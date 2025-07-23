Зеленський посилює свій контроль, кидаючи тінь на майбутній курс країни, - The Economist

Поспішність ухвалення закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП шокувала навіть членів команди президента Зеленського.

Про це пише видання The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Матеріал вийшов із заголовком "Обурення в Україні через атаки влади на антикорупційні органи" та підзаголовком "Президент Зеленський посилює свій контроль".

"Голосування за підрив найважливіших антикорупційних реформ України кидає тінь на майбутній курс країни", - зазначає видання.

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Журналісти описали низку подій, що передували цьому.

"На початку липня уряд заблокував призначення Олександра Цивінського, детектива із доброю репутацією, на вакантну посаду директора Бюро економічної безпеки. Після цього відбулося, ймовірно, політично вмотивоване затримання Віталія Шабуніна, відомого антикорупційного активіста. У середині липня перестановки в уряді посилили ультралоялістів, включаючи нову прем'єр-міністерку. Пізніше, 21 липня, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора провели десятки обшуків, спрямованих проти працівників НАБУ та САП слідчих та прокурорських стовпів незалежної антикорупційної системи України, створеної під наглядом Заходу після революції на Майдані 2014 року, звинувативши їх у корупції та незаконних зв’язках з Росією", - йдеться в матеріалі.

Автори називають це "тривожними епізодами", які за інших умов могли б "загубитися в хаосі, який визначає внутрішню політику України та конкурентну правоохоронну діяльність".

Журналісти зазначають, що поки тривають гучні розслідування, "без повної обізнаності із доказами не можна виключати фактичних злочинних дій"

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"Однак рішення влади розпочати повномасштабний наступ на реформи часів Майдану свідчить про те, що відбувається щось зловісне. Джерела припускають, що тригером для законопроєкту могло стати відкриття розслідувань з боку НАБУ щодо людей всередині Офісу президента", - продовжили автори.

"Атака на антикорупційну інфраструктуру України шокувала багатьох у команді самого пана Зеленського. Один чиновник припустив, що поспішність і масштаб законопроєкту нагадують сумнозвісні закони про заборону протестів від 16 січня 2014 року, один з останніх актів уряду Віктора Януковича, перш ніж диктатор був змушений втекти з Києва на гелікоптері", - зазначили в The Economist.

Інший співрозмовник припустив, що Офіс Президента "вирішив скористатися моментом безкарності та можливості". Це, за його словами, відбулося на тлі "потепління" у відносинах України з президентом Трампом.

"Тепер увага переключилася на внутрішніх ворогів", - додав він.

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Видання зазначає, що ЄС, один з ключових джерел фінансування України, тиснув на українського лідера, щоб той призупинив введення закону в дію.

Так, комісар ЄС з питань розширення Марта Кос у соцмережі дала зрозуміти, що закон негативно вплине на переговори України щодо членства в Євросоюзі

Посли G7 оприлюднили заяву, в які висловили "серйозне занепокоєння" цими подіями.

А посли країн G7 у Києві опублікували спільну заяву, у якій висловили "серйозне занепокоєння" подіями в Україні. Утім, така риторика "мала незначний вплив", йдеться у статті.

"Але така риторика мала незначний вплив", - підсумувало видання.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

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