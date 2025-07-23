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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Собирали на кого нужно и на кого не нужно: "слуга народа" Вирастюк рассказал, почему голосовал за ликвидацию полномочий НАБУ и САП

Василий Вирастюк

Народный депутат "Слуги народа" Василий Вирастюк поддержал скандальный законопроект 12414 о ликвидации полномочий НАБУ и САП и объяснил свое решение тем, что они собирали "на кого нужно и на кого не нужно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Главком".

"Мы буквально этот вопрос обсуждали, потому что вы не первый, кто спрашивает о том, почему мы это поддержали и за это проголосовали. Видимо, потому, что они занимались не до конца тем, что нужно делать. Собирали на кого нужно и на кого не нужно, показывали немаленький объем работы, передавали дальше в прокуратуру. Дальше их не интересовало то, что будет происходить: главное - пришить человеку какую-то проблему, а доказывать обратное - это твоя личная проблема становится. Плюс к тому: еще был скандал, который был недавно (речь идет о массовых обысках в НАБУ 21 июля, которые СБУ и Офис Генпрокурора назвали "спецоперацией по нейтрализации российского влияния на НАБУ", и задержании одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. - Ред.)", - заявил Вирастюк.

Он также не смог объяснить, как принятый законопроект связан с исчезновением лиц, пропавших без вести в условиях военного положения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление НАБУ и САП после встречи в ОП: Мы лишены гарантий, для их восстановления нужны четкие шаги на уровне закона

"Я так подробно не могу сказать, потому что не вхожу в комитет по вопросам правоохранительной деятельности - вы думаете, у меня феноменальная память, чтобы все помнить? Почему в первом чтении было так, а потом в комитете переиначили? Еще раз говорю - я не вхожу в тот комитет, поэтому настолько подробно все не отслеживаю", - сказал Вирастюк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) Вирастюк Василий (82) ВР (29343) законопроект (3252) САП (2124)


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Топ комментарии
+54
СН - це вигрібна яма, де зібрано весь непотреб, а Вася там представляє тупоголових баранів-кнопкодавів. Проте, він сказав правду, адже вибіркове правосуддя - це родима пляма зеленого непотребу.
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23.07.2025 13:43 Ответить
+52
Сила є - ума не треба. Якраз цей випадок.
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23.07.2025 13:42 Ответить
+38
просто дядько здоровий, і йому ніхто не каже що він дебіл.
що значить "на кого не треба"? якщо порушуєш закон, значить треба збирати матеріали, і не гребе що ти кум брата двоюрідної сестри тітки дружини зеленського
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23.07.2025 13:45 Ответить
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Тупорилий качок здав усіх ********. З тельбухами.
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23.07.2025 15:21 Ответить
бо у Раді, майже у кожного рило щетинисте, тгму і бздять....
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23.07.2025 15:22 Ответить
а що він робив до депутатства, окрім як тягав вантажівки на мотузці? Про розумові здібності все ясно. Тому і запам"ятати не може.
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23.07.2025 15:26 Ответить
Вася включив відбиті мозги і почав багатіти. Перед цім скаржився, що бідний як церковна миша.
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23.07.2025 15:30 Ответить
Він не лише вантажівку тягав, він ще може підняти важку каменюку. Особистість різностороння, одразу відчувається.
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23.07.2025 15:41 Ответить
Краще б тобі на голову шар упав кило на 200
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23.07.2025 15:26 Ответить
нічого б не було
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23.07.2025 15:42 Ответить
І "заробітчанин" від слуг голос подав.
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23.07.2025 15:30 Ответить
НАБУ та САП себе дискредитували.
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23.07.2025 15:31 Ответить
Веня, любий хлопчик, а хто тобі це сказав? Твій хозяїн, агент фсб з погремухою Козир, в миру д,Ермак? Ти-би впн виключив, для прилічія, а то якось стремно кукурікати вроді з Німеччини про українські діла.
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23.07.2025 15:49 Ответить
Навибирали, блдь!..
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23.07.2025 15:39 Ответить
Так всі ми пам'ятаємо, як на довиборах по виборчому округу в Коломиї Найвеличніший особисто протягував Вірастюка. Навіть сеанс відеозв'язку був спеціально зрежисований, де Вірастюк (тоді ще ніхто і просто кандидат в депутати) сидить поряд з головою Франківської ОДА в чомусь доповідає, які заходи вжиті для "боротьби з ковідом"...Тепер Вася "відпрацьовує високу довіру"
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23.07.2025 15:39 Ответить
сам каже що в читанні закону дупля не отбив,але проголосував за закон.як так ?
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23.07.2025 15:41 Ответить
Вася, на кого потрібно і на кого не потрібно - Вася, може ти не в курсі, куди тобі, збирвали на злодюг, які крали, щоб собі, дітям і внукам хватило вкраденого. Василю, депутатство не закриває від закону, красти ніззя, тим більше у воюючої держави. Може ти не в курсі, Вася, шановний стронгмен, що сказала пані премьер-міністр? Вона сказала, що бюджет нашої воюючої держави наповнюється тільки на 25%, а остальне нам дають донори з Европи
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23.07.2025 15:44 Ответить
Яке ж ти васильку дурне 🤬
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23.07.2025 15:45 Ответить
КОМУ потрібно, а КОМУ НЕ потрібно???????! Якщо вірастюк отримує хабарі, то українцям якраз потрібно про це знати, ТОМУ що це шкодить нашим інтересам!!!!!!!!
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23.07.2025 15:46 Ответить
Чмо ж прямим текстом сказало !!!!!!!!!
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23.07.2025 16:02 Ответить
чувак настільки тупий, що сказав правду, збирали на того на кого не потрібно
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23.07.2025 15:48 Ответить
"Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно ..."

#ля ..Василь не вміє дипломатично лити воду, як ті, хто ходять по ефірах, він прямо говорить і по суті))
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23.07.2025 15:50 Ответить
Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, не вистарчає "мазуту" щоб додуматись.що ОСНОВНЕ завдання в НАБУ І САП "ЗБИРАТИ".А ВЖЕ ВИРІШУВАТИ НА КОГО ПОТРІБНО ,А НА КОГО НІ ,МАЄ СУД.АЛЕ НЕ 200 З ГАКОМ КУПЛЕНИХ "ЗЕЛЕНИХ" ВАСАЛІВ
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23.07.2025 16:02 Ответить
"Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно" -
Звісно!
На "5-6 менеджерів" збирати було не потрібно, а вони ЗБИРАЛИ!
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23.07.2025 16:24 Ответить
Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно...
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Вот-вот, на Чернышева и Резникова не нужно было, ибо это люди лично Зеленского.
Вот НАБУ и поплатился.
Как только провели обыск в квартире Резникова и взялись плотно за Чернышева, так сразу ОП завертелся как юла.
Последствия известны.
А для обывателей включили пластинку про шпионов в НАБУ, хотя ни одного даже не задержали.
Как только НАБУ переподчинили, так про шпионов и не вспоминают...
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23.07.2025 16:26 Ответить
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