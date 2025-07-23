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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Банкові козляри, батькам загиблих нема чого втрачати, ви думали про це?" - мама погибших братьев Ратушных

Мама погибших братьев Ратушных жестко обратилась к власти

Мама павших защитников - Василия и Романа Ратушных - Светлана Поваляева обратилась к власти на фоне протестов против принятия закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Багатырь, где погиб мой Василий, уже оккупирован, Торское, которое Василий освобождал осенью 22-го - под угрозой, говорит Дипстейт. Изюмщина, где погиб мой Роман, пока держится. Таких Василиев и Романов - десятки тысяч по всей Украине. Их родителям нечего терять. Вы думали об этом, банковые козлы? Вы думали о том, что здесь никто не будет снимать тапочки, чтобы залезть на лавочку, и о том, что п#зда вашим прикормленным мусорам наступит, как только они пустят первый газ?

Но о каком "думать" я говорю... это хорошо, что вы такие тупые самовлюбленные у#баны - вы не понимаете, в какой п#зде находятся ваши гребаные политтехнологии - вы никогда не умирали вместе со своим ребенком, вы не знаете, что мертвого человека запугать невозможно - и это прекрасно: сдохнете в своих иллюзиях и нечистотах без самого скупого доброго слова вслед", - отметила она.

Мама погибших братьев Ратушных жестко обратилась к власти

Читайте: Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.

Читайте: "Агентура на Банковой начала демонтаж Украины изнутри" , - Каленюк

Автор: 

НАБУ (4344) Ратушный Роман (23) Офис Президента (1811) Василий Ратушный (3)


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Топ комментарии
+29
Сильно.
Шкода тільки що до людей так пізно доходить.
Батько Журавля казав фактично все те саме ще до великої війни.
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23.07.2025 10:19 Ответить
+22
Підпишусь під кожним словом
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23.07.2025 10:19 Ответить
+19
Слова Матері двох загиблих за Україну Синів-ВОЇНІВ дуже дорого вартують.
Думаю, що так і буде.
Ота вся зелена сцянь дуже погано закінчить.
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23.07.2025 10:21 Ответить
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Та не буде Майдану, ніхто не вийде, вчора всі все побачили.
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23.07.2025 10:19 Ответить
Чекай, грінпоци обов'язково ще себе проявлять і спровокують ще більше повстання проти себе.
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23.07.2025 10:20 Ответить
Не скажіть! По-перше - газу ще не було, по-друге - Майдан починався з десятка студентів.
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23.07.2025 10:21 Ответить
Ти побитих в 2013 році студентів, але трішки підросших, в 2025 пакують у бус та кидають на підвал ТЦК. Сумніваюсь, що щось буде
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23.07.2025 10:23 Ответить
Це підросших, а нинішнім студентам ж 25 років немає... Я не кажу, що третій Майдан обов'язково буде, але пакувати ТЦК їх не зможе.
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23.07.2025 10:28 Ответить
Люди не в своєму розумі, щоб мутити Майдани під час війни. Якуновича треба було скинути на виборах, а не ото всьо. Просто трішки почекати наступних виборів. Тут виборів не буде. А тому зеньку можна скинути лише після війни. Це цуг цванг.
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23.07.2025 10:30 Ответить
Проблема в тому, что Зе з Єрмаком свідомо чи підсвідомо не хочуть закінчення війни, бо розуміють, що втратять свою абсолютну владу.
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23.07.2025 11:06 Ответить
Не та кидають на підвал ТЦК, а примушують тварин виконувати свій громадянський обов"язок - захищати від ворожого нападу свою Батьківщину.
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23.07.2025 10:32 Ответить
Ті хто не хочуть іти на фронт, можливо їх і Янукович влаштовував. Не треба нам Майдану під час війни. Це самогубство!!!
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23.07.2025 10:34 Ответить
На якому напрямку фронту ти зараз виконуєш свій обов'язок?
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23.07.2025 10:36 Ответить
На залісському-болотному.
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23.07.2025 10:43 Ответить
розшифруй свій бред
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23.07.2025 11:23 Ответить
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23.07.2025 10:26 Ответить
У 2013 році теж так козляри з банковой думали.
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23.07.2025 10:47 Ответить
Підпишусь під кожним словом
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23.07.2025 10:19 Ответить
👏👏👏👏👏
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23.07.2025 10:19 Ответить
Сильно.
Шкода тільки що до людей так пізно доходить.
Батько Журавля казав фактично все те саме ще до великої війни.
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23.07.2025 10:19 Ответить
Більшість із тих 73-з відсотків досі не дійшли і ніколи не дійдуть.
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23.07.2025 10:22 Ответить
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23.07.2025 10:20 Ответить
Слова Матері двох загиблих за Україну Синів-ВОЇНІВ дуже дорого вартують.
Думаю, що так і буде.
Ота вся зелена сцянь дуже погано закінчить.
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23.07.2025 10:21 Ответить
Ага, закінчить в Монако або Флориді
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23.07.2025 10:40 Ответить
Хлопці, ваш вихід:
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23.07.2025 10:24 Ответить
А чому звертаєтесь до тих хлопців, потрібно до квартал 95 звертатись, яких понавибирали! Ви б-ді раком поставили всю Україну, заради по-приколу!
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23.07.2025 11:01 Ответить
Я тіки за Трампа агітував, у мене інших гріхів немає
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23.07.2025 11:11 Ответить
Цей гріх всі перевершить.
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23.07.2025 12:21 Ответить
Голос вистражданої правди, рішучості та болю справжньої Громадянки і Мами...
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23.07.2025 10:26 Ответить
В телемарафоні про це розкажуть?
Бубачкє погрожоють ......
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23.07.2025 10:27 Ответить
При всій повазі, все це лише слова. З чим тут завжди добре було (і залишається), то це з погрозами. "От ще трішки і ми вас всіх", "Начувайтесь, кара неминуча", "Вас всіх розстріляють та перевішають", "Вже залишилося не довго чекати - вам всім хана".
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23.07.2025 10:28 Ответить
Браво !
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23.07.2025 10:28 Ответить
Було б добре аби дрони камікадзе прилетіли по тим гнидам як дерьмак падляк по татарову зеленському. А ТИ зеленський кон..ний СЦИКУН
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23.07.2025 10:30 Ответить
Всі хто хоче Майдан під час війни, ви всі граєте на руку *****. Зеленський з нами до кінця
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23.07.2025 10:33 Ответить
Так пусть эта тварь с вами и остаётся.А нам он и нахер не нужен.
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23.07.2025 12:51 Ответить
як бачите!
своїми дебільними діями, зе!гніда не вбив остаточно, будь яку надію на майбутнє, але пружина дійшла своєї точки напруги.
і, дійсно, втрачати більше нема чого.
в києві повно ветеранів, які ще мають здоров'я та велике бажання справедливості. в києві повно зброї. в києві повно небайдужих, що не бояться тцк.

тут ніхто не зніматиме тапочки, щоб залізти на лавочку, і про те, що п#зда вашим пригодованим мусорам настане щойно вони пустять перший газ

осінь 2025 буде дуже спекотною у всіх сенсах!
коли мєнт знає, що його йдуть *******, мєнт завжди і миттєво переходить на бік повстанців.
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23.07.2025 10:35 Ответить
в Києві повно ментів які за 5 коп і відстрочку будуть п.дити своїх сусідів що мітингують. і цих ментів більше ніж мітенгувальників
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23.07.2025 12:01 Ответить
Гарно жінка сказала...та навряд ми побачимо ЗЕскотів за гратами... ця країна приречена нажаль...
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23.07.2025 10:39 Ответить
під час війни вирішили пограти в гру з народом по Янеку...В цей час потрібно нагадати і показати роботу НАБУ за 10 років
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23.07.2025 10:40 Ответить
На жаль, хтось залучив до хейту антикорупційних рішень матір загиблих героїв. Відбувається боротьба старих корупційних органів з новими теж корупційними:
1. Один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов організував незаконну торгівлю з країною-агресором. Причому Магамедрасулов курував у НАБУ прифронтові регіони!
2. Чинний нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко керував набушниками: «агенти НАБУ по виклику» на замовлення Христенка супроводжували виїзд за кордон олігарха Боголюбова. Христенку оголосили підозру у державній зраді. Він був резидентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. ОПЗЖшник перебував у тісних стосунках із Магамедрасуловим та керівником підрозділу детективів НАБУ Скомаровим.
3. Співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров працював у найелітнішому, закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби. Передавав інформацію з обмеженим доступом своєму куратору - колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову.
Вже цих кейсів достатньо, щоб зробити очевидний висновок: НАБУ потребує очищення, адже мова йде про зв'язки з РФ топпосадовців Бюро та про прямих агентів ФСБ у НАБУ! Факти, які виявила Служба та Офіс генпрокурора дуже конкретні. Обвинувачення - серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою у НАБУ - не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Мова йде про нейтралізацію впливу ФСБ на Бюро.
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23.07.2025 10:40 Ответить
Хто добирав людей до НАБУ?

Невже не було процедури перевірки?

Може "баканов", який всю СБУ поставив під контроль фсб?

І як покарано "баканова"?

У Вас непереконлива маніпуляція.

Якщо є вплив фсб, то хіба треба НАБУ ставити під контроль "єрмака", від якого за кілометер смердить кацапією?

Чи Ви вже забули про "майскіє_шашлики" і скількох життів це коштувало?
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23.07.2025 11:00 Ответить
Яка структура проводить спецперевірку кандидатів та не запобігла втечі Христенка або Сивковича?
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23.07.2025 11:07 Ответить
Гарно лайно з єдиних новин зайшло пиплу. А тепер давай уточнимо: коли (в якому році) батько начальника НАБУ Дніпропертовської області продавав технічні коноплі в рашу? І в якому статусі був його син тоді?
Про депутата не знаю, а от Гусаров працював на діючу адміністрацію президента януковича, передаючи інформацію ДІЮЧОМУ заступнику адміністрації ДІЮЧОГО президента.
Компанія "Вімбільдан" скупила свого часу масу українських молокозаводів, ми всі пили "Простоквашино" - ааааа, ми всі - агенти фсб, а працівники таких молокозаводів - як не майор, то полковник фсб.
Ти трохи брєд отой фільтруй, який в вуха тобі вливають.
НАБУ впритул підійшло до афер з безпілотниками, майже ВСЕ виробництво яких під Міндічем і Арахамією. Плюс справа проти кума (Чернишова). Це і вирішило долю НАБУ.
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23.07.2025 11:17 Ответить
Гнидо, досить тут брехати, на сизрань цапе,цапихі своїй басні чесати.
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23.07.2025 11:32 Ответить
Козляр - це шановна професія.
За старих часів без підйомних кранів вони на своїх плечах по хитких сходах піднімали будівельні матеріали.
Не треба рівняти козлярів до просто "казлов"
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23.07.2025 10:45 Ответить
козел + фігляр = козляр

Може вона поєднала два слова?
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23.07.2025 11:15 Ответить
Звертаюсь до протестувальників, до студентів ! Ви просто герої українського ТИЛУ ! Ви найкращі. Проте, прошу зверніть увагу на правоохоронні органи. Йдіть у відділки, розмовляйте з поліцейськими, роз'яснюйте їм хто справжній ворог. Їх влада буде підкупляти, тероризувати, примушувати. ТОМУ їм ПОТРІБНА ВАША студентська підтримка. І не тоді коли, вони у строю стоять на вулиці лицем до вас, а тоді, коли вони на розслабухі вдома чи у відділку.
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23.07.2025 10:51 Ответить
Аха-ха, щоб вівця до вовка сама у зуби прийшла🤣
Мабуть на ранок свіжа методичка від фсб прилетіла
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23.07.2025 11:20 Ответить
Дурень ти, проте ці слова замало про твій розум. Вчи курс КПРС, і знайдеш причину успіху жовтневого перевороту. Мені прийшлось вчити цю методичку для професії.
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23.07.2025 11:28 Ответить
Не дарма ж кажуть, що на злодії шапка горить😄
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23.07.2025 11:51 Ответить
Ти не чув такого вислову: хто дівчині платить, той її танцює?)
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23.07.2025 11:52 Ответить
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23.07.2025 11:04 Ответить
Зеушеску підписав собі вирок
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23.07.2025 11:09 Ответить
Шкода, що це також і вирок Україні, але зробили себе разом)
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23.07.2025 11:10 Ответить
Поки товстий схудне, худий - здохне. (Бразильська народна приказка). Боюся, вирок Україні вони виконають раніше, ніж дійде черга до них. І втечуть урахувавши помилки чивакуня. МЗС відзвітувалося про відкриття 5 нових посольств в маловідомих, незначних країнах (типу Кабо-Верде). З чого б це така потужна перемога?
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23.07.2025 11:24 Ответить
Ці виродки думають що прийшли навічно ,янукович теж так думав.
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23.07.2025 12:18 Ответить
 
 