Якщо підписання 12414 на часі, то і протести на часі. Влада втратила можливість називати критиків агентами Кремля, - адвокатка Загребельська
Після ухвалення скандального Закону про ліквідацію повноважень НАБУ та САП влада більше не має права називати тих, хто виступає із публічною критикою, агентами Кремля.
Про це пише у фейсбуці адвокатка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В цю гру можна грати вдвох. Якщо прийняття та підписання 12414 на часі, то і критика влади на часі. На часі корупційні викриття. На часі політична конкуренція та опозиція. На часі обʼєктивно оцінювати неефективність наближених. На часі протести. Все це за один день стало на часі", - пише вона.
А влада, на думку Загребельської, втратила можливість називати тих, хто публічно критикує її, агентами Кремля
"Молодь кричала сьогодні на акції протесту "Зеля чорт". Та сама молодь, що ще кілька днів тому поважала як верховного головнокомандувача. Один день. Один закон. Один підпис", - резюмувала вона.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
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Цей рашистський наратив Зеля перейняв у пуйла.
Що ще раз доказує, що Зеля у змові з пуйлом.
До нього під шумок додали положення, що керівнику Офісу Президента, його заступнику, Премʼєр-міністру, міністрам, їх заступникам та державним службовцям категорії А підозру може вручити тільки Генпрокурор.
А він проти своїх ніколи не піде
Раніше такого імунітету у цих посадовців не було. І більше не буде підозр таким міністрам-корупціонерам як Чернишов та інші.
Це тобі не рашка.
Шо то невидно патриотических очередей в ТЦК.
Цікаво, чи нема зв'язку між діями ЗЄ і відсутністю черг у ТЦК?
ТО ВАС ТАМ НЕ СТОЯЛО?
Бо дурні!Бо влада!
Бо вироки виносять судді.
А суддями керують Татаров, Єрмак з ОП.
Тому всі претензії к Зеленському, чому його суди не саджають корупціонерів.
Збіг у часі з підозрою куму Скумбрія та розслідуваннями по дорогам - то лише збіг.
Скільки зараз тобі платить офіс Зелі, більше ніж раніше офіс Петі?
При Зе - ніт, бо війна...
Так війна, щонайменше, з 2014 року?
Эта другое...