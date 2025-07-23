Зеленський посилює свій контроль, кидаючи тінь на майбутній курс країни, - The Economist
Поспішність ухвалення закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП шокувала навіть членів команди президента Зеленського.
Про це пише видання The Economist, передає Цензор.НЕТ.
Матеріал вийшов із заголовком "Обурення в Україні через атаки влади на антикорупційні органи" та підзаголовком "Президент Зеленський посилює свій контроль".
"Голосування за підрив найважливіших антикорупційних реформ України кидає тінь на майбутній курс країни", - зазначає видання.
Журналісти описали низку подій, що передували цьому.
"На початку липня уряд заблокував призначення Олександра Цивінського, детектива із доброю репутацією, на вакантну посаду директора Бюро економічної безпеки. Після цього відбулося, ймовірно, політично вмотивоване затримання Віталія Шабуніна, відомого антикорупційного активіста. У середині липня перестановки в уряді посилили ультралоялістів, включаючи нову прем'єр-міністерку. Пізніше, 21 липня, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора провели десятки обшуків, спрямованих проти працівників НАБУ та САП слідчих та прокурорських стовпів незалежної антикорупційної системи України, створеної під наглядом Заходу після революції на Майдані 2014 року, звинувативши їх у корупції та незаконних зв’язках з Росією", - йдеться в матеріалі.
Автори називають це "тривожними епізодами", які за інших умов могли б "загубитися в хаосі, який визначає внутрішню політику України та конкурентну правоохоронну діяльність".
Журналісти зазначають, що поки тривають гучні розслідування, "без повної обізнаності із доказами не можна виключати фактичних злочинних дій"
"Однак рішення влади розпочати повномасштабний наступ на реформи часів Майдану свідчить про те, що відбувається щось зловісне. Джерела припускають, що тригером для законопроєкту могло стати відкриття розслідувань з боку НАБУ щодо людей всередині Офісу президента", - продовжили автори.
"Атака на антикорупційну інфраструктуру України шокувала багатьох у команді самого пана Зеленського. Один чиновник припустив, що поспішність і масштаб законопроєкту нагадують сумнозвісні закони про заборону протестів від 16 січня 2014 року, один з останніх актів уряду Віктора Януковича, перш ніж диктатор був змушений втекти з Києва на гелікоптері", - зазначили в The Economist.
Інший співрозмовник припустив, що Офіс Президента "вирішив скористатися моментом безкарності та можливості". Це, за його словами, відбулося на тлі "потепління" у відносинах України з президентом Трампом.
"Тепер увага переключилася на внутрішніх ворогів", - додав він.
Видання зазначає, що ЄС, один з ключових джерел фінансування України, тиснув на українського лідера, щоб той призупинив введення закону в дію.
Так, комісар ЄС з питань розширення Марта Кос у соцмережі дала зрозуміти, що закон негативно вплине на переговори України щодо членства в Євросоюзі
Посли G7 оприлюднили заяву, в які висловили "серйозне занепокоєння" цими подіями.
А посли країн G7 у Києві опублікували спільну заяву, у якій висловили "серйозне занепокоєння" подіями в Україні. Утім, така риторика "мала незначний вплив", йдеться у статті.
"Але така риторика мала незначний вплив", - підсумувало видання.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
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https://www.youtube.com/watch?v=21U-z2IrVcY
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Скоріше буде робити так як я накажу
Коли американці та єврропейці почали здійснювати все зростаючий тиск на нашу владу з ціллю примусити її прийняти, спрощено, "Закон про САП", тодішній генпрокурор Юрій Луценко у двох інтерв'ю піддавав сумніву доцільність створення такої структури, заявляв, що ГПУ сама прекрасно бореться з корупцією і тому створення САП не потрібне взагалі. Його підтримував тодішній Президент. Це призвело до перекриття Україні зовнішнього фінансівання з боку ЄС та МВФ з поясненням - чому таке перекриття сталося. Лише тоді закон про створення САП був прийнятий Радою та підписаний Президентом. До чого я це згадую? Для розуміння - будь яка наша влада у будь які часи була, є та буде абсолютним ворогом будь яких антикорупційних структур і завжди буде боротися проти їх існування усіма можливими та неможливими способами. Це аксіома.
Чому для розправи над антикорупційними структурами була обрана СБУ? СБУ у всі часи "кришувала" великий бізнес і продовжує цим займатися і зараз. Зазіхання на свої "плантації для прокорму" Служба Божа сприймає вкрай нервово. Нагадую, США та ЄС з 2016го року постійно вимагають прийняття Україною нової редакції "Закону про СБУ" з обмеженням її повноважень, у тому числі на користь новостворених антикорупційних органів. Я абсолютно не виключаю того, що Малюк з радістю погодився на пропозицію Банкової стати караючим мечем який вб'є антикорупційного дракона. СБУ зараз - сама ефектива структура у плані боротьби з рф, популярність її та самого керівника серед нашого населення беззаперечна. І якщо спитати у пересічних, "Кого ти підтрмуєш - бездіяльних грантожерів- антикорупціонерів, чи героїв СБУ"?, то абсолютна більшість стане на сторону останніх.
Я писав, пишу та буду писати про те, що наш Президент та його "влада зелених" є абсолютним злом для України. У нас у турборежимі створюється путінська владна вертикаль з абсолютно централізацією корупції, яка навіть не снилася Кучмі, Януковичу чи Порошенко - при тих "кожна тля брала своє" та в міру відкупалася від влади. Станом на зараз ми стрімко йдемо до того, що визначати - кому та скільки красти, буде ОПУ. У цій системі не має місця антикорупційним органам. Зеленський відкрито послав на хер Європейців та послів "Великої сімки" які вимагали не підписувати скандальний закон. Президент чудово знає, що під час війни йому за це нічого не буде - Україну не кинуть на призволяще ані Європа, ані США. Але...
Шлях України до ЄС буде заблоковано. Запам'ятайте мої слова. Зеленський "підставив" Україну, не прорахувавши наслідки для своїх авторитарних дій. Якщо до цього антикорупційного бліцкрігу я абсолютно тверезо розраховував на безумовну підтримку Європейцями наших вимог до рф щодо умов закінчення війни, то зараз я очікую на примушення Зеленського до миру навіть ціною великих поступок рф - наші партнери будуть намагатися якнайшвидше припинити бойові дії та "взятися за Україну всерйоз" з перекриттям фінансування до виконання вимог Європи, зупинкою переговорного процесу щодо прийняття України у ЄС та іншими радощами боротьби з автократією Зеленського. Я впевнений у тому, що і європейці, і американці підтримають альтернативну Зеленському кандидатуру на посаду Президента, хоча ще недавно той загалом їх влаштовував. Скоріш за все активізуються переговори європейців з Залужним - той у будь якому випадку буде для партнерів найменшим злом у порівнянні з "автократією посередності" Зеленського.
Я завжди вважав, що у протистоянні Зеленського з альтернативною кандидатурою на президентських виборах , якщо вона не буде з обойми "старої влади", у обох будуть рівні шанси на перемогу. Станом на зараз ситуація йде до того, що більшість проголосує навіть за дрин на городі, а не за чинного Президента. А якщо у цього дрина буде прізвище Залужний, то перемога йому гарантована. Я з нетерпінням чекаю на початок серпня та на надходження рейтингів. Впевнений, що сплеск популярності Зеленського на тлі успішних міжнародних переговорів вже позаду і тенденція до зниження його рейтингу, яка вже проявилася у червні, збережеться.
так Зеленському не потрібен вступ - йому потрібно, щоб ЄС давав гроші, які його друзі будуть схематозити безконтрольно. В нього тут свій союз
Єдиний вихід - це повна й безумовна узурпація всієї влади в найкращих традиціях болотного царства або миттєвий крах всієї вибудованої ним протягом років системи влади в Україні і ганебний програш у війні з розпадом московської імперії.
Єдина надія на виживання путлєра у влаштованому ним самим котлі - це зеленське з єрмаком, яке остаточно захопить владу і гарантує успіх сво з капітуляцією України.
У свою чергу для України єдина можливість перемогти агресора і повернути свої території - це позбутися зрадницької фсбшної мерзоти у своїй владі та армії. Іншого варіанту не існує.
У цьому випадку бюрократичний клас поголовно звільняється, а при збройному опорі своєму звільненню поголовно винищується через особливу соціальну небезпеку цього діяння, що прямо веде до тоталітаризму: чучхерастії і полпотовщинi. 🤣🤣🤣
Было бы интересно, о ком речь, кого именно затронули. Наверно это мог бы озвучить кто-то из НАБУ, но пока не рискуют...