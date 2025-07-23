Заявление НАБУ и САП после встречи в ОП: Мы лишены гарантий, для их восстановления нужны четкие шаги на уровне закона

Принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП.

Об этом заявили руководители обоих институтов во время встречи, инициированной Офисом Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе Президента.

"Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии", - говорится в заявлении.

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В то же время НАБУ и САП подчеркивают свою преданность интересам украинского народа и продолжают работать над сохранением профессиональной способности обоих институтов и результатов, достигнутых за годы их деятельности.

"Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка. Мы искренне благодарим граждан Украины за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие. Именно благодаря активному гражданскому участию антикоррупционная реформа стала возможной.

НАБУ и САП призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Мощь и устойчивость Сил Обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства", - добавляют в НАБУ и САП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.