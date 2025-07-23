Собирали на кого нужно и на кого не нужно: "слуга народа" Вирастюк рассказал, почему голосовал за ликвидацию полномочий НАБУ и САП

Народный депутат "Слуги народа" Василий Вирастюк поддержал скандальный законопроект 12414 о ликвидации полномочий НАБУ и САП и объяснил свое решение тем, что они собирали "на кого нужно и на кого не нужно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Главком".

"Мы буквально этот вопрос обсуждали, потому что вы не первый, кто спрашивает о том, почему мы это поддержали и за это проголосовали. Видимо, потому, что они занимались не до конца тем, что нужно делать. Собирали на кого нужно и на кого не нужно, показывали немаленький объем работы, передавали дальше в прокуратуру. Дальше их не интересовало то, что будет происходить: главное - пришить человеку какую-то проблему, а доказывать обратное - это твоя личная проблема становится. Плюс к тому: еще был скандал, который был недавно (речь идет о массовых обысках в НАБУ 21 июля, которые СБУ и Офис Генпрокурора назвали "спецоперацией по нейтрализации российского влияния на НАБУ", и задержании одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. - Ред.)", - заявил Вирастюк.

Он также не смог объяснить, как принятый законопроект связан с исчезновением лиц, пропавших без вести в условиях военного положения.

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"Я так подробно не могу сказать, потому что не вхожу в комитет по вопросам правоохранительной деятельности - вы думаете, у меня феноменальная память, чтобы все помнить? Почему в первом чтении было так, а потом в комитете переиначили? Еще раз говорю - я не вхожу в тот комитет, поэтому настолько подробно все не отслеживаю", - сказал Вирастюк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.