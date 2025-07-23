Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК и ГБР: Договорились работать конструктивно. За 2 недели будет совместный план действий. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, присутствовал также генеральный прокурор.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень нужная встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг - российские оккупанты, и защита Украинского государства предполагает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит - реальное ощущение справедливости", - отметил он.
По словам Зеленского, уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и чувствовать, что такое неотвратимость наказания.
"Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде - в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно", - отмечает Зеленский.
"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим.
Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов совместный план - какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества", - резюмирует глава государства.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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, чи з бандою безбашенних злодіїв, які прийшли красти по-крупному. Перший раз в них не вигоріло з тупим Резніковим, тепер друга , вирішальна спроба. І десь там в тіні маячать фігури Бені Бородача і д'Єрьмака.
Ну, а раз народ сам не проти красти, то які претензії до очільників ?? Дивні люди !!
А дупка то не залізна.
президент за законом не є керівником у прокурорів та детективів, слідчих та оперів
клоуни
Тобто , друзів та оточення Зеленського відтепер чіпати не можна буде.
Тепер їм можна спокійно красти, корупція узаконена , Зеля дає їм гарантію від переслідування НАБУ та САП.
- Хто не буде мене слухати, тому поставимо пам'ятник з цією фоткою...
Причина всього цього трешу на фото.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
підозра власнику студії "квартал 95"
Сашка Днепр
https://www.facebook.com/oskomina?__cft__%5B0%5D=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=-%5DC%2CP-R Анна Оскомина
https://www.facebook.com/oskomina/posts/pfbid02BgbxTRtjh94oehir9u5BhLkBEHUJiuiPcivySwHAec7daWPwvZTfZkx5t9ZPu1a4l?__cft__%5B0%5D=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Кажете, https://www.facebook.com/nabu.gov.ua?__cft__%5B0%5D=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=-%5DK-R НАБУ і САП нічого не робили?
Ось топ гучних корупційних скандалів та розслідувань, про які ми дізналися завдяки роботі НАБУ І САП.
Підкреслюю: якби НАБУ і САП підпорядковувались «на всі 100% своєму» генпрокурору, ми б навіть не дізналися про ці історії:
Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)
• 2023 - хабар 2,7 млн $.
• Справа у суді, звинувачення тривають.
Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)
• 2022-2023 - відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.
• Заочний арешт, слідство завершено 2024.
Кирило Шевченко (ексглава НБУ)
• 2014-2019 - розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».
• Підозра - жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.
Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».
• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.
Геннадій Касай, народний депутат від «Слуги народу», фігурує у справі НАБУ та САП щодо корупції в оборонній сфері. У 2024 році підозру отримав його помічник Дмитро Пархісенко, який, за версією слідства, сприяв реалізації схеми через зв'язки в Міноборони. Сам Касай фігурує в матеріалах справи, триває розслідування, вироків поки немає.
Апд. Забула останню "зірку".
Олексій Чернишов, колишній міністр розвитку громад та територій і тимчасовий глава Нафтогазу, у червні 2025 року отримав підозру від НАБУ і САП у масштабній корупційній справі: його звинувачують в умисному заниженні вартості земель, які мали використовуватися для забудови, в результаті чого державі завдано шкоди у понад ₴1 млрд, а він власноруч отримав хабар із знижкою на нерухомість приблизно на ₴14,5 млн. Влітку 2025 суд заборонив йому виїзд за кордон та обрав заставу в ₴120 млн.
Це найвеличніший лідар ********** 😆😂
Мачо-мен, потужний боневтік!
З іншого боку, Кравчук і Кучма теж не гіганти.
"И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Один - наклон головы вправо. Два - и.п. Три - наклон головы влево. Четыре - и.п."
"Руки к плечам, круговые движения вперед - раз-два-три-четыре, назад - раз-два-три-четыре."
"Наклоны туловища вперед, касаемся пальцами пола - раз, выпрямляемся - два."
Литвин і Подляк, особливо не заморачуються.
Знамениту рєчьовку карло- пу, " врємєні на раскачку нєт", просто переіначили для Зеленьського, дєлов, то
Что-то мне это напоминает...
"For Trump, 'Two Weeks' Is the Magic Number
"Two weeks" is one of President Trump's favorite units of time. It can mean something, https://www.nytimes.com/2025/06/19/world/middleeast/trump-iran-two-weeks.html or nothing at all."