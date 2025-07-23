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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Организация экономического сотрудничества и развития предупредила Зеленского о последствиях из-за блокирования НАБУ

набу

Организация экономического сотрудничества и развития выразила глубокую обеспокоенность из-за украинского закона об ограничении полномочий НАБУ и САП. Это может негативно повлиять на оборонные инвестиции в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме на имя заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В письме, которое датировано 22 июля, Джулия Фромгольц - руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР - выразила "глубокую обеспокоенность относительно последних событий", касающихся НАБУ и САП: принятие законопроекта № 12414.

Она заявила, что этот закон (который вступил в силу вскоре после того, как Киев получил это письмо, поскольку вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал его. - Ред.), значительно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины. Представитель организации также спрогнозировала, что эти изменения законодательства могут быть расценены рабочей группой OЭCP как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств.

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Фромгольц заявила, что в будущем этот закон ставит под угрозу стремление Украины присоединиться к ОЭСР. Поэтому она призвала Украину и президента ветировать этот законопроект.

"В случае если это письмо поступит к вам после подписания законопроекта, мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов. Я настоятельно прошу рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью", - говорится в документе.

Также глава секретариата WGB предупредила о последствиях для Украины, если Киев не предпримет действия для исправления проблемы.

"Если (вопрос, возникший из-за принятия закона. - Ред.) останется нерешенным, это не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством и ее усилия по вступлению в ОЭСР, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров, в частности, тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление", - подытожила Фромгольц.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) ОЭСР (13) САП (2124)


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Топ комментарии
+14
А що для нього Україна, яку він обпльовував ще будучи кварталівським скомарохом?
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23.07.2025 11:03 Ответить
+10
ось і отвєтка для України. не для зелені, а для українців, які зараз виборюють незалежність і свободу нашої держави. 73% це ви зробили. ненавиджу цих зепідарів.
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23.07.2025 11:04 Ответить
+7
Чхав він на ваші європейські зауваження. Його дЄрмак тягне в Тайожний союз. І Віслюк радий ... що вихід є. З кацапами разом ?
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23.07.2025 11:07 Ответить
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А що для нього Україна, яку він обпльовував ще будучи кварталівським скомарохом?
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23.07.2025 11:03 Ответить
рожеві лєвакі толєрасти вже більше року мовчать про кінець президенства необраного виконуючого обов'язки?
ну, як дотурбувались?
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23.07.2025 11:04 Ответить
Не на часі ваше НАБУ - нова назва антикорупційної стратегії.
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23.07.2025 11:04 Ответить
ось і отвєтка для України. не для зелені, а для українців, які зараз виборюють незалежність і свободу нашої держави. 73% це ви зробили. ненавиджу цих зепідарів.
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23.07.2025 11:04 Ответить
"політична та громадянська недалекоглядність завжди закінчується суворим покаранням. оце з вами відбулося друзі-активісти-антикорупціонери" - віталій портніков
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23.07.2025 11:11 Ответить
Анатолій,повністю з вами згідний,ці зелені гниди роблять все для поразки УкраїниТепер все залежить від свідомої частини суспільства - не дати їм це зробити,бо без допомоги заходу ми не вижевимо.
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23.07.2025 11:29 Ответить
"Прийняття закону про обмеження повноважень НАБУ і САП може негативно вплинути на оборонні інвестиції...". Так Зе і його антимайданна команда з першого дня війни чомусь всі рішення приймають не на користь України, але наріду 73% це мабуть подобається.
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23.07.2025 11:06 Ответить
З 73% більшість на фронті, так як голосувала молодь, а де ваших 2%, по коментарям або за кордоном або на дивані
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23.07.2025 11:19 Ответить
Навіть сперечатися не буду, просто напишу офіційні факти, що у другому турі виборів Президента України у 2019 році Петро Порошенко отримав 3 014 609 голосів. Це становило 24,45% від загальної кількості виборців, що взяли участь у голосуванні. Згідно з результатами, опублікованими Центральною виборчою комісією, у другому турі виборів, який відбувся 21 квітня 2019 року, Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко - 24,45%. Загалом у голосуванні взяли участь 18 491 870 виборців. Якщо розглядати цифру, що за кордон виїхало до 10 мільйонів громадян, а в окупації залишилося до 5 мільйонів громадян, то немає в Україні виборців Зе. Забувся, що частина депутатів від Зе перейшли на бік ворога, а ще частина подалася в біга.

На даний момент немає точної офіційної інформації про кількість депутатів від партії "Європейська Солідарність", які перебувають на фронті. Інформація про таку кількість не публікується у відкритих джерелах, і це пов'язано з міркуваннями безпеки.

Однак, відомо, що багато депутатів "Європейської Солідарності" служать у Збройних Силах України, а також у інших військових формуваннях, таких як територіальна оборона та добровольчі формування. Зокрема, згідно з Вікіпедією, «Європейська Солідарність» має найбільшу кількість військовослужбовців серед місцевих депутатів. За даними на липень 2023 року, партія налічувала 225 фронтовиків сил оборони та 73 бійця тероборони, а також 75 добровольців ДФТГ. Також, на жаль, партія має найбільшу кількість загиблих серед депутатів - 10 осіб. Загалом, інформація про конкретну кількість депутатів, що перебувають на фронті, не є публічною, але відомо про їх значну присутність у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
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23.07.2025 11:31 Ответить
Ну ти так не ******. Була інфографіка по загиблих депутатах всіх рівнів. На першому місці - ЄС. Залені в тому списку взагалі не значилися, вони відмовилися надавати інформацію. А чому ті, хто прийшов в ТЦК 24.02.2022 будуть воювати до перемоги? - Правильно, чим більше патріотичних, мотивованих українців загине - тим ОПі буде легше впоратися з рештою населення. Коли справжніх буйних мало, то і владі легше живеться.
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23.07.2025 11:36 Ответить
Єгор,якщо є 2% з тих 73% зебілів котрі зараз на фронті,то добре.А,в основно вони сидять під спдницею жінок,або плавають в Дністрі чи Тисі,або блукають Карпатами чи волинськими лсами.
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23.07.2025 11:43 Ответить
Чхав він на ваші європейські зауваження. Його дЄрмак тягне в Тайожний союз. І Віслюк радий ... що вихід є. З кацапами разом ?
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23.07.2025 11:07 Ответить
В них синергія...
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23.07.2025 11:09 Ответить
Здобули... 😱
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23.07.2025 11:07 Ответить
Кому це спало на думку, це все що піськова замість ху...ла попереджати, введіть санкції проти дєрмака і все повернуть як було
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23.07.2025 11:10 Ответить
Зеля чтобы вооружать Украину и заниматься производством оружия как главнокомандующий, занимается тем что подчиняет себе власть....

Молодцы 73%. Этот успех на ваших руках.
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23.07.2025 11:11 Ответить
Хе!!!! Налякали ...
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23.07.2025 11:11 Ответить
Який там Євросоюз, як же зЄ легалізує награбоване?
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23.07.2025 11:15 Ответить
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23.07.2025 11:16 Ответить
Директор НАБУ Семён Кривонос вiджав у громади Святошинського р-ну зелену зону, щоб побудувати там чергову багатоповерхiвку на вул. Львiвський 18-В, непагано на цьому заробив - ото i все, що треба знати про незалежнiсть НАБУ.
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23.07.2025 11:57 Ответить
 
 