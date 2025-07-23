"Банкові козляри, батькам загиблих нема чого втрачати, ви думали про це?" - мама загиблих братів Ратушних

Мама полеглих захисників - Василя та Романа Ратушних - Світлана Поваляєва звернулася до влади на тлі протестів проти ухвалення закону, що обмежує незалежність НАБУ та САП.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Багатир, де загинув мій Василь, вже окупований, Торське, яке Василь звільняв восени 22-го - під загрозою, каже Діпстейт. Ізюмщина, де загинув мій Роман, поки тримається. Таких Василів і Романів - десятки тисяч по всій Україні. Їхнім батькам нема чого втрачати. Ви думали про це, банкові козляри? Ви думали про те, що тут ніхто не зніматиме тапочки, щоб залізти на лавочку, і про те, що п#зда вашим пригодованим мусорам настане щойно вони пустять перший газ?

Утім, про яке "думати" я говорю.. це добре, що ви такі тупі самозакохані у#бани - ви не розумієте, в якій розкішниці перебувають ваші грьобані політтехнології - ви ніколи не помирали разом зі своєю дитиною, ви не знаєте, що мертву людину залякати неможливо - і це прекрасно: здохнете в своїх ілюзіях і нечистотах без найскупішого доброго слова навздогін", - зазначила вона.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

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