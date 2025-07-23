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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Якщо підписання 12414 на часі, то і протести на часі. Влада втратила можливість називати критиків агентами Кремля, - адвокатка Загребельська

Люди вийшли на акцію проти закону щодо НАБУ та САП в Києві
Фото: Радіо Свобода

Після ухвалення скандального Закону про ліквідацію повноважень НАБУ та САП влада більше не має права називати тих, хто виступає із публічною критикою, агентами Кремля.

Про це пише у фейсбуці адвокатка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В цю гру можна грати вдвох. Якщо прийняття та підписання 12414 на часі, то і критика влади на часі. На часі корупційні викриття. На часі політична конкуренція та опозиція. На часі обʼєктивно оцінювати неефективність наближених. На часі протести. Все це за один день стало на часі", - пише вона.

А влада, на думку Загребельської, втратила можливість називати тих, хто публічно критикує її, агентами Кремля

"Молодь кричала сьогодні на акції протесту "Зеля чорт". Та сама молодь, що ще кілька днів тому поважала як верховного головнокомандувача. Один день. Один закон. Один підпис", - резюмувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський ігнорує реальність на рівні Януковича. Він загрався у Государя", - журналіст Мокрик

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Загребельська скрін

Автор: 

НАБУ (5217) САП (2277) Загребельська Агія (118)


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Топ коментарі
+18
Майже ніхто не помітив, що прийнятий вчора закон не тільки ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Не тільки дозволяє всяким дізнавачам заходити до вашої хати без санкції суду, бо вони хочуть.
До нього під шумок додали положення, що керівнику Офісу Президента, його заступнику, Премʼєр-міністру, міністрам, їх заступникам та державним службовцям категорії А підозру може вручити тільки Генпрокурор.

А він проти своїх ніколи не піде

Раніше такого імунітету у цих посадовців не було. І більше не буде підозр таким міністрам-корупціонерам як Чернишов та інші.
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23.07.2025 13:09 Відповісти
+10
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23.07.2025 13:08 Відповісти
+10
НОНСЕНС ! Нам всім локшили "протести під час війни - гра на ворога !". Що ми зараз маємо у підсумку. Влада доводить людей до сказу ! Протести, хоч невеликі - ніяка зрада. А абсолютна позитивна річ. НАВІТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ ! Війська сподіваються, що ми тут самі наведемо порядок, якщо влада зрадила й фронт, й тил. Тому, ми маємо право на нового президента, або поживемо взагалі без нього. До Лондонів будемо відправляти ДОСТОЙНИХ, а не клоунів 95-го.
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23.07.2025 13:20 Відповісти
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23.07.2025 13:08 Відповісти
Кацап, ти все переплутав, це не мацква...
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23.07.2025 13:14 Відповісти
Походу ты зарегился чтоб лоснуть за обе щеки
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23.07.2025 13:14 Відповісти
Нова фішка від корупціонерів Зеленського - у всьому винні мігранти, (яких в Україні майже не має)
Цей рашистський наратив Зеля перейняв у пуйла.
Що ще раз доказує, що Зеля у змові з пуйлом.
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23.07.2025 13:15 Відповісти
Майже ніхто не помітив, що прийнятий вчора закон не тільки ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Не тільки дозволяє всяким дізнавачам заходити до вашої хати без санкції суду, бо вони хочуть.
До нього під шумок додали положення, що керівнику Офісу Президента, його заступнику, Премʼєр-міністру, міністрам, їх заступникам та державним службовцям категорії А підозру може вручити тільки Генпрокурор.

А він проти своїх ніколи не піде

Раніше такого імунітету у цих посадовців не було. І більше не буде підозр таким міністрам-корупціонерам як Чернишов та інші.
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23.07.2025 13:09 Відповісти
а акцию лоснуть за обе щеки ты уже выполнил, и как успехи?
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23.07.2025 13:16 Відповісти
Кацапе, злізь з швабри, та сідай на пляшку.
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23.07.2025 13:16 Відповісти
Рашист, навіть не намагайся в нас розпалювати міжнаціональну ворожнечу.
Це тобі не рашка.
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23.07.2025 13:25 Відповісти
Кацапе, я ж тобі вже казав, ми не в мацкві, смокчи там в кого завгодно...
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23.07.2025 13:26 Відповісти
А НА ФРОНТ В ЗСУ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ЭТИ АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА ПОЙДУТ ???????

Шо то невидно патриотических очередей в ТЦК.
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23.07.2025 13:10 Відповісти
це тіпо письмо с фронта?
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23.07.2025 13:14 Відповісти
с какого окопа строчешь, или просто лидору отстрачиваешь?
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23.07.2025 13:17 Відповісти
І дійсно. Були черги у 2022, але десь зникли. Щось сталося в період з 22-го до сьогодні.

Цікаво, чи нема зв'язку між діями ЗЄ і відсутністю черг у ТЦК?
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23.07.2025 14:00 Відповісти
Ви маєтє рацію - прямий зв'язок.
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23.07.2025 14:20 Відповісти
Перепрошую, ви крайній у черзі до ТЦК?
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23.07.2025 14:18 Відповісти
Який вине чемний. Вас запитали а ви ані пара з зуст.
ТО ВАС ТАМ НЕ СТОЯЛО?
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23.07.2025 15:30 Відповісти
Чесно, мені їх "ось ти й проколовся!" по барабану ! Я - громадянин країни, і буду відстоювати свої права як хочу й можу. Провокації, підкидання коноплі не зупинять мене. Будь-яка чесна людина має право на чесність від влади, а якщо влада злочинна, то й до збройного спротиву ! Наша влада ЗЛОЧИННА чи НІ ?
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23.07.2025 13:12 Відповісти
Чому ми такі бідні? Бо дурні! Бо влада!
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23.07.2025 13:12 Відповісти
.
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23.07.2025 13:17 Відповісти
НОНСЕНС ! Нам всім локшили "протести під час війни - гра на ворога !". Що ми зараз маємо у підсумку. Влада доводить людей до сказу ! Протести, хоч невеликі - ніяка зрада. А абсолютна позитивна річ. НАВІТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ ! Війська сподіваються, що ми тут самі наведемо порядок, якщо влада зрадила й фронт, й тил. Тому, ми маємо право на нового президента, або поживемо взагалі без нього. До Лондонів будемо відправляти ДОСТОЙНИХ, а не клоунів 95-го.
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23.07.2025 13:20 Відповісти
Де результат набу та Сап за період з 2014 результат? Хто сів ?за 10 років ніхто.і нікого непосадили .позорище .дармоїди .сидять на шиї держави за мої податки Гнать в шию ті організації бордель розвили .цілком і повністю піддержую пана Малюка.ццц
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23.07.2025 13:21 Відповісти
Ця мантра віз корупціонерів зеленського, не проходить.
Бо вироки виносять судді.
А суддями керують Татаров, Єрмак з ОП.
Тому всі претензії к Зеленському, чому його суди не саджають корупціонерів.
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23.07.2025 13:29 Відповісти
І саме тому відбувається не спроба реформувати чи вдосконалити, а підпорядкування.
Збіг у часі з підозрою куму Скумбрія та розслідуваннями по дорогам - то лише збіг.
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23.07.2025 14:03 Відповісти
Ці всі протести це прикриття фсбшних агентів. ***** за 10 років нічого не зробили. Хто їх взагалі утримує і фінансує? Мабуть ми всі з вами?
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23.07.2025 13:23 Відповісти
Всі претензії к суддям, яким Зеля заборонив саджати його корупціонерів.
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23.07.2025 13:31 Відповісти
Протести проти влади, яка прикриваючись війною, руйнує демократичні засади, демократичні інститути, гвалтує Конституцію, такі протести мають відбуватися, бо те саме робив янукович, намагаючись перетворити Україну у щось подібне на рашку. І той факт, що влада Zеленського цинічно, підло робить це під час війни не має дурити народ, не має затикати народу рота та не має забороняти народу протестувати, бо ота облудна мантра "не на часі, якось після війни розберемося", розбестила владу, яка вирішила, що Україна це Вован з Андрєйбарісичєм, а куми та друзі Влвана та Андрєйбарісича можуть безкарно мародерити мільярдами коли і що захочуть. А хто проти цього, то всьо вороже ІПСО. Вороже ІПСО це знищення незалежних антикорупційних органів під виглядом "кротів фсб" в НАБУ і це ІПСО вигадав хтось в ОП, отам і треба шукати кротів, хоча чого їх шукати, їх хлєбальники ми бачимо по тєлєку 24/7.
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23.07.2025 13:37 Відповісти
Канонизируйте НАБУ и САП, "активисты".
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23.07.2025 13:25 Відповісти
Знову на владу працюєш, як раніше на владу Пороха.
Скільки зараз тобі платить офіс Зелі, більше ніж раніше офіс Петі?
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23.07.2025 13:32 Відповісти
Идиот. Сколько на Цензоре молились на Беню, Семенченко, Гадю.... Где они сейчас? Жизнь дураков ничему не учит.
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23.07.2025 13:41 Відповісти
ЗЕля чорт,Єрмак чорт,Татаров чорт,слухайте,вони всі "Слуги чорта".
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23.07.2025 13:33 Відповісти
Якщо Зе! на часі ставити підніжку воюючій країні, то я впевнений що його потрібно терміново усунути від виконання обовʼязків та судити
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23.07.2025 14:13 Відповісти
пока мы не снесем зеленых ублюдков войну не выиграть
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23.07.2025 14:41 Відповісти
При Пороху вибори можливі,
При Зе - ніт, бо війна...
Так війна, щонайменше, з 2014 року?
Эта другое...
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23.07.2025 14:47 Відповісти
Воїни кажуть: «Ми держимо ворога на фронті, а ви в середині країни повинні держати внутрішній фронт!»
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23.07.2025 15:55 Відповісти
 
 