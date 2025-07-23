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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"У нас - феодалізм! Корупція - законна", - военный Маслов прокомментировал закон против НАБУ

Разведчик Маслов раскритиковал закон о НАБУ и САП

Принятие закона о лишении независимости НАБУ и САП является циничным.

Об этом заявил разведчик отдельной разведроты в составе 92-й отдельной механизированной бригады Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что имеет "огромный скепсис относительно НАБУ, САП, ВАКС", однако "само наличие этих органов как независимых и, надо констатировать, довольно эффективных, долгое время спасало наше государственное устройство от падения на уровень "банановой республики".

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"Коротко по сути:

1) СБУ сделала спектакль и бессовестно нассала в глаза своими пресс-релизами. Никакой агентуры ФСБ они не обнаружили. Все задержания - невероятная, фантастическая масштабная "липа", включая фейк о нечистом на руку Гусарове, который не был никаким "российским кротом", а в 2012-2013-м, когда НАБУ еще не существовало, будучи обычным ментом, просто незаконно сливал информацию людям Януковича (то есть Президенту Украины), а именно - Дмитрию Иванцову, сотруднику ... СБУ. Из вас же просто делают идиотов, когда говорят, что "крот" НАБУ работал на россиян. Нет, бляди, этот Гусаров работал на ВАШЕГО крота, который, как и большинство из вас, работал на врага в те времена.

2) ГБР вело дела по ДТП, совершенными работниками НАБУ. С чего делать 100500 обысков по делам о ДТП? Цель: найти компромат, дискредитировать НАБУ, выявить, на кого еще собирается материал.

3) Напомню название законопроекта 12414, который наш драгоценный заместитель Ермака уже подписал:

"О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения".

Автору законопроекта А.Бакумову даже не сообщили об этой х#йне", - отметил воин.

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Маслов назвал принятие закона циничным.

"Представьте, насколько циничными убл#дками надо быть, чтобы вставить в закон о Папе Римском норму о борделях и при этом ходить на светские встречи по вопросам конституционализма, одевать красивые костюмы и вопить "Венецианская комиссия, Страсбург, евроинтеграция, регламент, создание государства, демократия и прочий абырвалг".

Быдло в галстуках, вот кто вы. Пошто холопы на 95-й квартал батон крошите? Вот, нате вам - теперь разрешения будете спрашивать у барина и его карманных тузиков. Независимый БЭБ они захотели? Хер вам. Не знаете в какой стране живем? У нас феодализм! А, значит, коррупция - дело законное и необходимое, если с разрешения его высочества. Никаких вам НАБУ. Завтра будет закон о рогаликах, и мы в него вставим поправку в Конституцию, а черт Арахамия вам прикажет, как голосовать, путинские депутаты поддержат", - подытожил он.

Разведчик Маслов раскритиковал закон о НАБУ и САП
Разведчик Маслов раскритиковал закон о НАБУ и САП

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.

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Автор: 

НАБУ (4344) САП (2124) Маслов Леонид (61)


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Топ комментарии
+14
Зельона какістократія з руснявим сморідом

Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
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23.07.2025 10:31 Ответить
+11
Зе-феодалізм
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23.07.2025 10:28 Ответить
+7
Красава!
Все по справі!
Зелені самі розпочали зворотній відлік для себе...
Все буде добре, Україна вистоїть, тим більше без цих зелених піонерів-зрадників.
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23.07.2025 10:33 Ответить
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Зе-феодалізм
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23.07.2025 10:28 Ответить
Зельона какістократія з руснявим сморідом

Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
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23.07.2025 10:31 Ответить
Кажи українською,що дебіли по дебільному роблять дебільну справу. І пояснення не треба
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23.07.2025 10:36 Ответить
в нас вживають, як какашкократія
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23.07.2025 10:42 Ответить
Красава!
Все по справі!
Зелені самі розпочали зворотній відлік для себе...
Все буде добре, Україна вистоїть, тим більше без цих зелених піонерів-зрадників.
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23.07.2025 10:33 Ответить
Надіюсь.Але,аналізуючи історію,-Україна завжди "падала",коли її згризали власні "гниди"...
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23.07.2025 10:41 Ответить
розвіднику треба не киздіти а гуртовати укромоассад
якщо він сцить хай спитає мене як це робити без палева
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23.07.2025 11:31 Ответить
І чому такі образи, якийсь закон, тут на Конституцію клали, а ми про закон передиваємо
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23.07.2025 10:33 Ответить
Боюся що це не Янукович, відберуть і продадуть. Для цього треба щоб настоящиї військові підтримали, а вони на фронті, а ті що є в тилу, так вони за місця у тилу любий наказ виконають.
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23.07.2025 10:42 Ответить
Треба зробити флеш-моб: військові записують без цензури своє ставлення до турбозакону про НАБУ і САП !
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23.07.2025 10:34 Ответить
Тоталiтаризм звичайний, який там в .ера феодалiзм. Ось такого кшталту соборну Украiну бачив i С.Бандера... ТЦК, НАБУ, СБУ, АРМIЯ, ПРЕЗИДЕНТ - це все ДЕРЖАВА. Ми з вами, тобто, з лабухами в 73% , вся двiжуха i недвiжуха, звiсно iз землею - це краiна. Так ось, в той час коли краiна настирно працюе, захищаеться вiд цапорилих оркiв, держава ж намагаеться пiдiрвати краiну зсередини. Ось дивiться, державне ТЦК колотиться з народом, тобто з краiною, i це все - з подачi головного державника, також головний державник зтровив державне ТЦК з державною армiею. Адже вiйськовi почали закидати ТЦКашникам з приводу того, що ТЦК мало людських резервiв постачаe на фронт. Далi, СБУ i НАБУ - краiна не в замозi зтровити мiж собою цi державнi установи, бо це можливе тiльки у раз народного перевороту. Так хто ж iх зтровив на даний час? Знову всi шляхи ведуть до головного державника. А далi - 3 крапки , мовляв чешiть свою макiтру, зi своею подачею до суду, суть державною конторою, котра, як i СБУ не мають права зробити й кроку без головного державного невiгласа, або й агента впливу, котрий вiдпрацьовуе пыня-методичку.
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23.07.2025 10:36 Ответить
i
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23.07.2025 10:37 Ответить
знову воювати відосами?
ви невиліковні
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23.07.2025 11:32 Ответить
***** аплодує стоячи. ***** ще й перемир'я вам дасть щоб ви повбивали один одного поки рашисти підготуються для нового наступу
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23.07.2025 10:37 Ответить
таке потужне обурення і скрізь на всіх платформах при тому ))) ЗЕскот рже з вас раби))
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23.07.2025 10:37 Ответить
особливо огидно виглядають депутати секти Сивочолого...

Наш слоняра(с)...
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23.07.2025 10:38 Ответить
Чим? Через трійку зрадників?
Хоча на всіх попередніх антиконституційних голосуваннях про продаж землі, множинне громадянство, закріпачення військових через бойовий імунітет замість After Action Review, узурпацію влади саботажем конституційних виборів під час дії стану війни вони повністю віддалися фсбшці кремлівській.
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23.07.2025 11:09 Ответить
Хоть поржуни-2019 .
Влади нема.
Є тільки кротівня і олігархат
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23.07.2025 10:38 Ответить
Якщо поставити в одну шеренгу 100 українців то з них 73 будуть довбойоби.

КОД НАЦІЇ
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23.07.2025 10:39 Ответить
Вже трохи менше, але все рівно - до х у я
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23.07.2025 10:43 Ответить
Неправвда ваша, бо на прошлое голосование пришло около 40% украинцев от всех, кто имел право голосовать. И вот , от тех 40% только 73% проголосовали за клоуна. А это около 20% от общего числа украинцев имеющих право голосовать. Наша проблема - это инфантилы (60% электората) , которые занавесили на голосование. Тобто, на момент голосования 60%(среди них и сознательно воздержавшиеся) не собирались голосовать за какого-то там клоуна... Каароч, далi ви самi дологарифмуете.
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23.07.2025 10:49 Ответить
Опозицiя вiрно дiе... А ось клоун-аженсi шептуна випустило, як i пiсля евролабухiвських, вiд Мальчiка-Спальчiка аналiзiв заднiм числом.
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23.07.2025 10:56 Ответить
Перше, це добре що на передовій все знають ! Вони контролюють ! дЄрмак з Лідором гадали, що там своє весілля з кацапами, а у них, бандюків кварталівських, своє весілля. І тут вони повні господарі. Друге, банда з привітними усмішками для партнерів просто показала свій вовчий оскал (не витримала до виборів). Бо все таємно становиться ВЖЕ явним. Всі їх злочини с державним бюджетом - це надводна частина айсбергу. Айсбергу зєлєнскаво злочинства ! Проти України, її народу. Під час війни. Він не сидітиме, він обов'язково висітиме. Разом зі своєю "головою" -дЄ-рмаком.
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23.07.2025 10:42 Ответить
А чого це пан Маслов так різко дистануіювався від того трешу? Чи при свою скромну роль у його становленні зовсім забув?
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23.07.2025 10:42 Ответить
а я, дуже радію, що всі, і зелені дегенерати мародери, і "патріоти опозиціонери" навипередки побігли заспокоювати військових, що б ті не реагували.
ну, зе!гніди, то зрозуміло, а "патріоти опозиціонери" чого? хочуть подовше правління зе!скота?
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23.07.2025 10:47 Ответить
Як ви думаєте, яка доля чекає воїна Леоніда Маслова?
Розриваюся між "брати в руки вила" і "купити чотири листи фанери, зробити аероплан і летіти з цієї країни до ***нєй матері" (як говорив герой Кості Стєпанкова в фільмі "Чотири листи фанери"). Бо нам - пи*да: як не каtsапи доб'ють, то внутрішній ворог у вигляді влади.
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23.07.2025 10:48 Ответить
фільм ок, а висновки ваши дурні
земразь побіжить а не я
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23.07.2025 11:33 Ответить
Звісно побіжить. Не даремно ж вони посольства відкривають казна де. Але спочатку здасть Україну ворогу. Тільки з початку цього року ОГП відкрила більше 107 000 справ за дезертирство. А з 2022 року - більше 300 000 - це більше ніж чисельність армій всієї Європи. Потужна політика в плані мобілізації (ТЦК) і демобілізації (після перемоги) дає свої плоди.
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23.07.2025 12:07 Ответить
Рондель на честь В. О. Зеленського

- Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

Я, ЗЕленський світлолиций,

Що бажаю, те й роблю.

.

Ви підозри слали ницо

Тим, кого з руки кормлю!

Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

.

Корупційну нині тлю

У своїй держу десниці.

Б'ю чужих, своїх - люблю,

Я, ЗЕленський владолиций.

Гей, НАБУ та САП, скоріться!
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23.07.2025 10:51 Ответить
ТОЙ, ХТО МiЗКИ НЕ ВМИКАЕ,

Дурником завжди слие,

Тодi вурка ним ся править,

А чи й клоун в тiм снуе.
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23.07.2025 10:59 Ответить
Тi ж самi вила...

Е УПЕРТI, Е Й ТУПI, Е I ГЛУПI ЛЮДИ.
Кожний з них - в свiй бiк завзятий: свое гне до лютi.
Але часто серед нас е рiд особливий:
може бути вiн «плохим» , може й полохливим.
Тiльки в бiк свiй вiн не гне - бавиться в когуттi:
«журавля» свого вiн вловить, сидячи в покуттi.
За чужий рахунок жие, ГЕЙЛОМ воно зветься,
до людини «ЦАП» вiн каже, чи як заманеться.
Вiн же й гарно нас смiшить , як на трон зiпнеться.
То й чому ж йому не жити, як народ ведеться.
Гей, народе, нам кажи: ти «ДЕБIЛА» гiдний?
То ж такому накажи - в церкву на сповiдну.

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23.07.2025 11:11 Ответить
На майданi, бiля церкви, зкiнчилась агiтка.
- Гей, «козли», ану розходьтесь! - хто б про вас так бiдкав?
Той хто завжди, де не е, «красно» мовить «ляпу».
«Ляпа» ляпi мае рiзнь - знае й мiй собака.
Моя ляпа часом кисне - вiддаю собакам.
Як на мене , то е дяка молодшим спiвбратам.
Мiй собачка розлютився, та й на мiсяць вие,
бо в харчах електорату бачить вiн помиi.
Що не хочеш ти, «дебiл», харч «электорату»!
Ось! Свиня те все зжере: вiддам «алiгаторам»!
Люди добрi то й скажiть , якщо ви - не свинi:
чи собачка вiрно вдiяв, що не з*iв помиi?
Вiн не просто iх не iсть, в Космос гiдно вие.
А чи гарнi вашi вчинки - бачимо до нинi:
Кладуть «ляпу» вам на вуха, як помиi свиням.
На майданi - до концерту, мабуть ви й по нинi.
На майданi, бiля церкви, зкiнчилась агiтка.
- Гей, «козли», ану розходьтесь! - хто б про вас так бiдкав?
Той хто завжди, де не е, «красно» мовить «ляпу».
«Ляпа» ляпi мае рiзнь - знае й мiй собака. (ляпа - купусняк, або"червонослiв`я").
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23.07.2025 11:16 Ответить
Ну то шо в нас феодалізм ще й до законів було ясно, теж мені біном Ньютона)
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23.07.2025 10:54 Ответить
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23.07.2025 10:59 Ответить
Диктатор без виборів, Зеленський має діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни.
Д. ТРАМП 19 лютого, не видаленно
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23.07.2025 11:00 Ответить
***** потирает руки, майдан не за горами
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23.07.2025 11:11 Ответить
Це припоцанi папрiкольщiкi потирають руки, Ще й у баб Юльки небо розвиднiлось, дурепа-дурепою.
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23.07.2025 11:20 Ответить
То б то, цей Маслов, як і Поросюк, Шабунін, Каленюк, Касянов, спершу всадили Квартал 95 в крісла влади, а тепер роблять виглчд сторонніх спостерегачів?
"Щось воно там вончє..".
Маслов, то воняє продукт вашої діяльності.
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23.07.2025 11:24 Ответить
то хай прибере за собою лайно, розвідник сцикливий
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23.07.2025 11:34 Ответить
Розвідник щось розвідав )
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23.07.2025 11:44 Ответить
мабуть в противовіс цій ВР треба збирати раду військових , селянських та представників малого бізнеса .
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23.07.2025 11:56 Ответить
ДНІПРО. - люди збираються на 20:00 біля готелю "Україна" сказати владі все, що про них ми думаємо і що ми їм бажаємо!!!
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23.07.2025 12:29 Ответить
Україна за справедливу мобілізацію! Цей трешак, що зараз відбувається, це ні в які ворота! Хапають на вулицях хворих і тягнуть на ДВРЗ, щоб відправити на смерть (бо з хворих ще ті вояки, а Веніславький каже, 99% обмежено придатних у воєнний час визнаються придатними!), при тому, що ті, хто мають воювати першими - силовики, молоді відставники, вічно чекаючи воса офіцери не воюють і виходить як в анекдоті про пожежника, ще й дозволили заброньованим (яких ще восени було півтора мільйони, як казав сам Зєля) виїжджати, при тому, що решта чоловіків зачинені як при феодалізмі, поділили людей на сорти! До такої політики зараз не додумалась би жодна країна в світі навіть під час будь-якої війни! А влада і силовики, які влаштовують трешак, які розграбували країну, поздавали ворогу зброю, не відповідають ні за що, ці покидьки гріють свої старі кістки на Канарах!
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23.07.2025 12:50 Ответить
 
 