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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
6 012 50

"У нас феодалізм! Корупція - законна", - військовий Маслов прокоментував закон проти НАБУ

Розвідник Маслов розкритикував закон про НАБУ та САП

Ухвалення закону про позбавлення незалежності НАБУ та САП є цинічним.

Про це заявив розвідник окремої розвідроти у складі 92-ї окремої механізованої бригади Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що має "величезний скепсис стосовно НАБУ, САП, ВАКС", проте "сама наявність цих органів як незалежних і, треба констатувати, доволі ефективних, довгий час рятувала наш державний устрій від падіння на рівень бананової республіки".

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"Коротко по суті:

1) СБУ зробило виставу і безсовісно насцяла в очі своїми прес-релізами. Ніякої агентури ФСБ вони не виявили. Усі затримання — неймовірна, фантастична масштабна липа, включаючи фейк про нечистого на руку Гусарова, який не був ніяким "російським кротом", а у 2012-2013, коли НАБУ ще не існувало, будучи звичайним ментом, просто незаконно зливав інформацію людям Януковича (тобто Президента України), а саме Дмитру Іванцову, співробітнику … СБУ. З вас же просто роблять ідіотів, коли кажуть, що "крот" НАБУ працював на росіян. Ні, бляді, цей Гусаров працював на ВАШОГО крота, який, які і більшість з вас, працював на ворога в ті часи

2) ДБР вело справи по ДТП, скоєними працівниками НАБУ. З чого робити 100500 обшуків у справах про ДТП? Мета: знайти компромат, дискредитувати НАБУ, виявити на кого ще збирається матеріал.

3) Нагадаю назву законопроекту 12414, який наш дорогоцінний заступник Єрмака вже підписав.

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних ІЗ ЗНИКНЕННЯМ ОСІБ БЕЗВІСТІ за особливих обставин в умовах воєнного стану.

Автора законопроекту О.Бакумова навіть не повідомили про цю х#йню", - зазначив воїн.

Читайте також: Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності

Маслов назвав ухвалення закону цинічним.

"Уявіть наскільки цинічними вибл#дками треба бути щоб вставити в закон про папу римського норму про борделі і при цьому ходити на світські зустрічі з питань конституціоналізму, одягати красиві костюми і волати "Венеційська комісія, Страсбург, євроінтеграція, регламент, державотворення, демократія та інший абьірвалг".

Бидло в краватках. Ось хто ви. Пошто холопи на 95 квартал батон крошите? От натє вам — тепер дозволу будете питати у баріна і його кишенькових тузиків. Незалежний БЕП вони захотіли? Хер вам. Не знаєте в якій країні живемо? У нас феодалізм! А отже корупція — справа законна і необхідна, якщо з дозволу його високості. Ніяких вам НАБУ. Завтра буде закон про рогалики і ми в нього вставимо поправку в Конституцію, а чорт Арахамія вам накаже як голосувати, путінські депутати підтримають", - підсумував він.

Розвідник Маслов розкритикував закон про НАБУ та САП
Розвідник Маслов розкритикував закон про НАБУ та САП

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

Читайте: "Грабіжники кажуть - нарешті можна грабувати і нам нічого не буде" - військовий Фірсов прокоментував закон проти НАБУ

Автор: 

НАБУ (5217) САП (2277) Маслов Леонід (56)


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Топ коментарі
+16
Зельона какістократія з руснявим сморідом

Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
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23.07.2025 10:31 Відповісти
+12
Зе-феодалізм
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23.07.2025 10:28 Відповісти
+8
Тоталiтаризм звичайний, який там в .ера феодалiзм. Ось такого кшталту соборну Украiну бачив i С.Бандера... ТЦК, НАБУ, СБУ, АРМIЯ, ПРЕЗИДЕНТ - це все ДЕРЖАВА. Ми з вами, тобто, з лабухами в 73% , вся двiжуха i недвiжуха, звiсно iз землею - це краiна. Так ось, в той час коли краiна настирно працюе, захищаеться вiд цапорилих оркiв, держава ж намагаеться пiдiрвати краiну зсередини. Ось дивiться, державне ТЦК колотиться з народом, тобто з краiною, i це все - з подачi головного державника, також головний державник зтровив державне ТЦК з державною армiею. Адже вiйськовi почали закидати ТЦКашникам з приводу того, що ТЦК мало людських резервiв постачаe на фронт. Далi, СБУ i НАБУ - краiна не в замозi зтровити мiж собою цi державнi установи, бо це можливе тiльки у раз народного перевороту. Так хто ж iх зтровив на даний час? Знову всi шляхи ведуть до головного державника. А далi - 3 крапки , мовляв чешiть свою макiтру, зi своею подачею до суду, суть державною конторою, котра, як i СБУ не мають права зробити й кроку без головного державного невiгласа, або й агента впливу, котрий вiдпрацьовуе пыня-методичку.
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23.07.2025 10:36 Відповісти
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Зе-феодалізм
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23.07.2025 10:28 Відповісти
Зельона какістократія з руснявим сморідом

Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
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23.07.2025 10:31 Відповісти
Кажи українською,що дебіли по дебільному роблять дебільну справу. І пояснення не треба
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23.07.2025 10:36 Відповісти
в нас вживають, як какашкократія
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23.07.2025 10:42 Відповісти
Красава!
Все по справі!
Зелені самі розпочали зворотній відлік для себе...
Все буде добре, Україна вистоїть, тим більше без цих зелених піонерів-зрадників.
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23.07.2025 10:33 Відповісти
Надіюсь.Але,аналізуючи історію,-Україна завжди "падала",коли її згризали власні "гниди"...
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23.07.2025 10:41 Відповісти
розвіднику треба не киздіти а гуртовати укромоассад
якщо він сцить хай спитає мене як це робити без палева
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23.07.2025 11:31 Відповісти
І чому такі образи, якийсь закон, тут на Конституцію клали, а ми про закон передиваємо
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23.07.2025 10:33 Відповісти
Боюся що це не Янукович, відберуть і продадуть. Для цього треба щоб настоящиї військові підтримали, а вони на фронті, а ті що є в тилу, так вони за місця у тилу любий наказ виконають.
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23.07.2025 10:42 Відповісти
Треба зробити флеш-моб: військові записують без цензури своє ставлення до турбозакону про НАБУ і САП !
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23.07.2025 10:34 Відповісти
Тоталiтаризм звичайний, який там в .ера феодалiзм. Ось такого кшталту соборну Украiну бачив i С.Бандера... ТЦК, НАБУ, СБУ, АРМIЯ, ПРЕЗИДЕНТ - це все ДЕРЖАВА. Ми з вами, тобто, з лабухами в 73% , вся двiжуха i недвiжуха, звiсно iз землею - це краiна. Так ось, в той час коли краiна настирно працюе, захищаеться вiд цапорилих оркiв, держава ж намагаеться пiдiрвати краiну зсередини. Ось дивiться, державне ТЦК колотиться з народом, тобто з краiною, i це все - з подачi головного державника, також головний державник зтровив державне ТЦК з державною армiею. Адже вiйськовi почали закидати ТЦКашникам з приводу того, що ТЦК мало людських резервiв постачаe на фронт. Далi, СБУ i НАБУ - краiна не в замозi зтровити мiж собою цi державнi установи, бо це можливе тiльки у раз народного перевороту. Так хто ж iх зтровив на даний час? Знову всi шляхи ведуть до головного державника. А далi - 3 крапки , мовляв чешiть свою макiтру, зi своею подачею до суду, суть державною конторою, котра, як i СБУ не мають права зробити й кроку без головного державного невiгласа, або й агента впливу, котрий вiдпрацьовуе пыня-методичку.
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23.07.2025 10:36 Відповісти
i
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23.07.2025 10:37 Відповісти
знову воювати відосами?
ви невиліковні
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23.07.2025 11:32 Відповісти
***** аплодує стоячи. ***** ще й перемир'я вам дасть щоб ви повбивали один одного поки рашисти підготуються для нового наступу
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23.07.2025 10:37 Відповісти
таке потужне обурення і скрізь на всіх платформах при тому ))) ЗЕскот рже з вас раби))
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23.07.2025 10:37 Відповісти
особливо огидно виглядають депутати секти Сивочолого...

Наш слоняра(с)...
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23.07.2025 10:38 Відповісти
Чим? Через трійку зрадників?
Хоча на всіх попередніх антиконституційних голосуваннях про продаж землі, множинне громадянство, закріпачення військових через бойовий імунітет замість After Action Review, узурпацію влади саботажем конституційних виборів під час дії стану війни вони повністю віддалися фсбшці кремлівській.
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23.07.2025 11:09 Відповісти
Хоть поржуни-2019 .
Влади нема.
Є тільки кротівня і олігархат
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23.07.2025 10:38 Відповісти
Якщо поставити в одну шеренгу 100 українців то з них 73 будуть довбойоби.

КОД НАЦІЇ
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23.07.2025 10:39 Відповісти
Вже трохи менше, але все рівно - до х у я
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23.07.2025 10:43 Відповісти
Неправвда ваша, бо на прошлое голосование пришло около 40% украинцев от всех, кто имел право голосовать. И вот , от тех 40% только 73% проголосовали за клоуна. А это около 20% от общего числа украинцев имеющих право голосовать. Наша проблема - это инфантилы (60% электората) , которые занавесили на голосование. Тобто, на момент голосования 60%(среди них и сознательно воздержавшиеся) не собирались голосовать за какого-то там клоуна... Каароч, далi ви самi дологарифмуете.
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23.07.2025 10:49 Відповісти
Опозицiя вiрно дiе... А ось клоун-аженсi шептуна випустило, як i пiсля евролабухiвських, вiд Мальчiка-Спальчiка аналiзiв заднiм числом.
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23.07.2025 10:56 Відповісти
Перше, це добре що на передовій все знають ! Вони контролюють ! дЄрмак з Лідором гадали, що там своє весілля з кацапами, а у них, бандюків кварталівських, своє весілля. І тут вони повні господарі. Друге, банда з привітними усмішками для партнерів просто показала свій вовчий оскал (не витримала до виборів). Бо все таємно становиться ВЖЕ явним. Всі їх злочини с державним бюджетом - це надводна частина айсбергу. Айсбергу зєлєнскаво злочинства ! Проти України, її народу. Під час війни. Він не сидітиме, він обов'язково висітиме. Разом зі своєю "головою" -дЄ-рмаком.
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23.07.2025 10:42 Відповісти
А чого це пан Маслов так різко дистануіювався від того трешу? Чи при свою скромну роль у його становленні зовсім забув?
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23.07.2025 10:42 Відповісти
а я, дуже радію, що всі, і зелені дегенерати мародери, і "патріоти опозиціонери" навипередки побігли заспокоювати військових, що б ті не реагували.
ну, зе!гніди, то зрозуміло, а "патріоти опозиціонери" чого? хочуть подовше правління зе!скота?
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23.07.2025 10:47 Відповісти
Як ви думаєте, яка доля чекає воїна Леоніда Маслова?
Розриваюся між "брати в руки вила" і "купити чотири листи фанери, зробити аероплан і летіти з цієї країни до ***нєй матері" (як говорив герой Кості Стєпанкова в фільмі "Чотири листи фанери"). Бо нам - пи*да: як не каtsапи доб'ють, то внутрішній ворог у вигляді влади.
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23.07.2025 10:48 Відповісти
фільм ок, а висновки ваши дурні
земразь побіжить а не я
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23.07.2025 11:33 Відповісти
Звісно побіжить. Не даремно ж вони посольства відкривають казна де. Але спочатку здасть Україну ворогу. Тільки з початку цього року ОГП відкрила більше 107 000 справ за дезертирство. А з 2022 року - більше 300 000 - це більше ніж чисельність армій всієї Європи. Потужна політика в плані мобілізації (ТЦК) і демобілізації (після перемоги) дає свої плоди.
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23.07.2025 12:07 Відповісти
Рондель на честь В. О. Зеленського

- Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

Я, ЗЕленський світлолиций,

Що бажаю, те й роблю.

.

Ви підозри слали ницо

Тим, кого з руки кормлю!

Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

.

Корупційну нині тлю

У своїй держу десниці.

Б'ю чужих, своїх - люблю,

Я, ЗЕленський владолиций.

Гей, НАБУ та САП, скоріться!
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23.07.2025 10:51 Відповісти
ТОЙ, ХТО МiЗКИ НЕ ВМИКАЕ,

Дурником завжди слие,

Тодi вурка ним ся править,

А чи й клоун в тiм снуе.
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23.07.2025 10:59 Відповісти
Тi ж самi вила...

Е УПЕРТI, Е Й ТУПI, Е I ГЛУПI ЛЮДИ.
Кожний з них - в свiй бiк завзятий: свое гне до лютi.
Але часто серед нас е рiд особливий:
може бути вiн «плохим» , може й полохливим.
Тiльки в бiк свiй вiн не гне - бавиться в когуттi:
«журавля» свого вiн вловить, сидячи в покуттi.
За чужий рахунок жие, ГЕЙЛОМ воно зветься,
до людини «ЦАП» вiн каже, чи як заманеться.
Вiн же й гарно нас смiшить , як на трон зiпнеться.
То й чому ж йому не жити, як народ ведеться.
Гей, народе, нам кажи: ти «ДЕБIЛА» гiдний?
То ж такому накажи - в церкву на сповiдну.

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23.07.2025 11:11 Відповісти
На майданi, бiля церкви, зкiнчилась агiтка.
- Гей, «козли», ану розходьтесь! - хто б про вас так бiдкав?
Той хто завжди, де не е, «красно» мовить «ляпу».
«Ляпа» ляпi мае рiзнь - знае й мiй собака.
Моя ляпа часом кисне - вiддаю собакам.
Як на мене , то е дяка молодшим спiвбратам.
Мiй собачка розлютився, та й на мiсяць вие,
бо в харчах електорату бачить вiн помиi.
Що не хочеш ти, «дебiл», харч «электорату»!
Ось! Свиня те все зжере: вiддам «алiгаторам»!
Люди добрi то й скажiть , якщо ви - не свинi:
чи собачка вiрно вдiяв, що не з*iв помиi?
Вiн не просто iх не iсть, в Космос гiдно вие.
А чи гарнi вашi вчинки - бачимо до нинi:
Кладуть «ляпу» вам на вуха, як помиi свиням.
На майданi - до концерту, мабуть ви й по нинi.
На майданi, бiля церкви, зкiнчилась агiтка.
- Гей, «козли», ану розходьтесь! - хто б про вас так бiдкав?
Той хто завжди, де не е, «красно» мовить «ляпу».
«Ляпа» ляпi мае рiзнь - знае й мiй собака. (ляпа - купусняк, або"червонослiв`я").
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23.07.2025 11:16 Відповісти
Ну то шо в нас феодалізм ще й до законів було ясно, теж мені біном Ньютона)
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23.07.2025 10:54 Відповісти
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23.07.2025 10:59 Відповісти
Диктатор без виборів, Зеленський має діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни.
Д. ТРАМП 19 лютого, не видаленно
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23.07.2025 11:00 Відповісти
***** потирает руки, майдан не за горами
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23.07.2025 11:11 Відповісти
Це припоцанi папрiкольщiкi потирають руки, Ще й у баб Юльки небо розвиднiлось, дурепа-дурепою.
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23.07.2025 11:20 Відповісти
То б то, цей Маслов, як і Поросюк, Шабунін, Каленюк, Касянов, спершу всадили Квартал 95 в крісла влади, а тепер роблять виглчд сторонніх спостерегачів?
"Щось воно там вончє..".
Маслов, то воняє продукт вашої діяльності.
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23.07.2025 11:24 Відповісти
то хай прибере за собою лайно, розвідник сцикливий
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23.07.2025 11:34 Відповісти
Розвідник щось розвідав )
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23.07.2025 11:44 Відповісти
мабуть в противовіс цій ВР треба збирати раду військових , селянських та представників малого бізнеса .
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23.07.2025 11:56 Відповісти
ДНІПРО. - люди збираються на 20:00 біля готелю "Україна" сказати владі все, що про них ми думаємо і що ми їм бажаємо!!!
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23.07.2025 12:29 Відповісти
Україна за справедливу мобілізацію! Цей трешак, що зараз відбувається, це ні в які ворота! Хапають на вулицях хворих і тягнуть на ДВРЗ, щоб відправити на смерть (бо з хворих ще ті вояки, а Веніславький каже, 99% обмежено придатних у воєнний час визнаються придатними!), при тому, що ті, хто мають воювати першими - силовики, молоді відставники, вічно чекаючи воса офіцери не воюють і виходить як в анекдоті про пожежника, ще й дозволили заброньованим (яких ще восени було півтора мільйони, як казав сам Зєля) виїжджати, при тому, що решта чоловіків зачинені як при феодалізмі, поділили людей на сорти! До такої політики зараз не додумалась би жодна країна в світі навіть під час будь-якої війни! А влада і силовики, які влаштовують трешак, які розграбували країну, поздавали ворогу зброю, не відповідають ні за що, ці покидьки гріють свої старі кістки на Канарах!
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23.07.2025 12:50 Відповісти
Велика хвиля хейту до тцк. Непокора суспільства, коли люди вже цілими районами міста виходять проти мобілізації. Вимоги відкриття кримінальних справ про викрадення людей просто на вулицях та утримання у рабстві. Спочатку хотіли збити хвилю невдоволення відкриттям кордонів для чоловіків до 25 років. Але це не допомогло. То ж було прийнято цікаве рішення. Провести обшуки в набу, прийняти закон проти антикорупційних органів, викрити систему стукачів, які вживленні у владу, розкрити антикорупційні справи, а ГОЛОВНЕ, збити хвилю хейту проти мобілізації. І це вдалось. Дивіться самі: тепер з кожної праски та пралки захищають біднесеньких набу, всі забули про рабство та вбивства для чоловіків, і навіть якщо закон не прокатить все одно всі мережі розкриті. Про репутаційний удар зелі - ніхто не знає справжній рейтинг зелі, тому можливо зеля якраз знає, що другого шансу не буде і бере по максимуму.і давайте визнаємо, що кволе, убоге, бездарне набу, набране з тих самих корупціонерів з системи, до суду доводило 400 справ в рік і то під тиском партнерів. Повільніше вже працювати не можливо. А тепер вони будуть плакати, що їм все зламали і вони знову починають з початку. Це просто гра для дурнів. Вибачте я в це не граю. Вимагаю: судді - швейцарці; слідаки - ФБР; вертухаї - німці.
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23.07.2025 13:06 Відповісти
Так ще луплять людей, он в Чернігові нещодавно хлопець просто стоїть, мент підходить, хапає його за ноги і кидає об землю, говорили про серйозні травми і одне не бачаче око.
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23.07.2025 13:27 Відповісти
І за щастя феодалів холопи повинні віддати життя. Ну-гу
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23.07.2025 13:24 Відповісти
В Украине феодализм непотому что коррупция законна.
А УКРАИНЕ ФЕОДАЛИЗМ ПОТОМУ ЧТО УЖЕ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПРОШАРОК ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ НАД ЗАКОНОМ И ТРОГАТЬ ИХ НЕМОГИ. И ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТАКИХ ЛЮДЕЙ СЕЙЧАС И БОРЕТСЯ ТАК ЗВАНА ,,опозиция"

Но эта палка о двух концах.
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23.07.2025 13:25 Відповісти
Влада бореться за це. За таке завжди бореться влада.
А феодалаізм з багатьох причин - ринками володіють чинуши і бандюки і збирають данину, наприклад, яку вже прозвали орендою, вивчили це слово. Тому і ціни всі космічні. Тотальна корупція і кришування.
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23.07.2025 13:29 Відповісти
 
 