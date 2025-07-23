Зеленский усиливает свой контроль, бросая тень на будущий курс страны, - The Economist

Поспешность принятия закона о ликвидации независимости НАБУ и САП шокировала даже членов команды президента Зеленского.

Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Материал вышел с заголовком "Возмущение в Украине из-за атак власти на антикоррупционные органы" и подзаголовком "Президент Зеленский усиливает свой контроль".

"Голосование за подрыв важнейших антикоррупционных реформ Украины бросает тень на будущий курс страны", - отмечает издание.

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Журналисты описали ряд событий, предшествовавших этому.

"В начале июля правительство заблокировало назначение Александра Цывинского, детектива с хорошей репутацией, на вакантную должность директора Бюро экономической безопасности. После этого произошло, вероятно, политически мотивированное задержание Виталия Шабунина, известного антикоррупционного активиста. В середине июля перестановки в правительстве усилили ультралоялистов, включая нового премьер-министра. Позже, 21 июля, Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора провели десятки обысков, направленных против работников НАБУ и САП следственных и прокурорских столпов независимой антикоррупционной системы Украины, созданной под наблюдением Запада после революции на Майдане 2014 года, обвинив их в коррупции и незаконных связях с Россией", - говорится в материале.

Авторы называют это "тревожными эпизодами", которые при других условиях могли бы "потеряться в хаосе, который определяет внутреннюю политику Украины и конкурентную правоохранительную деятельность".

Журналисты отмечают, что пока продолжаются громкие расследования, "без полной осведомленности с доказательствами нельзя исключать фактических преступных действий".

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"Однако решение власти начать полномасштабное наступление на реформы времен Майдана свидетельствует о том, что происходит что-то зловещее. Источники предполагают, что триггером для законопроекта могло стать открытие расследований со стороны НАБУ в отношении людей внутри Офиса президента", - продолжили авторы.

"Атака на антикоррупционную инфраструктуру Украины шокировала многих в команде самого Зеленского. Один чиновник предположил, что поспешность и масштаб законопроекта напоминают печально известные законы о запрете протестов от 16 января 2014 года, один из последних актов правительства Виктора Януковича, прежде чем диктатор был вынужден бежать из Киева на вертолете", - отметили в The Economist.

Другой собеседник предположил, что Офис Президента "решил воспользоваться моментом безнаказанности и возможности". Это, по его словам, произошло на фоне "потепления" в отношениях Украины с президентом Трампом.

"Теперь внимание переключилось на внутренних врагов", - добавил он.

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Издание отмечает, что ЕС, один из ключевых источников финансирования Украины, давил на украинского лидера, чтобы тот приостановил введение закона в действие.

Так, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в соцсети дала понять, что закон негативно повлияет на переговоры Украины относительно членства в Евросоюзе

Послы G7 обнародовали заявление, в которых выразили "серьезную обеспокоенность" этими событиями.

А послы стран G7 в Киеве опубликовали совместное заявление, в котором выразили "серьезную обеспокоенность" событиями в Украине.

"Но такая риторика имела незначительное влияние", - подытожило издание.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

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