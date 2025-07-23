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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Для многих во власти Революция Достоинства - это лишь ежегодный пост в соцсети, - экс-глава МИД Кулеба

Дмитрий Кулеба

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на закон №12414, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, - это не о справедливости. Я понимаю, что для многих во власти Революция Достоинства является лишь ежегодным сообщением в соцсетях. Но для миллионов людей это была жертва ради справедливости. И ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что сейчас у Президента выбор - стать на сторону народа или не стать. И это. опять же, не о НАБУ и не о САП. Это о народе.

"Обращусь к бывшим коллегам словами классика: донт пуш зе хорсес. От себя добавлю: зей кик бэк", - резюмировал экс-глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП (обновлено)

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) Кулеба Дмитрий (2880) САП (2124)


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Воно вже до виборів готується?!
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23.07.2025 08:37 Ответить
в Украине минимум 40-50% долбо*бов которые безмозглые как и орки, насмотрятся опять сериала и пойдут голосовать за вовку))) а может будет как в грузии, тупа фальсификация. недаром он все силовые структуры под себя гребет. у зели демократией даже не пахнет
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23.07.2025 09:30 Ответить
Кулеба открыл рот ,раньше перед вылизыванием открывал.
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23.07.2025 08:57 Ответить
 
 