Готовим законопроект об отмене вчерашнего трэша. ВР и Зеленский начудили, намеки со стороны партнеров уже есть, - Юрчишин

В Верховной Раде готовят законопроект об отмене вчерашнего решения Рады об ограничении полномочий НАБУ и САП. С помощью юристов готовится также представление в Конституционный суд.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Голоса" и председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Он публикует краткий план действий по защите независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры:

1. Готовим и регистрируем законопроект об отмене вчерашнего трэша (голосование за законопроект №12414. - Ред.). Будет в ближайшее время, пригласим подписать всех. Посмотрим, кто из народных избранников способен слышать народ.

2. Работа с международными партнерами. Акцент - не дайте украинской власти скатываться в авторитаризм. Да, сотрудничество в сфере обороны должно быть безоговорочным. Но если МВФ, ОСЭР, Европейский союз дает деньги на реформы, то они (реформы) должны быть защищены. И только под них и при них есть доступ к этим ресурсам. Первые намеки со стороны партнеров уже есть. Продолжение следует.

3. Подготовка конституционного представления. Спасибо целой плеяде юристов, которые выразили желание помочь. Проект покажем, вычитаем совместно. Только тогда будем подавать.

Также читайте: "Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя", - журналист Мокрик

По его словам, сейчас приоритет - по первым двум пунктам.

"Потому что начудила Верховная Рада Украины и президент, поэтому и приоритет по исправлению - за этими институтами. Третий пункт требует времени и внимательности. Ну и решение будет через месяцы, в лучшем случае (реально годы). Работаем. Это план для политиков и экспертов. Будем информировать о ходе и реализации.

Обществу большое спасибо. Вы показали, кто на самом деле заказчик создания и развития антикоррупционной инфраструктуры. Спасибо, что объединяетесь, что не боитесь высказать позицию. Надо это продолжать. И формировать запрос к политикам на консолидацию для защиты украинской демократии. Независимо от политических цветов и партий. Потому что только в единстве - наша сила. И победа как над внутренними вызовами, так и (а это самое главное) внешним врагом", - резюмирует он.

Также читайте: Организация экономического сотрудничества и развития предупредила Зеленского о последствиях из-за блокирования НАБУ

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.