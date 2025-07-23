"Президент не услышал голос улицы на единственном митинге во время войны", - журналистка Кириенко-Меринова
В вечернем обращении президента Владимира Зеленского не было ни одного слова об акции протеста. Голос улиц, который кричит о нарушении демократических принципов, перестали слышать.
Такое мнение высказала в фейсбуке журналистка ТСН Юлия Кириенко-Меринова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Зеленский не отреагировал, даже несмотря на то, что это был первый протест с начала полномасштабной войны.
"Мирный. С четкими требованиями наложить вето. Этого не сделали. На него вышла молодежь. Которая была детьми во времена Революции Достоинства. Которые взрослели во времена войны. И которые теперь теряют на ней друзей и родных. Они понимают, в какой стране хотят жить. Они хотели сказать это власти. И их не услышали", - отмечает журналистка.
По ее мнению, фактически, парламентарии и президент вчера довернули то, что в свое время, в 2020-м хотел сделать Коснтитуционный суд, заблокировавший работу НАБУ и отменивший уголовную ответственность за ложную информацию в декларациях должностных лиц, который хотел свернуть всю антикоррупционную реформу.
"Тогда европейские партнеры и МВФ угрожали власти заблокировать кредиты, которые поддерживают нашу экономику. И ставили под риск безвиз. Теперь наши доноры оружия просто в тихом шоке. Учитывая первые полосы иностранных СМИ. Как бы сейчас ни пытались оправдать законопроект 12414 те, кто голосовал, и эксперты по поддержке "банковой", это антикоррупционный кризис в стране, который будет иметь последствия. Эта власть очень ошибается в том, что введением Закона о военном положении обеспечила себе легитимное бесконечное правление", - резюмирует Кириенко-Меринова.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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А зараз бідкається як так сталося ? Це діагноз, обрати блазня.
Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли -
Лесь Подерв'янський
зе!гніда вже знайшов місце притулку?
таки оман? єврей в омані?
якийсь уругвай парагвай?
чи, невже, китай?
https://www.youtube.com/watch?v=21U-z2IrVcY
- Гей, НАБУ та САП, скоріться,
Владу визнайте мою!
Я, ЗЕленський світлолиций,
Що бажаю, те й роблю.
.
Ви підозри слали ницо
Тим, кого з руки кормлю!
Гей, НАБУ та САП, скоріться,
Владу визнайте мою!
.
Корупційну нині тлю
У своїй держу десниці.
Б'ю чужих, своїх - люблю,
Я, ЗЕленський владолиций.
Гей, НАБУ та САП, скоріться!
Припущу, також, що повернеться або пожиттєве без права на амністію, або смертна кара.
Аби Україна вистояла!
Зелені жаби із болота,
Розквакалися на весь світ.
У них зібралася сволота,
Що нас грабує много літ.
А тих, хто красти заважає,
Сьогодні затоптали в бруд,
НАБУ в зелене одягає,
На нуль помножили їх труд.
22.07.2025
Анатолій Березенський