"Банкові козляри, батькам загиблих нема чого втрачати, ви думали про це?" - мама погибших братьев Ратушных

Мама павших защитников - Василия и Романа Ратушных - Светлана Поваляева обратилась к власти на фоне протестов против принятия закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Багатырь, где погиб мой Василий, уже оккупирован, Торское, которое Василий освобождал осенью 22-го - под угрозой, говорит Дипстейт. Изюмщина, где погиб мой Роман, пока держится. Таких Василиев и Романов - десятки тысяч по всей Украине. Их родителям нечего терять. Вы думали об этом, банковые козлы? Вы думали о том, что здесь никто не будет снимать тапочки, чтобы залезть на лавочку, и о том, что п#зда вашим прикормленным мусорам наступит, как только они пустят первый газ?

Но о каком "думать" я говорю... это хорошо, что вы такие тупые самовлюбленные у#баны - вы не понимаете, в какой п#зде находятся ваши гребаные политтехнологии - вы никогда не умирали вместе со своим ребенком, вы не знаете, что мертвого человека запугать невозможно - и это прекрасно: сдохнете в своих иллюзиях и нечистотах без самого скупого доброго слова вслед", - отметила она.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.

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