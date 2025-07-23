Для многих во власти Революция Достоинства - это лишь ежегодный пост в соцсети, - экс-глава МИД Кулеба
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на закон №12414, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, - это не о справедливости. Я понимаю, что для многих во власти Революция Достоинства является лишь ежегодным сообщением в соцсетях. Но для миллионов людей это была жертва ради справедливости. И ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями", - написал он.
Кулеба подчеркнул, что сейчас у Президента выбор - стать на сторону народа или не стать. И это. опять же, не о НАБУ и не о САП. Это о народе.
"Обращусь к бывшим коллегам словами классика: донт пуш зе хорсес. От себя добавлю: зей кик бэк", - резюмировал экс-глава МИД.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль