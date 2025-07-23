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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
7 875 57

"Банкові козляри, батькам загиблих нема чого втрачати, ви думали про це?" - мама загиблих братів Ратушних

Мама полеглих братів Ратушних жорстко звернулася до влади

Мама полеглих захисників - Василя та Романа Ратушних - Світлана Поваляєва звернулася до влади на тлі протестів проти ухвалення закону, що обмежує незалежність НАБУ та САП.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Багатир, де загинув мій Василь, вже окупований, Торське, яке Василь звільняв восени 22-го - під загрозою, каже Діпстейт. Ізюмщина, де загинув мій Роман, поки тримається. Таких Василів і Романів - десятки тисяч по всій Україні. Їхнім батькам нема чого втрачати. Ви думали про це, банкові козляри? Ви думали про те, що тут ніхто не зніматиме тапочки, щоб залізти на лавочку, і про те, що п#зда вашим пригодованим мусорам настане щойно вони пустять перший газ?

Утім, про яке "думати" я говорю.. це добре, що ви такі тупі самозакохані у#бани - ви не розумієте, в якій розкішниці перебувають ваші грьобані політтехнології - ви ніколи не помирали разом зі своєю дитиною, ви не знаєте, що мертву людину залякати неможливо - і це прекрасно: здохнете в своїх ілюзіях і нечистотах без найскупішого доброго слова навздогін", - зазначила вона.

Мама полеглих братів Ратушних жорстко звернулася до влади

Читайте: Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

Читайте: "Агентура на Банковій почала демонтаж України зсередини" , - Каленюк

Автор: 

НАБУ (5217) Ратушний Роман (22) Офіс Президента (2044) Ратушний Василь (3)


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Топ коментарі
+29
Сильно.
Шкода тільки що до людей так пізно доходить.
Батько Журавля казав фактично все те саме ще до великої війни.
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23.07.2025 10:19 Відповісти
+22
Підпишусь під кожним словом
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23.07.2025 10:19 Відповісти
+19
Слова Матері двох загиблих за Україну Синів-ВОЇНІВ дуже дорого вартують.
Думаю, що так і буде.
Ота вся зелена сцянь дуже погано закінчить.
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23.07.2025 10:21 Відповісти
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Та не буде Майдану, ніхто не вийде, вчора всі все побачили.
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23.07.2025 10:19 Відповісти
Чекай, грінпоци обов'язково ще себе проявлять і спровокують ще більше повстання проти себе.
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23.07.2025 10:20 Відповісти
Не скажіть! По-перше - газу ще не було, по-друге - Майдан починався з десятка студентів.
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23.07.2025 10:21 Відповісти
Ти побитих в 2013 році студентів, але трішки підросших, в 2025 пакують у бус та кидають на підвал ТЦК. Сумніваюсь, що щось буде
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23.07.2025 10:23 Відповісти
Це підросших, а нинішнім студентам ж 25 років немає... Я не кажу, що третій Майдан обов'язково буде, але пакувати ТЦК їх не зможе.
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23.07.2025 10:28 Відповісти
Люди не в своєму розумі, щоб мутити Майдани під час війни. Якуновича треба було скинути на виборах, а не ото всьо. Просто трішки почекати наступних виборів. Тут виборів не буде. А тому зеньку можна скинути лише після війни. Це цуг цванг.
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23.07.2025 10:30 Відповісти
Проблема в тому, что Зе з Єрмаком свідомо чи підсвідомо не хочуть закінчення війни, бо розуміють, що втратять свою абсолютну владу.
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23.07.2025 11:06 Відповісти
Ти забув написати любиму фразу свинособак кацапів-"ну что напрЬІгались на Майдане".
Ага, прям просто потерпіти як уйло кацапи терплять, а потім вільно вибрати другого прям як кацапи вибирають уже 26 рік підряд.
Здрисни підуйловник.
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23.07.2025 13:28 Відповісти
Не та кидають на підвал ТЦК, а примушують тварин виконувати свій громадянський обов"язок - захищати від ворожого нападу свою Батьківщину.
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23.07.2025 10:32 Відповісти
Ті хто не хочуть іти на фронт, можливо їх і Янукович влаштовував. Не треба нам Майдану під час війни. Це самогубство!!!
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23.07.2025 10:34 Відповісти
На якому напрямку фронту ти зараз виконуєш свій обов'язок?
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23.07.2025 10:36 Відповісти
На залісському-болотному.
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23.07.2025 10:43 Відповісти
розшифруй свій бред
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23.07.2025 11:23 Відповісти
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23.07.2025 10:26 Відповісти
У 2013 році теж так козляри з банковой думали.
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23.07.2025 10:47 Відповісти
Підпишусь під кожним словом
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23.07.2025 10:19 Відповісти
👏👏👏👏👏
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23.07.2025 10:19 Відповісти
Сильно.
Шкода тільки що до людей так пізно доходить.
Батько Журавля казав фактично все те саме ще до великої війни.
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23.07.2025 10:19 Відповісти
Більшість із тих 73-з відсотків досі не дійшли і ніколи не дійдуть.
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23.07.2025 10:22 Відповісти
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23.07.2025 10:20 Відповісти
Слова Матері двох загиблих за Україну Синів-ВОЇНІВ дуже дорого вартують.
Думаю, що так і буде.
Ота вся зелена сцянь дуже погано закінчить.
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23.07.2025 10:21 Відповісти
Ага, закінчить в Монако або Флориді
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23.07.2025 10:40 Відповісти
Хлопці, ваш вихід:
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23.07.2025 10:24 Відповісти
А чому звертаєтесь до тих хлопців, потрібно до квартал 95 звертатись, яких понавибирали! Ви б-ді раком поставили всю Україну, заради по-приколу!
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23.07.2025 11:01 Відповісти
Я тіки за Трампа агітував, у мене інших гріхів немає
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23.07.2025 11:11 Відповісти
Цей гріх всі перевершить.
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23.07.2025 12:21 Відповісти
Голос вистражданої правди, рішучості та болю справжньої Громадянки і Мами...
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23.07.2025 10:26 Відповісти
В телемарафоні про це розкажуть?
Бубачкє погрожоють ......
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23.07.2025 10:27 Відповісти
При всій повазі, все це лише слова. З чим тут завжди добре було (і залишається), то це з погрозами. "От ще трішки і ми вас всіх", "Начувайтесь, кара неминуча", "Вас всіх розстріляють та перевішають", "Вже залишилося не довго чекати - вам всім хана".
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23.07.2025 10:28 Відповісти
Браво !
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23.07.2025 10:28 Відповісти
Було б добре аби дрони камікадзе прилетіли по тим гнидам як дерьмак падляк по татарову зеленському. А ТИ зеленський кон..ний СЦИКУН
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23.07.2025 10:30 Відповісти
Всі хто хоче Майдан під час війни, ви всі граєте на руку *****. Зеленський з нами до кінця
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23.07.2025 10:33 Відповісти
Так пусть эта тварь с вами и остаётся.А нам он и нахер не нужен.
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23.07.2025 12:51 Відповісти
як бачите!
своїми дебільними діями, зе!гніда не вбив остаточно, будь яку надію на майбутнє, але пружина дійшла своєї точки напруги.
і, дійсно, втрачати більше нема чого.
в києві повно ветеранів, які ще мають здоров'я та велике бажання справедливості. в києві повно зброї. в києві повно небайдужих, що не бояться тцк.

тут ніхто не зніматиме тапочки, щоб залізти на лавочку, і про те, що п#зда вашим пригодованим мусорам настане щойно вони пустять перший газ

осінь 2025 буде дуже спекотною у всіх сенсах!
коли мєнт знає, що його йдуть *******, мєнт завжди і миттєво переходить на бік повстанців.
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23.07.2025 10:35 Відповісти
в Києві повно ментів які за 5 коп і відстрочку будуть п.дити своїх сусідів що мітингують. і цих ментів більше ніж мітенгувальників
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23.07.2025 12:01 Відповісти
Гарно жінка сказала...та навряд ми побачимо ЗЕскотів за гратами... ця країна приречена нажаль...
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23.07.2025 10:39 Відповісти
під час війни вирішили пограти в гру з народом по Янеку...В цей час потрібно нагадати і показати роботу НАБУ за 10 років
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23.07.2025 10:40 Відповісти
На жаль, хтось залучив до хейту антикорупційних рішень матір загиблих героїв. Відбувається боротьба старих корупційних органів з новими теж корупційними:
1. Один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов організував незаконну торгівлю з країною-агресором. Причому Магамедрасулов курував у НАБУ прифронтові регіони!
2. Чинний нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко керував набушниками: «агенти НАБУ по виклику» на замовлення Христенка супроводжували виїзд за кордон олігарха Боголюбова. Христенку оголосили підозру у державній зраді. Він був резидентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. ОПЗЖшник перебував у тісних стосунках із Магамедрасуловим та керівником підрозділу детективів НАБУ Скомаровим.
3. Співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров працював у найелітнішому, закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби. Передавав інформацію з обмеженим доступом своєму куратору - колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову.
Вже цих кейсів достатньо, щоб зробити очевидний висновок: НАБУ потребує очищення, адже мова йде про зв'язки з РФ топпосадовців Бюро та про прямих агентів ФСБ у НАБУ! Факти, які виявила Служба та Офіс генпрокурора дуже конкретні. Обвинувачення - серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою у НАБУ - не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Мова йде про нейтралізацію впливу ФСБ на Бюро.
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23.07.2025 10:40 Відповісти
Хто добирав людей до НАБУ?

Невже не було процедури перевірки?

Може "баканов", який всю СБУ поставив під контроль фсб?

І як покарано "баканова"?

У Вас непереконлива маніпуляція.

Якщо є вплив фсб, то хіба треба НАБУ ставити під контроль "єрмака", від якого за кілометер смердить кацапією?

Чи Ви вже забули про "майскіє_шашлики" і скількох життів це коштувало?
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23.07.2025 11:00 Відповісти
Яка структура проводить спецперевірку кандидатів та не запобігла втечі Христенка або Сивковича?
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23.07.2025 11:07 Відповісти
Гарно лайно з єдиних новин зайшло пиплу. А тепер давай уточнимо: коли (в якому році) батько начальника НАБУ Дніпропертовської області продавав технічні коноплі в рашу? І в якому статусі був його син тоді?
Про депутата не знаю, а от Гусаров працював на діючу адміністрацію президента януковича, передаючи інформацію ДІЮЧОМУ заступнику адміністрації ДІЮЧОГО президента.
Компанія "Вімбільдан" скупила свого часу масу українських молокозаводів, ми всі пили "Простоквашино" - ааааа, ми всі - агенти фсб, а працівники таких молокозаводів - як не майор, то полковник фсб.
Ти трохи брєд отой фільтруй, який в вуха тобі вливають.
НАБУ впритул підійшло до афер з безпілотниками, майже ВСЕ виробництво яких під Міндічем і Арахамією. Плюс справа проти кума (Чернишова). Це і вирішило долю НАБУ.
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23.07.2025 11:17 Відповісти
Гнидо, досить тут брехати, на сизрань цапе,цапихі своїй басні чесати.
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23.07.2025 11:32 Відповісти
Козляр - це шановна професія.
За старих часів без підйомних кранів вони на своїх плечах по хитких сходах піднімали будівельні матеріали.
Не треба рівняти козлярів до просто "казлов"
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23.07.2025 10:45 Відповісти
козел + фігляр = козляр

Може вона поєднала два слова?
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23.07.2025 11:15 Відповісти
Звертаюсь до протестувальників, до студентів ! Ви просто герої українського ТИЛУ ! Ви найкращі. Проте, прошу зверніть увагу на правоохоронні органи. Йдіть у відділки, розмовляйте з поліцейськими, роз'яснюйте їм хто справжній ворог. Їх влада буде підкупляти, тероризувати, примушувати. ТОМУ їм ПОТРІБНА ВАША студентська підтримка. І не тоді коли, вони у строю стоять на вулиці лицем до вас, а тоді, коли вони на розслабухі вдома чи у відділку.
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23.07.2025 10:51 Відповісти
Аха-ха, щоб вівця до вовка сама у зуби прийшла🤣
Мабуть на ранок свіжа методичка від фсб прилетіла
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23.07.2025 11:20 Відповісти
Дурень ти, проте ці слова замало про твій розум. Вчи курс КПРС, і знайдеш причину успіху жовтневого перевороту. Мені прийшлось вчити цю методичку для професії.
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23.07.2025 11:28 Відповісти
Не дарма ж кажуть, що на злодії шапка горить😄
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23.07.2025 11:51 Відповісти
Ти не чув такого вислову: хто дівчині платить, той її танцює?)
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23.07.2025 11:52 Відповісти
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23.07.2025 11:04 Відповісти
Зеушеску підписав собі вирок
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23.07.2025 11:09 Відповісти
Шкода, що це також і вирок Україні, але зробили себе разом)
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23.07.2025 11:10 Відповісти
Поки товстий схудне, худий - здохне. (Бразильська народна приказка). Боюся, вирок Україні вони виконають раніше, ніж дійде черга до них. І втечуть урахувавши помилки чивакуня. МЗС відзвітувалося про відкриття 5 нових посольств в маловідомих, незначних країнах (типу Кабо-Верде). З чого б це така потужна перемога?
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23.07.2025 11:24 Відповісти
Ці виродки думають що прийшли навічно ,янукович теж так думав.
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23.07.2025 12:18 Відповісти
 
 