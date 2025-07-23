Для багатьох у владі Революція гідності - це лише щорічний допис у соцмережі, - ексглава МЗС Кулеба
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на закон №12414, який суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП.
Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це зʼїсти, це не про справедливість. Я розумію, що для багатьох у владі Революція гідності є лише щорічним дописом в соцмережах. Але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості. І її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами", - написав він.
Кулеба наголосив, що зараз у Президента вибір - стати на бік народу або не стати. І це знову ж таки не про НАБУ і не про САП. Це про народ.
"Звернуся до колишніх колег словами класика: донт пуш зе хорсес. Від себе додам: зей кік бек", - резюмував ексглава МЗС.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність
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