Для многих во власти Революция Достоинства - это лишь ежегодный пост в соцсети, - экс-глава МИД Кулеба

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на закон №12414, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, - это не о справедливости. Я понимаю, что для многих во власти Революция Достоинства является лишь ежегодным сообщением в соцсетях. Но для миллионов людей это была жертва ради справедливости. И ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что сейчас у Президента выбор - стать на сторону народа или не стать. И это. опять же, не о НАБУ и не о САП. Это о народе.

"Обращусь к бывшим коллегам словами классика: донт пуш зе хорсес. От себя добавлю: зей кик бэк", - резюмировал экс-глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП (обновлено)

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.