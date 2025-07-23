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Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"12414 нах#й": захисники України на передовій про скандальний закон проти НАБУ і САП. ФОТО

Українські захисники та захисниці на передовій відреагували на підписаний скандальний законопроєкт №12414 щодо ліквідації повноважень НАБУ та САП.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи про те, що думають про підписаний Зеленським закон з обмеження НАБУ і САП хлопці та дівчата на передовій", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вірастюк розповів, чому голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП: Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно

Закон НАБУ і САП: воїни ЗСУ на передовій відреагували

Командир мінометної батареї з "Вовків Да Вінчі" Андрій Писаренко також відреагував на ухвалений закон проти НАБУ і САП: "Публічна комунікація".

Захисники України на передовій про скандальний закон проти НАБУ і САП

Що передувало?

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Швеції про закон щодо НАБУ і САП: Викликає серйозне занепокоєння щодо незалежності антикорупційних інституцій України

Автор: 

НАБУ (5217) військовослужбовці (4855) САП (2277) ЗСУ (7766) Центр протидії корупції (281)


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Топ коментарі
+12
молодці
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23.07.2025 14:03 Відповісти
+9
Краще так :" ЗЕ і #12414 на *уй ".
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23.07.2025 14:13 Відповісти
+8
Нічого дивного. Настав час реалізувати Оманські домовленності віслюка. Бо тільки розлад в країні грає на боці ***** і рашистів. І впевненен, зеля це робе свідомо.
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23.07.2025 14:13 Відповісти
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23.07.2025 14:03 Відповісти
Порно дати зєлі по зубам, перший попереджувальний
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23.07.2025 14:03 Відповісти
іменно так
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23.07.2025 14:05 Відповісти
Пора, мав на увазі, Гугл автозаміна збочена)
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23.07.2025 14:08 Відповісти
та я зрозумів, але вийшло і так добре. А взагалі я за ****** penetration ********
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23.07.2025 14:14 Відповісти
Та ми зрозуміли)))))
Ще історію пошуків почисть))))
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23.07.2025 14:45 Відповісти
********* зацярювалась
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23.07.2025 14:07 Відповісти
Отакий подарунок повинен стирчати у стіні над головою ЗЄ. А краще під головою ЗЄ.
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23.07.2025 14:07 Відповісти
а ще краще - з голови
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23.07.2025 14:15 Відповісти
Тобі навіть ШІ не поміг, щоб косити піл українця, йдеш за рускім кораблем разом із Зелею. Ти думаєш, якщо ми ненавидим Зе, то з вами на фронті брататись будем?😁
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23.07.2025 14:17 Відповісти
Краще так :" ЗЕ і #12414 на *уй ".
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23.07.2025 14:13 Відповісти
І 3-и штуки в голову.
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23.07.2025 15:57 Відповісти
Нічого дивного. Настав час реалізувати Оманські домовленності віслюка. Бо тільки розлад в країні грає на боці ***** і рашистів. І впевненен, зеля це робе свідомо.
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23.07.2025 14:13 Відповісти
Чомусь мені здається, що ті, хто дивяться вовін телемарахфон не будуть його захищати від хлопців та дівчат з передової ...
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23.07.2025 14:18 Відповісти
Є надія що зеленим і Ко ган.онам прилетить
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23.07.2025 14:21 Відповісти
Росіяни просунулись біля Олександрограду, Комара та ще 5 населених пунктів на Донеччині Джерело: https://censor.net/ua/n3564755
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23.07.2025 14:31 Відповісти
12414+зе=zeху$ло
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23.07.2025 14:31 Відповісти
Бажано з тими хто підтримав!

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23.07.2025 14:35 Відповісти
"Коли військових зробили рабами я не вийшов іх підтримати, бо я не військовий. Коли прийшли за набу я не війшов на їх захист, бо я не набу." (С) Готуйтесь, диванні воїни - коли завтра прийдуть по вас, саджати за лайки в соцсєтя - нікому буде вас захищати.
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23.07.2025 14:56 Відповісти
ВОЇНИ!
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23.07.2025 14:41 Відповісти
Захисникам і захисницям, що на передку - вся ця мишача метушня з "набу", "сап" та іншими "органами" абсолютно пофіг.
А, цікаво, хто ж роздмухує "шкандаль" навколо цих "органів".
Якщо є Держава , то "незалежних" від Держави, та ще й силових структур бути не повинно - це називається міжосібні розборки.
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23.07.2025 15:02 Відповісти
Фітьок, ти не правий.
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23.07.2025 15:59 Відповісти
 
 