Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК и ГБР: Договорились работать конструктивно. За 2 недели будет совместный план действий. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, присутствовал также генеральный прокурор.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень нужная встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг - российские оккупанты, и защита Украинского государства предполагает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит - реальное ощущение справедливости", - отметил он.

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По словам Зеленского, уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и чувствовать, что такое неотвратимость наказания.

"Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде - в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно", - отмечает Зеленский.

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим.

Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов совместный план - какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества", - резюмирует глава государства.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.