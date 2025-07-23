"Банкові козляри, батькам загиблих нема чого втрачати, ви думали про це?" - мама погибших братьев Ратушных
Мама павших защитников - Василия и Романа Ратушных - Светлана Поваляева обратилась к власти на фоне протестов против принятия закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП.
Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Багатырь, где погиб мой Василий, уже оккупирован, Торское, которое Василий освобождал осенью 22-го - под угрозой, говорит Дипстейт. Изюмщина, где погиб мой Роман, пока держится. Таких Василиев и Романов - десятки тысяч по всей Украине. Их родителям нечего терять. Вы думали об этом, банковые козлы? Вы думали о том, что здесь никто не будет снимать тапочки, чтобы залезть на лавочку, и о том, что п#зда вашим прикормленным мусорам наступит, как только они пустят первый газ?
Но о каком "думать" я говорю... это хорошо, что вы такие тупые самовлюбленные у#баны - вы не понимаете, в какой п#зде находятся ваши гребаные политтехнологии - вы никогда не умирали вместе со своим ребенком, вы не знаете, что мертвого человека запугать невозможно - и это прекрасно: сдохнете в своих иллюзиях и нечистотах без самого скупого доброго слова вслед", - отметила она.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.
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Шкода тільки що до людей так пізно доходить.
Батько Журавля казав фактично все те саме ще до великої війни.
Думаю, що так і буде.
Ота вся зелена сцянь дуже погано закінчить.
Бубачкє погрожоють ......
своїми дебільними діями, зе!гніда не вбив остаточно, будь яку надію на майбутнє, але пружина дійшла своєї точки напруги.
і, дійсно, втрачати більше нема чого.
в києві повно ветеранів, які ще мають здоров'я та велике бажання справедливості. в києві повно зброї. в києві повно небайдужих, що не бояться тцк.
тут ніхто не зніматиме тапочки, щоб залізти на лавочку, і про те, що п#зда вашим пригодованим мусорам настане щойно вони пустять перший газ
осінь 2025 буде дуже спекотною у всіх сенсах!
коли мєнт знає, що його йдуть *******, мєнт завжди і миттєво переходить на бік повстанців.
1. Один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов організував незаконну торгівлю з країною-агресором. Причому Магамедрасулов курував у НАБУ прифронтові регіони!
2. Чинний нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко керував набушниками: «агенти НАБУ по виклику» на замовлення Христенка супроводжували виїзд за кордон олігарха Боголюбова. Христенку оголосили підозру у державній зраді. Він був резидентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. ОПЗЖшник перебував у тісних стосунках із Магамедрасуловим та керівником підрозділу детективів НАБУ Скомаровим.
3. Співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров працював у найелітнішому, закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби. Передавав інформацію з обмеженим доступом своєму куратору - колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову.
Вже цих кейсів достатньо, щоб зробити очевидний висновок: НАБУ потребує очищення, адже мова йде про зв'язки з РФ топпосадовців Бюро та про прямих агентів ФСБ у НАБУ! Факти, які виявила Служба та Офіс генпрокурора дуже конкретні. Обвинувачення - серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою у НАБУ - не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Мова йде про нейтралізацію впливу ФСБ на Бюро.
Невже не було процедури перевірки?
Може "баканов", який всю СБУ поставив під контроль фсб?
І як покарано "баканова"?
У Вас непереконлива маніпуляція.
Якщо є вплив фсб, то хіба треба НАБУ ставити під контроль "єрмака", від якого за кілометер смердить кацапією?
Чи Ви вже забули про "майскіє_шашлики" і скількох життів це коштувало?
Про депутата не знаю, а от Гусаров працював на діючу адміністрацію президента януковича, передаючи інформацію ДІЮЧОМУ заступнику адміністрації ДІЮЧОГО президента.
Компанія "Вімбільдан" скупила свого часу масу українських молокозаводів, ми всі пили "Простоквашино" - ааааа, ми всі - агенти фсб, а працівники таких молокозаводів - як не майор, то полковник фсб.
Ти трохи брєд отой фільтруй, який в вуха тобі вливають.
НАБУ впритул підійшло до афер з безпілотниками, майже ВСЕ виробництво яких під Міндічем і Арахамією. Плюс справа проти кума (Чернишова). Це і вирішило долю НАБУ.
За старих часів без підйомних кранів вони на своїх плечах по хитких сходах піднімали будівельні матеріали.
Не треба рівняти козлярів до просто "казлов"
Може вона поєднала два слова?
Мабуть на ранок свіжа методичка від фсб прилетіла