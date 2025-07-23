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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя", - журналист Мокрик

НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями по ликвидации независимости НАБУ и САП, фактически, поступает, как Янукович во времена Евромайдана.

Об этом пишет в фейсбуке журналист The Kyiv Independent Данило Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечернее обращение Зеленского в части о НАБУ и САП - тупо ни о чем. Такое впечатление, что по тексту, подготовленному еще в понедельник. "Конечно, они будут работать, только без российских влияний". Ни одного даже намека на что-то типа "я услышал ваше беспокойство относительно вмешательства в независимость этих органов", - возмущается он.

"Ни одного даже объяснения, каким образом нынешнее проголосованное в ВР турбосвинство от тех "российских влияний" (на основе двух кейсов) обезопасит (спойлер - никак, потому что оно не для того сконструировано). Уровень игнорирования реальности - реально на уровне Януковича зимой 2013/2014 годов. Тот тоже делал вид, что ничего такого не происходит. Между тем - происходило", - добавляет журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организация экономического сотрудничества и развития предупредила Зеленского о последствиях из-за блокирования НАБУ

Он также напоминает, что в ноябре 2013 года в Киеве на протест в начале вышло значительно меньше людей, чем сегодня.

"И вот удивляешься: когда же они наконец научатся, что "морда кирпичом" не проходит, что держать всех за идиотов просто не работает? Столкновение с реальностью при таких "гениальных" тактиках всегда получается болезненным. Беда в том, что будет больно всему государству, а не только Зеленскому, который заигрался в Государя. И это - поразительная безответственность для президента воюющей страны", - говорится в сообщении.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) Зеленский Владимир (21299) САП (2124)


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Топ комментарии
+12
Він тепер навіть не зебіл, а Зеушеску
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23.07.2025 11:20 Ответить
+10
І закінчить гірше яника, той хоч живий встиг втікти)
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23.07.2025 11:27 Ответить
+8
Вечірнє звернення Зеленського в частині про НАБУ і САП - тупо ні про що. Таке враження, що за текстом, підготованим ще в понеділок. - що написали, те і прочитав, так завжди
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23.07.2025 11:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Він тепер навіть не зебіл, а Зеушеску
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23.07.2025 11:20 Ответить
І закінчить гірше яника, той хоч живий встиг втікти)
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23.07.2025 11:27 Ответить
сам то віриш в тещо ЗЕбіл закінчить як чаушеску?
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23.07.2025 12:08 Ответить
Вечірнє звернення Зеленського в частині про НАБУ і САП - тупо ні про що. Таке враження, що за текстом, підготованим ще в понеділок. - що написали, те і прочитав, так завжди
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23.07.2025 11:21 Ответить
Слова то таке. цьому "діячеві" патякати, що дурневі з гори бігти.
Дивимося на справи його, а спрви такі, що попри мітинги, ввечері 22 липня ЗЄ https://zaxid.net/zelenskiy_pidpisav_skandalniy_zakonoproyekt_pro_likvidatsiyu_nabu_ta_sap_n1615293 повернув законопроєкт із власним підписом. Цікаво, що спочатку в картці законопроєкту з'явився статус «підписано президентом», за кілька хвилин інформація про це зникла, а ще за кілька - знову з'явилася на сайті Верховної Ради. Після півночі в газеті Верховної Ради «Голос України» опублікували закон про ліквідацію НАБУ та САП. У документі вказана дата підписання - 22 липня. Таким чином закон №4555-IX набрав чинності 23 липня.
Ось така муйня, малята!
Другими словами. чхав він і на народ, і на міжнародні інституції.
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23.07.2025 11:30 Ответить
Боже, невже ж і до оцих почало щось доходити? Але ж вони зовсім не ті, хто їх утримує і платить їм бабло - ті сидять тихо і...не в Україні...давно вже не в Україні.
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23.07.2025 11:24 Ответить
"Государ" - це вам не лох.. Лохами вважають українців та ЄС.
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23.07.2025 11:27 Ответить
Как же смешно что все эти правдорубы повылезали только когда задело их интересы.
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23.07.2025 11:28 Ответить
Він загрався в Януковича, але вибори не на часі і вигравати цю війну треба з цією владою.
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23.07.2025 11:28 Ответить
П'ять менеджерів на чолі з Паяцом вирішили захопити владу в Україні,геть берега попутали
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23.07.2025 11:28 Ответить
Я думаю на Ростові місце ще є..
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23.07.2025 11:31 Ответить
істоти які прикидаються мертвими
у разі сильного переляку:
- опосум;
- сіра куріпка;
- вуж;
- павук косарик;
- чорний стриж;
- преЗЕдент зеленський.
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23.07.2025 11:33 Ответить
У наркоманів своя «реальність»!
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23.07.2025 11:33 Ответить
Протести з гаслами "Мій батько воював!" - це мінські квіти ! Жодна влада на теренах СРСР добровільно не йшла у відставку ! ЦЕ ТРЕБА ПАМ'ЯТАТИ. "дЄрмак на вихід !" - це дитяче обурення. дЄрмак діє за НАСТАНОВАМИ само Лідора. Ніяких імпровізацій, ніяких ініціатив. Все - це вимоги Лідора. Так і так треба діяти, нікакіх отсєбячін.
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23.07.2025 11:33 Ответить
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть -чуть шаля,
Народ смеётся, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то, что обещал
- Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем, кто близок оказался к власти.

Як актуален
Роберт Бернс в наши часи та нашой Державі.
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23.07.2025 11:34 Ответить
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23.07.2025 11:36 Ответить
Там голова в тумане или туман в голове,им манипулируют агент козырь,агент сивковича и адвокат портнова.
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23.07.2025 11:46 Ответить
Ще один борцун з "порохоботами". Як же ви за...ли, тупорилі дятли, які витягли оце шапіто на табуретку а тепер роблять круглі очі...
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23.07.2025 11:50 Ответить
Завтра Данило Мокрик виявиться "агентом кремля".
Зараз Вова подзвонить Вані Бакланову Малюку з приводу цього 👹
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23.07.2025 11:55 Ответить
Не підтримую цю владу, особливо ЗРаду, але хтось може назвати хоч одну гучну справу щодо високопосадовців від цих установ, тим більше доведеної до суду - справедливого суду (судова реформа відбулась при генпрокурорі Луценку та президенту Порошенку). Фіктивні організації створені на вимогу ЄС.
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23.07.2025 11:55 Ответить
При Порошенко і Луценко судова реформа не відбулася, а почалася. І в 2019му закінчилася. Чи ти гадаєш, що "суд, реформуйся, раз-два!" за один день?
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23.07.2025 12:27 Ответить
Що,пане Мокрик,прозріли?Ви,Біхус і інші борцуни з баригою,сприяли приходу цієї зеленої шобли!
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23.07.2025 11:56 Ответить
Мокрик вже мокренький?
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23.07.2025 11:57 Ответить
"но главное, шоб Порошенко не забронзовел" (с)
так?
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23.07.2025 12:26 Ответить
 
 