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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Серед нардепів, які голосували за закон №12414 є ті, хто має статус підозрюваних в НАБУ, - Кривонос

Ліквідація незалежності НАБУ Голосували підозрювані нардепи

Десятки нардепів отримали підозри від НАБУ та САП і голосували за законопроєкт №12414.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив директор Бюро Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

"В останні два роки ми дійсно демонструємо нарощування результатів і притягаємо серйозних високопосадовців до відповідальності. Чи є між цим законопроєктом і нашими притягненнями кореляція? Безумовно, є. Ще раз повторюсь: низка, десятки народних депутатів отримали підозри від НАБУ і САП у привласненні майна по 191-й, зловживанні владою, зловживанні впливом, в отриманні неправомірної вигоди. І це не перші і не останні справи. І всі це розуміють. І всім це не подобається. Ясно, що це чудова нагода знищити антикорупційні органи, убезпечивши себе від несподіванок у вигляді того, що тобі постукають у двері і скажуть: "Добрий вечір. Будь ласка, ось вам підозра в отриманні неправомірної вигоди", - наголосив він.

Кривонос заявив, що наразі в Бюро вивчають більш детально прізвища тих, хто проголосував за законопроєкт №12414.

"Але хочу сказати, що, за нашою інформацією, серед народних депутатів, які голосували, є ті, які мають статус підозрюваних у Національному антикорупційному бюро", - зазначив директор НАБУ.

Читайте: Обмеження незалежності антикорупційних органів ускладнює шлях України до вступу в ЄС, - Вадефуль

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Читайте також: "12414 на*уй": захисники України на передовій про скандальний закон проти НАБУ і САП. ФОТО

Автор: 

НАБУ (5217) ВР (15126) Кривонос Семен (58)


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Топ коментарі
+5
ха-ха-ха..., хто б сумнівався..., можна ще згадати, як ці слуги поховали статтю про незаконне збагачення...
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23.07.2025 14:50 Відповісти
+4
Чувак, тренер по продажам, помічник депутатів від "Наша Україна", БЮТ та ригіонала Медяника, Труффальдіно з Миколаєва, торговець повітрям та інший ноунейм. Звісно йому можна вірити. Саме так і було!
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23.07.2025 15:00 Відповісти
+4
П'ять хвилин депутати ознайомлювались з законопроектом.
Може на столі бовдура вже і акт капітуляції лежить підписаний
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23.07.2025 15:00 Відповісти
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Вашингтон схвалює закон про НАБУ і САП

Політексперт Тарас Загородній зазначив, що без згоди США Верховна Рада не ухвалила б закон про підпорядкування НАБУ. Він нагадав, що у Вашингтоні пам'ятають про скандали, пов'язані з НАБУ, зокрема про "амбарну книгу" ПР проти Трампа та справи Гантера Байдена.

Загородній також вважає, що скоро можуть з'явитися нові факти про витоки інформації та фейкові розслідування. На його думку, це не справжня боротьба з корупцією, а лише її імітація.
https://t.me/+M4FlbdKKn5Y5ODBi
?????? Це так?
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23.07.2025 14:47 Відповісти
Чувак, тренер по продажам, помічник депутатів від "Наша Україна", БЮТ та ригіонала Медяника, Труффальдіно з Миколаєва, торговець повітрям та інший ноунейм. Звісно йому можна вірити. Саме так і було!
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23.07.2025 15:00 Відповісти
Деякі прийняття законів роками тягнуться, в тут ще не встигли написати, як вже поставлено на голосування і як тільки проголосовано, то й відразу підписано і відправлено на підпис президенту.
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23.07.2025 14:47 Відповісти
Так їм сам Бог велів проголосувати "за".
Своя сорочка ближче до тіла.
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23.07.2025 14:49 Відповісти
Пазли зійшлися.Посягнули на святе!Тому така реакція "Уродливих слуг"Єрмака,Татарова і ЗЕленського!
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23.07.2025 14:50 Відповісти
ха-ха-ха..., хто б сумнівався..., можна ще згадати, як ці слуги поховали статтю про незаконне збагачення...
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23.07.2025 14:50 Відповісти
Ну это какой-то бред. То есть сейчас главный в стране не през, не ВР, а генпрокурор получается 🤪
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23.07.2025 14:52 Відповісти
ГЕНПРОКУРОР В УКРАЇНІ -"зелена ширма" для "зелених грабіжників і зрадників ,та рашистської агентури в Україні
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23.07.2025 15:06 Відповісти
А чи не пора вже ці "цінні" кадри на смітник

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23.07.2025 14:52 Відповісти
П'ять хвилин депутати ознайомлювались з законопроектом.
Може на столі бовдура вже і акт капітуляції лежить підписаний
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23.07.2025 15:00 Відповісти
а хто обирав у2019 році депутатів партії СН у ВР - нарід США, Японії або Бразилії ?

коля ресторатор, блогер сашко якій втік до США, Дмитрук, тупий собачий рот ?

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23.07.2025 15:02 Відповісти
І що? Це якось змінить їх статус? Якщо генпрокурор якось вплине на їх статус то найуха тоді такий генпрокурор?
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23.07.2025 15:11 Відповісти
 
 