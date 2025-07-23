"У нас феодалізм! Корупція - законна", - військовий Маслов прокоментував закон проти НАБУ

Ухвалення закону про позбавлення незалежності НАБУ та САП є цинічним.

Про це заявив розвідник окремої розвідроти у складі 92-ї окремої механізованої бригади Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що має "величезний скепсис стосовно НАБУ, САП, ВАКС", проте "сама наявність цих органів як незалежних і, треба констатувати, доволі ефективних, довгий час рятувала наш державний устрій від падіння на рівень бананової республіки".

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"Коротко по суті:

1) СБУ зробило виставу і безсовісно насцяла в очі своїми прес-релізами. Ніякої агентури ФСБ вони не виявили. Усі затримання — неймовірна, фантастична масштабна липа, включаючи фейк про нечистого на руку Гусарова, який не був ніяким "російським кротом", а у 2012-2013, коли НАБУ ще не існувало, будучи звичайним ментом, просто незаконно зливав інформацію людям Януковича (тобто Президента України), а саме Дмитру Іванцову, співробітнику … СБУ. З вас же просто роблять ідіотів, коли кажуть, що "крот" НАБУ працював на росіян. Ні, бляді, цей Гусаров працював на ВАШОГО крота, який, які і більшість з вас, працював на ворога в ті часи

2) ДБР вело справи по ДТП, скоєними працівниками НАБУ. З чого робити 100500 обшуків у справах про ДТП? Мета: знайти компромат, дискредитувати НАБУ, виявити на кого ще збирається матеріал.

3) Нагадаю назву законопроекту 12414, який наш дорогоцінний заступник Єрмака вже підписав.

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних ІЗ ЗНИКНЕННЯМ ОСІБ БЕЗВІСТІ за особливих обставин в умовах воєнного стану.

Автора законопроекту О.Бакумова навіть не повідомили про цю х#йню", - зазначив воїн.

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Маслов назвав ухвалення закону цинічним.

"Уявіть наскільки цинічними вибл#дками треба бути щоб вставити в закон про папу римського норму про борделі і при цьому ходити на світські зустрічі з питань конституціоналізму, одягати красиві костюми і волати "Венеційська комісія, Страсбург, євроінтеграція, регламент, державотворення, демократія та інший абьірвалг".

Бидло в краватках. Ось хто ви. Пошто холопи на 95 квартал батон крошите? От натє вам — тепер дозволу будете питати у баріна і його кишенькових тузиків. Незалежний БЕП вони захотіли? Хер вам. Не знаєте в якій країні живемо? У нас феодалізм! А отже корупція — справа законна і необхідна, якщо з дозволу його високості. Ніяких вам НАБУ. Завтра буде закон про рогалики і ми в нього вставимо поправку в Конституцію, а чорт Арахамія вам накаже як голосувати, путінські депутати підтримають", - підсумував він.





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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

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