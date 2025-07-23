"Президент не почув голос вулиці на єдиному мітингу під час війни" - журналістка Кірієнко-Мерінова

У вечірньому зверенні президента Володимира Зеленського не було жодного слова про акцію протесту. Голос вулиць, який кричить про порушення демократичних принципів, перестали чути.

Таку думку висловила у фейсбуку журналістка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Зеленський не відреагував навіть попри те, що це був перший протест від початку повномасштабної війни.

"Мирний. З чіткими вимогами накласти вето. Цього не зробили. На нього вийшла молодь. Яка була дітьми у часи Революції Гідності. Які дорослішали у часи війни. І які тепер втрачають на ній друзів і рідних. Вони розуміють, в якій країні хочуть жити. Вони хотіли сказати це владі. І їх не почули", - наголошує журналістка.

На її думку, фактично парламентарі і президент вчора довернули те, що свого часу, у 2020-му хотів зробити Коснтитуційний суд, який заблокував роботу НАБУ і скасував кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію в деклараціях посадовців, який хотів згорнути чи всю антикорупційну реформу.

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"Тоді, європейські партнери і МВФ погрожували владі заблокувати кредити, які підтримують нашу економіку. І ставили під ризик безвіз. Тепер наші донори зброї просто в тихому шоці. З огляду на перші шпальти іноземних ЗМІ. Як би зараз не намагались виправдати законопроєкт 12414 ті, хто голосував і експерти з підтримки "банкової", це антикорупційна криза в країні, яка матиме наслідки. Ця влада дуже помиляється у тому, що запровадженням Закону про воєнний стан забезпечила собі легітимне безкінечне правління", - резюмує Кирієнко-Мерінова.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.