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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Організація економічного співробітництва та розвитку попередила Зеленського про наслідки через блокування НАБУ

набу

Організація економічного співробітництва та розвитку висловила глибоку стурбованість через український закон про обмеження повноважень НАБУ та САП. Це може негативно вплинути на оборонні інвестиції в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі на ім'я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, який є у розпорядженні "Європейської правди".

У листі, який датований 22 липня, Джулія Фромгольц - керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР - висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій", що стосуються НАБУ та САП: прийняття законопроєкту № 12414.

Вона заявила, що цей закон (який набув чинності невдовзі після того, як Київ отримав цей лист, адже ввечері 22 липня президент Володимир Зеленський підписав його. - Ред.), значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України. Представниця організації також спрогнозувала, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.

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Фромгольц заявила, що в майбутньому цей закон ставить під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР. Відтак вона закликала Україну та президента ветувати цей законопроєкт.

"У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю", - йдеться у документі.

Також голова секретаріату WGB попередила про наслідки для України, якщо Київ не вчинить дії для виправлення проблеми.

"Якщо (питання, що виникло через ухвалення закону. - Ред.) залишиться невирішеним - це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову", - підсумувала Фромгольц.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Автор: 

НАБУ (5217) ОЕСР (84) САП (2277)


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Топ коментарі
+14
А що для нього Україна, яку він обпльовував ще будучи кварталівським скомарохом?
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23.07.2025 11:03 Відповісти
+10
ось і отвєтка для України. не для зелені, а для українців, які зараз виборюють незалежність і свободу нашої держави. 73% це ви зробили. ненавиджу цих зепідарів.
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23.07.2025 11:04 Відповісти
+7
Чхав він на ваші європейські зауваження. Його дЄрмак тягне в Тайожний союз. І Віслюк радий ... що вихід є. З кацапами разом ?
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23.07.2025 11:07 Відповісти
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А що для нього Україна, яку він обпльовував ще будучи кварталівським скомарохом?
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23.07.2025 11:03 Відповісти
рожеві лєвакі толєрасти вже більше року мовчать про кінець президенства необраного виконуючого обов'язки?
ну, як дотурбувались?
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23.07.2025 11:04 Відповісти
Не на часі ваше НАБУ - нова назва антикорупційної стратегії.
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23.07.2025 11:04 Відповісти
ось і отвєтка для України. не для зелені, а для українців, які зараз виборюють незалежність і свободу нашої держави. 73% це ви зробили. ненавиджу цих зепідарів.
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23.07.2025 11:04 Відповісти
"політична та громадянська недалекоглядність завжди закінчується суворим покаранням. оце з вами відбулося друзі-активісти-антикорупціонери" - віталій портніков
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23.07.2025 11:11 Відповісти
Анатолій,повністю з вами згідний,ці зелені гниди роблять все для поразки УкраїниТепер все залежить від свідомої частини суспільства - не дати їм це зробити,бо без допомоги заходу ми не вижевимо.
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23.07.2025 11:29 Відповісти
"Прийняття закону про обмеження повноважень НАБУ і САП може негативно вплинути на оборонні інвестиції...". Так Зе і його антимайданна команда з першого дня війни чомусь всі рішення приймають не на користь України, але наріду 73% це мабуть подобається.
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23.07.2025 11:06 Відповісти
З 73% більшість на фронті, так як голосувала молодь, а де ваших 2%, по коментарям або за кордоном або на дивані
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23.07.2025 11:19 Відповісти
Навіть сперечатися не буду, просто напишу офіційні факти, що у другому турі виборів Президента України у 2019 році Петро Порошенко отримав 3 014 609 голосів. Це становило 24,45% від загальної кількості виборців, що взяли участь у голосуванні. Згідно з результатами, опублікованими Центральною виборчою комісією, у другому турі виборів, який відбувся 21 квітня 2019 року, Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко - 24,45%. Загалом у голосуванні взяли участь 18 491 870 виборців. Якщо розглядати цифру, що за кордон виїхало до 10 мільйонів громадян, а в окупації залишилося до 5 мільйонів громадян, то немає в Україні виборців Зе. Забувся, що частина депутатів від Зе перейшли на бік ворога, а ще частина подалася в біга.

На даний момент немає точної офіційної інформації про кількість депутатів від партії "Європейська Солідарність", які перебувають на фронті. Інформація про таку кількість не публікується у відкритих джерелах, і це пов'язано з міркуваннями безпеки.

Однак, відомо, що багато депутатів "Європейської Солідарності" служать у Збройних Силах України, а також у інших військових формуваннях, таких як територіальна оборона та добровольчі формування. Зокрема, згідно з Вікіпедією, «Європейська Солідарність» має найбільшу кількість військовослужбовців серед місцевих депутатів. За даними на липень 2023 року, партія налічувала 225 фронтовиків сил оборони та 73 бійця тероборони, а також 75 добровольців ДФТГ. Також, на жаль, партія має найбільшу кількість загиблих серед депутатів - 10 осіб. Загалом, інформація про конкретну кількість депутатів, що перебувають на фронті, не є публічною, але відомо про їх значну присутність у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
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23.07.2025 11:31 Відповісти
Ну ти так не ******. Була інфографіка по загиблих депутатах всіх рівнів. На першому місці - ЄС. Залені в тому списку взагалі не значилися, вони відмовилися надавати інформацію. А чому ті, хто прийшов в ТЦК 24.02.2022 будуть воювати до перемоги? - Правильно, чим більше патріотичних, мотивованих українців загине - тим ОПі буде легше впоратися з рештою населення. Коли справжніх буйних мало, то і владі легше живеться.
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23.07.2025 11:36 Відповісти
Єгор,якщо є 2% з тих 73% зебілів котрі зараз на фронті,то добре.А,в основно вони сидять під спдницею жінок,або плавають в Дністрі чи Тисі,або блукають Карпатами чи волинськими лсами.
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23.07.2025 11:43 Відповісти
Чхав він на ваші європейські зауваження. Його дЄрмак тягне в Тайожний союз. І Віслюк радий ... що вихід є. З кацапами разом ?
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23.07.2025 11:07 Відповісти
В них синергія...
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23.07.2025 11:09 Відповісти
Здобули... 😱
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23.07.2025 11:07 Відповісти
Кому це спало на думку, це все що піськова замість ху...ла попереджати, введіть санкції проти дєрмака і все повернуть як було
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23.07.2025 11:10 Відповісти
Зеля чтобы вооружать Украину и заниматься производством оружия как главнокомандующий, занимается тем что подчиняет себе власть....

Молодцы 73%. Этот успех на ваших руках.
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23.07.2025 11:11 Відповісти
Хе!!!! Налякали ...
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23.07.2025 11:11 Відповісти
Який там Євросоюз, як же зЄ легалізує награбоване?
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23.07.2025 11:15 Відповісти
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23.07.2025 11:16 Відповісти
Директор НАБУ Семён Кривонос вiджав у громади Святошинського р-ну зелену зону, щоб побудувати там чергову багатоповерхiвку на вул. Львiвський 18-В, непагано на цьому заробив - ото i все, що треба знати про незалежнiсть НАБУ.
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23.07.2025 11:57 Відповісти
 
 