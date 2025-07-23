"Зеленський ігнорує реальність на рівні Януковича. Він загрався у Государя", - журналіст Мокрик

Президент України Володимир Зеленський своїми діями стосовно ліквідації незалежності НАБУ та САП фактично вчиняє як Янукович у часи Євромайдану.

Про це пише у фейсбуку журналіст The Kyiv Independent Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

"Вечірнє звернення Зеленського в частині про НАБУ і САП - тупо ні про що. Таке враження, що за текстом, підготованим ще в понеділок. "Звісно, вони будуть працювати, тільки без російських впливів". Жодного навіть натяку на щось типу "я почув ваше занепокоєння щодо втручання в незалежність цих органів", - обурюється він.

"Жодного навіть пояснення, яким чином нинішнє проголосоване у ВР турбосвинство від тих "російських впливів" (на основі двох кейсів) убезпечить (спойлер - ніяк, бо воно не для того сконструйоване). Рівень ігнорування реальності - реально на рівні Януковича взимку 2013/2014 років. Той теж робив вигляд, що нічого такого не відбувається. Тим часом - відбувалося", - додає журналіст.

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Він також нагадує, що в листопаді 2013 року в Києві на протест на початку вийшло значно менше людей, ніж сьогодні.

"І от дивуєшся: коли ж вони нарешті навчаться, що "морда кірпічом" не проходить, що мати всіх за ідіотів просто не працює? Зіткнення з реальністю за таких геніальних тактик завжди виходить болісним. Біда - у тому, що болітиме всю державу, а не лише Зеленського, який загрався в Государя. І це - вражаюча безвідповідальність для президента воюючої країни", - йдеться у повідомленні.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.