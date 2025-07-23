"У нас феодалізм! Корупція - законна", - військовий Маслов прокоментував закон проти НАБУ
Ухвалення закону про позбавлення незалежності НАБУ та САП є цинічним.
Про це заявив розвідник окремої розвідроти у складі 92-ї окремої механізованої бригади Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що має "величезний скепсис стосовно НАБУ, САП, ВАКС", проте "сама наявність цих органів як незалежних і, треба констатувати, доволі ефективних, довгий час рятувала наш державний устрій від падіння на рівень бананової республіки".
"Коротко по суті:
1) СБУ зробило виставу і безсовісно насцяла в очі своїми прес-релізами. Ніякої агентури ФСБ вони не виявили. Усі затримання — неймовірна, фантастична масштабна липа, включаючи фейк про нечистого на руку Гусарова, який не був ніяким "російським кротом", а у 2012-2013, коли НАБУ ще не існувало, будучи звичайним ментом, просто незаконно зливав інформацію людям Януковича (тобто Президента України), а саме Дмитру Іванцову, співробітнику … СБУ. З вас же просто роблять ідіотів, коли кажуть, що "крот" НАБУ працював на росіян. Ні, бляді, цей Гусаров працював на ВАШОГО крота, який, які і більшість з вас, працював на ворога в ті часи
2) ДБР вело справи по ДТП, скоєними працівниками НАБУ. З чого робити 100500 обшуків у справах про ДТП? Мета: знайти компромат, дискредитувати НАБУ, виявити на кого ще збирається матеріал.
3) Нагадаю назву законопроекту 12414, який наш дорогоцінний заступник Єрмака вже підписав.
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних ІЗ ЗНИКНЕННЯМ ОСІБ БЕЗВІСТІ за особливих обставин в умовах воєнного стану.
Автора законопроекту О.Бакумова навіть не повідомили про цю х#йню", - зазначив воїн.
Маслов назвав ухвалення закону цинічним.
"Уявіть наскільки цинічними вибл#дками треба бути щоб вставити в закон про папу римського норму про борделі і при цьому ходити на світські зустрічі з питань конституціоналізму, одягати красиві костюми і волати "Венеційська комісія, Страсбург, євроінтеграція, регламент, державотворення, демократія та інший абьірвалг".
Бидло в краватках. Ось хто ви. Пошто холопи на 95 квартал батон крошите? От натє вам — тепер дозволу будете питати у баріна і його кишенькових тузиків. Незалежний БЕП вони захотіли? Хер вам. Не знаєте в якій країні живемо? У нас феодалізм! А отже корупція — справа законна і необхідна, якщо з дозволу його високості. Ніяких вам НАБУ. Завтра буде закон про рогалики і ми в нього вставимо поправку в Конституцію, а чорт Арахамія вам накаже як голосувати, путінські депутати підтримають", - підсумував він.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.
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Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
Все по справі!
Зелені самі розпочали зворотній відлік для себе...
Все буде добре, Україна вистоїть, тим більше без цих зелених піонерів-зрадників.
якщо він сцить хай спитає мене як це робити без палева
ви невиліковні
Наш слоняра(с)...
Хоча на всіх попередніх антиконституційних голосуваннях про продаж землі, множинне громадянство, закріпачення військових через бойовий імунітет замість After Action Review, узурпацію влади саботажем конституційних виборів під час дії стану війни вони повністю віддалися фсбшці кремлівській.
Влади нема.
Є тільки кротівня і олігархат
КОД НАЦІЇ
ну, зе!гніди, то зрозуміло, а "патріоти опозиціонери" чого? хочуть подовше правління зе!скота?
Розриваюся між "брати в руки вила" і "купити чотири листи фанери, зробити аероплан і летіти з цієї країни до ***нєй матері" (як говорив герой Кості Стєпанкова в фільмі "Чотири листи фанери"). Бо нам - пи*да: як не каtsапи доб'ють, то внутрішній ворог у вигляді влади.
земразь побіжить а не я
- Гей, НАБУ та САП, скоріться,
Владу визнайте мою!
Я, ЗЕленський світлолиций,
Що бажаю, те й роблю.
.
Ви підозри слали ницо
Тим, кого з руки кормлю!
Гей, НАБУ та САП, скоріться,
Владу визнайте мою!
.
Корупційну нині тлю
У своїй держу десниці.
Б'ю чужих, своїх - люблю,
Я, ЗЕленський владолиций.
Гей, НАБУ та САП, скоріться!
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Е УПЕРТI, Е Й ТУПI, Е I ГЛУПI ЛЮДИ.
Кожний з них - в свiй бiк завзятий: свое гне до лютi.
Але часто серед нас е рiд особливий:
може бути вiн «плохим» , може й полохливим.
Тiльки в бiк свiй вiн не гне - бавиться в когуттi:
«журавля» свого вiн вловить, сидячи в покуттi.
За чужий рахунок жие, ГЕЙЛОМ воно зветься,
до людини «ЦАП» вiн каже, чи як заманеться.
Вiн же й гарно нас смiшить , як на трон зiпнеться.
То й чому ж йому не жити, як народ ведеться.
Гей, народе, нам кажи: ти «ДЕБIЛА» гiдний?
То ж такому накажи - в церкву на сповiдну.
- Гей, «козли», ану розходьтесь! - хто б про вас так бiдкав?
Той хто завжди, де не е, «красно» мовить «ляпу».
«Ляпа» ляпi мае рiзнь - знае й мiй собака.
Моя ляпа часом кисне - вiддаю собакам.
Як на мене , то е дяка молодшим спiвбратам.
Мiй собачка розлютився, та й на мiсяць вие,
бо в харчах електорату бачить вiн помиi.
Що не хочеш ти, «дебiл», харч «электорату»!
Ось! Свиня те все зжере: вiддам «алiгаторам»!
Люди добрi то й скажiть , якщо ви - не свинi:
чи собачка вiрно вдiяв, що не з*iв помиi?
Вiн не просто iх не iсть, в Космос гiдно вие.
А чи гарнi вашi вчинки - бачимо до нинi:
Кладуть «ляпу» вам на вуха, як помиi свиням.
На майданi - до концерту, мабуть ви й по нинi.
На майданi, бiля церкви, зкiнчилась агiтка.
- Гей, «козли», ану розходьтесь! - хто б про вас так бiдкав?
Той хто завжди, де не е, «красно» мовить «ляпу».
«Ляпа» ляпi мае рiзнь - знае й мiй собака. (ляпа - купусняк, або"червонослiв`я").
Д. ТРАМП 19 лютого, не видаленно
"Щось воно там вончє..".
Маслов, то воняє продукт вашої діяльності.
А УКРАИНЕ ФЕОДАЛИЗМ ПОТОМУ ЧТО УЖЕ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПРОШАРОК ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ НАД ЗАКОНОМ И ТРОГАТЬ ИХ НЕМОГИ. И ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТАКИХ ЛЮДЕЙ СЕЙЧАС И БОРЕТСЯ ТАК ЗВАНА ,,опозиция"
Но эта палка о двух концах.
А феодалаізм з багатьох причин - ринками володіють чинуши і бандюки і збирають данину, наприклад, яку вже прозвали орендою, вивчили це слово. Тому і ціни всі космічні. Тотальна корупція і кришування.