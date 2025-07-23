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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Грабіжники кажуть - нарешті можна грабувати і нам нічого не буде", - военный Фирсов прокомментировал закон против НАБУ

Егор Фирсов

Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП, уже вступивший в силу, вызывает возмущение у воинов, которые на фронте защищают Украину.

Об этом командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады ТРО Егор Фирсов сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его убеждению, сложившаяся ситуация - это не вопрос НАБУ или САП.

"Это вопрос дикаря - когда тебе прямо в лицо говорят: "Ну, наконец-то можно грабить, и нам за это ничего не будет".

А потом добавляют: "А что вы нам сделаете?"

Те, кто могут что-то сделать, - на фронте.

Те, кто выйдут на активные протесты, - тоже скоро туда поедут", - добавляет он.

Также читайте: В Раде готовят представление в Конституционный суд, чтобы отменить законопроект №12414

Далее он рассказал, что накануне получил от чиновника, который подпадает под юрисдикцию НАБУ, фото с митинга.

Фирсов подробно публикует отрывок из диалога с чиновником:

- Что ты там делаешь? - говорю. - Ты же их не любишь.

- Тут дело не в любви. Просто с этими, если у меня и будут проблемы, то аргументами, фактами я смогу доказать, что невиновен. А вот если придут другие, то, чувствую, что уже и доказывать не будет смысла... Следующим будет ВАКС, вот увидишь!

"За все время службы я понял одно: если среди военных и есть единственный запрос на что-то, то это на справедливость. Хочется наконец жить в мире объективности, законности, порядка. Ничто так не демотивирует, как видеть, что пока ты сидишь в окопе, кто-то грабит страну, за которую гибнут твои побратимы. Получается, - мы умираем, чтобы они грабили? Причем - нас же ... В конечном счете, я боюсь, что с такими новостями, военные ... нет, не захватят власть. Не создадут хунту или даже партию. На все это просто нет сил. Они решат - все! Н@хуй надо за это воевать! И все быстро закончится: и Рада, и Президент, и...", - резюмирует военный.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

фирсов скрин

Автор: 

НАБУ (4344) Фирсов Егор (155) САП (2124)


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Топ комментарии
+6
Це мародери і за визначенням, і по факту.
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23.07.2025 10:25 Ответить
+5
Поки військові воюють з росією, у них за спиною в тилу будуть таку ж саму росію. Це дійсно демотивує.
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23.07.2025 10:20 Ответить
+5
У мене сват на фронті з 25 лютого 2022 року, вже 41 місяць !
Його думка:
- Більше всього. що нас демотивує - це hu*ny, яка відбувається у владі !
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23.07.2025 10:21 Ответить
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серед військових і є єдиний запит на щось, то це на справедливість. Хочеться нарешті жити у світі об'єктивності, законності, порядку. Ніщо так не демотивує, як бачити, що поки ти сидиш в окопі, хтось грабує країну, за яку гинуть твої побратими. Виходить, - ми вмираємо, щоб вони грабували? Джерело: https://censor.net/ua/n3564784

Йой , виявляється до людей потихеньку доходить ,про те ,що я писав 2 роки ? Виявляється ,що був все таки правий - а не десятки "патріотів -нафронтників " - які волали - "спачатку нада пабєдіть москаля ,а потім розберемось" . Виявляється ніхєра - не перемігши внутрішнього ворога - зі зовнішнім не впоратися ...
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23.07.2025 10:19 Ответить
Отож...
На чий млин вони лили воду, ці "нафронтники" та барбершоп-позитивніБлохери... ? 💩💩💩
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23.07.2025 10:43 Ответить
Щось та зелена субстанція по запаху на воду не схожа.
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23.07.2025 10:49 Ответить
Поки військові воюють з росією, у них за спиною в тилу будуть таку ж саму росію. Це дійсно демотивує.
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23.07.2025 10:20 Ответить
У мене сват на фронті з 25 лютого 2022 року, вже 41 місяць !
Його думка:
- Більше всього. що нас демотивує - це hu*ny, яка відбувається у владі !
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23.07.2025 10:21 Ответить
Крадії, а не грабіжники, бо без застосування зброї, на грабіж у цих сцикунів сміливості бракує.
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23.07.2025 10:22 Ответить
Це мародери і за визначенням, і по факту.
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23.07.2025 10:25 Ответить
"ну нарешті можна грабувати, і нам за це нічого не буде....Ніщо так не демотивує, як бачити, що поки ти сидиш в окопі, хтось грабує країну, за яку гинуть твої побратими. Виходить, - ми вмираємо, щоб вони грабували?"

А до цього щось їм за це було? Чи не грабували? Чи ви цього не бачили, а тепер раптом всі прозріли?
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23.07.2025 10:23 Ответить
Єгору Фірсову за позицію-респект...
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23.07.2025 10:23 Ответить
Єгорушко, подумай про свій внесок у це все.
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23.07.2025 10:24 Ответить
Гроші крутяцца, схеми мутяця.

https://imgbb.com/
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23.07.2025 10:26 Ответить
Вчора поспіхом прийняли цей закон, - сьогодні перемовини в Стамбулі..., співпадіння? Ху..лу вигідна як корупція в Україні, так і розхитування українського суспільстваі.
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23.07.2025 10:31 Ответить
ТРЕБА СТАВИТИ ПАЛАТКИ, ТЕ ЧОГО ВОНИ НАЙБІЛЬШЕ БОЯТЬСЯ!
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23.07.2025 10:31 Ответить
Вони бояться шин ))))
Але шини не начасі - тільки АК
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23.07.2025 10:44 Ответить
Треба приносить ФПВ.
ФПВ не зброя, а там хай мусора і банкові ждуни гадають чи знайдеться в когось БЧ чи скид в кишені щоб швидко накрутити на пташку.
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23.07.2025 10:51 Ответить
если не будет бессрочных акций то через год будет война уже не с рашей а с зелиной шоблой
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23.07.2025 10:54 Ответить
 
 