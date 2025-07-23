Готуємо законопроєкт про скасування вчорашнього трешу. ВР і Зеленський начудили, натяки з боку партнерів вже є, - Юрчишин

У Верховній Раді готують законопроєкт про скасування вчорашнього рішення Ради про обмеження повноважень НАБУ та САП. За допомогою юристів готується також подання до Конституційного суду.

Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Голосу" та голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Він публікує короткий план дій щодо захисту незалежності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

1. Готуємо і реєструємо законопроєкт про скасування вчорашнього трешу (голосування за законопроєкт №12414. - Ред.). Буде найближчим часом, запросимо підписати всіх. Побачимо, хто з народних обранців здатен чути народ.

2. Робота з міжнародними партнерами. Акцент - не дайте українській владі скочуватися в авторитаризм. Так, співпраця у сфері оборони має бути беззаперечною. Але якщо МВФ, ОСЕР, Європейський союз дає гроші на реформи, то вони (реформи) мають бути захищені. І лише під них і за них є доступ до цих ресурсів. Перші натяки з боку партнерів вже є. Далі буде.

3. Підготовка конституційного подання. Дякую цілій плеяді юристів, які висловили бажання допомогти. Проект покажемо, вичитаємо спільно. Лише тоді подаватимемо.

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За його словами, наразі пріоритет за першими двома пунктами.

"Бо начудила Верховна Рада України та Президент, тому і пріоритет за виправленням за цими інституціями. Третій пункт потребує часу та уважності. Ну і рішення буде через місяці, в кращому випадку (реально роки). Працюємо. Це план для політиків та експертів. Будемо інформувати про перебіг та реалізацію.

Суспільству дуже дякую. Ви показали, хто насправді замовник створення та розвитку антикорупційної інфраструктури. Дякую, що об'єднуєтеся, що не боїтеся висловити позицію. Треба це продовжувати. І формувати запит до політиків на консолідацію для захисту української демократії. Не залежно від політичних кольорів та партій. Бо лише в єдності наша сила. І перемога як над внутрішніми викликами та і (а це найголовніше) зовнішнім ворогом", - резюмує він.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.