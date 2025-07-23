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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Президент не услышал голос улицы на единственном митинге во время войны", - журналистка Кириенко-Меринова

Владимир Зеленский

В вечернем обращении президента Владимира Зеленского не было ни одного слова об акции протеста. Голос улиц, который кричит о нарушении демократических принципов, перестали слышать.

Такое мнение высказала в фейсбуке журналистка ТСН Юлия Кириенко-Меринова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Зеленский не отреагировал, даже несмотря на то, что это был первый протест с начала полномасштабной войны.

"Мирный. С четкими требованиями наложить вето. Этого не сделали. На него вышла молодежь. Которая была детьми во времена Революции Достоинства. Которые взрослели во времена войны. И которые теперь теряют на ней друзей и родных. Они понимают, в какой стране хотят жить. Они хотели сказать это власти. И их не услышали", - отмечает журналистка.

По ее мнению, фактически, парламентарии и президент вчера довернули то, что в свое время, в 2020-м хотел сделать Коснтитуционный суд, заблокировавший работу НАБУ и отменивший уголовную ответственность за ложную информацию в декларациях должностных лиц, который хотел свернуть всю антикоррупционную реформу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российских влияний, - Зеленский. ВИДЕО

"Тогда европейские партнеры и МВФ угрожали власти заблокировать кредиты, которые поддерживают нашу экономику. И ставили под риск безвиз. Теперь наши доноры оружия просто в тихом шоке. Учитывая первые полосы иностранных СМИ. Как бы сейчас ни пытались оправдать законопроект 12414 те, кто голосовал, и эксперты по поддержке "банковой", это антикоррупционный кризис в стране, который будет иметь последствия. Эта власть очень ошибается в том, что введением Закона о военном положении обеспечила себе легитимное бесконечное правление", - резюмирует Кириенко-Меринова.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) Зеленский Владимир (21299) САП (2124)


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Топ комментарии
+13
у 2019 році мудрий нарід - хотів шашликів, та ржати.
А зараз бідкається як так сталося ? Це діагноз, обрати блазня.

Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли -
Лесь Подерв'янський
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23.07.2025 10:41 Ответить
+9
Влада, котра не існує для блага народу, є - ворогом народу.
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23.07.2025 10:37 Ответить
+6
Банді погуй..
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23.07.2025 10:37 Ответить
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Банді погуй..
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23.07.2025 10:37 Ответить
Влада, котра не існує для блага народу, є - ворогом народу.
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23.07.2025 10:37 Ответить
у 2019 році мудрий нарід - хотів шашликів, та ржати.
А зараз бідкається як так сталося ? Це діагноз, обрати блазня.

Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли -
Лесь Подерв'янський
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23.07.2025 10:41 Ответить
Тим, хто голосував " не по проиколу"-- "тріжди ура, таваріщі"...
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23.07.2025 10:41 Ответить
Ему похер. Этот самовлюбленный недонаполеон никого не слышит кроме себя любимого.
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23.07.2025 10:41 Ответить
Зельйя неувіноват, то все Верховна Рада, він не знає, його підставили. А підпис на законі, так він не читає що підписує!!!!
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23.07.2025 10:42 Ответить
мені цікаво.
зе!гніда вже знайшов місце притулку?
таки оман? єврей в омані?
якийсь уругвай парагвай?
чи, невже, китай?
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23.07.2025 10:43 Ответить
Мені здається що десь у Африці, де бабло потрібно, а другі по гребують
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23.07.2025 10:46 Ответить
та не переживай ЗЕбіл не бідуватиме, попередні *********** за гратами? а кожен зних мародерив і руйнував армію... отож...
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23.07.2025 10:47 Ответить
Він окрім ****** нікого не чує, а коли ****** мовчить, то він мабуть рахує
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23.07.2025 10:44 Ответить
А хтось може з впевненістю сказати, що воно не завербоване? Відомо ж на кого працював КВНщик масляков!
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23.07.2025 10:44 Ответить
Мабуть у нього з народження не тільки поліпи у носі а ще і банану у вухах. До речи, у януковича теж банани були у вухах то він ще непогано скінчив сдристнувши до Параші бо з порубоцтва на зоні його місце було біля параші.
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23.07.2025 10:44 Ответить
можна подумать ЗЕскот раніше шось чув )))) До вас недойшло ще що знищення НАБУ це ідея і наказ ЗЕбіла?
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23.07.2025 10:44 Ответить
портніков: "усі сьогоднішні палкі захисники набу-бу-бу були активними прихильниками протестів 2019 року і невтомними руйнувачами постмайданної влади, з чим я їх і вітаю" (с)

https://www.youtube.com/watch?v=21U-z2IrVcY
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23.07.2025 10:45 Ответить
"вам же пояснювали, що хай режим може бути неефективним, навіть таким, що не в змозі подолати корупцію, але демократичним" - портніков
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23.07.2025 10:47 Ответить
"а ви своїми діями, своєю підтримкою, своїми заявами привели персоналістський режим, який вас розчавить" - портніков
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23.07.2025 10:49 Ответить
ОЗУ з печаткою "іменем України" спішили скоріше підписати пародію на закон, щоб поскоріше позбавитися протестів на вулиці. Вчора їм це вдалося, але на наступний раз вже нічого не вийде. Я навіть не переживаю куди буде бігти шобла "бені-зеля-татаров-єрмак" після чоргового шухера, а він буде обов'язково. Влада дійшла до ручки, шило і не одне просто пруть із дірявого мішка, корупція зашкалює і це бачать не тільки українці, а і європейці.
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23.07.2025 10:45 Ответить
Обличчя. Вдивіться в очі цього бандита. В його очах злоба, тваринна ненависть до всіх, хто його викрив чи викриває ! Він ладен втопити всіх у крові аби сидіти вічно у кріслі, яке йому сподобалось. Ще б пак, партнери валять бакси у бюджет, а вони його ділять між собою ! Ось вам і всі антикорупційні інституції, які заважають вільно дерибанити. Острах все ж залишається у клоуна.
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23.07.2025 10:46 Ответить
Думка в очах, де ще що вкрасти можна, бо ***** пообіцяв, що вже є місце де доживати будемо. Хоча його на ху...лостані чекають
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23.07.2025 10:50 Ответить
Таку думку висловила у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10230237937242413&id=1534631557&mibextid=wwXIfr&rdid=EEpOmxW1MUsHFwkt# фейсбуку журналістка ТСН? Юлія Кирієнко-Мерінова
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23.07.2025 10:47 Ответить
Рондель на честь В. О. Зеленського

- Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

Я, ЗЕленський світлолиций,

Що бажаю, те й роблю.

.

Ви підозри слали ницо

Тим, кого з руки кормлю!

Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

.

Корупційну нині тлю

У своїй держу десниці.

Б'ю чужих, своїх - люблю,

Я, ЗЕленський владолиций.

Гей, НАБУ та САП, скоріться!
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23.07.2025 10:48 Ответить
Наступний Майдан почнеться з розстрілів і закінчиться розстрілами. Якщо Україна вистоїть, то наступна організація, яка буде створена замість огидної політичної проститутки СБУ - буде шукати по світу всіх причетних до створення авторитаризму, але не з метою повернення в Україну, а з метою ліквідації.

Припущу, також, що повернеться або пожиттєве без права на амністію, або смертна кара.

Аби Україна вистояла!
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23.07.2025 10:55 Ответить
О да... Татаров давно зробив висновки подій 2014 року.
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23.07.2025 11:14 Ответить
не вулиці. а НАРОДУ, який є джерелом влади..
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23.07.2025 10:55 Ответить
був тут один януковоч, теж не чув
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23.07.2025 10:55 Ответить
ЗЕЛЕНІ ЖАБИ
Зелені жаби із болота,
Розквакалися на весь світ.
У них зібралася сволота,
Що нас грабує много літ.
А тих, хто красти заважає,
Сьогодні затоптали в бруд,
НАБУ в зелене одягає,
На нуль помножили їх труд.
22.07.2025
Анатолій Березенський
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23.07.2025 11:02 Ответить
взагалі треба сказати зеленському "ДЯКУЮ". Тепер кожна істота, яка стоїть на боці зеленського, схвалює його дії - ворог України.
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23.07.2025 11:12 Ответить
Воно з першого дня нічого не чує.
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23.07.2025 12:03 Ответить
 
 