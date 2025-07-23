Заява НАБУ і САП після зустрічі в ОП: Ми позбавлені гарантій, для їх відновлення потрібні чіткі кроки на рівні закону

Ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП.

Про це наголосили керівники обох інституцій під час зустрічі, ініційованої Офісом Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НАБУ і САП за підсумками зустрічі в Офісі Президента.

"Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії", - йдеться у заяві.

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Водночас НАБУ і САП підкреслюють свою відданість інтересам українського народу та продовжують працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності.

"Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку. Ми щиро дякуємо громадянам України за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість. Саме завдяки активній громадянській участі антикорупційна реформа стала можливою.

НАБУ і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора і утвердження європейського майбутнього нашої держави", - додають у НАБУ та САП.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 23 липня 2025 року, зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.