Організація економічного співробітництва та розвитку попередила Зеленського про наслідки через блокування НАБУ
Організація економічного співробітництва та розвитку висловила глибоку стурбованість через український закон про обмеження повноважень НАБУ та САП. Це може негативно вплинути на оборонні інвестиції в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі на ім'я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, який є у розпорядженні "Європейської правди".
У листі, який датований 22 липня, Джулія Фромгольц - керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР - висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій", що стосуються НАБУ та САП: прийняття законопроєкту № 12414.
Вона заявила, що цей закон (який набув чинності невдовзі після того, як Київ отримав цей лист, адже ввечері 22 липня президент Володимир Зеленський підписав його. - Ред.), значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України. Представниця організації також спрогнозувала, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.
Фромгольц заявила, що в майбутньому цей закон ставить під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР. Відтак вона закликала Україну та президента ветувати цей законопроєкт.
"У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю", - йдеться у документі.
Також голова секретаріату WGB попередила про наслідки для України, якщо Київ не вчинить дії для виправлення проблеми.
"Якщо (питання, що виникло через ухвалення закону. - Ред.) залишиться невирішеним - це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову", - підсумувала Фромгольц.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
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ну, як дотурбувались?
На даний момент немає точної офіційної інформації про кількість депутатів від партії "Європейська Солідарність", які перебувають на фронті. Інформація про таку кількість не публікується у відкритих джерелах, і це пов'язано з міркуваннями безпеки.
Однак, відомо, що багато депутатів "Європейської Солідарності" служать у Збройних Силах України, а також у інших військових формуваннях, таких як територіальна оборона та добровольчі формування. Зокрема, згідно з Вікіпедією, «Європейська Солідарність» має найбільшу кількість військовослужбовців серед місцевих депутатів. За даними на липень 2023 року, партія налічувала 225 фронтовиків сил оборони та 73 бійця тероборони, а також 75 добровольців ДФТГ. Також, на жаль, партія має найбільшу кількість загиблих серед депутатів - 10 осіб. Загалом, інформація про конкретну кількість депутатів, що перебувають на фронті, не є публічною, але відомо про їх значну присутність у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
Молодцы 73%. Этот успех на ваших руках.