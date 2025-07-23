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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"Грабіжники кажуть - нарешті можна грабувати і нам нічого не буде" - військовий Фірсов прокоментував закон проти НАБУ

Єгор Фірсов

Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП, який вже набув чинності, викликає обурення у воїнів, які на фронті захищають Україну.

Про це командир взводу ударних безпілотників 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

На його переконання, ситуація, що склалася, це не питання НАБУ чи САП.

"Це питання дикухи - коли тобі прямо в обличчя кажуть: "ну нарешті можна грабувати, і нам за це нічого не буде".

А потім додають:

"А що ви нам зробите? Ті, хто можуть щось зробити - на фронті.

Ті, хто вийдуть на активні протести - теж скоро туди поїдуть", - додає він.

Також читайте: У Раді готують подання до Конституційного Суду, щоб скасувати законопроєкт №12414

Далі він розповів, що напередодні отримав від чиновника, який підпадає під юрисдикцію НАБУ, фото з мітингу.

Фірсов детально публікує уривок із діалогу з чиновником: 

— Що ти там робиш? - кажу. — Ти ж їх не любиш.

— Тут справа не в любові. Просто з цими, якщо в мене й будуть проблеми, то аргументами, фактами — я зможу довести, що невинний. А от якщо прийдуть інші, — то, відчуваю, що вже й доводити не буде сенсу… Наступним буде ВАКС, от побачиш!

"За весь час служби я зрозумів одне: якщо серед військових і є єдиний запит на щось, то це на справедливість. Хочеться нарешті жити у світі об’єктивності, законності, порядку. Ніщо так не демотивує, як бачити, що поки ти сидиш в окопі, хтось грабує країну, за яку гинуть твої побратими. Виходить, - ми вмираємо, щоб вони грабували? Причому – нас же…В кінцевому рахунку, я боюсь, що с такими новинами, військові… ні, не захоплять владу. Не створять хунту чи навіть партію. На все це просто немає сил. Вони вирішать - все! Н@хуй треба за це воювати! І все швидко закінчиться: і Рада, і Президент, і...", - резюмує військовий.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

фірсов скрін

Автор: 

НАБУ (5217) Фірсов Єгор (124) САП (2277)


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Топ коментарі
+6
Поки військові воюють з росією, у них за спиною в тилу будуть таку ж саму росію. Це дійсно демотивує.
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23.07.2025 10:20 Відповісти
+6
У мене сват на фронті з 25 лютого 2022 року, вже 41 місяць !
Його думка:
- Більше всього. що нас демотивує - це hu*ny, яка відбувається у владі !
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23.07.2025 10:21 Відповісти
+6
Це мародери і за визначенням, і по факту.
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23.07.2025 10:25 Відповісти
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серед військових і є єдиний запит на щось, то це на справедливість. Хочеться нарешті жити у світі об'єктивності, законності, порядку. Ніщо так не демотивує, як бачити, що поки ти сидиш в окопі, хтось грабує країну, за яку гинуть твої побратими. Виходить, - ми вмираємо, щоб вони грабували? Джерело: https://censor.net/ua/n3564784

Йой , виявляється до людей потихеньку доходить ,про те ,що я писав 2 роки ? Виявляється ,що був все таки правий - а не десятки "патріотів -нафронтників " - які волали - "спачатку нада пабєдіть москаля ,а потім розберемось" . Виявляється ніхєра - не перемігши внутрішнього ворога - зі зовнішнім не впоратися ...
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23.07.2025 10:19 Відповісти
Отож...
На чий млин вони лили воду, ці "нафронтники" та барбершоп-позитивніБлохери... ? 💩💩💩
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23.07.2025 10:43 Відповісти
Щось та зелена субстанція по запаху на воду не схожа.
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23.07.2025 10:49 Відповісти
Поки військові воюють з росією, у них за спиною в тилу будуть таку ж саму росію. Це дійсно демотивує.
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23.07.2025 10:20 Відповісти
У мене сват на фронті з 25 лютого 2022 року, вже 41 місяць !
Його думка:
- Більше всього. що нас демотивує - це hu*ny, яка відбувається у владі !
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23.07.2025 10:21 Відповісти
Крадії, а не грабіжники, бо без застосування зброї, на грабіж у цих сцикунів сміливості бракує.
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23.07.2025 10:22 Відповісти
Це мародери і за визначенням, і по факту.
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23.07.2025 10:25 Відповісти
"ну нарешті можна грабувати, і нам за це нічого не буде....Ніщо так не демотивує, як бачити, що поки ти сидиш в окопі, хтось грабує країну, за яку гинуть твої побратими. Виходить, - ми вмираємо, щоб вони грабували?"

А до цього щось їм за це було? Чи не грабували? Чи ви цього не бачили, а тепер раптом всі прозріли?
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23.07.2025 10:23 Відповісти
Єгору Фірсову за позицію-респект...
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23.07.2025 10:23 Відповісти
Єгорушко, подумай про свій внесок у це все.
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23.07.2025 10:24 Відповісти
Гроші крутяцца, схеми мутяця.

https://imgbb.com/
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23.07.2025 10:26 Відповісти
Вчора поспіхом прийняли цей закон, - сьогодні перемовини в Стамбулі..., співпадіння? Ху..лу вигідна як корупція в Україні, так і розхитування українського суспільстваі.
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23.07.2025 10:31 Відповісти
ТРЕБА СТАВИТИ ПАЛАТКИ, ТЕ ЧОГО ВОНИ НАЙБІЛЬШЕ БОЯТЬСЯ!
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23.07.2025 10:31 Відповісти
Вони бояться шин ))))
Але шини не начасі - тільки АК
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23.07.2025 10:44 Відповісти
Треба приносить ФПВ.
ФПВ не зброя, а там хай мусора і банкові ждуни гадають чи знайдеться в когось БЧ чи скид в кишені щоб швидко накрутити на пташку.
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23.07.2025 10:51 Відповісти
если не будет бессрочных акций то через год будет война уже не с рашей а с зелиной шоблой
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23.07.2025 10:54 Відповісти
 
 