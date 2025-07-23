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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК и ГБР: Договорились работать конструктивно. За 2 недели будет совместный план действий. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, присутствовал также генеральный прокурор.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский собрал антикоррупционеров

"Очень нужная встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг - российские оккупанты, и защита Украинского государства предполагает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит - реальное ощущение справедливости", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовим законопроект об отмене вчерашнего трэша. ВР и Зеленский начудили, намеки со стороны партнеров уже есть, - Юрчишин

По словам Зеленского, уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и чувствовать, что такое неотвратимость наказания.

"Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде - в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно", - отмечает Зеленский.

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим.

Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов совместный план - какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества", - резюмирует глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя", - журналист Мокрик

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) Зеленский Владимир (21299) СБУ (20221) САП (2124)


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Топ комментарии
+14
зеленський чорт
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23.07.2025 12:30 Ответить
+13
Віримо, бо ще ніколи він не обманював
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23.07.2025 12:32 Ответить
+10
США и ЄС этот юморок не оценят.
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23.07.2025 12:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну тепер все буде добре
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23.07.2025 12:29 Ответить
Звісно буде! У всієї цієї шобли. Домовляться. Корита на всіх вистачить.
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23.07.2025 12:38 Ответить
Мир, дружба, жвачка. Тільки красти будуть , як в останній раз.
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23.07.2025 12:44 Ответить
е-бали вистроїли по зросту
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23.07.2025 12:30 Ответить
Вишикували так, що в центрі опинився найдрібніший судячи по людських якостях персонаж, в тому числі і по росту. І як воно бути в оточенні таких заслужених людей, коли сам нікчема у всіх відношеннях.
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23.07.2025 12:41 Ответить
Норм. Хтось казав - коміки мають бути товстошкірими.
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23.07.2025 12:55 Ответить
Важливіше - у кого ноги ширше розставлені !! Рішучі люди !
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23.07.2025 12:54 Ответить
З людьми маленького зросту вічні проблеми: Наполеон, Ленін, Сталін, Гітлер, путін. З Зеленським наближаються.
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23.07.2025 13:04 Ответить
зеленський чорт
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23.07.2025 12:30 Ответить
А куди подівся д'Єрьмак? Шифрується падла, підставляє шлемазла?
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23.07.2025 12:42 Ответить
Він фоткав...
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23.07.2025 12:46 Ответить
США и ЄС этот юморок не оценят.
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23.07.2025 12:31 Ответить
Та да! Вони на фотки не поведуться. Закон дурний міняти треба. Тим паче, що у керівників НАБУ і САП фейси кислі, а у декого і рука зламана. Можливо за кажром щалишились добрі сбушники, які вчора детективів НАБУ фейсами у піжлогу кидали.
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23.07.2025 12:42 Ответить
Малюку треба визначитися, з ким він: з народом, з армією
, чи з бандою безбашенних злодіїв, які прийшли красти по-крупному. Перший раз в них не вигоріло з тупим Резніковим, тепер друга , вирішальна спроба. І десь там в тіні маячать фігури Бені Бородача і д'Єрьмака.
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23.07.2025 12:50 Ответить
Що вам неясно ? Президент вже присвоїв йому звання Героя. Значить з народом.
Ну, а раз народ сам не проти красти, то які претензії до очільників ?? Дивні люди !!
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23.07.2025 12:57 Ответить
"буде глибока робоча зустріч" - по гланди ?
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23.07.2025 12:31 Ответить
😊 Зєлєнскій думає, що Захід турбується про персоналії, а насправді Захрду важливі інституції і відвовідні законодавчі норми. Тому фото спільного сходняку - то ні про що. Захід буде шмагати далі. Поки шо через пресу. Не дійде - через силу.
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23.07.2025 12:46 Ответить
Віримо, бо ще ніколи він не обманював
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23.07.2025 12:32 Ответить
та да-шашлички ще й досі віддають горілим мясом людей і крові
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23.07.2025 12:37 Ответить
Невже з вух банани випали? Взяв 2 тиждня? Додік навчив? Ну то побачимо.
А дупка то не залізна.
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23.07.2025 12:32 Ответить
гумова ?? по класику ??
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23.07.2025 12:58 Ответить
Дивно, що не 50 днів
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23.07.2025 13:05 Ответить
Зіоткались, а що далі?
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23.07.2025 12:33 Ответить
Потужно Зе всіх прибрав до своїх рук.
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23.07.2025 12:33 Ответить
шо такоє, нарада у Президента
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23.07.2025 12:59 Ответить
Хахахаха - какие нервные лица быть беде.
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23.07.2025 12:33 Ответить
на думку Заходу, оце таке і є саме вплив та втручання на незалежні сап та набу
президент за законом не є керівником у прокурорів та детективів, слідчих та оперів
клоуни
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23.07.2025 12:33 Ответить
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23.07.2025 12:33 Ответить
Чортяка, який шлепперським шляхом протягує свої правки до закону, намагається зробити вигляд, що все буде "па честному". Хтось ще вірить?!
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23.07.2025 12:34 Ответить
В нас не один ворог, а два! Внутрішній і зовнішній. І поки так не думає і не говорить президент - ніщо не зміниться.
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23.07.2025 12:34 Ответить
Ти цими фоточками з гуморесками зі скумбрією ділися, нарик притрушений.
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23.07.2025 12:34 Ответить
Лукаве мерЗЕнне чудовисько, а скоріше убоге уйобисько. Гебняве гівно дЄрмак під кремлівську дудочку влаштовує театральні вистави. Нелегітимний просрочений недопреЗЕдент, підписує нелегітимні закони, виконуючи вказівни нелегального крота дЄрмака. Народ має ігнорувати і перестати виконувати незаконні, неконституційні діяння цієї банли!
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23.07.2025 12:35 Ответить
А ви що хотіли? Щоб секта Хабад Любавич, яка живе по талмуду, враз, з бухти-барахти стала турбуватися достатком українського народу?
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23.07.2025 12:53 Ответить
Домовились працювати конструктивно.
Тобто , друзів та оточення Зеленського відтепер чіпати не можна буде.
Тепер їм можна спокійно красти, корупція узаконена , Зеля дає їм гарантію від переслідування НАБУ та САП.
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23.07.2025 12:35 Ответить
Догоняет ушедший поезд...
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23.07.2025 12:35 Ответить
"Взяв під особистий контроль"
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23.07.2025 12:36 Ответить
нагадало .. те що Оманська Гнида брала під особистий контроль

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23.07.2025 12:38 Ответить
нам насрать на ваші красиві фотки-відміняйте цей закон інакше люди підуть брати той кабінет на фотці
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23.07.2025 12:36 Ответить
З таким самим ефектом міг всіх зібрати, і пообіцяти, що посадить ще один мільярд дерев.
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23.07.2025 12:36 Ответить
єдине - треба було зельоного холуя малюка поміняти місцями з не навченим воювати гнидою клименко - щоб фото було красівоє )
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23.07.2025 12:37 Ответить
Фото робив завгосп ОПи і казав:
- Хто не буде мене слухати, тому поставимо пам'ятник з цією фоткою...
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23.07.2025 12:37 Ответить
Говорильня, щоб всі заспокоїлись. От тільки реальність буде іншою - корупційною, з телефонним правом.
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23.07.2025 12:39 Ответить
Спільний ворог - кацапи? Не впевнений, що для всіх у ОПі кацапи - вороги, як і переалнаний, що вороги - не лише аацапи, а й корупціонери, мародери і підкацапники особливо у владі.
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23.07.2025 12:39 Ответить
Головна тема - своїх не чіпати, особливо кумів зєлі та єрмака!
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23.07.2025 12:39 Ответить
Якщо ці всі органи будуть працювати конструктивно,то тебе і єрмака плоскогубцями за вуха виведуть в перший же конструктивний день.Вся риба здохла в офісі потужного.
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23.07.2025 12:40 Ответить
Цікаво, чи є у когось ще сумніви, хто головний організатор корупції в країні, чому в країні беззаконня з мобілізацією, чому постійний відступ на фронті, чому немає нормальних укріплень на фронті, чому армії не вистачає зброї, ракет, дронів, ітд?..
Причина всього цього трешу на фото.
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23.07.2025 12:41 Ответить
Тобто..."а тепер ви працюєте на мене"!!!
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23.07.2025 12:42 Ответить
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
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23.07.2025 12:42 Ответить
Гасло влади Зебіла. Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра...😁
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23.07.2025 12:42 Ответить
А хтось може назвати досягнення НАБУ за останні кілька років?
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23.07.2025 12:42 Ответить
чернишов (кум зеленського) вкрав понад 1 мільярд.
підозра власнику студії "квартал 95"
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23.07.2025 12:44 Ответить
Де вироки по цим "досягненням" ?
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23.07.2025 13:03 Ответить
справа в суді. за чернишова внесли 125 мільйонів застави
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23.07.2025 13:06 Ответить
Якщо порівняти скількох корупціонерів спіймало чи хоча б засвітило перед суспільством ДБР, СБУ чи генпроекратура, то у НАБУ не те що б все так погано з портфоліо.
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23.07.2025 12:47 Ответить
Добралися до кума Зелі Чернишова, почали слідчі дії відносно нього, саме це і викликало істерику царька Зелі.
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23.07.2025 12:47 Ответить
Мені не потрібна видимість роботи. Я спитав який результат їхньої роботи?
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23.07.2025 13:04 Ответить
Слава тцкунам, бурят не пройдёт!
Сашка Днепр

https://www.facebook.com/oskomina?__cft__%5B0%5D=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=-%5DC%2CP-R Анна Оскомина

https://www.facebook.com/oskomina/posts/pfbid02BgbxTRtjh94oehir9u5BhLkBEHUJiuiPcivySwHAec7daWPwvZTfZkx5t9ZPu1a4l?__cft__%5B0%5D=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Кажете, https://www.facebook.com/nabu.gov.ua?__cft__%5B0%5D=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=-%5DK-R НАБУ і САП нічого не робили?

Ось топ гучних корупційних скандалів та розслідувань, про які ми дізналися завдяки роботі НАБУ І САП.

Підкреслюю: якби НАБУ і САП підпорядковувались «на всі 100% своєму» генпрокурору, ми б навіть не дізналися про ці історії:

Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)

• 2023 - хабар 2,7 млн $.

• Справа у суді, звинувачення тривають.

Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)

• 2022-2023 - відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.

• Заочний арешт, слідство завершено 2024.

Кирило Шевченко (ексглава НБУ)

• 2014-2019 - розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».

• Підозра - жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.

Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)

• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.

• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».

• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.

• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.

Анатолій Гунько (СН, нардеп)

• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.

• Підозра, затримання, запобіжний захід.

• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.

Віктор Бондар (СН, нардеп)

• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».

• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.

Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)

2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)

Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука

Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає

Андрій Одарченко (СН, Харків)

• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.

• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.

Микола Задорожній (СН, Сумщина)

• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.

• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.

Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.

2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.

Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.

Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва

- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.

Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду

- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.

Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка

САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.

Вадим Альперін (бізнесмен)

Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.

Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.

Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000

Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів

Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн

Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.

Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.

Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.

Геннадій Касай, народний депутат від «Слуги народу», фігурує у справі НАБУ та САП щодо корупції в оборонній сфері. У 2024 році підозру отримав його помічник Дмитро Пархісенко, який, за версією слідства, сприяв реалізації схеми через зв'язки в Міноборони. Сам Касай фігурує в матеріалах справи, триває розслідування, вироків поки немає.

Апд. Забула останню "зірку".

Олексій Чернишов, колишній міністр розвитку громад та територій і тимчасовий глава Нафтогазу, у червні 2025 року отримав підозру від НАБУ і САП у масштабній корупційній справі: його звинувачують в умисному заниженні вартості земель, які мали використовуватися для забудови, в результаті чого державі завдано шкоди у понад ₴1 млрд, а він власноруч отримав хабар із знижкою на нерухомість приблизно на ₴14,5 млн. Влітку 2025 суд заборонив йому виїзд за кордон та обрав заставу в ₴120 млн.
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23.07.2025 13:05 Ответить
За шість років результат = 0.00. А за 2 тижні "буде спільний план дій"... А що ви шість років робили?
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23.07.2025 12:43 Ответить
Вийди звідси розбійник.
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23.07.2025 13:05 Ответить
Буде План дій? А може досить цих ідіотських планів миру, стійкості, потужності, дій, кроків, заходів і т.д? Дайте просто набу та сап спокійно працювати без ваших планів, написаних татаровим з чернишовим!
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23.07.2025 12:46 Ответить
По результату зустрічі усі вирішили, що краще залишитися біля корита!
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23.07.2025 12:48 Ответить
І знову БІЛА НІЗДРЯ вішає локшину на вуха розумному українському наріду.
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23.07.2025 12:49 Ответить
мнагахадовочка від зе-банди. завтра починаються переговори в стамбулі з рашкою. забаганки хазяїв виконують чи сраку прикривають, бо накралися яєць та скумбрії?
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23.07.2025 12:50 Ответить
А що це за п.з.д.к стоїть по середині?

Це найвеличніший лідар ********** 😆😂
Мачо-мен, потужний боневтік!
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23.07.2025 12:50 Ответить
Такі реалії. Колись порівнювали зріст Ющенко, Януковича і *****. Але ж ...
З іншого боку, Кравчук і Кучма теж не гіганти.
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23.07.2025 13:02 Ответить
Кремльовська падаль здохни.
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23.07.2025 12:50 Ответить
Упражнения часто сопровождались четкими инструкциями и ритмичной музыкой. Например, текст мог звучать так:

"И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Один - наклон головы вправо. Два - и.п. Три - наклон головы влево. Четыре - и.п."

"Руки к плечам, круговые движения вперед - раз-два-три-четыре, назад - раз-два-три-четыре."

"Наклоны туловища вперед, касаемся пальцами пола - раз, выпрямляемся - два."
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23.07.2025 12:51 Ответить
пІздна встра*ся, зєБАРИГА!
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23.07.2025 12:53 Ответить
в хід пішли фоточки, відосики, брехливі запевнення та обіцянки, весь набір ZEлокшини для ZEімбіцилів ... Все це не міняє того факту, що людина, яка перестала бути гарантом Конституції, яка Конституцію системно та регулярно гвалтує у всіх на очах, людина, яка задля покривання злочинів своїх кумів та друзів руйнує незалежні антикорупційні органи, то така людина втрачає право очікувати від народу дотримання принципу "не на часі, то вже після війни"... Бо до кінця війни скоморох зі своїм ОПГ перетворить країну на бєла-рашку, де вже нема кому буде спитати з влади за скоєні злочини. Фактично зараз народ воює з рашкою за нашу ідентичність, за те, щоб ми не стали рашкою, а ZEпокидьок, за спинами армії та народу, перетворює Україну на ту саму рашку.
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23.07.2025 12:54 Ответить
Українці ! Всі отримали заспокійливе та снодійне ?? Так, тоді все ОК. Спіть спокійно, мешканці "Багдада!" До чергової ракети. Наприкінці погана новина. Що я казав ? Ця Потвора керує всім сам ... без дЄрмаків, які у нього на побігеньках. Бо вони знають, полетить господар, висіти їм на високій сосні. Ось ця Тварина зібрала всіх біля себе, і попередила - будете копати під мене, я вас всіх згною. Ось вам і країна мрій, ось вам і багатообіцяна "конструктива"1 Проте все одно приберуть через час "підозрілонезгодних!"
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23.07.2025 12:54 Ответить
Навряд чи геть так. Це реакція на акції протесту і шквал критики в інтернеті, ЗМІ.
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23.07.2025 13:04 Ответить
Так ми ні в ЄС ні в НАТО ніколи не потрапимо, але шахраям і нетреба
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23.07.2025 12:56 Ответить
"Найвеличнішого"понад усе турбує не перемога в війні, азбереження власної с-аки і свого не патріотичного оточення.
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23.07.2025 12:57 Ответить
Через тебе боневтіка країну втрачаємо
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23.07.2025 12:57 Ответить
За словами Зеленського, кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання. Джерело: https://censor.net/ua/n3564818,

Литвин і Подляк, особливо не заморачуються.
Знамениту рєчьовку карло- пу, " врємєні на раскачку нєт", просто переіначили для Зеленьського, дєлов, то
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23.07.2025 12:57 Ответить
Зустріч якби натякає на неможливість керування правоохоронними органами у ручному режимі із високих кабінетів на Банковій. Ну і фото на пам'ять, авторства сірого канцеляра, судячи із відсутності його на світлині.
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23.07.2025 13:00 Ответить
"хотіли як краще, а вийшло ..."
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23.07.2025 13:05 Ответить
зеленський-у тебе один вихід-скасувати той закон-ніяких 2 тижнів
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23.07.2025 13:00 Ответить
Петушок думає, що він розумніший за всіх. Як він помиляється.
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23.07.2025 13:00 Ответить
Це ж вже було!
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23.07.2025 13:00 Ответить
Дуже промовисте фото - братва. Ну от чисто братва на сходняку. Морди неспотворені інтелектом, стійка качка, в погляді погроза...
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23.07.2025 13:03 Ответить
Собрались, ****, борцы с коррупцией. Один непримиримей другого. С Петрушкиных времён борются, себя не щадя. КПД, почему-то, даже не нулевой.
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23.07.2025 13:03 Ответить
2 недели
Что-то мне это напоминает...

"For Trump, 'Two Weeks' Is the Magic Number

"Two weeks" is one of President Trump's favorite units of time. It can mean something, https://www.nytimes.com/2025/06/19/world/middleeast/trump-iran-two-weeks.html or nothing at all."
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23.07.2025 13:06 Ответить
Дав вказівку працювати на користь хуцпи і проти єдиного, хто відстоює інтереси України - Порошенка.
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23.07.2025 13:06 Ответить
Другий зліва на баканова чим то ******, чи не пластика часом.
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23.07.2025 13:06 Ответить
Я так розумію, тепер вже претензій до "кремле-агентських" НАБУ і САП немає, робимо вигляд, що нічого не сталося.
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23.07.2025 13:07 Ответить
 
 