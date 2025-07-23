УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13453 відвідувача онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
3 689 21

Готуємо законопроєкт про скасування вчорашнього трешу. ВР і Зеленський начудили, натяки з боку партнерів вже є, - Юрчишин

Ярослав Юрчишин

У Верховній Раді готують законопроєкт про скасування вчорашнього рішення Ради про обмеження повноважень НАБУ та САП. За допомогою юристів готується також подання до Конституційного суду.

Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Голосу" та голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Він публікує короткий план дій щодо захисту незалежності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

1. Готуємо і реєструємо законопроєкт про скасування вчорашнього трешу (голосування за законопроєкт №12414. - Ред.). Буде найближчим часом, запросимо підписати всіх. Побачимо, хто з народних обранців здатен чути народ.

2. Робота з міжнародними партнерами. Акцент - не дайте українській владі скочуватися в авторитаризм. Так, співпраця у сфері оборони має бути беззаперечною. Але якщо МВФ, ОСЕР, Європейський союз дає гроші на реформи, то вони (реформи) мають бути захищені. І лише під них і за них є доступ до цих ресурсів. Перші натяки з боку партнерів вже є. Далі буде.

3. Підготовка конституційного подання. Дякую цілій плеяді юристів, які висловили бажання допомогти. Проект покажемо, вичитаємо спільно. Лише тоді подаватимемо.

Також читайте: "Зеленський ігнорує реальність на рівні Януковича. Він загрався у Государя", - журналіст Мокрик

За його словами, наразі пріоритет за першими двома пунктами.

"Бо начудила Верховна Рада України та Президент, тому і пріоритет за виправленням за цими інституціями. Третій пункт потребує часу та уважності. Ну і рішення буде через місяці, в кращому випадку (реально роки). Працюємо. Це план для політиків та експертів. Будемо інформувати про перебіг та реалізацію.

Суспільству дуже дякую. Ви показали, хто насправді замовник створення та розвитку антикорупційної інфраструктури. Дякую, що об'єднуєтеся, що не боїтеся висловити позицію. Треба це продовжувати. І формувати запит до політиків на консолідацію для захисту української демократії. Не залежно від політичних кольорів та партій. Бо лише в єдності наша сила. І перемога як над внутрішніми викликами та і (а це найголовніше) зовнішнім ворогом", - резюмує він.

Також читайте: Організація економічного співробітництва та розвитку попередила Зеленського про наслідки через блокування НАБУ

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

юрчишин скрін

Автор: 

НАБУ (5217) ВР (15126) законопроєкт (3661) Юрчишин Ярослав (156) САП (2277)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Всі оці "обурення" різних партій і політиків як ото пердіж у воду))) Вам не здається?
показати весь коментар
23.07.2025 12:06 Відповісти
+5
Урря.
Дємакратія спасєна.
А хто голосуватиме за цей твій закон, стісняюсь спитать...
показати весь коментар
23.07.2025 12:04 Відповісти
+5
все!
пожежу загашено.
набу та сап залякане!
майдан по маленькому, пройшов безпечно для зелених дегенератів мародерів. бо, на майдані по маленькому, вимагали не зе!гніду на палю, а скасування 12414.

шойло голоборотька продовжується. чекаємо наступного зашквару, та *********** баєк від малюка.
показати весь коментар
23.07.2025 12:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не затягуйте...Часу обмаль...
показати весь коментар
23.07.2025 12:03 Відповісти
Урря.
Дємакратія спасєна.
А хто голосуватиме за цей твій закон, стісняюсь спитать...
показати весь коментар
23.07.2025 12:04 Відповісти
Всі оці "обурення" різних партій і політиків як ото пердіж у воду))) Вам не здається?
показати весь коментар
23.07.2025 12:06 Відповісти
то є так, але мовчати теж не потрібно
показати весь коментар
23.07.2025 12:26 Відповісти
ідіот ..
показати весь коментар
23.07.2025 12:06 Відповісти
все!
пожежу загашено.
набу та сап залякане!
майдан по маленькому, пройшов безпечно для зелених дегенератів мародерів. бо, на майдані по маленькому, вимагали не зе!гніду на палю, а скасування 12414.

шойло голоборотька продовжується. чекаємо наступного зашквару, та *********** баєк від малюка.
показати весь коментар
23.07.2025 12:07 Відповісти
Де голоси візьмете на підтримку цього законопроекту?

Слуги і жопзж з довірами і іншими піарасами, покинуть залу ВР під час цього голосування.
Якщо Стефанчук взагалі це поставить на голосування.

Прошу визначитися і проголосувати!
І всі дружно тиснуть "проти".
Пам'ятайте цю прутню від Стефанчука в 2020-2022 роках?
показати весь коментар
23.07.2025 12:08 Відповісти
ну навіть немовля розуміє що все ця гниль була зазделегідь спланована

юрчишин грається в пісочку
показати весь коментар
23.07.2025 12:09 Відповісти
Краще інше найголовнйше подання до конституційного суду готуйте. А то все вже похідні від того
показати весь коментар
23.07.2025 12:10 Відповісти
https://www.facebook.com/oskomina?__cft__[0]=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=-]C%2CP-R Анна Оскомина

https://www.facebook.com/oskomina/posts/pfbid02BgbxTRtjh94oehir9u5BhLkBEHUJiuiPcivySwHAec7daWPwvZTfZkx5t9ZPu1a4l?__cft__[0]=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Кажете, https://www.facebook.com/nabu.gov.ua?__cft__[0]=AZVeoO68uQbo3apYh-************************************************************************************************************************************-JoM71wF8MUDd1Ju2aqXx_Aw&__tn__=-]K-R НАБУ і САП нічого не робили?

Ось топ гучних корупційних скандалів та розслідувань, про які ми дізналися завдяки роботі НАБУ І САП.

Підкреслюю: якби НАБУ і САП підпорядковувались «на всі 100% своєму» генпрокурору, ми б навіть не дізналися про ці історії:

Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)

• 2023 - хабар 2,7 млн $.

• Справа у суді, звинувачення тривають.

Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)

• 2022-2023 - відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.

• Заочний арешт, слідство завершено 2024.

Кирило Шевченко (ексглава НБУ)

• 2014-2019 - розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».

• Підозра - жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.

Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)

• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.

• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».

• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.

• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.

Анатолій Гунько (СН, нардеп)

• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.

• Підозра, затримання, запобіжний захід.

• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.

Віктор Бондар (СН, нардеп)

• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».

• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.

Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)

2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)

Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука

Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає

Андрій Одарченко (СН, Харків)

• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.

• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.

Микола Задорожній (СН, Сумщина)

• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.

• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.

Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.

2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.

Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.

Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва

- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.

Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду

- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.

Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка

САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.

Вадим Альперін (бізнесмен)

Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.

Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.

Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000

Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів

Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн

Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.

Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.

Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.

Геннадій Касай, народний депутат від «Слуги народу», фігурує у справі НАБУ та САП щодо корупції в оборонній сфері. У 2024 році підозру отримав його помічник Дмитро Пархісенко, який, за версією слідства, сприяв реалізації схеми через зв'язки в Міноборони. Сам Касай фігурує в матеріалах справи, триває розслідування, вироків поки немає.

Апд. Забула останню "зірку".

Олексій Чернишов, колишній міністр розвитку громад та територій і тимчасовий глава Нафтогазу, у червні 2025 року отримав підозру від НАБУ і САП у масштабній корупційній справі: його звинувачують в умисному заниженні вартості земель, які мали використовуватися для забудови, в результаті чого державі завдано шкоди у понад ₴1 млрд, а він власноруч отримав хабар із знижкою на нерухомість приблизно на ₴14,5 млн. Влітку 2025 суд заборонив йому виїзд за кордон та обрав заставу в ₴120 млн.
показати весь коментар
23.07.2025 12:12 Відповісти
Ця ідея помре не народившись,нарцис зеля хер коли визнає що воно ідіот,бездарь,нікчема,тому цей " закон" навіть до розгляду не донесуть.
показати весь коментар
23.07.2025 12:12 Відповісти
Имитация
показати весь коментар
23.07.2025 12:13 Відповісти
Враховуючи ще небачений в історії України темп створення та прийняття цього "закону", та всі дії навколо НАБУ, САП, БЕБ єдиний спосіб його відміни, це вила в ср*ку хрипатому недомірку. Але ймовірність цього в нинішніх умовах вкрай мала.
Тому реалістичніше, що скоро почнеться наступний етап шоу - СБУ раптом знайде російський слід в усіє опозиції та хоч трохи чесних журналістів. І звісно послідує ще один турбозакон. Тим більше і вигадувати зеленим нічого не потрібно - напевно рашистський закон про "іноагентів", вже переклали на українську.
Welcome to Бл*дорусь 2.0. Дякуйте дебілам в 2019 році.
показати весь коментар
23.07.2025 12:18 Відповісти
Начудив мудрий нарІд в 2019 році, а це все наслідки, так ********?
показати весь коментар
23.07.2025 12:19 Відповісти
Бог на допомогу!
показати весь коментар
23.07.2025 12:31 Відповісти
це не начудили - це спрямована дія *********
показати весь коментар
23.07.2025 12:32 Відповісти
Что ты там готуешь,лапшу на уха,приготовь себе.
показати весь коментар
23.07.2025 12:38 Відповісти
а Пинчук разрешил?
показати весь коментар
23.07.2025 13:13 Відповісти
Хвойда Юрчишин скаржиться в лігу сексуальних реформ.
показати весь коментар
23.07.2025 13:14 Відповісти
В нас уже було 4 (чотири) "Майдана". Кожен наступний був радикальнішим за попередній. На останньому вже звучали вимоги карати корумпованих узурпаторів влади на горло. Янукович втік тому шо "народна любов" досягла такого градусу, що якби він не втік то його розірвали б на дрантя. Хєлєнскій з Єрмаком і Тататровим теж спробують втекти. Але ... тепер нація озброєна, і сотні тисячі готові звстосувати зброю жо узурпаторів та не дати їм жодного шансу "павтаріть". Негайно скласти списки всіх виродків які підтримали це антинародний , тоталітарний і корупційний закон. Це як лакмус = всі хто підтримав, голосува, просторікував дурню, включаючи Малюка, є зрадниками народу і як мінімум мають юути позбавлені всіх посад і права займати будь які державні посади довічно. Швидкість з якою узурпатор пересидент Боневткі Какая Разніца підписав цей "заког" свідчить про його антиукраїнську сутність. Такі дії дають народу України право на повстання проти диктатури та узурпації влади корумпованими негідниками. Час проголосити - вбий "слугу" врятуй країну! Дегенерат Зєлєнскій має бути "капсульований". Після виборів його діяльність має отримати правову оцінку і відповідне покарання.
показати весь коментар
23.07.2025 13:24 Відповісти
 
 