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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"Президент не почув голос вулиці на єдиному мітингу під час війни" - журналістка Кірієнко-Мерінова

Володимир Зеленський

У вечірньому зверенні президента Володимира Зеленського не було жодного слова про акцію протесту. Голос вулиць, який кричить про порушення демократичних принципів, перестали чути.

Таку думку висловила у фейсбуку журналістка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Зеленський не відреагував навіть попри те, що це був перший протест від початку повномасштабної війни.

"Мирний. З чіткими вимогами накласти вето. Цього не зробили. На нього вийшла молодь. Яка була дітьми у часи Революції Гідності. Які дорослішали у часи війни. І які тепер втрачають на ній друзів і рідних. Вони розуміють, в якій країні хочуть жити. Вони хотіли сказати це владі. І їх не почули", - наголошує журналістка.

На її думку, фактично парламентарі і президент вчора довернули те, що свого часу, у 2020-му хотів зробити Коснтитуційний суд, який заблокував роботу НАБУ і скасував кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію в деклараціях посадовців, який хотів згорнути чи всю антикорупційну реформу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів, - Зеленський. ВIДЕО

"Тоді, європейські партнери і МВФ погрожували владі заблокувати кредити, які підтримують нашу економіку. І ставили під ризик безвіз. Тепер наші донори зброї просто в тихому шоці. З огляду на перші шпальти іноземних ЗМІ. Як би зараз не намагались виправдати законопроєкт 12414 ті, хто голосував і експерти з підтримки "банкової", це антикорупційна криза в країні, яка матиме наслідки. Ця влада дуже помиляється у тому, що запровадженням Закону про воєнний стан забезпечила собі легітимне безкінечне правління", - резюмує Кирієнко-Мерінова.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Автор: 

НАБУ (5217) Зеленський Володимир (24812) САП (2277)


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Топ коментарі
+14
у 2019 році мудрий нарід - хотів шашликів, та ржати.
А зараз бідкається як так сталося ? Це діагноз, обрати блазня.

Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли -
Лесь Подерв'янський
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23.07.2025 10:41 Відповісти
+9
Влада, котра не існує для блага народу, є - ворогом народу.
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23.07.2025 10:37 Відповісти
+6
Банді погуй..
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23.07.2025 10:37 Відповісти
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Банді погуй..
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23.07.2025 10:37 Відповісти
Влада, котра не існує для блага народу, є - ворогом народу.
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23.07.2025 10:37 Відповісти
у 2019 році мудрий нарід - хотів шашликів, та ржати.
А зараз бідкається як так сталося ? Це діагноз, обрати блазня.

Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли -
Лесь Подерв'янський
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23.07.2025 10:41 Відповісти
Тим, хто голосував " не по проиколу"-- "тріжди ура, таваріщі"...
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23.07.2025 10:41 Відповісти
Ему похер. Этот самовлюбленный недонаполеон никого не слышит кроме себя любимого.
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23.07.2025 10:41 Відповісти
Зельйя неувіноват, то все Верховна Рада, він не знає, його підставили. А підпис на законі, так він не читає що підписує!!!!
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23.07.2025 10:42 Відповісти
мені цікаво.
зе!гніда вже знайшов місце притулку?
таки оман? єврей в омані?
якийсь уругвай парагвай?
чи, невже, китай?
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23.07.2025 10:43 Відповісти
Мені здається що десь у Африці, де бабло потрібно, а другі по гребують
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23.07.2025 10:46 Відповісти
та не переживай ЗЕбіл не бідуватиме, попередні *********** за гратами? а кожен зних мародерив і руйнував армію... отож...
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23.07.2025 10:47 Відповісти
Він окрім ****** нікого не чує, а коли ****** мовчить, то він мабуть рахує
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23.07.2025 10:44 Відповісти
А хтось може з впевненістю сказати, що воно не завербоване? Відомо ж на кого працював КВНщик масляков!
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23.07.2025 10:44 Відповісти
Мабуть у нього з народження не тільки поліпи у носі а ще і банану у вухах. До речи, у януковича теж банани були у вухах то він ще непогано скінчив сдристнувши до Параші бо з порубоцтва на зоні його місце було біля параші.
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23.07.2025 10:44 Відповісти
можна подумать ЗЕскот раніше шось чув )))) До вас недойшло ще що знищення НАБУ це ідея і наказ ЗЕбіла?
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23.07.2025 10:44 Відповісти
портніков: "усі сьогоднішні палкі захисники набу-бу-бу були активними прихильниками протестів 2019 року і невтомними руйнувачами постмайданної влади, з чим я їх і вітаю" (с)

https://www.youtube.com/watch?v=21U-z2IrVcY
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23.07.2025 10:45 Відповісти
"вам же пояснювали, що хай режим може бути неефективним, навіть таким, що не в змозі подолати корупцію, але демократичним" - портніков
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23.07.2025 10:47 Відповісти
"а ви своїми діями, своєю підтримкою, своїми заявами привели персоналістський режим, який вас розчавить" - портніков
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23.07.2025 10:49 Відповісти
ОЗУ з печаткою "іменем України" спішили скоріше підписати пародію на закон, щоб поскоріше позбавитися протестів на вулиці. Вчора їм це вдалося, але на наступний раз вже нічого не вийде. Я навіть не переживаю куди буде бігти шобла "бені-зеля-татаров-єрмак" після чоргового шухера, а він буде обов'язково. Влада дійшла до ручки, шило і не одне просто пруть із дірявого мішка, корупція зашкалює і це бачать не тільки українці, а і європейці.
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23.07.2025 10:45 Відповісти
Обличчя. Вдивіться в очі цього бандита. В його очах злоба, тваринна ненависть до всіх, хто його викрив чи викриває ! Він ладен втопити всіх у крові аби сидіти вічно у кріслі, яке йому сподобалось. Ще б пак, партнери валять бакси у бюджет, а вони його ділять між собою ! Ось вам і всі антикорупційні інституції, які заважають вільно дерибанити. Острах все ж залишається у клоуна.
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23.07.2025 10:46 Відповісти
Думка в очах, де ще що вкрасти можна, бо ***** пообіцяв, що вже є місце де доживати будемо. Хоча його на ху...лостані чекають
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23.07.2025 10:50 Відповісти
Таку думку висловила у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10230237937242413&id=1534631557&mibextid=wwXIfr&rdid=EEpOmxW1MUsHFwkt# фейсбуку журналістка ТСН? Юлія Кирієнко-Мерінова
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23.07.2025 10:47 Відповісти
Рондель на честь В. О. Зеленського

- Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

Я, ЗЕленський світлолиций,

Що бажаю, те й роблю.

.

Ви підозри слали ницо

Тим, кого з руки кормлю!

Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

.

Корупційну нині тлю

У своїй держу десниці.

Б'ю чужих, своїх - люблю,

Я, ЗЕленський владолиций.

Гей, НАБУ та САП, скоріться!
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23.07.2025 10:48 Відповісти
Наступний Майдан почнеться з розстрілів і закінчиться розстрілами. Якщо Україна вистоїть, то наступна організація, яка буде створена замість огидної політичної проститутки СБУ - буде шукати по світу всіх причетних до створення авторитаризму, але не з метою повернення в Україну, а з метою ліквідації.

Припущу, також, що повернеться або пожиттєве без права на амністію, або смертна кара.

Аби Україна вистояла!
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23.07.2025 10:55 Відповісти
О да... Татаров давно зробив висновки подій 2014 року.
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23.07.2025 11:14 Відповісти
не вулиці. а НАРОДУ, який є джерелом влади..
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23.07.2025 10:55 Відповісти
був тут один януковоч, теж не чув
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23.07.2025 10:55 Відповісти
ЗЕЛЕНІ ЖАБИ
Зелені жаби із болота,
Розквакалися на весь світ.
У них зібралася сволота,
Що нас грабує много літ.
А тих, хто красти заважає,
Сьогодні затоптали в бруд,
НАБУ в зелене одягає,
На нуль помножили їх труд.
22.07.2025
Анатолій Березенський
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23.07.2025 11:02 Відповісти
взагалі треба сказати зеленському "ДЯКУЮ". Тепер кожна істота, яка стоїть на боці зеленського, схвалює його дії - ворог України.
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23.07.2025 11:12 Відповісти
Воно з першого дня нічого не чує.
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23.07.2025 12:03 Відповісти
 
 