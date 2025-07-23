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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Зеленський зібрав керівників СБУ, НАБУ, САП, НАЗК і ДБР: Домовились працювати конструктивно. За 2 тижні буде спільний план дій. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 липня 2025 року, зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів, був присутнім також генеральний прокурор.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зібрав антикорупціонерів

"Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог - російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості", - зауважив він.

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За словами Зеленського, кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.

"Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно", - наголошує Зеленський.

"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо.

Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства", - резюмує глава держави.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Автор: 

НАБУ (5217) Зеленський Володимир (24812) СБУ (13158) САП (2277)


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Топ коментарі
+24
Віримо, бо ще ніколи він не обманював
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23.07.2025 12:32 Відповісти
+21
зеленський чорт
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23.07.2025 12:30 Відповісти
+17
США и ЄС этот юморок не оценят.
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23.07.2025 12:31 Відповісти
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Не геть так, насправді не нульовий. Пишуть і кажуть - багато що впирається у роботу судової системи.
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23.07.2025 13:08 Відповісти
Нє, не закінчив.
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23.07.2025 13:18 Відповісти
2 недели
Что-то мне это напоминает...

"For Trump, 'Two Weeks' Is the Magic Number

"Two weeks" is one of President Trump's favorite units of time. It can mean something, https://www.nytimes.com/2025/06/19/world/middleeast/trump-iran-two-weeks.html or nothing at all."
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23.07.2025 13:06 Відповісти
Дав вказівку працювати на користь хуцпи і проти єдиного, хто відстоює інтереси України - Порошенка.
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23.07.2025 13:06 Відповісти
Другий зліва на баканова чим то ******, чи не пластика часом.
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23.07.2025 13:06 Відповісти
Я так розумію, тепер вже претензій до "кремле-агентських" НАБУ і САП немає, робимо вигляд, що нічого не сталося.
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23.07.2025 13:07 Відповісти
Ви, попересічані, воюйте а в нас такий собі междусобойчик !!!!!!
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23.07.2025 13:08 Відповісти
Розумна і виважена людина в своіх діях , ніколи не буде
займатися хитрістю і намагатися всім запудрити мізки
своєю тупістю !!
Ніколи розумна Людина не стане вирішувати свої і державні
справи хитрістю , як це робить Зеблазень
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23.07.2025 13:09 Відповісти
Так розумна людина не е тупою, то й нащо iй лукавити-хитрити.
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23.07.2025 13:12 Відповісти
А чому керівника БЕБ немає ??
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23.07.2025 13:09 Відповісти
А його призначення зарубала Стефанішина, за що тепер поїде в США.
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23.07.2025 13:15 Відповісти
зарубав лідор, підмахнула бумажку по команді фас стефанішина
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23.07.2025 13:20 Відповісти
На кого це розраховано ? Ми - не дебіли !
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23.07.2025 13:13 Відповісти
відміняй закон тварино. Антикорупція має бути незалежна, вор, і твої обіцянки нікого не цікавлять
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23.07.2025 13:18 Відповісти
от жеж брехливий гад, я жодному його слову не вірю
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23.07.2025 13:20 Відповісти
Керівники набу і сап повели себе м'яко кажучи не айс (це щоб без матів)
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23.07.2025 13:21 Відповісти
перед підписанням закону що телепню заважало зібрати СБУ, НАБУ, САП, НАЗК і ДБР тебе ж просили посли G7 не підписувати, так спішив підписати що на другий день усрався ....., а тепер 2 тижні буде читати те що напідписував. Подай заяву про відсторонення - можливо вцілієш
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23.07.2025 13:24 Відповісти
це не ʼкосякʼ як дехто каже а скориговані дії із знищення антикорупції. Це не просто помилка. Єдиний варіант це Зеленському та його шоблі в раді передавати владу та йти під суд.
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23.07.2025 13:27 Відповісти
А з Єрмаком ви теж домовились? Чи в нього з невидимкою Татаровим своя "кочка зору"?
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23.07.2025 13:29 Відповісти
Брехло і ворюга.
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23.07.2025 13:29 Відповісти
Все до чого торкається зеленський руйнується.
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23.07.2025 13:31 Відповісти
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