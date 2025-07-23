Заява НАБУ і САП після зустрічі в ОП: Ми позбавлені гарантій, для їх відновлення потрібні чіткі кроки на рівні закону
Ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП.
Про це наголосили керівники обох інституцій під час зустрічі, ініційованої Офісом Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НАБУ і САП за підсумками зустрічі в Офісі Президента.
"Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії", - йдеться у заяві.
Водночас НАБУ і САП підкреслюють свою відданість інтересам українського народу та продовжують працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності.
"Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку. Ми щиро дякуємо громадянам України за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість. Саме завдяки активній громадянській участі антикорупційна реформа стала можливою.
НАБУ і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора і утвердження європейського майбутнього нашої держави", - додають у НАБУ та САП.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 23 липня 2025 року, зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
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Можна і без очей лишитися...
Як і про тих хто " пріводіл пріговор в ісполеніє", це х ж святі люди.
Поки тобі самому рота не порвуть.
Зеленський це і є основна гарантія безкарності корупції у своєму оточенні.
Але покращення ефективності не буде без незалежності.
Тепер набу залежний від чиновників по яким повинен вести роботу... а це рівноцінно, що його ліквідували.
зелені дегенерати мародери зробили, що хотіли, а саме вилучили всі докази про себе коханих.
тепер, можна і відмінити цей зашквар.
спеціально куплені депутати, вже почали роботу над відкатом назад.
конституційний суд, закон про відміну закону ......
так що, ми у сраці. у повній сраці.
Почему я называю избирателей Зеленского идиотами? Что ж, давайте подробно.
1. Если человек верит, что "Порошенко обогатился в 82/86/88 раз", то он идиот. Потому что только идиот не в состоянии умножить полтора миллиарда на 80 и сравнить полученные 120 со 112, владелец которых (кстати, заработавший их на одной из крупнейших и древнейших интернет-корпораций мира) до сих пор считается богатейшим в мире.
2. Если человек до сих пор подпевает песням про липецкую фабрику, но не хочет видеть российского кино-бизнеса Зеленского, то он идиот. Потому что конфетки это конфетки, а участие в конкурсе на российское госфинансирование кинофильма во время войны - это прямое пособничество врагу.
3. Если человек винит Порошенко за попустительство и пособничество коррупции и "старой системе" - и не хочет видеть среди "новых лиц" Зеленского партнера Жилина; советника Азарова; обвиненного в незаконном обогащении экс-министра; и полит-технолога Тигипко и рыгов, - он однозначно идиот.
4. Если человек верит, что олигарх может просто так отдать самое дорогое в году эфирное время для мощного старта предвыборной кампании и ничего не захотеть взамен, - он идиот.
5. Если человек верит в "такую чернуху про Зеленского, какую не видывал ни один другой кандидат", игнорируя постоянное поливание дерьмом Порошенко в "лучшем" духе роспропаганды - вплоть до "убийства собственного брата" - на том же самом канале (в перерывах между почти круглосуточной "не политической" раскруткой Зеленского), он идиот.
6. Если человек не понимает, какому зрителю больше всего понравится третий сезон "слуги народа", где Украина распалась на два с лишним десятка микрогосударств в результате гражданской войны, а никакой внешней агрессии нет и в помине, - он идиот экстра-класса.
Достаточно? Могу продолжать еще очень долго.
А спільним фото, можна підтертися, попереднього добре деформувавши аркуш.
я уважно слухаю.
якщо теж нікого то чому НАБУ підпорядковують черговому 100%-у холую зеленого мародера на крові а не навпаки.
А то по факту -у кожного олігарха своє "НАБУ".
Цікаво - а хто підняв норот на мітинги, і з чієї кишені ці мітинги проплачені.
Мт
Гнати тварь давно пора
Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)
• 2023 - хабар 2,7 млн $.
• Справа у суді, звинувачення тривають.
Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)
• 2022-2023 - відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.
• Заочний арешт, слідство завершено 2024.
Кирило Шевченко (ексглава НБУ)
• 2014-2019 - розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».
• Підозра - жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.
Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».
• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.