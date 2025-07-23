"12414 на*уй": защитники Украины на передовой о скандальном законе против НАБУ и САП. ФОТО

Украинские защитники и защитницы на передовой отреагировали на подписанный скандальный законопроект №12414 о ликвидации полномочий НАБУ и САП.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного о том, что думают о подписанном Зеленским законе по ограничению НАБУ и САП ребята на передовой", - говорится в заметке.

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Командир минометной батареи из "Вовків Да Вінчі" Андрей Писаренко также отреагировал на принятый закон против НАБУ и САП: "Публічна комунікація".

Что предшествовало?

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

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