"12414 нах#й": захисники України на передовій про скандальний закон проти НАБУ і САП. ФОТО
Українські захисники та захисниці на передовій відреагували на підписаний скандальний законопроєкт №12414 щодо ліквідації повноважень НАБУ та САП.
Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Трохи про те, що думають про підписаний Зеленським закон з обмеження НАБУ і САП хлопці та дівчата на передовій", - йдеться в дописі.
Командир мінометної батареї з "Вовків Да Вінчі" Андрій Писаренко також відреагував на ухвалений закон проти НАБУ і САП: "Публічна комунікація".
Що передувало?
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
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Ще історію пошуків почисть))))
А, цікаво, хто ж роздмухує "шкандаль" навколо цих "органів".
Якщо є Держава , то "незалежних" від Держави, та ще й силових структур бути не повинно - це називається міжосібні розборки.