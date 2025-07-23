"Грабіжники кажуть - нарешті можна грабувати і нам нічого не буде" - військовий Фірсов прокоментував закон проти НАБУ

Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП, який вже набув чинності, викликає обурення у воїнів, які на фронті захищають Україну.

Про це командир взводу ударних безпілотників 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

На його переконання, ситуація, що склалася, це не питання НАБУ чи САП.

"Це питання дикухи - коли тобі прямо в обличчя кажуть: "ну нарешті можна грабувати, і нам за це нічого не буде".

А потім додають:

"А що ви нам зробите? Ті, хто можуть щось зробити - на фронті.

Ті, хто вийдуть на активні протести - теж скоро туди поїдуть", - додає він.

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Далі він розповів, що напередодні отримав від чиновника, який підпадає під юрисдикцію НАБУ, фото з мітингу.

Фірсов детально публікує уривок із діалогу з чиновником:

— Що ти там робиш? - кажу. — Ти ж їх не любиш.

— Тут справа не в любові. Просто з цими, якщо в мене й будуть проблеми, то аргументами, фактами — я зможу довести, що невинний. А от якщо прийдуть інші, — то, відчуваю, що вже й доводити не буде сенсу… Наступним буде ВАКС, от побачиш!

"За весь час служби я зрозумів одне: якщо серед військових і є єдиний запит на щось, то це на справедливість. Хочеться нарешті жити у світі об’єктивності, законності, порядку. Ніщо так не демотивує, як бачити, що поки ти сидиш в окопі, хтось грабує країну, за яку гинуть твої побратими. Виходить, - ми вмираємо, щоб вони грабували? Причому – нас же…В кінцевому рахунку, я боюсь, що с такими новинами, військові… ні, не захоплять владу. Не створять хунту чи навіть партію. На все це просто немає сил. Вони вирішать - все! Н@хуй треба за це воювати! І все швидко закінчиться: і Рада, і Президент, і...", - резюмує військовий.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.