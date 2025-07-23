Собирали на кого нужно и на кого не нужно: "слуга народа" Вирастюк рассказал, почему голосовал за ликвидацию полномочий НАБУ и САП
Народный депутат "Слуги народа" Василий Вирастюк поддержал скандальный законопроект 12414 о ликвидации полномочий НАБУ и САП и объяснил свое решение тем, что они собирали "на кого нужно и на кого не нужно".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Главком".
"Мы буквально этот вопрос обсуждали, потому что вы не первый, кто спрашивает о том, почему мы это поддержали и за это проголосовали. Видимо, потому, что они занимались не до конца тем, что нужно делать. Собирали на кого нужно и на кого не нужно, показывали немаленький объем работы, передавали дальше в прокуратуру. Дальше их не интересовало то, что будет происходить: главное - пришить человеку какую-то проблему, а доказывать обратное - это твоя личная проблема становится. Плюс к тому: еще был скандал, который был недавно (речь идет о массовых обысках в НАБУ 21 июля, которые СБУ и Офис Генпрокурора назвали "спецоперацией по нейтрализации российского влияния на НАБУ", и задержании одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. - Ред.)", - заявил Вирастюк.
Он также не смог объяснить, как принятый законопроект связан с исчезновением лиц, пропавших без вести в условиях военного положения.
"Я так подробно не могу сказать, потому что не вхожу в комитет по вопросам правоохранительной деятельности - вы думаете, у меня феноменальная память, чтобы все помнить? Почему в первом чтении было так, а потом в комитете переиначили? Еще раз говорю - я не вхожу в тот комитет, поэтому настолько подробно все не отслеживаю", - сказал Вирастюк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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#ля ..Василь не вміє дипломатично лити воду, як ті, хто ходять по ефірах, він прямо говорить і по суті))
Звісно!
На "5-6 менеджерів" збирати було не потрібно, а вони ЗБИРАЛИ!
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Вот-вот, на Чернышева и Резникова не нужно было, ибо это люди лично Зеленского.
Вот НАБУ и поплатился.
Как только провели обыск в квартире Резникова и взялись плотно за Чернышева, так сразу ОП завертелся как юла.
Последствия известны.
А для обывателей включили пластинку про шпионов в НАБУ, хотя ни одного даже не задержали.
Как только НАБУ переподчинили, так про шпионов и не вспоминают...