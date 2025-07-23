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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Если подписание 12414 актуально, то и протесты актуальны. Власть потеряла возможность называть критиков агентами Кремля, - адвокат Загребельская

Люди вышли на акцию против закона о НАБУ и САП в Киеве
Фото: Радіо Свобода

После принятия скандального Закона о ликвидации полномочий НАБУ и САП власть больше не имеет права называть тех, кто выступает с публичной критикой, агентами Кремля.

Об этом пишет в фейсбуке адвокат, бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, сообщает Цензор.НЕТ.

"В эту игру можно играть вдвоем. Если принятие и подписание 12414 актуально, то и критика власти актуальна. Актуальны коррупционные разоблачения. Актуальна политическая конкуренция и оппозиция. Актуально объективно оценивать неэффективность приближенных. Пришло время протестов. Все это за один день стало актуально", - пишет она.

А власть, по мнению Загребельской, потеряла возможность называть тех, кто публично критикует ее, агентами Кремля

"Молодежь кричала сегодня на акции протеста "Зеля черт". Та самая молодежь, которая еще несколько дней назад уважала как верховного главнокомандующего. Один день. Один закон. Одна подпись", - резюмировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя", - журналист Мокрик

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Загребельская скрин

Автор: 

НАБУ (4344) САП (2124) Загребельская Агия (102)


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Топ комментарии
+18
Майже ніхто не помітив, що прийнятий вчора закон не тільки ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Не тільки дозволяє всяким дізнавачам заходити до вашої хати без санкції суду, бо вони хочуть.
До нього під шумок додали положення, що керівнику Офісу Президента, його заступнику, Премʼєр-міністру, міністрам, їх заступникам та державним службовцям категорії А підозру може вручити тільки Генпрокурор.

А він проти своїх ніколи не піде

Раніше такого імунітету у цих посадовців не було. І більше не буде підозр таким міністрам-корупціонерам як Чернишов та інші.
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23.07.2025 13:09 Ответить
+10
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23.07.2025 13:08 Ответить
+10
НОНСЕНС ! Нам всім локшили "протести під час війни - гра на ворога !". Що ми зараз маємо у підсумку. Влада доводить людей до сказу ! Протести, хоч невеликі - ніяка зрада. А абсолютна позитивна річ. НАВІТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ ! Війська сподіваються, що ми тут самі наведемо порядок, якщо влада зрадила й фронт, й тил. Тому, ми маємо право на нового президента, або поживемо взагалі без нього. До Лондонів будемо відправляти ДОСТОЙНИХ, а не клоунів 95-го.
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23.07.2025 13:20 Ответить
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23.07.2025 13:08 Ответить
Кацап, ти все переплутав, це не мацква...
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23.07.2025 13:14 Ответить
Походу ты зарегился чтоб лоснуть за обе щеки
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23.07.2025 13:14 Ответить
Нова фішка від корупціонерів Зеленського - у всьому винні мігранти, (яких в Україні майже не має)
Цей рашистський наратив Зеля перейняв у пуйла.
Що ще раз доказує, що Зеля у змові з пуйлом.
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23.07.2025 13:15 Ответить
Майже ніхто не помітив, що прийнятий вчора закон не тільки ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Не тільки дозволяє всяким дізнавачам заходити до вашої хати без санкції суду, бо вони хочуть.
До нього під шумок додали положення, що керівнику Офісу Президента, його заступнику, Премʼєр-міністру, міністрам, їх заступникам та державним службовцям категорії А підозру може вручити тільки Генпрокурор.

А він проти своїх ніколи не піде

Раніше такого імунітету у цих посадовців не було. І більше не буде підозр таким міністрам-корупціонерам як Чернишов та інші.
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23.07.2025 13:09 Ответить
а акцию лоснуть за обе щеки ты уже выполнил, и как успехи?
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23.07.2025 13:16 Ответить
Кацапе, злізь з швабри, та сідай на пляшку.
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23.07.2025 13:16 Ответить
Рашист, навіть не намагайся в нас розпалювати міжнаціональну ворожнечу.
Це тобі не рашка.
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23.07.2025 13:25 Ответить
Кацапе, я ж тобі вже казав, ми не в мацкві, смокчи там в кого завгодно...
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23.07.2025 13:26 Ответить
А НА ФРОНТ В ЗСУ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ЭТИ АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА ПОЙДУТ ???????

Шо то невидно патриотических очередей в ТЦК.
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23.07.2025 13:10 Ответить
це тіпо письмо с фронта?
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23.07.2025 13:14 Ответить
с какого окопа строчешь, или просто лидору отстрачиваешь?
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23.07.2025 13:17 Ответить
І дійсно. Були черги у 2022, але десь зникли. Щось сталося в період з 22-го до сьогодні.

Цікаво, чи нема зв'язку між діями ЗЄ і відсутністю черг у ТЦК?
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23.07.2025 14:00 Ответить
Ви маєтє рацію - прямий зв'язок.
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23.07.2025 14:20 Ответить
Перепрошую, ви крайній у черзі до ТЦК?
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23.07.2025 14:18 Ответить
Який вине чемний. Вас запитали а ви ані пара з зуст.
ТО ВАС ТАМ НЕ СТОЯЛО?
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23.07.2025 15:30 Ответить
Чесно, мені їх "ось ти й проколовся!" по барабану ! Я - громадянин країни, і буду відстоювати свої права як хочу й можу. Провокації, підкидання коноплі не зупинять мене. Будь-яка чесна людина має право на чесність від влади, а якщо влада злочинна, то й до збройного спротиву ! Наша влада ЗЛОЧИННА чи НІ ?
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23.07.2025 13:12 Ответить
Чому ми такі бідні? Бо дурні! Бо влада!
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23.07.2025 13:12 Ответить
.
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23.07.2025 13:17 Ответить
НОНСЕНС ! Нам всім локшили "протести під час війни - гра на ворога !". Що ми зараз маємо у підсумку. Влада доводить людей до сказу ! Протести, хоч невеликі - ніяка зрада. А абсолютна позитивна річ. НАВІТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ ! Війська сподіваються, що ми тут самі наведемо порядок, якщо влада зрадила й фронт, й тил. Тому, ми маємо право на нового президента, або поживемо взагалі без нього. До Лондонів будемо відправляти ДОСТОЙНИХ, а не клоунів 95-го.
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23.07.2025 13:20 Ответить
Де результат набу та Сап за період з 2014 результат? Хто сів ?за 10 років ніхто.і нікого непосадили .позорище .дармоїди .сидять на шиї держави за мої податки Гнать в шию ті організації бордель розвили .цілком і повністю піддержую пана Малюка.ццц
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23.07.2025 13:21 Ответить
Ця мантра віз корупціонерів зеленського, не проходить.
Бо вироки виносять судді.
А суддями керують Татаров, Єрмак з ОП.
Тому всі претензії к Зеленському, чому його суди не саджають корупціонерів.
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23.07.2025 13:29 Ответить
І саме тому відбувається не спроба реформувати чи вдосконалити, а підпорядкування.
Збіг у часі з підозрою куму Скумбрія та розслідуваннями по дорогам - то лише збіг.
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23.07.2025 14:03 Ответить
Ці всі протести це прикриття фсбшних агентів. ***** за 10 років нічого не зробили. Хто їх взагалі утримує і фінансує? Мабуть ми всі з вами?
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23.07.2025 13:23 Ответить
Всі претензії к суддям, яким Зеля заборонив саджати його корупціонерів.
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23.07.2025 13:31 Ответить
Протести проти влади, яка прикриваючись війною, руйнує демократичні засади, демократичні інститути, гвалтує Конституцію, такі протести мають відбуватися, бо те саме робив янукович, намагаючись перетворити Україну у щось подібне на рашку. І той факт, що влада Zеленського цинічно, підло робить це під час війни не має дурити народ, не має затикати народу рота та не має забороняти народу протестувати, бо ота облудна мантра "не на часі, якось після війни розберемося", розбестила владу, яка вирішила, що Україна це Вован з Андрєйбарісичєм, а куми та друзі Влвана та Андрєйбарісича можуть безкарно мародерити мільярдами коли і що захочуть. А хто проти цього, то всьо вороже ІПСО. Вороже ІПСО це знищення незалежних антикорупційних органів під виглядом "кротів фсб" в НАБУ і це ІПСО вигадав хтось в ОП, отам і треба шукати кротів, хоча чого їх шукати, їх хлєбальники ми бачимо по тєлєку 24/7.
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23.07.2025 13:37 Ответить
Канонизируйте НАБУ и САП, "активисты".
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23.07.2025 13:25 Ответить
Знову на владу працюєш, як раніше на владу Пороха.
Скільки зараз тобі платить офіс Зелі, більше ніж раніше офіс Петі?
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23.07.2025 13:32 Ответить
Идиот. Сколько на Цензоре молились на Беню, Семенченко, Гадю.... Где они сейчас? Жизнь дураков ничему не учит.
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23.07.2025 13:41 Ответить
ЗЕля чорт,Єрмак чорт,Татаров чорт,слухайте,вони всі "Слуги чорта".
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23.07.2025 13:33 Ответить
Якщо Зе! на часі ставити підніжку воюючій країні, то я впевнений що його потрібно терміново усунути від виконання обовʼязків та судити
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23.07.2025 14:13 Ответить
пока мы не снесем зеленых ублюдков войну не выиграть
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23.07.2025 14:41 Ответить
При Пороху вибори можливі,
При Зе - ніт, бо війна...
Так війна, щонайменше, з 2014 року?
Эта другое...
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23.07.2025 14:47 Ответить
Воїни кажуть: «Ми держимо ворога на фронті, а ви в середині країни повинні держати внутрішній фронт!»
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23.07.2025 15:55 Ответить
 
 