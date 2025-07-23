"Грабіжники кажуть - нарешті можна грабувати і нам нічого не буде", - военный Фирсов прокомментировал закон против НАБУ
Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП, уже вступивший в силу, вызывает возмущение у воинов, которые на фронте защищают Украину.
Об этом командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады ТРО Егор Фирсов сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его убеждению, сложившаяся ситуация - это не вопрос НАБУ или САП.
"Это вопрос дикаря - когда тебе прямо в лицо говорят: "Ну, наконец-то можно грабить, и нам за это ничего не будет".
А потом добавляют: "А что вы нам сделаете?"
Те, кто могут что-то сделать, - на фронте.
Те, кто выйдут на активные протесты, - тоже скоро туда поедут", - добавляет он.
Далее он рассказал, что накануне получил от чиновника, который подпадает под юрисдикцию НАБУ, фото с митинга.
Фирсов подробно публикует отрывок из диалога с чиновником:
- Что ты там делаешь? - говорю. - Ты же их не любишь.
- Тут дело не в любви. Просто с этими, если у меня и будут проблемы, то аргументами, фактами я смогу доказать, что невиновен. А вот если придут другие, то, чувствую, что уже и доказывать не будет смысла... Следующим будет ВАКС, вот увидишь!
"За все время службы я понял одно: если среди военных и есть единственный запрос на что-то, то это на справедливость. Хочется наконец жить в мире объективности, законности, порядка. Ничто так не демотивирует, как видеть, что пока ты сидишь в окопе, кто-то грабит страну, за которую гибнут твои побратимы. Получается, - мы умираем, чтобы они грабили? Причем - нас же ... В конечном счете, я боюсь, что с такими новостями, военные ... нет, не захватят власть. Не создадут хунту или даже партию. На все это просто нет сил. Они решат - все! Н@хуй надо за это воевать! И все быстро закончится: и Рада, и Президент, и...", - резюмирует военный.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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Йой , виявляється до людей потихеньку доходить ,про те ,що я писав 2 роки ? Виявляється ,що був все таки правий - а не десятки "патріотів -нафронтників " - які волали - "спачатку нада пабєдіть москаля ,а потім розберемось" . Виявляється ніхєра - не перемігши внутрішнього ворога - зі зовнішнім не впоратися ...
На чий млин вони лили воду, ці "нафронтники" та барбершоп-позитивніБлохери... ? 💩💩💩
Його думка:
- Більше всього. що нас демотивує - це hu*ny, яка відбувається у владі !
А до цього щось їм за це було? Чи не грабували? Чи ви цього не бачили, а тепер раптом всі прозріли?
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Але шини не начасі - тільки АК
ФПВ не зброя, а там хай мусора і банкові ждуни гадають чи знайдеться в когось БЧ чи скид в кишені щоб швидко накрутити на пташку.