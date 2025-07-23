Если подписание 12414 актуально, то и протесты актуальны. Власть потеряла возможность называть критиков агентами Кремля, - адвокат Загребельская

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После принятия скандального Закона о ликвидации полномочий НАБУ и САП власть больше не имеет права называть тех, кто выступает с публичной критикой, агентами Кремля.

Об этом пишет в фейсбуке адвокат, бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, сообщает Цензор.НЕТ.

"В эту игру можно играть вдвоем. Если принятие и подписание 12414 актуально, то и критика власти актуальна. Актуальны коррупционные разоблачения. Актуальна политическая конкуренция и оппозиция. Актуально объективно оценивать неэффективность приближенных. Пришло время протестов. Все это за один день стало актуально", - пишет она.

А власть, по мнению Загребельской, потеряла возможность называть тех, кто публично критикует ее, агентами Кремля

"Молодежь кричала сегодня на акции протеста "Зеля черт". Та самая молодежь, которая еще несколько дней назад уважала как верховного главнокомандующего. Один день. Один закон. Одна подпись", - резюмировала она.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.