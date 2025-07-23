"Банкові козляри, батькам загиблих нема чого втрачати, ви думали про це?" - мама загиблих братів Ратушних
Мама полеглих захисників - Василя та Романа Ратушних - Світлана Поваляєва звернулася до влади на тлі протестів проти ухвалення закону, що обмежує незалежність НАБУ та САП.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Багатир, де загинув мій Василь, вже окупований, Торське, яке Василь звільняв восени 22-го - під загрозою, каже Діпстейт. Ізюмщина, де загинув мій Роман, поки тримається. Таких Василів і Романів - десятки тисяч по всій Україні. Їхнім батькам нема чого втрачати. Ви думали про це, банкові козляри? Ви думали про те, що тут ніхто не зніматиме тапочки, щоб залізти на лавочку, і про те, що п#зда вашим пригодованим мусорам настане щойно вони пустять перший газ?
Утім, про яке "думати" я говорю.. це добре, що ви такі тупі самозакохані у#бани - ви не розумієте, в якій розкішниці перебувають ваші грьобані політтехнології - ви ніколи не помирали разом зі своєю дитиною, ви не знаєте, що мертву людину залякати неможливо - і це прекрасно: здохнете в своїх ілюзіях і нечистотах без найскупішого доброго слова навздогін", - зазначила вона.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.
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Ага, прям просто потерпіти як уйло кацапи терплять, а потім вільно вибрати другого прям як кацапи вибирають уже 26 рік підряд.
Здрисни підуйловник.
Шкода тільки що до людей так пізно доходить.
Батько Журавля казав фактично все те саме ще до великої війни.
Думаю, що так і буде.
Ота вся зелена сцянь дуже погано закінчить.
Бубачкє погрожоють ......
своїми дебільними діями, зе!гніда не вбив остаточно, будь яку надію на майбутнє, але пружина дійшла своєї точки напруги.
і, дійсно, втрачати більше нема чого.
в києві повно ветеранів, які ще мають здоров'я та велике бажання справедливості. в києві повно зброї. в києві повно небайдужих, що не бояться тцк.
тут ніхто не зніматиме тапочки, щоб залізти на лавочку, і про те, що п#зда вашим пригодованим мусорам настане щойно вони пустять перший газ
осінь 2025 буде дуже спекотною у всіх сенсах!
коли мєнт знає, що його йдуть *******, мєнт завжди і миттєво переходить на бік повстанців.
1. Один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов організував незаконну торгівлю з країною-агресором. Причому Магамедрасулов курував у НАБУ прифронтові регіони!
2. Чинний нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко керував набушниками: «агенти НАБУ по виклику» на замовлення Христенка супроводжували виїзд за кордон олігарха Боголюбова. Христенку оголосили підозру у державній зраді. Він був резидентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. ОПЗЖшник перебував у тісних стосунках із Магамедрасуловим та керівником підрозділу детективів НАБУ Скомаровим.
3. Співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров працював у найелітнішому, закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби. Передавав інформацію з обмеженим доступом своєму куратору - колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову.
Вже цих кейсів достатньо, щоб зробити очевидний висновок: НАБУ потребує очищення, адже мова йде про зв'язки з РФ топпосадовців Бюро та про прямих агентів ФСБ у НАБУ! Факти, які виявила Служба та Офіс генпрокурора дуже конкретні. Обвинувачення - серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою у НАБУ - не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Мова йде про нейтралізацію впливу ФСБ на Бюро.
Невже не було процедури перевірки?
Може "баканов", який всю СБУ поставив під контроль фсб?
І як покарано "баканова"?
У Вас непереконлива маніпуляція.
Якщо є вплив фсб, то хіба треба НАБУ ставити під контроль "єрмака", від якого за кілометер смердить кацапією?
Чи Ви вже забули про "майскіє_шашлики" і скількох життів це коштувало?
Про депутата не знаю, а от Гусаров працював на діючу адміністрацію президента януковича, передаючи інформацію ДІЮЧОМУ заступнику адміністрації ДІЮЧОГО президента.
Компанія "Вімбільдан" скупила свого часу масу українських молокозаводів, ми всі пили "Простоквашино" - ааааа, ми всі - агенти фсб, а працівники таких молокозаводів - як не майор, то полковник фсб.
Ти трохи брєд отой фільтруй, який в вуха тобі вливають.
НАБУ впритул підійшло до афер з безпілотниками, майже ВСЕ виробництво яких під Міндічем і Арахамією. Плюс справа проти кума (Чернишова). Це і вирішило долю НАБУ.
За старих часів без підйомних кранів вони на своїх плечах по хитких сходах піднімали будівельні матеріали.
Не треба рівняти козлярів до просто "казлов"
Може вона поєднала два слова?
Мабуть на ранок свіжа методичка від фсб прилетіла