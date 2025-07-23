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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Зеленский усиливает свой контроль, бросая тень на будущий курс страны, - The Economist

Западные СМИ критикуют Зеленского за закон НАБУ и САП

Поспешность принятия закона о ликвидации независимости НАБУ и САП шокировала даже членов команды президента Зеленского.

Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Материал вышел с заголовком "Возмущение в Украине из-за атак власти на антикоррупционные органы" и подзаголовком "Президент Зеленский усиливает свой контроль".

"Голосование за подрыв важнейших антикоррупционных реформ Украины бросает тень на будущий курс страны", - отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас - феодалізм! Корупція - законна", - военный Маслов прокомментировал закон против НАБУ

Журналисты описали ряд событий, предшествовавших этому.

"В начале июля правительство заблокировало назначение Александра Цывинского, детектива с хорошей репутацией, на вакантную должность директора Бюро экономической безопасности. После этого произошло, вероятно, политически мотивированное задержание Виталия Шабунина, известного антикоррупционного активиста. В середине июля перестановки в правительстве усилили ультралоялистов, включая нового премьер-министра. Позже, 21 июля, Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора провели десятки обысков, направленных против работников НАБУ и САП следственных и прокурорских столпов независимой антикоррупционной системы Украины, созданной под наблюдением Запада после революции на Майдане 2014 года, обвинив их в коррупции и незаконных связях с Россией", - говорится в материале.

Авторы называют это "тревожными эпизодами", которые при других условиях могли бы "потеряться в хаосе, который определяет внутреннюю политику Украины и конкурентную правоохранительную деятельность".

Журналисты отмечают, что пока продолжаются громкие расследования, "без полной осведомленности с доказательствами нельзя исключать фактических преступных действий".

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"Однако решение власти начать полномасштабное наступление на реформы времен Майдана свидетельствует о том, что происходит что-то зловещее. Источники предполагают, что триггером для законопроекта могло стать открытие расследований со стороны НАБУ в отношении людей внутри Офиса президента", - продолжили авторы.

"Атака на антикоррупционную инфраструктуру Украины шокировала многих в команде самого Зеленского. Один чиновник предположил, что поспешность и масштаб законопроекта напоминают печально известные законы о запрете протестов от 16 января 2014 года, один из последних актов правительства Виктора Януковича, прежде чем диктатор был вынужден бежать из Киева на вертолете", - отметили в The Economist.

Другой собеседник предположил, что Офис Президента "решил воспользоваться моментом безнаказанности и возможности". Это, по его словам, произошло на фоне "потепления" в отношениях Украины с президентом Трампом.

"Теперь внимание переключилось на внутренних врагов", - добавил он.

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Издание отмечает, что ЕС, один из ключевых источников финансирования Украины, давил на украинского лидера, чтобы тот приостановил введение закона в действие.

Так, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в соцсети дала понять, что закон негативно повлияет на переговоры Украины относительно членства в Евросоюзе

Послы G7 обнародовали заявление, в которых выразили "серьезную обеспокоенность" этими событиями.

А послы стран G7 в Киеве опубликовали совместное заявление, в котором выразили "серьезную обеспокоенность" событиями в Украине. 

"Но такая риторика имела незначительное влияние", - подытожило издание.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Также читайте: Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российского влияния, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4344) Зеленский Владимир (21299) САП (2124)


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Топ комментарии
+13
Ко всем защитникам Зе: У меня один вопрос: была бы предьявлена-Чернышову підозра, если бы Зе подписал закон 12414 месяц назад?
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23.07.2025 10:53 Ответить
+9
Зеушеску чітко виконує оманський план: вибити активну частину суспільства, а потім перетворити Україну на Білорусь-2, в надії що 73% майданить не будуть
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23.07.2025 10:52 Ответить
+7
Державна зрада в дії: полонений офіцер розкрив домовленості з РФ. НЕНАЧАСІ
https://www.youtube.com/watch?v=S8Va4ISUSAU
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23.07.2025 10:52 Ответить
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"що ви ж палкі захисники набу у 2019 році головою не думали у 2019 році? усе про вас та про вашу майбутню долю вам було сказано у картинках" - віталій портніков

https://www.youtube.com/watch?v=21U-z2IrVcY
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23.07.2025 10:51 Ответить
"а тепер ходіть на мітинги, відсвічуйте, бо купили граблі у 2019, прилаштували їх до своїх ніг та ходите із цими граблями по світу, людей смішите" - портніков,
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23.07.2025 10:54 Ответить
...пан боневтік поступово і безповоротньо перетворюється на пуйла...
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23.07.2025 12:14 Ответить
Зеушеску чітко виконує оманський план: вибити активну частину суспільства, а потім перетворити Україну на Білорусь-2, в надії що 73% майданить не будуть
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23.07.2025 10:52 Ответить
Державна зрада в дії: полонений офіцер розкрив домовленості з РФ. НЕНАЧАСІ
https://www.youtube.com/watch?v=S8Va4ISUSAU
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23.07.2025 10:52 Ответить
А як у темряві, яку створив зеленський, можна кинути тінь?
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23.07.2025 10:53 Ответить
Ко всем защитникам Зе: У меня один вопрос: была бы предьявлена-Чернышову підозра, если бы Зе подписал закон 12414 месяц назад?
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23.07.2025 10:53 Ответить
Він не тінь кидає - він кладе на Україну - те що клав на піаніно....
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23.07.2025 10:53 Ответить
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23.07.2025 11:17 Ответить
Я думаю його недонаполеончика чекає доля гірша ніж у яника.
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23.07.2025 10:53 Ответить
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

Скоріше буде робити так як я накажу
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23.07.2025 10:53 Ответить
Контроль ЗЕленський посилює,але без Єрмака він ніхто Ще під час воєнного стану протестні дії українців зведені до "0",тому вони цим зухвало користую.ться.Ще відсутні громадські діячі і активні протестні кола,які знаходяться на фронті.Історія нікого нічому не вчить,а Ростов не резиновий
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23.07.2025 10:55 Ответить
Єдина думка це думка зелені - новий лозунг
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23.07.2025 10:57 Ответить
https://t.me/Mccartneyser68/1453 ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ

Коли американці та єврропейці почали здійснювати все зростаючий тиск на нашу владу з ціллю примусити її прийняти, спрощено, "Закон про САП", тодішній генпрокурор Юрій Луценко у двох інтерв'ю піддавав сумніву доцільність створення такої структури, заявляв, що ГПУ сама прекрасно бореться з корупцією і тому створення САП не потрібне взагалі. Його підтримував тодішній Президент. Це призвело до перекриття Україні зовнішнього фінансівання з боку ЄС та МВФ з поясненням - чому таке перекриття сталося. Лише тоді закон про створення САП був прийнятий Радою та підписаний Президентом. До чого я це згадую? Для розуміння - будь яка наша влада у будь які часи була, є та буде абсолютним ворогом будь яких антикорупційних структур і завжди буде боротися проти їх існування усіма можливими та неможливими способами. Це аксіома.

Чому для розправи над антикорупційними структурами була обрана СБУ? СБУ у всі часи "кришувала" великий бізнес і продовжує цим займатися і зараз. Зазіхання на свої "плантації для прокорму" Служба Божа сприймає вкрай нервово. Нагадую, США та ЄС з 2016го року постійно вимагають прийняття Україною нової редакції "Закону про СБУ" з обмеженням її повноважень, у тому числі на користь новостворених антикорупційних органів. Я абсолютно не виключаю того, що Малюк з радістю погодився на пропозицію Банкової стати караючим мечем який вб'є антикорупційного дракона. СБУ зараз - сама ефектива структура у плані боротьби з рф, популярність її та самого керівника серед нашого населення беззаперечна. І якщо спитати у пересічних, "Кого ти підтрмуєш - бездіяльних грантожерів- антикорупціонерів, чи героїв СБУ"?, то абсолютна більшість стане на сторону останніх.

Я писав, пишу та буду писати про те, що наш Президент та його "влада зелених" є абсолютним злом для України. У нас у турборежимі створюється путінська владна вертикаль з абсолютно централізацією корупції, яка навіть не снилася Кучмі, Януковичу чи Порошенко - при тих "кожна тля брала своє" та в міру відкупалася від влади. Станом на зараз ми стрімко йдемо до того, що визначати - кому та скільки красти, буде ОПУ. У цій системі не має місця антикорупційним органам. Зеленський відкрито послав на хер Європейців та послів "Великої сімки" які вимагали не підписувати скандальний закон. Президент чудово знає, що під час війни йому за це нічого не буде - Україну не кинуть на призволяще ані Європа, ані США. Але...

Шлях України до ЄС буде заблоковано. Запам'ятайте мої слова. Зеленський "підставив" Україну, не прорахувавши наслідки для своїх авторитарних дій. Якщо до цього антикорупційного бліцкрігу я абсолютно тверезо розраховував на безумовну підтримку Європейцями наших вимог до рф щодо умов закінчення війни, то зараз я очікую на примушення Зеленського до миру навіть ціною великих поступок рф - наші партнери будуть намагатися якнайшвидше припинити бойові дії та "взятися за Україну всерйоз" з перекриттям фінансування до виконання вимог Європи, зупинкою переговорного процесу щодо прийняття України у ЄС та іншими радощами боротьби з автократією Зеленського. Я впевнений у тому, що і європейці, і американці підтримають альтернативну Зеленському кандидатуру на посаду Президента, хоча ще недавно той загалом їх влаштовував. Скоріш за все активізуються переговори європейців з Залужним - той у будь якому випадку буде для партнерів найменшим злом у порівнянні з "автократією посередності" Зеленського.

Я завжди вважав, що у протистоянні Зеленського з альтернативною кандидатурою на президентських виборах , якщо вона не буде з обойми "старої влади", у обох будуть рівні шанси на перемогу. Станом на зараз ситуація йде до того, що більшість проголосує навіть за дрин на городі, а не за чинного Президента. А якщо у цього дрина буде прізвище Залужний, то перемога йому гарантована. Я з нетерпінням чекаю на початок серпня та на надходження рейтингів. Впевнений, що сплеск популярності Зеленського на тлі успішних міжнародних переговорів вже позаду і тенденція до зниження його рейтингу, яка вже проявилася у червні, збережеться.
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23.07.2025 10:59 Ответить
О, нарешті. Чекала його поста, піду на канал, перечитаю.
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23.07.2025 11:31 Ответить
Кагал коломойського-боголюбого-баканова-наумова відкрито вкрав майбутнє!!!
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23.07.2025 11:04 Ответить
Так, але цей кагал на своїх рученьках на трон занесли зелені барани 73% і довго їх захищали від народу, який бажав розквіту України і майбутнього своїх дітей. Ці барани 73% зробили розквіт кагалу хуцпи і не бідне майбутнє дітей кагалу за рахунок своїх.
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23.07.2025 11:17 Ответить
******* зелений підар
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23.07.2025 11:15 Ответить
Навіщо Ви так ображаєте Потужного? Він сидів би у своєму антиукраїнському "кварталі" і поливав брудом Україну, виконував замовлення медведчука і коломойського. Але його принесли на трон барани і овечки 73%, надивившись кіно про Голобородька. А коли на Банкову прийшов Голобородько, то на тому кіношному лісапеді туди заїхіла вся його шобла - хуцпа. Ключі від всієї України йому ж дав нарід 73%, він сам нічого не брав.
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23.07.2025 11:21 Ответить
Причина усього того безладу це порушення майнових прав людей ще з часiв принятия Конституцii. Якби громади на мicцях могли без втручання влади керувати cвоiми бюджетами та ресурсами, а жителi мiст без нав'язаних iм посередникiв керувати своiми багатоквартирними будинками, то не було б анi клановостi, анi розпродажу кланами держави. А так з року в рiк бачимо бариг-посередникiв у парламентi, яки торгують правами украiнцiв i оптом, i в роздрiб, тому що украiнцям у державi фактично нiчого не належить.
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23.07.2025 11:22 Ответить
Західні лохозаври, сліпі, як кроти. В Україні вже повним ходом диктатура, рівня Лукашенко та ботокса, а вони дивуються... Ви, дурбецали, нового міні-хуйла виростили, в себе під боком. І тепер будете його фінансувати вічно, бо він шантажуватиме вас розворотом під Росію. Кривавий клоун зробив не тільки українців, а й вас.
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23.07.2025 11:25 Ответить
Називати епізодом процес - це смішно ! Лідор, це гімно, грає дві ролі. В Європі розігрує щирість, обнімашки, поцілунки, привітність на рівні лизоблюдства - дайте тільки бакси ! В Україні ж насаджує свій лад та устрій для вічного правління без ВИБОРІВ. Але це видається для піплу як розбій державних інституцій, самоуправство чиновників. Злодій Чернишов - друг, товариш і брат, а Шабунін - кацапський агент, який зловживав службовим авто. І це коли це Падло зловживає літаками та грошима українців у своїх поїздках про ніщо ! Весь 2024 роки пішов на парірці, але не безкоштовно ж !
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23.07.2025 11:25 Ответить
Не, то, что происходит, конечно, капец как неправильно, но вот тут граждане интересуются:

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23.07.2025 11:25 Ответить
щодо членства в Євросоюзі
так Зеленському не потрібен вступ - йому потрібно, щоб ЄС давав гроші, які його друзі будуть схематозити безконтрольно. В нього тут свій союз
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23.07.2025 11:32 Ответить
Курс там вполне ясный и понятный - сдать страну под оккупацию путину и отдохнуть в шикарной зоне отдыха на Чонгаре.
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23.07.2025 11:37 Ответить
продажних дешевше купити, ніж завойовувати
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23.07.2025 11:39 Ответить
Путлєр вирішив піти у ва-банк, боячись втратити свою владу в Україні після погроз зі США на адресу його Зе-фунта в українській владі, які очевидно що мали стартувати з підозр його кремлівській кліці від НАБУ і САП.
Єдиний вихід - це повна й безумовна узурпація всієї влади в найкращих традиціях болотного царства або миттєвий крах всієї вибудованої ним протягом років системи влади в Україні і ганебний програш у війні з розпадом московської імперії.
Єдина надія на виживання путлєра у влаштованому ним самим котлі - це зеленське з єрмаком, яке остаточно захопить владу і гарантує успіх сво з капітуляцією України.
У свою чергу для України єдина можливість перемогти агресора і повернути свої території - це позбутися зрадницької фсбшної мерзоти у своїй владі та армії. Іншого варіанту не існує.
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23.07.2025 11:45 Ответить
Якщо бюрократія, тобто найнятий державний менеджмент (представники законодавчої, виконавчої та судової влади) виходить з - під контролю та встановлює свої порядки - пише собі закони, сам їх "виконує" і "судить" за їх порушення - то це і називається класовою диктатурою бюрократичного класу, тобто безконтрольне з боку суспільства її функціонування. Головним чинником корупції є всевладдя бюрократії, її непідсудність та безкарність.
У цьому випадку бюрократичний клас поголовно звільняється, а при збройному опорі своєму звільненню поголовно винищується через особливу соціальну небезпеку цього діяння, що прямо веде до тоталітаризму: чучхерастії і полпотовщинi. 🤣🤣🤣
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23.07.2025 11:59 Ответить
"Источники предполагают, что триггером для законопроекта могло стать открытие расследований со стороны НАБУ в отношении людей внутри Офиса президента"

Было бы интересно, о ком речь, кого именно затронули. Наверно это мог бы озвучить кто-то из НАБУ, но пока не рискуют...
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23.07.2025 11:59 Ответить
 
 