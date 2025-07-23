Готуємо законопроєкт про скасування вчорашнього трешу. ВР і Зеленський начудили, натяки з боку партнерів вже є, - Юрчишин
У Верховній Раді готують законопроєкт про скасування вчорашнього рішення Ради про обмеження повноважень НАБУ та САП. За допомогою юристів готується також подання до Конституційного суду.
Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Голосу" та голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
Він публікує короткий план дій щодо захисту незалежності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:
1. Готуємо і реєструємо законопроєкт про скасування вчорашнього трешу (голосування за законопроєкт №12414. - Ред.). Буде найближчим часом, запросимо підписати всіх. Побачимо, хто з народних обранців здатен чути народ.
2. Робота з міжнародними партнерами. Акцент - не дайте українській владі скочуватися в авторитаризм. Так, співпраця у сфері оборони має бути беззаперечною. Але якщо МВФ, ОСЕР, Європейський союз дає гроші на реформи, то вони (реформи) мають бути захищені. І лише під них і за них є доступ до цих ресурсів. Перші натяки з боку партнерів вже є. Далі буде.
3. Підготовка конституційного подання. Дякую цілій плеяді юристів, які висловили бажання допомогти. Проект покажемо, вичитаємо спільно. Лише тоді подаватимемо.
За його словами, наразі пріоритет за першими двома пунктами.
"Бо начудила Верховна Рада України та Президент, тому і пріоритет за виправленням за цими інституціями. Третій пункт потребує часу та уважності. Ну і рішення буде через місяці, в кращому випадку (реально роки). Працюємо. Це план для політиків та експертів. Будемо інформувати про перебіг та реалізацію.
Суспільству дуже дякую. Ви показали, хто насправді замовник створення та розвитку антикорупційної інфраструктури. Дякую, що об'єднуєтеся, що не боїтеся висловити позицію. Треба це продовжувати. І формувати запит до політиків на консолідацію для захисту української демократії. Не залежно від політичних кольорів та партій. Бо лише в єдності наша сила. І перемога як над внутрішніми викликами та і (а це найголовніше) зовнішнім ворогом", - резюмує він.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Будь ласка, зачекайте...
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Дємакратія спасєна.
А хто голосуватиме за цей твій закон, стісняюсь спитать...
пожежу загашено.
набу та сап залякане!
майдан по маленькому, пройшов безпечно для зелених дегенератів мародерів. бо, на майдані по маленькому, вимагали не зе!гніду на палю, а скасування 12414.
шойло голоборотька продовжується. чекаємо наступного зашквару, та *********** баєк від малюка.
Слуги і жопзж з довірами і іншими піарасами, покинуть залу ВР під час цього голосування.
Якщо Стефанчук взагалі це поставить на голосування.
Прошу визначитися і проголосувати!
І всі дружно тиснуть "проти".
Пам'ятайте цю прутню від Стефанчука в 2020-2022 роках?
юрчишин грається в пісочку
https://www.facebook.com/oskomina/posts/pfbid02BgbxTRtjh94oehir9u5BhLkBEHUJiuiPcivySwHAec7daWPwvZTfZkx5t9ZPu1a4l?__cft__[0]=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Кажете, https://www.facebook.com/nabu.gov.ua?__cft__[0]=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=-]K-R НАБУ і САП нічого не робили?
Ось топ гучних корупційних скандалів та розслідувань, про які ми дізналися завдяки роботі НАБУ І САП.
Підкреслюю: якби НАБУ і САП підпорядковувались «на всі 100% своєму» генпрокурору, ми б навіть не дізналися про ці історії:
Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)
• 2023 - хабар 2,7 млн $.
• Справа у суді, звинувачення тривають.
Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)
• 2022-2023 - відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.
• Заочний арешт, слідство завершено 2024.
Кирило Шевченко (ексглава НБУ)
• 2014-2019 - розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».
• Підозра - жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.
Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».
• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.
Геннадій Касай, народний депутат від «Слуги народу», фігурує у справі НАБУ та САП щодо корупції в оборонній сфері. У 2024 році підозру отримав його помічник Дмитро Пархісенко, який, за версією слідства, сприяв реалізації схеми через зв'язки в Міноборони. Сам Касай фігурує в матеріалах справи, триває розслідування, вироків поки немає.
Апд. Забула останню "зірку".
Олексій Чернишов, колишній міністр розвитку громад та територій і тимчасовий глава Нафтогазу, у червні 2025 року отримав підозру від НАБУ і САП у масштабній корупційній справі: його звинувачують в умисному заниженні вартості земель, які мали використовуватися для забудови, в результаті чого державі завдано шкоди у понад ₴1 млрд, а він власноруч отримав хабар із знижкою на нерухомість приблизно на ₴14,5 млн. Влітку 2025 суд заборонив йому виїзд за кордон та обрав заставу в ₴120 млн.
Тому реалістичніше, що скоро почнеться наступний етап шоу - СБУ раптом знайде російський слід в усіє опозиції та хоч трохи чесних журналістів. І звісно послідує ще один турбозакон. Тим більше і вигадувати зеленим нічого не потрібно - напевно рашистський закон про "іноагентів", вже переклали на українську.
Welcome to Бл*дорусь 2.0. Дякуйте дебілам в 2019 році.