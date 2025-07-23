"12414 на*уй": защитники Украины на передовой о скандальном законе против НАБУ и САП. ФОТО
Украинские защитники и защитницы на передовой отреагировали на подписанный скандальный законопроект №12414 о ликвидации полномочий НАБУ и САП.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"Немного о том, что думают о подписанном Зеленским законе по ограничению НАБУ и САП ребята на передовой", - говорится в заметке.
Командир минометной батареи из "Вовків Да Вінчі" Андрей Писаренко также отреагировал на принятый закон против НАБУ и САП: "Публічна комунікація".
Что предшествовало?
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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Ще історію пошуків почисть))))
А, цікаво, хто ж роздмухує "шкандаль" навколо цих "органів".
Якщо є Держава , то "незалежних" від Держави, та ще й силових структур бути не повинно - це називається міжосібні розборки.