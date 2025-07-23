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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Заявление НАБУ и САП после встречи в ОП: Мы лишены гарантий, для их восстановления нужны четкие шаги на уровне закона

НАБУ

Принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП.

Об этом заявили руководители обоих институтов во время встречи, инициированной Офисом Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе Президента.

"Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если подписание 12414 актуально, то и протесты актуальны. Власть потеряла возможность называть критиков агентами Кремля, - адвокат Загребельская

В то же время НАБУ и САП подчеркивают свою преданность интересам украинского народа и продолжают работать над сохранением профессиональной способности обоих институтов и результатов, достигнутых за годы их деятельности.

"Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка. Мы искренне благодарим граждан Украины за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие. Именно благодаря активному гражданскому участию антикоррупционная реформа стала возможной.

НАБУ и САП призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Мощь и устойчивость Сил Обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства", - добавляют в НАБУ и САП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) САП (2124) Офис Президента (1811)


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Топ комментарии
+16
Яку вам гарантію треба?
Зеленський це і є основна гарантія безкарності корупції у своєму оточенні.
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23.07.2025 13:21 Ответить
+13
Та, да, і Малюта Скуратов, і Єжов і Ягода, і Бєрія, розриваючи роти і ламаючи ребра " сам не діяв", царі наказували. Давайте про них забудемо..
Як і про тих хто " пріводіл пріговор в ісполеніє", це х ж святі люди.
Поки тобі самому рота не порвуть.
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23.07.2025 13:32 Ответить
+12
а малюк білий і пухнастий, та да-да-да!))))
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23.07.2025 13:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Виважено, щоб Малюка знову не запустили крутити руки і роздирати пальцями повікі із метою заставити " разблокуваті тєлефоні"
Можна і без очей лишитися...
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23.07.2025 13:21 Ответить
Не треба стрілки гніву на Малюка ! Він особисто не діє ! Або "гарант" нацькував, а потім депутатів збурив. Або дійшли до цього спільно з мегаПАМОЩЬНІКАМІ !
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23.07.2025 13:24 Ответить
а малюк білий і пухнастий, та да-да-да!))))
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23.07.2025 13:29 Ответить
Без тобто. На шухєрє стоїть не Злодій для закону ? Я нічого не стверджував, крім щодо нашого вєлічного Віслюка.
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23.07.2025 13:34 Ответить
тобто з ФСБ параши
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23.07.2025 13:32 Ответить
Та, да, і Малюта Скуратов, і Єжов і Ягода, і Бєрія, розриваючи роти і ламаючи ребра " сам не діяв", царі наказували. Давайте про них забудемо..
Як і про тих хто " пріводіл пріговор в ісполеніє", це х ж святі люди.
Поки тобі самому рота не порвуть.
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23.07.2025 13:32 Ответить
Яку вам гарантію треба?
Зеленський це і є основна гарантія безкарності корупції у своєму оточенні.
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23.07.2025 13:21 Ответить
Конституцію для Конституції мабуть треба ! ***... шоу 95 !
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23.07.2025 13:25 Ответить
Трясця, ми українці домовчались ! Вже нашим державним інституціям потрібні ГАРАНТІЇ ! А СБУ ще не кричить про гарантії, а поліція гарантована від "гаранта" ???
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23.07.2025 13:22 Ответить
Жодним чином не підтимую той закон, що піпорядковує їх ген прокурору, тільки оде питання. А що раніше заважало НАБУ та САП ...ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції... ? З самого 2015 року?
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23.07.2025 13:23 Ответить
тебе там не було, ти б показав їм як справи розкривати та через наших портновський суддів до обвинувального вироку проштовхувати
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23.07.2025 13:31 Ответить
Ну раз вони такі безсилі, то на що потрачені 7 мільярдів гривень? Насіров, і той на свободі. Поки грошове забезпечення капало, теплі кабінети, квартири у Києві розподілялись, транспорт службовий, то все було ОК. А тепер їм заважають, наразі, перший раз, ми побачили їхні обличчя на пресконференції...
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23.07.2025 13:45 Ответить
лише Офіс Генпрокурора в Києві на діяльність 1 Генпрокурора, десятка його заступників та 600 співробітників витратив 15,5 млрд грн за 2024 рік. Не дохєралі на такий непотріб?
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23.07.2025 13:55 Ответить
Вони ж усі інваліди, розуміти потрібно. Україна дуже багата країна, тільки населена дуже довірливими людьми...
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23.07.2025 13:58 Ответить
Поки ти, не почееш рахувати,скіки виратили на Охвіс Зеленьського, на самого Зеленьського, на Єрмака, Татрова, Стєфанішину і Чернишова, на Прокуратуру, Суди, Міліцію і співствставляти це із " еффективністтю діяльності", твоїм словам віри немає.
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23.07.2025 15:21 Ответить
Я тут до чого? Мені за це не платять, для цього було НАБУ та САП, но вони не рахували, тепер і не будуть гадаю. Що прокурори інваліди, то всім відомо. А віриш ти у щось Істоміінаа, чи ні, мені...
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23.07.2025 15:29 Ответить
Погугліть кількість розкритих справ топпосадовців і їх родичів, якщо не знали. Навіть тут були пости з великим переліком. І уявіть кількість справ ще не розслідуваних. Блискавична швидкість наїзду означає, що зачепили не якихось там єрмаків і арахамов, а саму вишеньку на верхівці владного торту.
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23.07.2025 14:08 Ответить
Ну якщо зачепили, то скоро ми про це узнаємо, не зможе патріотична людина промовчати, і зам`яти все за хабаря...
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23.07.2025 14:13 Ответить
То це буде хіба що злив, не підтверджений справою. І ви знову напишете: 'А що їм заважало?'
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23.07.2025 14:19 Ответить
Так, а що їм заважало і заважає зараз, квартира на Печерську, бронь від мобілізації?
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23.07.2025 15:17 Ответить
Справа має свій порядок ведення, припущення, виявлення фактів, розслідування обставин, встановлення зв'язків, формування доказової бази, дотримання процесуальних правил. Це лише на форумі швидко писати, а в роботі потребує дотримання багатьох умов, які ви не зрозумієте.
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23.07.2025 15:28 Ответить
Я розумію що нічого в них не вийшло, зероу...
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23.07.2025 15:31 Ответить
Не напружуйтесь. Для вас зібрали: https://censor.net/ua/resonance/3564820/top-rozsliduvan-*************-zlochyniv-organamy-nabu-ta-sap
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23.07.2025 15:47 Ответить
Потужно, мабуть, це того вартувало, бідний Чаус...
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23.07.2025 15:58 Ответить
Уявляю, як багато за цейчас зробили ви.
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23.07.2025 16:07 Ответить
Спитай у «винищувача кадировців» пана Татарова. Для того шоп справа закінчилася потрібно слідство, прокуратура і… суд, який під наглядом кого? Ага. Але НАБУ вже такі їх дістало, а ще і голову лише через конкурс під наглядом шановних партнерів.
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23.07.2025 14:28 Ответить
Результат їхньої діяльності - це нуль.
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23.07.2025 13:37 Ответить
Ну власне як твоєї зараз. Ну бо ви рібятка такі відповісте. І то буде ненакористь країні, на жаль. Але не думайте, шо ви сховаєтеся всі на росіі
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23.07.2025 14:30 Ответить
В перші дні війни попредні справи було знищено дякуючи покійнику портнову і іншим досі живим персонажам -ви що забули що таке було
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23.07.2025 13:46 Ответить
Та я вам більше скажу, спокійно живуть ті що в 90х та в 2000х розікрав та знищив ЗСУ, промисловість розтяг, вони і далі керують. І НАБУ та САП до цього питання, діла ніколи не було, хоча і портнова воно ніколи не цікавило. Все це що зараз спостерігається, це привід ще раз холопів зіштовхнути головами, а пани будуть далі робити те що їм потрібно, реальна влада в Україні не мінялась з 90х, а те що ви спостерігаєте, то ширма. "Розділяй і володарюй", пряцюе як завжди.
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23.07.2025 13:57 Ответить
Ніколи не чули про строк позовної давності?
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23.07.2025 14:21 Ответить
Ніколи не чули що по державній зраді, немає строку давності?
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23.07.2025 14:57 Ответить
Ніколи не читали, що таке державна зрада, а що таке продаж зброї?
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23.07.2025 14:58 Ответить
А що таке, знищення власних збройних сил, що призвело до виникнення такого явища як війна? Втрата територій, загибель сотень тисяч людей? Це продаж зброї?
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23.07.2025 15:14 Ответить
Ви сформулюйте якось свою думку, щоби вона була доступна не лише таким високоосвіченим, як ви. Послідовно і логічно, для простих людей. Де припущення, де висновок, а де питання. Бо я розгубилась у вашій пунктуації.
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23.07.2025 15:21 Ответить
САП діє з осені 2015 року а її ******** статус як незалежного публічного юридичного суб"єкта - з весни 2024 року, На сьогодні за наказом зелі САП позбавлено незалежного статусу і підпорядковується на 1000% своєму генпрокурору Кравченко. Щодо справ 90х, 2000х років то це до тих хто їх відкривав, закривав одна з фігурантів досі в парламенті і агітувала за закон 12414 так що зірвала оплески слуг,
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23.07.2025 14:57 Ответить
Та ніхто нічого не відкривав, тому і не закривав. Я тільки дві маленькі фігури назву, Кузьмук і Гриценко. Один епізод, продаж за копійки та списання 60 ти. дивізіонів ЗРК С-300, та запасів ракет до них. Хтось їх питав, чи допитував? Та нікому це не потрібно.
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23.07.2025 15:10 Ответить
А ви знаєте.що продаж зброї і скорочення ЗСУ проходило через ухвалу верховної зради.
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23.07.2025 15:25 Ответить
Знаю. КМ подавав список майна та техніки в ВРУ, та голосувала. Мабуть якби оцих двох, що ставили підписи на контрактах, запитали, то вони розповіли б, хто цими процесами дійсно керував, і навіщо. Хоча навіщо, і так зрозуміло кожному . Но досі ніхто не питав, це ж дрібниці...
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23.07.2025 15:43 Ответить
Як казала одна з косою :- за поданням МО пропоную надлишкове озброєння передати в обмін...на Х... його знає що крім неї.
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23.07.2025 16:05 Ответить
Кучмівські викормиши, вони і зараз правлять, нічого не змінилось, а нарід справно голосує за "новіє ліца", кожен раз. А ті зараз бігають по світу, клянчать патрони та снаряди...
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23.07.2025 16:11 Ответить
Це вже питання ефективності.
Але покращення ефективності не буде без незалежності.
Тепер набу залежний від чиновників по яким повинен вести роботу... а це рівноцінно, що його ліквідували.
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23.07.2025 13:47 Ответить
Покращення не буде без відповідальності, усіх і кожного. Не було відповідальності й нема.
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23.07.2025 14:03 Ответить
Тим шо суди у нас кришуються під ОПою. Все? Чи продовжувати?
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23.07.2025 14:26 Ответить
Правова держава від ОПЗЖ і "95 кварталу" смішно, але страшно.
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23.07.2025 13:24 Ответить
на кого це розраховано?
зелені дегенерати мародери зробили, що хотіли, а саме вилучили всі докази про себе коханих.
тепер, можна і відмінити цей зашквар.
спеціально куплені депутати, вже почали роботу над відкатом назад.
конституційний суд, закон про відміну закону ......
так що, ми у сраці. у повній сраці.
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23.07.2025 13:25 Ответить
У повній сраці як тільки дозволили мафії каламойші зайняти Банкову у 2019 році
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23.07.2025 13:33 Ответить
Я вимагаю ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ. Президента. Або Ніхто, або Уряд Коаліції.
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23.07.2025 13:26 Ответить
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23.07.2025 13:26 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=AZU3QKw6UbAfnVvhQ0YelY3V1fR7mg5yZOGm_P7xc1g12qg3NLvR0ZoQyRLZFBo1r-TZu75bUXc9vFA1qmUhNlXXocKEq515DLhkvSZevaHnEWLQVodtgFPHX3hEkZMXjnMdTZtHWtYo5DRkwiXeqKpCl_tWkPNhILW04swbYGT4Eg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/pfbid0PPzxvDMkg6PgztA9FqFdQaqKVjkmASx6JE2eo7ise48wREiTFKQLtzGXYswk2678l?__cft__[0]=AZU3QKw6UbAfnVvhQ0YelY3V1fR7mg5yZOGm_P7xc1g12qg3NLvR0ZoQyRLZFBo1r-TZu75bUXc9vFA1qmUhNlXXocKEq515DLhkvSZevaHnEWLQVodtgFPHX3hEkZMXjnMdTZtHWtYo5DRkwiXeqKpCl_tWkPNhILW04swbYGT4Eg&__tn__=%2CO%2CP-R 30 квітня 2019 р. Человек - "отмазка". Тихон Тарнавский:

Почему я называю избирателей Зеленского идиотами? Что ж, давайте подробно.

1. Если человек верит, что "Порошенко обогатился в 82/86/88 раз", то он идиот. Потому что только идиот не в состоянии умножить полтора миллиарда на 80 и сравнить полученные 120 со 112, владелец которых (кстати, заработавший их на одной из крупнейших и древнейших интернет-корпораций мира) до сих пор считается богатейшим в мире.

2. Если человек до сих пор подпевает песням про липецкую фабрику, но не хочет видеть российского кино-бизнеса Зеленского, то он идиот. Потому что конфетки это конфетки, а участие в конкурсе на российское госфинансирование кинофильма во время войны - это прямое пособничество врагу.

3. Если человек винит Порошенко за попустительство и пособничество коррупции и "старой системе" - и не хочет видеть среди "новых лиц" Зеленского партнера Жилина; советника Азарова; обвиненного в незаконном обогащении экс-министра; и полит-технолога Тигипко и рыгов, - он однозначно идиот.

4. Если человек верит, что олигарх может просто так отдать самое дорогое в году эфирное время для мощного старта предвыборной кампании и ничего не захотеть взамен, - он идиот.

5. Если человек верит в "такую чернуху про Зеленского, какую не видывал ни один другой кандидат", игнорируя постоянное поливание дерьмом Порошенко в "лучшем" духе роспропаганды - вплоть до "убийства собственного брата" - на том же самом канале (в перерывах между почти круглосуточной "не политической" раскруткой Зеленского), он идиот.

6. Если человек не понимает, какому зрителю больше всего понравится третий сезон "слуги народа", где Украина распалась на два с лишним десятка микрогосударств в результате гражданской войны, а никакой внешней агрессии нет и в помине, - он идиот экстра-класса.

Достаточно? Могу продолжать еще очень долго.
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23.07.2025 13:29 Ответить
Тепер зрозуміло навіщо вони поперлися на фотосесію в ОПу, за гарантіями.
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23.07.2025 13:27 Ответить
Дали зрозуміти, що поки цей піарас при владі, ніякого розслідування по корупції серед його оточення не буде.

А спільним фото, можна підтертися, попереднього добре деформувавши аркуш.
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23.07.2025 13:28 Ответить
Впевнений,що якби не прийшов ЗЕленський до влади і не привів те шобло квартальне,і ввесь зброд"Уродливих слуг" все в Україні було по другому.Широкомасштабки не було,як не було б мільйонної міграції.В цьому є заслуга ЗЕлених.
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23.07.2025 13:28 Ответить
Тобто, ми десять років соплі жували, ніхто не сидить, але поверніть нам гарантії, бо нам потрібен процес заради процесу. Жуватимемо соплі і далі...
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23.07.2025 13:29 Ответить
розкажи кого посадили прокурвори-інваліди за 30 років чи СБУ за стільки ж.
я уважно слухаю.
якщо теж нікого то чому НАБУ підпорядковують черговому 100%-у холую зеленого мародера на крові а не навпаки.
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23.07.2025 13:57 Ответить
Занадто багато "антикорупційних" органів розвелося на службі в олігархів. Абсолютно правильний закон.
А то по факту -у кожного олігарха своє "НАБУ".
Цікаво - а хто підняв норот на мітинги, і з чієї кишені ці мітинги проплачені.
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23.07.2025 13:30 Ответить
прийди на мітинг, там тобі пояснять. якщо на мене натрапиш то можу особисто показати і розказати хто мені платить, чєпуха подоляцька
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23.07.2025 13:58 Ответить
А ти працюєш тільки за гроші? Не суди пособі.
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23.07.2025 15:30 Ответить
А навіщо вони туди пішли, щоб зберегти теплі крісла? Схоже на принесення омажу
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23.07.2025 13:30 Ответить
Бо през запросив, тре було слати на йух? Чи зразу в тупу зелену пику, і бажано з ноги?
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23.07.2025 13:34 Ответить
Найкраща гарантія - підозра, арешт, обшуки та допити усьому ближньому колу Потужного, усім 263 зрадникам народу у ВР, керівництву СБУ, БЕБ, Кабміну і т.п. Впевнений одних лише вилучених доларів лік піде на кубометри. І все це раптово, щоб навіть самому тупорилому з 73% дійшло що таке зелені. Дійшло відразу, коли після такого НАБУ і САП будуть заарештовані включно з прибиральницями. Але якщо діяти рішуче, то дуже швидко місця в камерах, вони звільнять для натовпу зелених.
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23.07.2025 13:31 Ответить
Можна ж було захворіти, чи у відрядження поїхати
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23.07.2025 13:31 Ответить
Вони це сказали перзиденту в обличчя?
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23.07.2025 13:36 Ответить
10 років нікого непосадили проїдали народні гроші і мої теж. Гнать Гнать Гнать в шию ці органи .бо вони ніякої пользи не принесли .хай відчитаються за 10 років праці що зроблено?#

Мт
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23.07.2025 13:37 Ответить
які всраку гарантії, як ********* скаже (через нового генпрокурора) так і будете робити
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23.07.2025 13:45 Ответить
зеленський і є гарантом авиократії -корупції і беззаконня -він мусить піти сам
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23.07.2025 13:47 Ответить
Зеля думає що він монарх
Гнати тварь давно пора
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23.07.2025 14:32 Ответить
На аудієнції у 'кардинала'? Чи у самого? Середньовіччя. Ця влада ностальгує мабуть за часами Вишинського. Тоді війна перервала знищення України. А зараз?
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23.07.2025 14:43 Ответить
Прийняття цього закону - це більше ніж позбавлення незалежності НАБУ та САП, це на руку ворогу, думаю, планується, що ЄС відвернеться та перестане надавати допомогу Україні. А наслідки цього потім які будуть? Цей закон - це державна зрада.
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23.07.2025 14:44 Ответить
Идиотам что горланят "А где были НАБУ"? Прошу ознакомится )) С этим списком остается вопрос как их до этого не "забанили " )))

Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)
• 2023 - хабар 2,7 млн $.
• Справа у суді, звинувачення тривають.
Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)
• 2022-2023 - відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.
• Заочний арешт, слідство завершено 2024.
Кирило Шевченко (ексглава НБУ)
• 2014-2019 - розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».
• Підозра - жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.
Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».
• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.
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23.07.2025 16:10 Ответить
Президенту зі своїми менеджарами, депутатам, які проголосували за "закон" по обмеженню діяльності незалежних від влади антикорупційних органів , як виявилося Європейське майбутне цієї країни не потрібно на відміну від інших людей, студентів, пенсіонерів, які вийшли на мітинг проти корупції, військових які захищають своїх дітей і чужих дітей в тому числі невдячних корупціонерів,(а невдячність- це вже традиція влади), тому що у корупціонерів при владі і так все є, броня від фронту,яку вони самі собі зробили доречи незаконно згідно Конститиції, вседозволеність і безкарність на всі дії в тому числі на корупцію, вони навіть поставили перед загрозою бюджетну і військову допомогу європейців, тільки за ради свого бажання розкрадати і гнобити цю країну, США бачачи це вже відмовилися допомагати Україні фінансово, залишилося ще європейцям і тоді без зброї в Україні прольється не рікі крові українськиї захисників , а море, доречі все це дивним чином сходиця з бажаннями агресора. Тоді якщо владі не потрібна демократична Україна з європейським майбутнім , а потрібна корупційна диктатура хай візьмуть валізі і їдуть туди, множинне громадянство за яке вони так хочуть проголосува в них вже є.
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23.07.2025 16:26 Ответить
 
 