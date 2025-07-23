"Грабіжники кажуть - нарешті можна грабувати і нам нічого не буде", - военный Фирсов прокомментировал закон против НАБУ

Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП, уже вступивший в силу, вызывает возмущение у воинов, которые на фронте защищают Украину.

Об этом командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады ТРО Егор Фирсов сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его убеждению, сложившаяся ситуация - это не вопрос НАБУ или САП.

"Это вопрос дикаря - когда тебе прямо в лицо говорят: "Ну, наконец-то можно грабить, и нам за это ничего не будет".

А потом добавляют: "А что вы нам сделаете?"

Те, кто могут что-то сделать, - на фронте.

Те, кто выйдут на активные протесты, - тоже скоро туда поедут", - добавляет он.

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Далее он рассказал, что накануне получил от чиновника, который подпадает под юрисдикцию НАБУ, фото с митинга.

Фирсов подробно публикует отрывок из диалога с чиновником:

- Что ты там делаешь? - говорю. - Ты же их не любишь.

- Тут дело не в любви. Просто с этими, если у меня и будут проблемы, то аргументами, фактами я смогу доказать, что невиновен. А вот если придут другие, то, чувствую, что уже и доказывать не будет смысла... Следующим будет ВАКС, вот увидишь!

"За все время службы я понял одно: если среди военных и есть единственный запрос на что-то, то это на справедливость. Хочется наконец жить в мире объективности, законности, порядка. Ничто так не демотивирует, как видеть, что пока ты сидишь в окопе, кто-то грабит страну, за которую гибнут твои побратимы. Получается, - мы умираем, чтобы они грабили? Причем - нас же ... В конечном счете, я боюсь, что с такими новостями, военные ... нет, не захватят власть. Не создадут хунту или даже партию. На все это просто нет сил. Они решат - все! Н@хуй надо за это воевать! И все быстро закончится: и Рада, и Президент, и...", - резюмирует военный.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.