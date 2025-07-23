Для багатьох у владі Революція гідності - це лише щорічний допис у соцмережі, - ексглава МЗС Кулеба

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на закон №12414, який суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це зʼїсти, це не про справедливість. Я розумію, що для багатьох у владі Революція гідності є лише щорічним дописом в соцмережах. Але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості. І її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами", - написав він.

Кулеба наголосив, що зараз у Президента вибір - стати на бік народу або не стати. І це знову ж таки не про НАБУ і не про САП. Це про народ.

"Звернуся до колишніх колег словами класика: донт пуш зе хорсес. Від себе додам: зей кік бек", - резюмував ексглава МЗС.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність