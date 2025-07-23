"Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя", - журналист Мокрик

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями по ликвидации независимости НАБУ и САП, фактически, поступает, как Янукович во времена Евромайдана.

Об этом пишет в фейсбуке журналист The Kyiv Independent Данило Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечернее обращение Зеленского в части о НАБУ и САП - тупо ни о чем. Такое впечатление, что по тексту, подготовленному еще в понедельник. "Конечно, они будут работать, только без российских влияний". Ни одного даже намека на что-то типа "я услышал ваше беспокойство относительно вмешательства в независимость этих органов", - возмущается он.

"Ни одного даже объяснения, каким образом нынешнее проголосованное в ВР турбосвинство от тех "российских влияний" (на основе двух кейсов) обезопасит (спойлер - никак, потому что оно не для того сконструировано). Уровень игнорирования реальности - реально на уровне Януковича зимой 2013/2014 годов. Тот тоже делал вид, что ничего такого не происходит. Между тем - происходило", - добавляет журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организация экономического сотрудничества и развития предупредила Зеленского о последствиях из-за блокирования НАБУ

Он также напоминает, что в ноябре 2013 года в Киеве на протест в начале вышло значительно меньше людей, чем сегодня.

"И вот удивляешься: когда же они наконец научатся, что "морда кирпичом" не проходит, что держать всех за идиотов просто не работает? Столкновение с реальностью при таких "гениальных" тактиках всегда получается болезненным. Беда в том, что будет больно всему государству, а не только Зеленскому, который заигрался в Государя. И это - поразительная безответственность для президента воюющей страны", - говорится в сообщении.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.