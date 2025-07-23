"Президент не услышал голос улицы на единственном митинге во время войны", - журналистка Кириенко-Меринова

В вечернем обращении президента Владимира Зеленского не было ни одного слова об акции протеста. Голос улиц, который кричит о нарушении демократических принципов, перестали слышать.

Такое мнение высказала в фейсбуке журналистка ТСН Юлия Кириенко-Меринова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Зеленский не отреагировал, даже несмотря на то, что это был первый протест с начала полномасштабной войны.

"Мирный. С четкими требованиями наложить вето. Этого не сделали. На него вышла молодежь. Которая была детьми во времена Революции Достоинства. Которые взрослели во времена войны. И которые теперь теряют на ней друзей и родных. Они понимают, в какой стране хотят жить. Они хотели сказать это власти. И их не услышали", - отмечает журналистка.

По ее мнению, фактически, парламентарии и президент вчера довернули то, что в свое время, в 2020-м хотел сделать Коснтитуционный суд, заблокировавший работу НАБУ и отменивший уголовную ответственность за ложную информацию в декларациях должностных лиц, который хотел свернуть всю антикоррупционную реформу.

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"Тогда европейские партнеры и МВФ угрожали власти заблокировать кредиты, которые поддерживают нашу экономику. И ставили под риск безвиз. Теперь наши доноры оружия просто в тихом шоке. Учитывая первые полосы иностранных СМИ. Как бы сейчас ни пытались оправдать законопроект 12414 те, кто голосовал, и эксперты по поддержке "банковой", это антикоррупционный кризис в стране, который будет иметь последствия. Эта власть очень ошибается в том, что введением Закона о военном положении обеспечила себе легитимное бесконечное правление", - резюмирует Кириенко-Меринова.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.