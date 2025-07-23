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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"12414 на*уй": защитники Украины на передовой о скандальном законе против НАБУ и САП. ФОТО

Украинские защитники и защитницы на передовой отреагировали на подписанный скандальный законопроект №12414 о ликвидации полномочий НАБУ и САП.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного о том, что думают о подписанном Зеленским законе по ограничению НАБУ и САП ребята на передовой", - говорится в заметке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вирастюк рассказал, почему голосовал за ликвидацию полномочий НАБУ и САП: Собирали на кого нужно и на кого не нужно

Закон НАБУ и САП: воины ВСУ на передовой отреагировали

Командир минометной батареи из "Вовків Да Вінчі" Андрей Писаренко также отреагировал на принятый закон против НАБУ и САП: "Публічна комунікація".

Захисники України на передовій про скандальний закон проти НАБУ і САП

Что предшествовало?

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Швеции о законе по НАБУ и САП: Вызывает серьезное беспокойство относительно независимости антикоррупционных институтов Украины

Автор: 

НАБУ (4344) военнослужащие (6227) САП (2124) ВСУ (6778) Центр противодействия коррупции (263)


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Топ комментарии
+12
молодці
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23.07.2025 14:03 Ответить
+10
Краще так :" ЗЕ і #12414 на *уй ".
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23.07.2025 14:13 Ответить
+8
Нічого дивного. Настав час реалізувати Оманські домовленності віслюка. Бо тільки розлад в країні грає на боці ***** і рашистів. І впевненен, зеля це робе свідомо.
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23.07.2025 14:13 Ответить
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молодці
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23.07.2025 14:03 Ответить
Порно дати зєлі по зубам, перший попереджувальний
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23.07.2025 14:03 Ответить
іменно так
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23.07.2025 14:05 Ответить
Пора, мав на увазі, Гугл автозаміна збочена)
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23.07.2025 14:08 Ответить
та я зрозумів, але вийшло і так добре. А взагалі я за ****** penetration ********
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23.07.2025 14:14 Ответить
Та ми зрозуміли)))))
Ще історію пошуків почисть))))
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23.07.2025 14:45 Ответить
********* зацярювалась
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23.07.2025 14:07 Ответить
Отакий подарунок повинен стирчати у стіні над головою ЗЄ. А краще під головою ЗЄ.
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23.07.2025 14:07 Ответить
а ще краще - з голови
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23.07.2025 14:15 Ответить
Тобі навіть ШІ не поміг, щоб косити піл українця, йдеш за рускім кораблем разом із Зелею. Ти думаєш, якщо ми ненавидим Зе, то з вами на фронті брататись будем?😁
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23.07.2025 14:17 Ответить
Краще так :" ЗЕ і #12414 на *уй ".
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23.07.2025 14:13 Ответить
І 3-и штуки в голову.
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23.07.2025 15:57 Ответить
Нічого дивного. Настав час реалізувати Оманські домовленності віслюка. Бо тільки розлад в країні грає на боці ***** і рашистів. І впевненен, зеля це робе свідомо.
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23.07.2025 14:13 Ответить
Чомусь мені здається, що ті, хто дивяться вовін телемарахфон не будуть його захищати від хлопців та дівчат з передової ...
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23.07.2025 14:18 Ответить
Є надія що зеленим і Ко ган.онам прилетить
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23.07.2025 14:21 Ответить
Росіяни просунулись біля Олександрограду, Комара та ще 5 населених пунктів на Донеччині Джерело: https://censor.net/ua/n3564755
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23.07.2025 14:31 Ответить
12414+зе=zeху$ло
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23.07.2025 14:31 Ответить
Бажано з тими хто підтримав!

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23.07.2025 14:35 Ответить
"Коли військових зробили рабами я не вийшов іх підтримати, бо я не військовий. Коли прийшли за набу я не війшов на їх захист, бо я не набу." (С) Готуйтесь, диванні воїни - коли завтра прийдуть по вас, саджати за лайки в соцсєтя - нікому буде вас захищати.
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23.07.2025 14:56 Ответить
ВОЇНИ!
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23.07.2025 14:41 Ответить
Захисникам і захисницям, що на передку - вся ця мишача метушня з "набу", "сап" та іншими "органами" абсолютно пофіг.
А, цікаво, хто ж роздмухує "шкандаль" навколо цих "органів".
Якщо є Держава , то "незалежних" від Держави, та ще й силових структур бути не повинно - це називається міжосібні розборки.
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23.07.2025 15:02 Ответить
Фітьок, ти не правий.
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23.07.2025 15:59 Ответить
 
 