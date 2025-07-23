"Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя", - журналист Мокрик
Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями по ликвидации независимости НАБУ и САП, фактически, поступает, как Янукович во времена Евромайдана.
Об этом пишет в фейсбуке журналист The Kyiv Independent Данило Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечернее обращение Зеленского в части о НАБУ и САП - тупо ни о чем. Такое впечатление, что по тексту, подготовленному еще в понедельник. "Конечно, они будут работать, только без российских влияний". Ни одного даже намека на что-то типа "я услышал ваше беспокойство относительно вмешательства в независимость этих органов", - возмущается он.
"Ни одного даже объяснения, каким образом нынешнее проголосованное в ВР турбосвинство от тех "российских влияний" (на основе двух кейсов) обезопасит (спойлер - никак, потому что оно не для того сконструировано). Уровень игнорирования реальности - реально на уровне Януковича зимой 2013/2014 годов. Тот тоже делал вид, что ничего такого не происходит. Между тем - происходило", - добавляет журналист.
Он также напоминает, что в ноябре 2013 года в Киеве на протест в начале вышло значительно меньше людей, чем сегодня.
"И вот удивляешься: когда же они наконец научатся, что "морда кирпичом" не проходит, что держать всех за идиотов просто не работает? Столкновение с реальностью при таких "гениальных" тактиках всегда получается болезненным. Беда в том, что будет больно всему государству, а не только Зеленскому, который заигрался в Государя. И это - поразительная безответственность для президента воюющей страны", - говорится в сообщении.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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Дивимося на справи його, а спрви такі, що попри мітинги, ввечері 22 липня ЗЄ https://zaxid.net/zelenskiy_pidpisav_skandalniy_zakonoproyekt_pro_likvidatsiyu_nabu_ta_sap_n1615293 повернув законопроєкт із власним підписом. Цікаво, що спочатку в картці законопроєкту з'явився статус «підписано президентом», за кілька хвилин інформація про це зникла, а ще за кілька - знову з'явилася на сайті Верховної Ради. Після півночі в газеті Верховної Ради «Голос України» опублікували закон про ліквідацію НАБУ та САП. У документі вказана дата підписання - 22 липня. Таким чином закон №4555-IX набрав чинності 23 липня.
Ось така муйня, малята!
Другими словами. чхав він і на народ, і на міжнародні інституції.
у разі сильного переляку:
- опосум;
- сіра куріпка;
- вуж;
- павук косарик;
- чорний стриж;
- преЗЕдент зеленський.
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть -чуть шаля,
Народ смеётся, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то, что обещал
- Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем, кто близок оказался к власти.
Як актуален
Роберт Бернс в наши часи та нашой Державі.
Зараз Вова подзвонить
Вані БаклановуМалюку з приводу цього 👹
так?