні органи, убезпечивши себе від несподіванок у вигляді того, що тобі постукають у двері і скажуть: "Добрий вечір. Будь ласка, ось вам підозра в отриманні неправомірної вигоди", - наголосив він.
Кривонос заявив, що наразі в Бюро вивчають більш детально прізвища тих, хто проголосував за законопроєкт №12414.
"Але хочу сказати, що, за нашою інформацією, серед народних депутатів, які голосували, є ті, які мають статус підозрюваних у Національному антикорупційному бюро", - зазначив директор НАБУ.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
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Політексперт Тарас Загородній зазначив, що без згоди США Верховна Рада не ухвалила б закон про підпорядкування НАБУ. Він нагадав, що у Вашингтоні пам'ятають про скандали, пов'язані з НАБУ, зокрема про "амбарну книгу" ПР проти Трампа та справи Гантера Байдена.
Загородній також вважає, що скоро можуть з'явитися нові факти про витоки інформації та фейкові розслідування. На його думку, це не справжня боротьба з корупцією, а лише її імітація.
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?????? Це так?
Своя сорочка ближче до тіла.
Може на столі бовдура вже і акт капітуляції лежить підписаний
коля ресторатор, блогер сашко якій втік до США, Дмитрук, тупий собачий рот ?