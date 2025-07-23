Организация экономического сотрудничества и развития предупредила Зеленского о последствиях из-за блокирования НАБУ
Организация экономического сотрудничества и развития выразила глубокую обеспокоенность из-за украинского закона об ограничении полномочий НАБУ и САП. Это может негативно повлиять на оборонные инвестиции в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме на имя заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, которое есть в распоряжении "Европейской правды".
В письме, которое датировано 22 июля, Джулия Фромгольц - руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР - выразила "глубокую обеспокоенность относительно последних событий", касающихся НАБУ и САП: принятие законопроекта № 12414.
Она заявила, что этот закон (который вступил в силу вскоре после того, как Киев получил это письмо, поскольку вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал его. - Ред.), значительно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины. Представитель организации также спрогнозировала, что эти изменения законодательства могут быть расценены рабочей группой OЭCP как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств.
Фромгольц заявила, что в будущем этот закон ставит под угрозу стремление Украины присоединиться к ОЭСР. Поэтому она призвала Украину и президента ветировать этот законопроект.
"В случае если это письмо поступит к вам после подписания законопроекта, мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов. Я настоятельно прошу рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью", - говорится в документе.
Также глава секретариата WGB предупредила о последствиях для Украины, если Киев не предпримет действия для исправления проблемы.
"Если (вопрос, возникший из-за принятия закона. - Ред.) останется нерешенным, это не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством и ее усилия по вступлению в ОЭСР, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров, в частности, тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление", - подытожила Фромгольц.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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ну, як дотурбувались?
На даний момент немає точної офіційної інформації про кількість депутатів від партії "Європейська Солідарність", які перебувають на фронті. Інформація про таку кількість не публікується у відкритих джерелах, і це пов'язано з міркуваннями безпеки.
Однак, відомо, що багато депутатів "Європейської Солідарності" служать у Збройних Силах України, а також у інших військових формуваннях, таких як територіальна оборона та добровольчі формування. Зокрема, згідно з Вікіпедією, «Європейська Солідарність» має найбільшу кількість військовослужбовців серед місцевих депутатів. За даними на липень 2023 року, партія налічувала 225 фронтовиків сил оборони та 73 бійця тероборони, а також 75 добровольців ДФТГ. Також, на жаль, партія має найбільшу кількість загиблих серед депутатів - 10 осіб. Загалом, інформація про конкретну кількість депутатів, що перебувають на фронті, не є публічною, але відомо про їх значну присутність у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
Молодцы 73%. Этот успех на ваших руках.