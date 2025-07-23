"У нас - феодалізм! Корупція - законна", - военный Маслов прокомментировал закон против НАБУ

Принятие закона о лишении независимости НАБУ и САП является циничным.

Об этом заявил разведчик отдельной разведроты в составе 92-й отдельной механизированной бригады Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что имеет "огромный скепсис относительно НАБУ, САП, ВАКС", однако "само наличие этих органов как независимых и, надо констатировать, довольно эффективных, долгое время спасало наше государственное устройство от падения на уровень "банановой республики".

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"Коротко по сути:

1) СБУ сделала спектакль и бессовестно нассала в глаза своими пресс-релизами. Никакой агентуры ФСБ они не обнаружили. Все задержания - невероятная, фантастическая масштабная "липа", включая фейк о нечистом на руку Гусарове, который не был никаким "российским кротом", а в 2012-2013-м, когда НАБУ еще не существовало, будучи обычным ментом, просто незаконно сливал информацию людям Януковича (то есть Президенту Украины), а именно - Дмитрию Иванцову, сотруднику ... СБУ. Из вас же просто делают идиотов, когда говорят, что "крот" НАБУ работал на россиян. Нет, бляди, этот Гусаров работал на ВАШЕГО крота, который, как и большинство из вас, работал на врага в те времена.

2) ГБР вело дела по ДТП, совершенными работниками НАБУ. С чего делать 100500 обысков по делам о ДТП? Цель: найти компромат, дискредитировать НАБУ, выявить, на кого еще собирается материал.

3) Напомню название законопроекта 12414, который наш драгоценный заместитель Ермака уже подписал:

"О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения".

Автору законопроекта А.Бакумову даже не сообщили об этой х#йне", - отметил воин.

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Маслов назвал принятие закона циничным.

"Представьте, насколько циничными убл#дками надо быть, чтобы вставить в закон о Папе Римском норму о борделях и при этом ходить на светские встречи по вопросам конституционализма, одевать красивые костюмы и вопить "Венецианская комиссия, Страсбург, евроинтеграция, регламент, создание государства, демократия и прочий абырвалг".

Быдло в галстуках, вот кто вы. Пошто холопы на 95-й квартал батон крошите? Вот, нате вам - теперь разрешения будете спрашивать у барина и его карманных тузиков. Независимый БЭБ они захотели? Хер вам. Не знаете в какой стране живем? У нас феодализм! А, значит, коррупция - дело законное и необходимое, если с разрешения его высочества. Никаких вам НАБУ. Завтра будет закон о рогаликах, и мы в него вставим поправку в Конституцию, а черт Арахамия вам прикажет, как голосовать, путинские депутаты поддержат", - подытожил он.





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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.

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