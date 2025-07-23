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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"Зеленський ігнорує реальність на рівні Януковича. Він загрався у Государя", - журналіст Мокрик

НАБУ

Президент України Володимир Зеленський своїми діями стосовно ліквідації незалежності НАБУ та САП фактично вчиняє як Янукович у часи Євромайдану.

Про це пише у фейсбуку журналіст The Kyiv Independent Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

"Вечірнє звернення Зеленського в частині про НАБУ і САП - тупо ні про що. Таке враження, що за текстом, підготованим ще в понеділок. "Звісно, вони будуть працювати, тільки без російських впливів". Жодного навіть натяку на щось типу "я почув ваше занепокоєння щодо втручання в незалежність цих органів", - обурюється він. 

"Жодного навіть пояснення, яким чином нинішнє проголосоване у ВР турбосвинство від тих "російських впливів" (на основі двох кейсів) убезпечить (спойлер - ніяк, бо воно не для того сконструйоване). Рівень ігнорування реальності - реально на рівні Януковича взимку 2013/2014 років. Той теж робив вигляд, що нічого такого не відбувається. Тим часом - відбувалося", - додає журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організація економічного співробітництва та розвитку попередила Зеленського про наслідки через блокування НАБУ

Він також нагадує, що в листопаді 2013 року в Києві на протест на початку вийшло значно менше людей, ніж сьогодні.

"І от дивуєшся: коли ж вони нарешті навчаться, що "морда кірпічом" не проходить, що мати всіх за ідіотів просто не працює? Зіткнення з реальністю за таких геніальних тактик завжди виходить болісним. Біда - у тому, що болітиме всю державу, а не лише Зеленського, який загрався в Государя. І це - вражаюча безвідповідальність для президента воюючої країни", - йдеться у повідомленні.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Автор: 

НАБУ (5217) Зеленський Володимир (24812) САП (2277)


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Топ коментарі
+12
Він тепер навіть не зебіл, а Зеушеску
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23.07.2025 11:20 Відповісти
+10
І закінчить гірше яника, той хоч живий встиг втікти)
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23.07.2025 11:27 Відповісти
+8
Вечірнє звернення Зеленського в частині про НАБУ і САП - тупо ні про що. Таке враження, що за текстом, підготованим ще в понеділок. - що написали, те і прочитав, так завжди
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23.07.2025 11:21 Відповісти
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Він тепер навіть не зебіл, а Зеушеску
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23.07.2025 11:20 Відповісти
І закінчить гірше яника, той хоч живий встиг втікти)
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23.07.2025 11:27 Відповісти
сам то віриш в тещо ЗЕбіл закінчить як чаушеску?
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23.07.2025 12:08 Відповісти
Вечірнє звернення Зеленського в частині про НАБУ і САП - тупо ні про що. Таке враження, що за текстом, підготованим ще в понеділок. - що написали, те і прочитав, так завжди
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23.07.2025 11:21 Відповісти
Слова то таке. цьому "діячеві" патякати, що дурневі з гори бігти.
Дивимося на справи його, а спрви такі, що попри мітинги, ввечері 22 липня ЗЄ https://zaxid.net/zelenskiy_pidpisav_skandalniy_zakonoproyekt_pro_likvidatsiyu_nabu_ta_sap_n1615293 повернув законопроєкт із власним підписом. Цікаво, що спочатку в картці законопроєкту з'явився статус «підписано президентом», за кілька хвилин інформація про це зникла, а ще за кілька - знову з'явилася на сайті Верховної Ради. Після півночі в газеті Верховної Ради «Голос України» опублікували закон про ліквідацію НАБУ та САП. У документі вказана дата підписання - 22 липня. Таким чином закон №4555-IX набрав чинності 23 липня.
Ось така муйня, малята!
Другими словами. чхав він і на народ, і на міжнародні інституції.
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23.07.2025 11:30 Відповісти
Боже, невже ж і до оцих почало щось доходити? Але ж вони зовсім не ті, хто їх утримує і платить їм бабло - ті сидять тихо і...не в Україні...давно вже не в Україні.
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23.07.2025 11:24 Відповісти
"Государ" - це вам не лох.. Лохами вважають українців та ЄС.
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23.07.2025 11:27 Відповісти
Как же смешно что все эти правдорубы повылезали только когда задело их интересы.
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23.07.2025 11:28 Відповісти
Він загрався в Януковича, але вибори не на часі і вигравати цю війну треба з цією владою.
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23.07.2025 11:28 Відповісти
П'ять менеджерів на чолі з Паяцом вирішили захопити владу в Україні,геть берега попутали
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23.07.2025 11:28 Відповісти
Я думаю на Ростові місце ще є..
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23.07.2025 11:31 Відповісти
істоти які прикидаються мертвими
у разі сильного переляку:
- опосум;
- сіра куріпка;
- вуж;
- павук косарик;
- чорний стриж;
- преЗЕдент зеленський.
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23.07.2025 11:33 Відповісти
У наркоманів своя «реальність»!
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23.07.2025 11:33 Відповісти
Протести з гаслами "Мій батько воював!" - це мінські квіти ! Жодна влада на теренах СРСР добровільно не йшла у відставку ! ЦЕ ТРЕБА ПАМ'ЯТАТИ. "дЄрмак на вихід !" - це дитяче обурення. дЄрмак діє за НАСТАНОВАМИ само Лідора. Ніяких імпровізацій, ніяких ініціатив. Все - це вимоги Лідора. Так і так треба діяти, нікакіх отсєбячін.
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23.07.2025 11:33 Відповісти
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть -чуть шаля,
Народ смеётся, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то, что обещал
- Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем, кто близок оказался к власти.

Як актуален
Роберт Бернс в наши часи та нашой Державі.
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23.07.2025 11:34 Відповісти
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23.07.2025 11:36 Відповісти
Там голова в тумане или туман в голове,им манипулируют агент козырь,агент сивковича и адвокат портнова.
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23.07.2025 11:46 Відповісти
Ще один борцун з "порохоботами". Як же ви за...ли, тупорилі дятли, які витягли оце шапіто на табуретку а тепер роблять круглі очі...
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23.07.2025 11:50 Відповісти
Завтра Данило Мокрик виявиться "агентом кремля".
Зараз Вова подзвонить Вані Бакланову Малюку з приводу цього 👹
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23.07.2025 11:55 Відповісти
Не підтримую цю владу, особливо ЗРаду, але хтось може назвати хоч одну гучну справу щодо високопосадовців від цих установ, тим більше доведеної до суду - справедливого суду (судова реформа відбулась при генпрокурорі Луценку та президенту Порошенку). Фіктивні організації створені на вимогу ЄС.
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23.07.2025 11:55 Відповісти
При Порошенко і Луценко судова реформа не відбулася, а почалася. І в 2019му закінчилася. Чи ти гадаєш, що "суд, реформуйся, раз-два!" за один день?
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23.07.2025 12:27 Відповісти
Реформа на папері, це так можна зрозуміти? Вона не вигідна була ні Порошенку, ні цій владі. Дивіться на це тверезо. Ніякій владі не потрібні усілякі незалежні суди, НАБУ чи САП. То все ширма
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23.07.2025 13:16 Відповісти
Що,пане Мокрик,прозріли?Ви,Біхус і інші борцуни з баригою,сприяли приходу цієї зеленої шобли!
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23.07.2025 11:56 Відповісти
Мокрик вже мокренький?
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23.07.2025 11:57 Відповісти
"но главное, шоб Порошенко не забронзовел" (с)
так?
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23.07.2025 12:26 Відповісти
 
 