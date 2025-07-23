Зеленский усиливает свой контроль, бросая тень на будущий курс страны, - The Economist
Поспешность принятия закона о ликвидации независимости НАБУ и САП шокировала даже членов команды президента Зеленского.
Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Материал вышел с заголовком "Возмущение в Украине из-за атак власти на антикоррупционные органы" и подзаголовком "Президент Зеленский усиливает свой контроль".
"Голосование за подрыв важнейших антикоррупционных реформ Украины бросает тень на будущий курс страны", - отмечает издание.
Журналисты описали ряд событий, предшествовавших этому.
"В начале июля правительство заблокировало назначение Александра Цывинского, детектива с хорошей репутацией, на вакантную должность директора Бюро экономической безопасности. После этого произошло, вероятно, политически мотивированное задержание Виталия Шабунина, известного антикоррупционного активиста. В середине июля перестановки в правительстве усилили ультралоялистов, включая нового премьер-министра. Позже, 21 июля, Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора провели десятки обысков, направленных против работников НАБУ и САП следственных и прокурорских столпов независимой антикоррупционной системы Украины, созданной под наблюдением Запада после революции на Майдане 2014 года, обвинив их в коррупции и незаконных связях с Россией", - говорится в материале.
Авторы называют это "тревожными эпизодами", которые при других условиях могли бы "потеряться в хаосе, который определяет внутреннюю политику Украины и конкурентную правоохранительную деятельность".
Журналисты отмечают, что пока продолжаются громкие расследования, "без полной осведомленности с доказательствами нельзя исключать фактических преступных действий".
"Однако решение власти начать полномасштабное наступление на реформы времен Майдана свидетельствует о том, что происходит что-то зловещее. Источники предполагают, что триггером для законопроекта могло стать открытие расследований со стороны НАБУ в отношении людей внутри Офиса президента", - продолжили авторы.
"Атака на антикоррупционную инфраструктуру Украины шокировала многих в команде самого Зеленского. Один чиновник предположил, что поспешность и масштаб законопроекта напоминают печально известные законы о запрете протестов от 16 января 2014 года, один из последних актов правительства Виктора Януковича, прежде чем диктатор был вынужден бежать из Киева на вертолете", - отметили в The Economist.
Другой собеседник предположил, что Офис Президента "решил воспользоваться моментом безнаказанности и возможности". Это, по его словам, произошло на фоне "потепления" в отношениях Украины с президентом Трампом.
"Теперь внимание переключилось на внутренних врагов", - добавил он.
Издание отмечает, что ЕС, один из ключевых источников финансирования Украины, давил на украинского лидера, чтобы тот приостановил введение закона в действие.
Так, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в соцсети дала понять, что закон негативно повлияет на переговоры Украины относительно членства в Евросоюзе
Послы G7 обнародовали заявление, в которых выразили "серьезную обеспокоенность" этими событиями.
А послы стран G7 в Киеве опубликовали совместное заявление, в котором выразили "серьезную обеспокоенность" событиями в Украине.
"Но такая риторика имела незначительное влияние", - подытожило издание.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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Скоріше буде робити так як я накажу
Коли американці та єврропейці почали здійснювати все зростаючий тиск на нашу владу з ціллю примусити її прийняти, спрощено, "Закон про САП", тодішній генпрокурор Юрій Луценко у двох інтерв'ю піддавав сумніву доцільність створення такої структури, заявляв, що ГПУ сама прекрасно бореться з корупцією і тому створення САП не потрібне взагалі. Його підтримував тодішній Президент. Це призвело до перекриття Україні зовнішнього фінансівання з боку ЄС та МВФ з поясненням - чому таке перекриття сталося. Лише тоді закон про створення САП був прийнятий Радою та підписаний Президентом. До чого я це згадую? Для розуміння - будь яка наша влада у будь які часи була, є та буде абсолютним ворогом будь яких антикорупційних структур і завжди буде боротися проти їх існування усіма можливими та неможливими способами. Це аксіома.
Чому для розправи над антикорупційними структурами була обрана СБУ? СБУ у всі часи "кришувала" великий бізнес і продовжує цим займатися і зараз. Зазіхання на свої "плантації для прокорму" Служба Божа сприймає вкрай нервово. Нагадую, США та ЄС з 2016го року постійно вимагають прийняття Україною нової редакції "Закону про СБУ" з обмеженням її повноважень, у тому числі на користь новостворених антикорупційних органів. Я абсолютно не виключаю того, що Малюк з радістю погодився на пропозицію Банкової стати караючим мечем який вб'є антикорупційного дракона. СБУ зараз - сама ефектива структура у плані боротьби з рф, популярність її та самого керівника серед нашого населення беззаперечна. І якщо спитати у пересічних, "Кого ти підтрмуєш - бездіяльних грантожерів- антикорупціонерів, чи героїв СБУ"?, то абсолютна більшість стане на сторону останніх.
Я писав, пишу та буду писати про те, що наш Президент та його "влада зелених" є абсолютним злом для України. У нас у турборежимі створюється путінська владна вертикаль з абсолютно централізацією корупції, яка навіть не снилася Кучмі, Януковичу чи Порошенко - при тих "кожна тля брала своє" та в міру відкупалася від влади. Станом на зараз ми стрімко йдемо до того, що визначати - кому та скільки красти, буде ОПУ. У цій системі не має місця антикорупційним органам. Зеленський відкрито послав на хер Європейців та послів "Великої сімки" які вимагали не підписувати скандальний закон. Президент чудово знає, що під час війни йому за це нічого не буде - Україну не кинуть на призволяще ані Європа, ані США. Але...
Шлях України до ЄС буде заблоковано. Запам'ятайте мої слова. Зеленський "підставив" Україну, не прорахувавши наслідки для своїх авторитарних дій. Якщо до цього антикорупційного бліцкрігу я абсолютно тверезо розраховував на безумовну підтримку Європейцями наших вимог до рф щодо умов закінчення війни, то зараз я очікую на примушення Зеленського до миру навіть ціною великих поступок рф - наші партнери будуть намагатися якнайшвидше припинити бойові дії та "взятися за Україну всерйоз" з перекриттям фінансування до виконання вимог Європи, зупинкою переговорного процесу щодо прийняття України у ЄС та іншими радощами боротьби з автократією Зеленського. Я впевнений у тому, що і європейці, і американці підтримають альтернативну Зеленському кандидатуру на посаду Президента, хоча ще недавно той загалом їх влаштовував. Скоріш за все активізуються переговори європейців з Залужним - той у будь якому випадку буде для партнерів найменшим злом у порівнянні з "автократією посередності" Зеленського.
Я завжди вважав, що у протистоянні Зеленського з альтернативною кандидатурою на президентських виборах , якщо вона не буде з обойми "старої влади", у обох будуть рівні шанси на перемогу. Станом на зараз ситуація йде до того, що більшість проголосує навіть за дрин на городі, а не за чинного Президента. А якщо у цього дрина буде прізвище Залужний, то перемога йому гарантована. Я з нетерпінням чекаю на початок серпня та на надходження рейтингів. Впевнений, що сплеск популярності Зеленського на тлі успішних міжнародних переговорів вже позаду і тенденція до зниження його рейтингу, яка вже проявилася у червні, збережеться.
так Зеленському не потрібен вступ - йому потрібно, щоб ЄС давав гроші, які його друзі будуть схематозити безконтрольно. В нього тут свій союз
Єдиний вихід - це повна й безумовна узурпація всієї влади в найкращих традиціях болотного царства або миттєвий крах всієї вибудованої ним протягом років системи влади в Україні і ганебний програш у війні з розпадом московської імперії.
Єдина надія на виживання путлєра у влаштованому ним самим котлі - це зеленське з єрмаком, яке остаточно захопить владу і гарантує успіх сво з капітуляцією України.
У свою чергу для України єдина можливість перемогти агресора і повернути свої території - це позбутися зрадницької фсбшної мерзоти у своїй владі та армії. Іншого варіанту не існує.
У цьому випадку бюрократичний клас поголовно звільняється, а при збройному опорі своєму звільненню поголовно винищується через особливу соціальну небезпеку цього діяння, що прямо веде до тоталітаризму: чучхерастії і полпотовщинi. 🤣🤣🤣
Было бы интересно, о ком речь, кого именно затронули. Наверно это мог бы озвучить кто-то из НАБУ, но пока не рискуют...